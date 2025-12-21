BB 9 Finale: "ఈ రాత్రి నిర్ణయిస్తుంది సరికొత్త విన్నర్ని.. కొత్త చరిత్రని" - ఫినాలే ప్రోమో రిలీజ్!
-బిగ్బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలే ప్రోమో రిలీజ్ - డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్లతో హోరెత్తించిన కంటెస్టెంట్స్, గెస్ట్లు!
Published : December 21, 2025 at 5:19 PM IST
Bigg Boss Grand Finale Promo: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 కథ క్లైమాక్స్కు చేరింది. మరికొన్ని గంటల్లో సీజన్ 9 విన్నర్గా ఒకరు నిలవనున్నారు. అయితే విన్నర్ సంగతి పక్కన పెడితే గ్రాండ్ ఫినాలే ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో కోసం ఉదయం నుంచి చాలా మంది ఆడియన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా వాళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ప్రోమో ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండటంతో పాటు ఎమోషనల్గా కూడా ఉంది. మరి ప్రోమోలో హైలెట్స్ ఎంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్టేజీ మీద తారల సందడి: "105 రోజుల రణరంగం చివరి అంకానికి చేరుకుంది. ఈరోజు ముగింపు అద్భుతంగా ఉండబోతుంది" అంటూ బిగ్బాస్ సీజన్-9 గ్రాండ్ ఫినాలే ప్రోమోని వదిలారు మేకర్స్. కూలీ సినిమాలో నాగార్జున చేసిన సైమన్ రోల్కి సంబంధించిన లుక్లో నాగార్జున గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక ఫినాలేకి ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ మర్యాద మనీష్, దివ్వెల మాధురి, నిఖిల్ నాయర్, ప్రియ, సుమన్ శెట్టి, రమ్య మోక్ష, సాయి శ్రీనివాస్, ఫ్లోరా సైని, దమ్ము శ్రీజ, హరిత హరీష్, గౌరవ్, రీతూ చౌదరి, రాము రాథోడ్, భరణి, ఆయేషా, దివ్య నిఖిత.. ఇలా అందరూ వచ్చి ఫినాలేని ఇంకా గ్రాండ్గా మార్చేశారు.
తర్వాత తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్, డీమాన్, సంజన.. ఐదుగురు తమ స్పెషల్ పెర్ఫామెన్స్లతో ఫిదా చేశారు. అలానే హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి, రోషన్, అనస్వరా రాజన్ తమ కొత్త సినిమాల ప్రమోషన్స్ కోసం స్టేజ్ మీద సందడి చేశారు. మరోవైపు హీరోయిన్లు డింపుల్ హయాతీ, పాయల్ రాజ్పుత్ సింగర్ మంగ్లీ స్టేజ్ మీద ఇచ్చిన పెర్ఫామెన్స్లు కూడా ఫినాలేకి కలరింగ్ ఇచ్చాయి. తర్వాత బిగ్బాస్ 9 ట్రోఫీని చూపించారు నాగార్జున. రెండు చేతుల పైన బట్టర్ ఫ్లై ఆకారంలో ఈ ట్రోఫీ ఉంది.
విన్నింగ్ స్పీచ్ ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్స్: ఇక "ఈ ట్రోఫీ ఎవరు తీసుకెళ్లబోతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు" అంటూ హౌజ్మేట్స్ని అడిగారు నాగ్. దీనికి ఆయేషా ఏమో ఇమ్మానుయేల్ పేరు, రీతూ ఏమో డీమాన్, శ్రీజ ఏమో కల్యాణ్, నిఖిల్ అయితే తనూజ గెలుస్తారంటూ తమ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. ఇక "బిగ్బాస్ సీజన్-9 దేశంలోనే నెం.1" అంటూ నాగార్జున అనౌన్స్ చేశారు. తర్వాత ఎప్పటిలానే "ఒకరు విన్ అయితే వాళ్ల విన్నింగ్ స్పీచ్ ఎలా ఉంటుందో మరొకరు చూపించాలి" అని నాగార్జున అడిగారు. దీని ప్రకారం డీమాన్ విన్ అయితే ఎలా మాట్లాడతాడో ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా విన్నింగ్ స్పీచ్ కల్యాణ్ చేసి చూపించారు. అలాగే "ఎవరికి థ్యాంక్యూ చెప్పాలనుకుంటున్నారు. ఎవరికి సారీ చెప్పాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి" అని టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ను అడగగా.. డీమాన్, కల్యాణ్ తనూజకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటూ ఆమె చేతికి బ్యాండ్ తొడిగారు.
కల్యాణ్ ఎమోషనల్: ఇక టాప్-5 స్థానంలో ఉన్న వారిని బయటికి తీసుకురావడానికి హీరో శ్రీకాంత్ హౌజ్లోకి వెళ్లారు. అక్కడ ఎవర్ని బయటికి తీసుకొస్తారా అని అందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూశారు. అయితే ప్రోమో ప్రకారం ఐదుగురి కంటెస్టెంట్స్కి వైట్ టీ షర్ట్స్ ఇవ్వగా.. వాటి వెనకాల సేఫ్ ఆర్ అన్సేఫ్ అని రాసుంది. అయితే కల్యాణ్ ముందుగా ఎలిమినేట్ అయ్యినట్లు ప్రోమో ప్రకారం చూపించారు కానీ.. కల్యాణ్ సేవ్ అయినట్లు తనూజ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి చెప్పేయొచ్చు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
హింట్ ఇచ్చేశారా: అయితే ప్రోమోకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. "సీజన్ విన్నర్ ఎవరో నాగార్జున హింట్ ఇచ్చేశారు" అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దానికి కారణాలు చూస్తే ప్రోమో చివర్లో "ఈ యుద్ధ భూమిలో ఆ ట్రోఫీ ఎవరి సొంతం కాబోతుందో ఈ రాత్రికి చూద్దాం. ఈ రాత్రి నిర్ణయిస్తుంది సరికొత్త విన్నర్ని. ఒక కొత్త చరిత్రని" అని నాగ్ అన్నారు. కొత్త చరిత్ర చూడబోతున్నారంటే కచ్చితంగా లేడీ విన్నర్ గురించే అని ఆడియన్స్ భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకూ తెలుగు బిగ్బాస్ చరిత్రలో లేడీ విన్నర్ లేదు. ఓటీటీ సీజన్లో మాత్రం బింధు మాధవి విన్ అయినా.. రెగ్యులర్ సీజన్ ప్రకారం లేడీ విన్నర్ ఇంతవరకు లేరు. సో కొత్త చరిత్ర అంటే తనూజయే విన్నర్ అనిపిస్తుందని.. మలయాళ సీజన్ 7 రిపీట్ కాబోతుందని అంటున్నారు. మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మరికాసేపు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
