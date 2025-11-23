Bigg Boss Elimination: ఎలిమినేషన్లో బిగ్ ట్విస్ట్ - ఈ వారం బ్లాక్ బోర్డేనట!
- డేంజర్ జోన్లో 'దివ్య-సంజనా' - పవరాస్త్ర వాడేసిన ఇమ్మాన్యుయేల్!
Published : November 23, 2025 at 2:03 PM IST
Bigg Boss No Elimination Twist: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో మరో ఎలిమినేషన్కు సమయం దగ్గరపడింది. మరికొన్ని గంటల్లో హౌజ్ నుంచి ఒకరు బయటికి వెళ్లాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం లీస్ట్లో ఉన్న సంజనా, దివ్య AV కూడా రెడీ చేశారట. అయితే మరికొద్దిసేపట్లో ఎలిమినేషన్ ఉందనగా బిగ్బాస్ టీమ్, మరీ ముఖ్యంగా హౌజ్లోని ఒక కంటెస్టెంట్ నిర్ణయం కారణంగా ఎలిమినేషనే రద్దు అయ్యిందని సమాచారం! అంటే ఈవారం నో ఎలిమినేషన్ అన్నమాట! దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ వారం నామినేషన్స్లో మొత్తం ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. భరణి, దివ్య, డీమాన్, కల్యాణ్, సంజనా, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. ఇందులో శనివారం ఎపిసోడ్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ను సేఫ్ చేశారు. ఇక మిగిలిన ఐదుగురిలో భరణి, డీమాన్, కళ్యాణ్ ముందుగా సేఫ్ అయిపోయారట. దీంతో చివరిగా డేంజర్ జోన్లో సంజన, దివ్య మిగిలారట. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ కూడా పూర్తి అయినట్లు.. లీస్ట్లో ఉన్న దివ్య ఎలిమినేషన్ జరిగినట్లు కూడా లీక్స్ వచ్చాయి.
అయితే.. ఈ వారం అందరికీ ట్విస్ట్ ఇస్తూ "నో ఎలిమినేషన్" అని ప్రకటించారట బిగ్బాస్. అందుకు కారణం ఇమ్మాన్యుయేల్ అని తెలుస్తోంది. దివ్య - సంజనా మధ్య ఎలిమినేషన్ రౌండ్ జరుగుతుండగా నాగార్జున.. ఇమ్మానుయేల్ని పవరాస్త్ర ఉపయోగిస్తావా అని అడిగారట. దీంతో సంజనా కోసం ఇమ్మానుయేల్ పవరాస్త్ర ఉపయోగించాడని టాక్. ఈ క్రమంలోనే ఈ వారం నో ఎలిమినేషన్ అని నాగార్జున ప్రకటించారట. అలా ఈ వారం సంజనాతోపాటు దివ్య కూడా సేఫ్ అయిపోయారని సోషల్ ట్రెండ్స్ అప్డేట్.
పవరాస్త్ర వాడిన ఇమ్మూ: ఇమ్మానుయేల్ దగ్గర ఉన్న పవరాస్త్రకి మొత్తం మూడు పవర్స్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. దీన్ని మొదటిగా రాముని సేవ్ చేయడానికి ఇమ్మానుయేల్ యూజ్ చేశాడు. రెండోసారి మరికొన్ని వారాల తర్వాత.. మూడోసారి ఇంకొన్ని వారాల తర్వాత వాడాలి.. అని అప్పుడు నాగార్జున చెప్పారు. అయితే ఈ పవరాస్త్రకి ఒక్కోసారి ఒక్కో పవర్ ఉంది. రాముని సేవ్ చేసిన సమయంలో ఆ పవరాస్త్రకి సేవింగ్ పవర్.. ఇచ్చారు. అప్పుడు రామూని సేవ్ చేశాడు కనుక మళ్లీ సేవ్ చేసే పవర్ ఇక దానికి ఉండదు.
ఇక ఈరోజు జరిగే ఎపిసోడ్లో ఆ పవరాస్త్రకి ఎలిమినేషన్ని క్యాన్సిల్ చేసే పవర్ ఇచ్చారని టాక్. దీంతో ఆ పవర్ వాడి ఎలిమినేషన్ను క్యాన్సిల్ చేయడంతో ఈ వారం నో ఎలిమినేషన్ అయ్యిందని టాక్. ఇంకా దానికి మరొక పవర్ కూడా ఉంది. అది ఏంటి.. ఎప్పుడు ఉపయోగించాలనేది మళ్లీ బిగ్బాస్ చెప్తారు. మొత్తానికి ఇలా ఇమ్మాన్యుయేల్ పవరాస్త్ర వాడటంతో ఈ వారం ఎలిమినేషన్ నుంచి సంజనా-దివ్య ఇద్దరూ తప్పించుకున్నారట. ఆ విధంగా ఈ వీక్ ఎలిమినేషన్ బోర్డు మీదకు ఎవ్వరి పేరూ ఎక్కట్లేదట! మరి, ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలంటే ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయ్యేవరకు ఆగాల్సిందే.
Bigg Boss 9 Day 76 : హౌస్లో మెగా బ్రదర్ నాగబాబు సందడి - టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లేనట!
Bigg Boss Weekend Promo: "కెప్టెన్ కాగానే కళ్లు నెత్తికెక్కాయా? పొగరు తలకెక్కిందా?" - తనూజపై నాగార్జున సీరియస్!