బిగ్బాస్ 10: మూడో వారం నామినేషన్స్లో 8 మంది - ఎలిమినేషన్ అంచున ఆ "ఇద్దరు"!
- రెండు రోజుల పాటు జరిగిన నామినేషన్స్లో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య హోరాహోరీ వాగ్వాదాలు - రోజురోజుకు తారుమారైన కంటెస్టెంట్స్ ఓటింగ్!
Published : September 26, 2026 at 2:44 PM IST
Bigg Boss Telugu 10 Week 3 Elimination: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. దశావతారం కాన్సెప్ట్తో డిజైన్ చేసిన షో లో మూడో అవతారం 'టెంప్టేషన్ వర్సెస్ టెన్షన్' మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. నామినేషన్స్ మొదలు వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీలు, కెప్టెన్సీ టాస్క్లతో హౌజ్లో సమీకరణాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ఇదిలా ఉంటే మూడో వారానికి సంబంధించిన ఎలిమినేషన్ మరింత ఇంట్రస్టింగ్ ఉంది. మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు పోలైన ఓటింగ్లో ట్రెండ్స్లో అనూహ్య మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అసలు మూడో వారం ఎంత మంది నామినేట్ అయ్యారు? ఈ వారం ఎవరు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు? ఎవరు డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్లారు? ఎలిమినేట్ అయ్యే కంటెస్టెంట్ ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నామినేషన్స్లో 8 మంది: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 మూడో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ రసవత్తరంగా సాగింది. రెండు రోజుల పాటు కంటెస్టెంట్స్ మధ్య హోరాహోరీగా వాదనలు జరిగాయి. ఇక చివరకు వంశీ, సుధీర్, షాలిని, అమన్, ఝాన్సీ, త్రిగుణ్, చరణ్, వర్షిణి ఇలా 8 మంది నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. మంగళవారం నైట్ నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు జరిగిన ఓటింగ్ ప్రక్రియలో చాలానే మార్పులు జరిగాయి.
త్రిగుణ్దే హవా: నామినేషన్స్లో రోహిత్, ముకేశ్ లేకపోవడంతో వారి ఫ్యాన్స్ తమకు నచ్చిన వారికి ఓట్లు వేసుకున్నారు. అన్అఫీషియల్ పోలింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ఫస్ట్ ప్లేస్లో త్రిగుణ్ ఉన్నాడు. మిగిలిన కంటెస్టెంట్లతో పోలిస్తే అతనికి ఓటింగ్ భారీగానే ఉంది. ఇక రెండో ప్లేస్లో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్ ఉన్నారు. అతనే సుధీర్. నామినేషన్లో శ్రిష్టితో జరిగిన గొడవ సుధీర్కు ప్లస్ అయ్యి అది ఓటింగ్లో కనిపిస్తుంది. దీంతో అతడు రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
ఈ ముగ్గురు సేఫ్.. ఆ ముగ్గురు డేంజర్ జోన్లో: మూడు, నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో అగ్నిపరీక్ష ద్వారా హౌజ్లోకి ఎంటర్ అయిన అమన్, చరణ్, షాలినీ ఉన్నారు. త్రిగుణ్, సుధీర్తో పోల్చుకుంటే వీళ్ల ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉన్న ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం మాత్రం లేదని సమాచారం. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో వర్షిణి, వంశీ, ఝాన్సీ ఉన్నారు. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం వీళ్ల ముగ్గురికి చాలా తక్కువ ఓటింగ్ నమోదైంది.
ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు: ఈ ముగ్గురిలో ఝాన్సీ, వంశీకే ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని సమాచారం. అయితే ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ ఉంది. ఓటింగ్లో లీస్ట్లో ఉన్న ఝాన్సీ దగ్గర ఎలిమినేషన్ను నుంచి తప్పించుకునే పవర్ ఉంది. ఆమె దానిని వాడితే సేవ్ అవుతుంది. వంశీ ఎలిమినేషన్ అనివార్యం. ఒకవేళ పవర్ యూజ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం ఝాన్సీకి ఎలిమినేషన్ గండం పొంచి ఉన్నట్లే. మరి వర్షిణి కూడా లీస్ట్లోనే ఉంది కదా, తను ఎలిమినేట్ అవ్వదా అంటే అవ్వదనే సమాచారం. ఎందుకంటే ఝాన్సీ, వంశీతో పోలిస్తే ఈమెకు ఓటింగ్ కాస్త ఎక్కువే ఉంది. అలాగే ముకేశ్తో లవ్ట్రాక్ కూడా కలిసొస్తుందని టాక్. ఏది ఏమైనా వంశీ, ఝాన్సీలలో ఒకరు హౌజ్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లనున్నారు. అది ఎవరనేది తెలియాలంటే సండే ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
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