"అగ్నిపరీక్ష 2" పిలుస్తోంది! - మరోసారి సామాన్యులకు బిగ్బాస్ ఛాన్స్!
- సామాన్యుల కోసం 'అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2' ఆడిషన్లు ప్రారంభం - జూన్ 20 వరకు వీడియోలు పంపే అవకాశం!
Published : June 13, 2026 at 3:27 PM IST
Bigg Boss Agnipariksha 2 Auditions: మీకు బిగ్బాస్ అంటే ఇష్టమా? సెలబ్రిటీల మాదిరి ఆ షోలో పార్టిసిపేట్ చేసి మిమ్మిల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో సూపర్ న్యూస్. సామాన్యులకు బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్స్గా అవకాశం కల్పించాలని భావించిన నిర్వాహకులు "అగ్నిపరీక్ష 2" పేరిట ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని హోస్ట్ నాగార్జున వీడియో రిలీజ్ చేశారు. మరి, ఆ వీడియోలో ఏముంది? అగ్నిపరీక్ష 2 కు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బుల్లితెరపై బిగ్బాస్ మేనియా మొదలైంది. ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడినా సరే సక్సెస్ఫుల్గా తొమ్మిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకుంది. తాజాగా పదో సీజన్కు కూడా రంగం సిద్ధమైంది. ఈ విషయాన్ని హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జున అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక సీజన్ 10 దశావతారం కాన్సెప్ట్తో రాబోతోంది. ఈ మేరకు రిలీజ్ అయిన ప్రోమో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా బిగ్బాస్కు సంబంధించి మరో అప్డేట్ వైరల్ అవుతోంది. అదే అగ్నిపరీక్ష 2.
నార్మల్గా బిగ్బాస్ అంటే సెలబ్రిటీలు, బుల్లితెర నటీనటులు వస్తుంటారు. ఎనిమిదో సీజన్ వరకు ఒకరు లేదా ఇద్దరు మాత్రమే కామన్మ్యాన్ కోటాలో అడుగుపెట్టారు. కానీ గత సీజన్ నుంచి కాన్సెప్ట్ను మార్చేశారు. అగ్నిపరీక్ష పేరుతో సామాన్యులకు అవకాశం కల్పించారు. అలా కామన్మ్యాన్ కోటాలో ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన వారిలో కల్యాణ్ పడాల చివరి వరకు నిలిచి సీజన్ 9 విన్నర్ అయ్యాడు. అయితే గత సీజన్లో ప్రవేశపెట్టిన 'అగ్నిపరీక్ష' కాన్సెప్ట్ విజయవంతం కావడంతో, తాజాగా పదో సీజన్లో కూడా అదే ఫార్ములాను కొనసాగించాలని నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగానే 'అగ్నిపరీక్ష సీజన్-2'ను అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. తమలోని ప్రతిభను, ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చూపించాలనుకునే సామాన్యులకు ఇది మరో సువర్ణావకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు.
వీడియోలో ఏముంది: "లైఫ్లో అద్భుతాలు సాధించాలంటే సామాన్యులకు కొన్ని సార్లే అవకాశం వస్తుంది. ఇప్పుడు అలాంటి అవకాశం మళ్లీ మీ ముందుకు వచ్చింది. బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష 2" అంటూ నాగార్జున ఫుల్ హైప్ ఇచ్చారు.
వీడియో ఎలా చేయాలి: బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి వెళ్లాలని కోరుకునేవారు ఈ అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొనవచ్చు. ఇందుకోసం తమ వ్యక్తిత్వాన్ని, టాలెంట్ను ప్రదర్శిస్తూ ఒక ఆడిషన్ వీడియోను రూపొందించి పంపించాల్సి ఉంటుంది. తాము బిగ్బాస్కు ఎందుకు అర్హులో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా వివరించాలి. వీడియో నిడివి మూడు నిమిషాల లోపు ఉండాలి. ఈ ఆడిషన్ల ప్రక్రియ జూన్ 12 నుంచి జూన్ 20 వరకు కొనసాగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ గడువులోగా ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు తమ వీడియోలను పంపించవచ్చు.
ఎలా పంపించాలి :
- ముందుగా ఫోన్లో https://bbtelugu.jiostar.com/ ఓపెన్ చేయాలి.
- ఆ పేజీలో ముందుగా ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వెరిఫై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీ పేరు, వయసు, ఈమెయిల్, అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి మీ ఆడిషన్కు సంబంధించిన వీడియోను అప్లోడ్ చేయాలి.
- చివరగా టర్మ్ అండ్ కండీషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి Submit Your Audition పై క్లిక్ చేస్తే సరి.
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