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"అగ్నిపరీక్ష 2" పిలుస్తోంది! - మరోసారి సామాన్యులకు బిగ్​బాస్​ ఛాన్స్​!

- సామాన్యుల కోసం 'అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2' ఆడిషన్లు ప్రారంభం - జూన్ 20 వరకు వీడియోలు పంపే అవకాశం!

Bigg Boss Agnipariksha 2 Auditions
Bigg Boss Agnipariksha 2 Auditions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 3:27 PM IST

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Bigg Boss Agnipariksha 2 Auditions: మీకు బిగ్​బాస్​ అంటే ఇష్టమా? సెలబ్రిటీల మాదిరి ఆ షోలో పార్టిసిపేట్​ చేసి మిమ్మిల్ని మీరు ప్రూవ్​ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో సూపర్​ న్యూస్​. సామాన్యులకు బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్స్‌గా అవకాశం కల్పించాలని భావించిన నిర్వాహకులు "అగ్నిపరీక్ష 2" పేరిట ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని హోస్ట్​ నాగార్జున వీడియో రిలీజ్​ చేశారు. మరి, ఆ వీడియోలో ఏముంది? అగ్నిపరీక్ష 2 కు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బుల్లితెరపై బిగ్​బాస్​ మేనియా మొదలైంది. ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడినా సరే సక్సెస్​ఫుల్​గా తొమ్మిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకుంది. తాజాగా పదో సీజన్​కు కూడా రంగం సిద్ధమైంది. ఈ విషయాన్ని హోస్ట్​ అక్కినేని నాగార్జున అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక సీజన్​ 10 దశావతారం కాన్సెప్ట్​తో రాబోతోంది. ఈ మేరకు రిలీజ్ అయిన ప్రోమో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా బిగ్​బాస్​కు సంబంధించి మరో అప్డేట్​ వైరల్​ అవుతోంది. అదే అగ్నిపరీక్ష 2.

నార్మల్​గా బిగ్​బాస్​ అంటే సెలబ్రిటీలు, బుల్లితెర నటీనటులు వస్తుంటారు. ఎనిమిదో సీజన్​ వరకు ఒకరు లేదా ఇద్దరు మాత్రమే కామన్​మ్యాన్​ కోటాలో అడుగుపెట్టారు. కానీ గత సీజన్​ నుంచి కాన్సెప్ట్​ను మార్చేశారు. అగ్నిపరీక్ష పేరుతో సామాన్యులకు అవకాశం కల్పించారు. అలా కామన్​మ్యాన్​ కోటాలో ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన వారిలో కల్యాణ్​ పడాల చివరి వరకు నిలిచి సీజన్​ 9 విన్నర్​ అయ్యాడు. అయితే గత సీజన్‌లో ప్రవేశపెట్టిన 'అగ్నిపరీక్ష' కాన్సెప్ట్‌ విజయవంతం కావడంతో, తాజాగా పదో సీజన్‌లో కూడా అదే ఫార్ములాను కొనసాగించాలని నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగానే 'అగ్నిపరీక్ష సీజన్-2'ను అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ వీడియో రిలీజ్​ చేశారు. తమలోని ప్రతిభను, ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చూపించాలనుకునే సామాన్యులకు ఇది మరో సువర్ణావకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు.

వీడియోలో ఏముంది: "లైఫ్‌లో అద్భుతాలు సాధించాలంటే సామాన్యులకు కొన్ని సార్లే అవకాశం వస్తుంది. ఇప్పుడు అలాంటి అవకాశం మళ్లీ మీ ముందుకు వచ్చింది. బిగ్​బాస్ అగ్నిపరీక్ష 2" అంటూ నాగార్జున ఫుల్​ హైప్​ ఇచ్చారు.

వీడియో ఎలా చేయాలి: బిగ్​బాస్ హౌజ్​లోకి వెళ్లాలని కోరుకునేవారు ఈ అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొనవచ్చు. ఇందుకోసం తమ వ్యక్తిత్వాన్ని, టాలెంట్‌ను ప్రదర్శిస్తూ ఒక ఆడిషన్ వీడియోను రూపొందించి పంపించాల్సి ఉంటుంది. తాము బిగ్​బాస్‌కు ఎందుకు అర్హులో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా వివరించాలి. వీడియో నిడివి మూడు నిమిషాల లోపు ఉండాలి. ఈ ఆడిషన్ల ప్రక్రియ జూన్ 12 నుంచి జూన్ 20 వరకు కొనసాగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ గడువులోగా ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు తమ వీడియోలను పంపించవచ్చు.

ఎలా పంపించాలి :

  • ముందుగా ఫోన్​లో https://bbtelugu.jiostar.com/ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • ఆ పేజీలో ముందుగా ఫోన్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి ఓటీపీ వెరిఫై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ పేరు, వయసు, ఈమెయిల్​, అడ్రస్​ ఎంటర్​ చేసి మీ ఆడిషన్​కు సంబంధించిన వీడియోను అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • చివరగా టర్మ్​ అండ్​ కండీషన్స్​ యాక్సెప్ట్​ చేసి Submit Your Audition పై క్లిక్​ చేస్తే సరి.

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