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"ది వెయిట్​ ఈజ్​ ఓవర్​" - బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 10 ఫస్ట్​ ప్రోమో రిలీజ్​! - కంటెస్టెంట్స్​ వీళ్లే!

-మరికొన్ని గంటల్లో గ్రాండ్​గా ప్రారంభంకానున్న బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 10 - దశావతారం కాన్సెప్ట్​ గట్టిగానే ప్లాన్​ చేసిన మేకర్స్​ - ఈసారి హౌజ్​ లుక్​ అదుర్స్​!

Bigg Boss Season 10 Promo
Bigg Boss Season 10 Promo (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 5:07 PM IST

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Bigg Boss Season 10 Promo: బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 10 మరికొన్ని గంటల్లో గ్రాండ్​గా లాంఛ్​ కానుంది. అయితే షో ఈరోజు నుంచే స్టార్ట్​ కానుండటంతో ఉదయం నుంచి ప్రోమోల కోసం ఆడియన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూశారు. ఇక వారి వెయిటింగ్​కు ఎండ్​ కార్డ్​ వేస్తూ ​సీజన్ 10 ఫస్ట్​ ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు మేకర్స్​.​ లేటుగా వచ్చినా లేటెస్ట్ అన్నట్టుగా ఎడిట్​ చేసిన ప్రోమో అద్దిరిపోయింది. మరి ప్రోమోలో హైలెట్స్​ ఏంటి? గెస్ట్​లుగా ఎవరు వచ్చారు? కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

స్టైలిష్​ లుక్​లో నాగ్​ ఎంట్రీ: బిగ్​బాస్​ లాంఛింగ్​ ఎపిసోడ్​ అనగానే చాలా మంది నాగార్జున లుక్​ ఎలా ఉంటుందో అని ​ఎదురుచూస్తుంటారు. కారణం మన్మథుడు పేరుకు తగ్గట్టుగా రెడీ అవుతారు. తాజాగా సీజన్​ 10కి కూడా స్టైలిష్ లుక్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు కింగ్​ నాగ్​. "ఈరోజు బిగ్​బాస్ దశాబ్దంలోకి అడుగుపెట్టింది. దశావతారంగా మారింది. అధ్యాయం కొత్తది. అవతారం గొప్పది" అంటూ సీజన్ 10 గురించి వివరించారు. ఆ తరువాత బిగ్​బాస్ హౌజ్​లోకి వెళ్లి ఒక రోబోతో మాట్లాడారు. రోబో కూడా ఇంట్లోకి రావాలనుకున్నట్లు చెప్పగానే.. "ఈ ఇంట్లో కావాల్సింది తెలివితేటలు, లెక్కలు, డేటా కాదు. ఎమోషన్స్‌తో అల్లుకున్న చిక్కులు" అంటూ ఆట ఎలా సాగబోతుందో ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అనంతరం హౌజ్​లో ఉన్న ఒక రూమ్​ని రివీల్ చేశారు.​ అనంతరం "బిగ్​బాస్ ఇది మ్యాజికల్. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ నేను చేసిన ఏ సీజన్‌లోనూ చూడలేదు" అంటూ ఫుల్​ ఖుషీ అయ్యారు.

అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్స్​ గురించి గొప్పగా: అనంతరం అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్స్​ గురించి మాట్లాడారు నాగ్​. "లక్షల అప్లికేషన్‌లు దాటుకుని, ఎన్నో పరీక్షలు తట్టుకుని టాప్ 13 అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్స్ మన ముందు ఉన్నారు" అంటూ వారితో ముచ్చటించారు. ఇంతలో "‘సార్ హగ్‌లు కుదరకపోయినా.. కనీసం షేక్ హ్యాండ్ అయినా ఇద్దాం అని ఉంది సార్" అని అన్నాడు ఆర్జే చరణ్. "నేను మగ పిల్లలకి ఓన్లీ హ్యాండ్ షేక్ మాత్రమే ఇస్తాను" అని నాగార్జున పంచ్​ వేయడంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు. ఆ తరువాత కంటెస్టెంట్స్‌ని పరిచయం చేశారు. ఆ తర్వాత అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఝాన్సీని మొదటిగా స్టేజ్‌పైకి తీసుకుని వచ్చారు. "నాన్నతో కలిసి పొలం దున్నావ్. ఇప్పుడు హౌజ్​లోకి వెళ్లి దున్నేశాయ్" అని చెప్పారు నాగార్జున.

కంటెస్టెంట్స్​ తలరాతను మార్చే కీ: ఆ తరువాత ఒక కీని చూపిస్తూ.. "మై డియర్​ ఆడియన్స్​, ఈ 'కీ' వాళ్ల తలరాతని మార్చే పవర్స్​ ఇస్తుంది. ఇదే మ్యాజిక్ కీ. సీజన్ 10లో 10 పవర్స్. ఆ మ్యాజిక్ కీని ఎవరు సొంతం చేసుకుంటారో.. మీ టాలెంట్‌ని బట్టే ఉంటుంది" అంటూ హౌజ్​లోకి వెళ్లిన కంటెస్టెంట్‌‌లకి వివిధ రకాల టాస్క్​లు పెట్టారు. ఆ తరువాత "సర్దార్ 2" సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా.. కార్తీ, ఆర్జే సూర్యలు వచ్చారు.

నాలుగు భాషల్లో ఒకటేసారి: ఆ తరువాత "బిగ్​బాస్ స్టేజ్‌పై అద్భుతం జరగబోతుంది. నాలుగు భాషలు, నాలుగు వేదికలు" అంటూ తమిళ, కన్నడ, మలయాళం బిగ్​బాస్ హోస్ట్‌లను కూడా వర్చ్యువల్‌గా చూపించి సర్ ప్రైజ్ చేశారు. నాలుగు భాషల్లో ఇదే రోజు బిగ్​బాస్ ప్రారంభం కానుండటం విశేషం. చివరగా బిగ్​బాస్ హౌజ్​లో ఎవరెవరు అడుగుపెడుతున్నారో వాళ్ల ఫేస్​లు కాకుండా లోపలికి వెళ్లే విజువల్స్​ చూపించారు.

కంటెస్టెంట్స్​ వీళ్లే:

సెలబ్రిటీలు:

  • దేబ్జానీ
  • అదిత్​ ఈశ్వరన్​(త్రిగుణ్​)
  • జబర్దస్త్​ ఆటో రామ్​ప్రసాద్​
  • జబర్దస్త్​ నరేష్
  • టెంపర్​ వంశీ
  • హీరో కృష్ణుడు
  • యాంకర్​ సుధీర్​ రెడ్డి
  • చైత్ర రాయ్​
  • యాంకర్​ వర్షిణి
  • ముకేశ్​ గౌడ

కామనర్స్​:

  • ఝాన్సీ
  • రోహిత్​
  • అమన్​
  • షాలినీ
  • చరణ్​
  • శ్రిష్ఠి

స్టైలిష్ లుక్​లో నాగార్జున - 'కింగ్ 100' గ్లింప్స్‌ చూశారా? - రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

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బిగ్​బాస్​ 10 కంటెస్టెంట్స్​
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