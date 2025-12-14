Telangana Panchayat Elections Results2025

Bigg Boss 9 Today Promo : విన్నర్ ప్రైజ్ మనీ ప్రకటించిన నాగ్ - అతని ఎలిమినేషన్​తో టాప్​ 5లో ఈ ఐదుగురు!

బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ప్రైజ్​ మనీ ప్రకటించిన హోస్ట్ - రీతూకి 5 లక్షలతో గిఫ్ట్ కొనిస్తానన్న పవన్!

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 5:02 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo : బిగ్ బాస్ 9 సీజన్​కు మరో వారం రోజుల్లో ఎండ్ కార్డు పడనున్నది. ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్ అంటూ ట్విస్ట్ ఇవ్వగా.. శనివారం ఎపిసోడ్​లో సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సండే ఎపిసోడ్​లో మరో ఎలిమినేషన్​కు రంగం సిద్ధమైంది. అలాగే, ఫైనల్​కు వెళ్లే టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరో కూడా తేలిపోనుంది. ఇదే క్రమంలో ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్​లో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ప్రైజ్ మనీ‌ని ప్రకటించారు హోస్ట్ నాగార్జున. తాజాగా అందుకు సంబంధించిన ప్రోమోలు విడుదలయ్యాయి. ఇంతకీ, ప్రైజ్ మనీ ఎంత? టాప్ 5కి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరు? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రైజ్ మనీ ఎనౌన్స్​మెంట్ :

మై డియర్ టాప్ సిక్స్.. బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో విన్నర్ గెలుచుకునే ప్రైజ్ మనీ రివీల్ చేయబోతున్నామని హోస్ట్ నాగార్జున చెప్పడంతో మొదటి ప్రోమో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆర్ యూ రెడీ అనగానే.. హౌస్​మేట్స్ ఎస్ సార్ అనేస్తారు. దాంతో సీజన్​కు సంబంధించి ప్రైజ్ మనీ టేబుల్​పై కనిపిస్తుంది. అప్పుడు హోస్ట్ నాగార్జున.. ప్రతి సీజన్ మాదిరిగానే ఈ సీజన్​లో కూడా బిగ్ బాస్ 9 విన్నర్ ప్రైజ్ మనీ రూ.50 లక్షలు ఉండబోతుందని ప్రకటించారు హోస్ట్ నాగార్జున.

ఇక గతంలో ఈ యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీ గెలిస్తే ఏం చేస్తావ్ అని అడిగేవారు. కానీ, ప్రతి సీజన్​లా విన్నర్ ప్రైజ్ ​మనీ గెలిస్తే ఆ డబ్బుతో ఏం చేస్తావ్ అని అడగలేదు. ఈ సీజన్​లో కాస్త మార్పు చేస్తూ.. గెలిచిన డబ్బులో హౌస్​లో ఉన్న వాళ్లలో ఎవరికి ఎంత ఇచ్చి పంపిస్తావ్ అని అడిగారు నాగ్.

ఇమ్మూకు రూ.20 లక్షలు ఇస్తా :

ముందుగా భరణితో.. "ఆ ప్రైజ్ మనీ నీ సొంతమైతే ఈ ఐదుగురిలో ఎవరిని పంపిస్తావు..? ఎవరికి ఎంత మనీ ఇస్తావు? అని అడుగుతారు నాగార్జున. అప్పుడు భరణి.. "డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తే నాకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఇద్దరు సార్.. ఒకటి డిమోన్ పవన్, రెండు ఇమ్మాన్యుయేల్. డీమాన్ పవన్ కంటే ఇమ్మూకి నేను రూ.20 లక్షలు ఇచ్చేస్తా" అని చెబుతాడు. నెక్ట్స్ నాగార్జున.. ఇమ్మూని పిలవగా.. 'అతను ఏ మాత్రం మొహమాటం లేకుండా.. నేను భరణి అన్నని తప్పిస్తా సార్' అని చెబుతాడు. దాంతో చూశావా భరణీ.. పవర్ అస్త్ర వాడకుండా అప్పుడు ఇంటి నుంచి తప్పించావ్.. ఇప్పుడు మరోసారి ఆట నుంచి తప్పిస్తున్నావ్ అంటూ ఇమ్మూపై సరదాగా పంచ్ వేస్తారు హోస్ట్ నాగార్జున. తర్వాత పెళ్లికి వచ్చిన గెస్ట్​లా ఉన్నావ్ అనగానే ఇమ్మూ నవ్వుతూ థ్యాంక్స్ చెబుతాడు.

రీతూకి 5 లక్షలతో గిఫ్ట్ కొనిస్తా :

ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకుని పిలుస్తాను.. రా పవన్ అని డీమాన్​ని పిలుస్తారు నాగార్జు. దాంతో ఒక్కసారిగా హౌస్​మేట్స్ అందరూ తెగ నవ్వుకున్నారు. ఈ ప్రైజ్ మనీ మొత్తం నీదైతే.. అందులో రీతూకి గిఫ్ట్ కొనడం కోసం ఎంత ఖర్చు పెడతావు అని డీమాన్​ను అడుగుతారు నాగార్జున. అప్పుడు డీమాన్ రూ.5 లక్షల వరకు ఖర్చు పెడతానని చెబుతాడు. దెబ్బకి కల్యాణ్, ఇమ్మానుయ్యేల్​లు.. రేయ్ ఐదు లక్షలు పెట్టి గిఫ్ట్ ఇస్తావారా అని ఆశ్చర్యపోతారు.

నెక్ట్స్ సంజనాని లేపి.. ఈ హౌస్​లో ఇప్పుడున్న ఆరుగురిలో విన్నర్ ఎవరు అని అడుగుతారు నాగ్. దానికి.. ఇమ్మూ, తనూజా మధ్య టఫ్ ఫైట్ అనిపిస్తుంది సార్.. మధ్యలో కల్యాణ్ కూడా ఉన్నాడు అని చెబుతుంది సంజనా. అప్పుడు నాగార్జున.. మిగిలిన పవన్, భరణి పేరు కూడా చెప్పేస్తే అయిపోతుంది కదా అని చమత్కరిస్తాడు. తర్వాత తమన్​తోపాటు ఓ కొత్త హీరోని స్టేజ్​పై పరిచయం చేశారు నాగార్జున. దాంతో ​ముగ్గురు కలిసి కాసేపు ఫన్ జనరేట్ చేశారు. అలా మొదటి ప్రోమో ఎండ్ అయింది.

సీన్ రీక్రియేషన్​తో నవ్వులు పూయించిన హౌస్​మేట్స్ :

ఇక సెకండ్ ప్రోమోలో హౌస్​లో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఒక మోస్ట్ పాపులర్ కాంట్రవర్సీని రీక్రియేట్ చేయమన్నారు. దాంతో రీతూ-డీమాన్ గొడవను సంజన-భరణి రీక్రియేట్ చేసి నవ్వులు పూయించారు. అలాగే, కల్యాణ్-తనూజా టచ్ గొడవను, ట్రయాంగిల్ రచ్చను, సుమన్ నామినేషన్ గొడవనూ రీక్రియేట్ చేసి ఫుల్ ఫన్ జనరేట్ చేశారు హౌస్​మేట్స్​.

మూడో ప్రోమోలో హౌస్​లో ఒకరిపై మీ కంప్లైంట్స్​.. రైజ్​ చేయమని చెప్పారు. మీరు ఎన్ని కంప్లైట్స్ రైజ్ చేస్తే అన్ని గిఫ్ట్​లూ వస్తాయన్నారు నాగార్జున. ముందుగా తనూజ.. ఇమ్మూపై కంప్లైంట్ మోత మోగించి ఎక్కువ మొత్తంలో బహుమతులు కొట్టేసింది. నెక్స్ట్ తనూజపై డీమాన్, సంజనాపై ఇమ్మూ కంప్లైంట్స్ రైజ్ చేసి గిఫ్టులు పొందారు.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్​తో అతను ఔట్ :

సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ఉన్న హౌస్​మేట్స్​లో సెకండ్ ఎలిమినేషన్​గా "భరణి" ఇంటిని వీడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక భరణి ఎలిమినేషన్​తో మిగిలిన ఐదుగురు కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజా, సంజనా, డీమాన్ పవన్​లు టాప్ 5లో చోటు సంపాదించి బిగ్ బాస్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే వీక్​లో అలరించనున్నట్లు టాక్.

