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బిగ్​బాస్​ 10: మూడో వారం నామినేషన్స్​లో 8 మంది - ఎలిమినేషన్​ అంచున ఆ "ఇద్దరు"!

- రెండు రోజుల పాటు జరిగిన నామినేషన్స్​లో కంటెస్టెంట్స్​ మధ్య హోరాహోరీ వాగ్వాదాలు - రోజురోజుకు తారుమారైన కంటెస్టెంట్స్​ ఓటింగ్!​

Bigg Boss Telugu 10 Week 3 Elimination
Bigg Boss Telugu 10 Week 3 Elimination (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 2:44 PM IST

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Bigg Boss Telugu 10 Week 3 Elimination: బిగ్​బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. దశావతారం కాన్సెప్ట్​తో డిజైన్​ చేసిన షో లో మూడో అవతారం 'టెంప్టేషన్​ వర్సెస్​ టెన్షన్'​ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. నామినేషన్స్​ మొదలు వైల్డ్​కార్డ్స్​ ఎంట్రీలు, కెప్టెన్సీ టాస్క్​లతో హౌజ్​లో సమీకరణాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ఇదిలా ఉంటే మూడో వారానికి సంబంధించిన ఎలిమినేషన్​ మరింత ఇంట్రస్టింగ్​ ఉంది. మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు పోలైన ఓటింగ్​లో ట్రెండ్స్‌లో అనూహ్య మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అసలు మూడో వారం ఎంత మంది నామినేట్​ అయ్యారు? ఈ వారం ఎవరు సేఫ్‌ జోన్‌లో ఉన్నారు? ఎవరు డేంజర్‌ జోన్‌లోకి వెళ్లారు? ఎలిమినేట్​ అయ్యే కంటెస్టెంట్​ ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నామినేషన్స్​లో 8 మంది: బిగ్​బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 మూడో వారం నామినేషన్​ ప్రక్రియ రసవత్తరంగా సాగింది. రెండు రోజుల పాటు కంటెస్టెంట్స్​ మధ్య హోరాహోరీగా వాదనలు జరిగాయి. ఇక చివరకు వంశీ, సుధీర్, షాలిని, అమన్, ఝాన్సీ, త్రిగుణ్, చరణ్, వర్షిణి ఇలా 8 మంది నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు. మంగళవారం నైట్​ నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు జరిగిన ఓటింగ్​ ప్రక్రియలో చాలానే మార్పులు జరిగాయి.

త్రిగుణ్‌దే హవా: నామినేషన్స్​లో రోహిత్​, ముకేశ్​ లేకపోవడంతో వారి ఫ్యాన్స్​ తమకు నచ్చిన వారికి ఓట్లు వేసుకున్నారు. అన్‌అఫీషియల్ పోలింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో త్రిగుణ్​ ఉన్నాడు. మిగిలిన కంటెస్టెంట్లతో పోలిస్తే అతనికి ఓటింగ్​ భారీగానే ఉంది. ఇక రెండో ప్లేస్​లో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్​ ఉన్నారు. అతనే సుధీర్​. నామినేషన్​లో శ్రిష్టితో జరిగిన గొడవ సుధీర్​కు ప్లస్​ అయ్యి అది ఓటింగ్​లో కనిపిస్తుంది. దీంతో అతడు రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

ఈ ముగ్గురు సేఫ్.. ఆ ముగ్గురు డేంజర్​ జోన్​లో: మూడు, నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో అగ్నిపరీక్ష ద్వారా హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అయిన అమన్​, చరణ్​, షాలినీ ఉన్నారు. త్రిగుణ్​, సుధీర్​తో పోల్చుకుంటే వీళ్ల ఓటింగ్​ పర్సంటేజ్​ తక్కువ ఉన్న ఎలిమినేట్​ అయ్యే అవకాశం మాత్రం లేదని సమాచారం. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో వర్షిణి, వంశీ, ఝాన్సీ ఉన్నారు. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం వీళ్ల ముగ్గురికి చాలా తక్కువ ఓటింగ్​ నమోదైంది.

ఎలిమినేట్​ అయ్యేది ఎవరు: ఈ ముగ్గురిలో ఝాన్సీ, వంశీకే ఎలిమినేట్​ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని సమాచారం. అయితే ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్​ ఉంది. ఓటింగ్​లో లీస్ట్​లో ఉన్న ఝాన్సీ దగ్గర ఎలిమినేషన్​ను నుంచి తప్పించుకునే పవర్​ ఉంది. ఆమె దానిని వాడితే సేవ్​ అవుతుంది. వంశీ ఎలిమినేషన్​ అనివార్యం. ఒకవేళ పవర్​ యూజ్​ చేసుకోకపోతే మాత్రం ఝాన్సీకి ఎలిమినేషన్​ గండం పొంచి ఉన్నట్లే. మరి వర్షిణి కూడా లీస్ట్​లోనే ఉంది కదా, తను ఎలిమినేట్​ అవ్వదా అంటే అవ్వదనే సమాచారం. ఎందుకంటే ఝాన్సీ, వంశీతో పోలిస్తే ఈమెకు ఓటింగ్​ కాస్త ఎక్కువే ఉంది. అలాగే ముకేశ్​తో లవ్​ట్రాక్​ కూడా కలిసొస్తుందని టాక్​. ఏది ఏమైనా వంశీ, ఝాన్సీలలో ఒకరు హౌజ్​ నుంచి ఇంటికి వెళ్లనున్నారు. అది ఎవరనేది తెలియాలంటే సండే ఎపిసోడ్​ వరకు ఆగాల్సిందే.

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BIGG BOSS TELUGU 10 WEEK 3 VOTING
బిగ్​బాస్​ మూడో వారం ఎలిమినేషన్
BB 10 TELUGU 3RD WEEK ELIMINATION

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