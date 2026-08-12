బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష 2 - ఆగస్టు 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ - టాప్ 15 కంటెస్టెంట్స్ పేర్లు వైరల్!
-సామాన్యలకు బిగబాస్ అవకాశం కల్పించేందుకు అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 సిద్ధం - ప్రోమో రిలీజ్ - కంటెస్టెంట్స్ను ప్రశ్నలతో ఉక్కిరిబిక్కిన చేసిన జ్యూరీలు!
Published : August 12, 2026 at 12:10 PM IST
Bigg Boss Agnipariksha 2: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిగ్బాస్ ఫీవర్ షురూ అయ్యింది. మరికొన్ని రోజుల్లో గ్రాండ్గా పదో సీజన్ మొదలుకానుంది. ఇక సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే మరో సంగ్రామానికి బిగ్బాస్ టీమ్ సిద్ధమైంది. అదే "బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష". సీజన్ 1 సూపర్ హిట్ కావడంతో సీజన్ 2కు రెడీ అయ్యారు మేకర్స్. ఇప్పటికే ప్రసార తేదీలను సీజన్ 9 విన్నర్ కళ్యాణ్ పడాలతో అనౌన్స్ చేయించగా.. తాజాగా మరో ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఇంతకీ ఈ ప్రోమోలో ఏముంది? జడ్జెస్ ఎవరు? ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సహజంగా బిగ్బాస్ అంటే సెలబ్రిటీలు, బుల్లితెర నటీనటులు అంటూ జనాలకు పరిచయం ఉన్న వాళ్లను సెలెక్ట్ చేసి వాళ్లందరినీ ఒక దగ్గర ఉంచి కథ నడిపిస్తారు. ప్రతి సీజన్కూ ఇలా జనాలకు తెలిసిన వారినే తీసుకొస్తున్నారు. అయితే గత రెండు మూడు సీజన్ల నుంచి పైన చెప్పిన వారితోపాటూ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లను ఎంపిక చేశారు. ఇక తొమ్మిదో సీజన్లోకి పైవారితోపాటు కామన్ మ్యాన్స్కు కూడా అవకాశం కల్పించారు. వారు కూడా వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని విన్నర్గా నిలిచారు. సీజన్ 1 సక్సెస్ అయ్యి దానికి వచ్చిన క్రేజ్ చూసిన తర్వాత మేకర్స్ సీజన్ 2 ను కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఇందులో భాగంగానే అప్లికేషన్లను ఆహ్వానించారు.
వేలల్లో అప్లికేషన్లు: ఇక మేకర్స్ చేసిన ప్రకటనతో వేల మంది బిగ్బాస్ పదో సీజన్ కోసం అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. వివిధ లెవల్స్ ద్వారా వచ్చిన అప్లికేషన్స్ను ఫిల్టర్ చేసి 70 మందిని ఎంపిక చేశారు. ఈ 70 మందికి వివిధ రకాల టాస్క్లు పెట్టి అందులో నుంచి టాప్ 15 మంది సీజన్ 2కు సెలెక్ట్ చేస్తారట. ఆ 15 మందికి మళ్లీ కొన్ని టాస్క్లు పెట్టి ఫైనల్గా 5 మందిని సీజన్ 10కి పంపిస్తారని సమాచారం.
జ్యూరీలుగా ఎవరు: అగ్నిపరీక్ష 2 లాంచ్ డేట్ను తెలియజేస్తూ సీజన్ 9 విన్నర్ కళ్యాణ్ పడాలతో ఓ ప్రోమోను వదిలారు. అందులో ఆగస్ట్ 15 నుంచి బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 లాంచ్ కాబోతోందని, జియో హాట్స్టార్లో చూడొచ్చని అధికారికంగా ప్రకటించారు. డేట్ తెలియడంతో యాంకర్ ఎవరు? జడ్జిలుగా ఎవరు రాబోతున్నారనే సందేహం చాలా మందికి వచ్చింది. అంతేకాకుండా జ్యూరీలుగా కూడా రకరకాల పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. వాటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ గత సీజన్ మాదిరిగానే యాంకర్గా శ్రీముఖి, జ్యూరీలుగా అభిజీత్, బిందు మాధవి, నవదీప్ వ్యవహరించనున్నట్లు ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు.
టాప్ 15 వీళ్లే: తాజాగా అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 కు సంబంధించి మరో ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. సీజన్ 1 మాదిరి ఈ సీజన్లో కూడా జడ్జ్లుగా అభిజిత్ , బిందు మాధవి, నవదీప్ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. వచ్చిన కంటెస్టెంట్లతో సరదాగా మాట్లాడుతూనే కావాల్సిన చోట చురకలు అంటించారు. ఇక ఆ 70 మందిలో కొద్దిమంది గ్రీన్ ఫ్లాగ్, కొద్దిమందికి రెడ్ ఫ్లాగ్ చూపించారు. అయితే ఇదిలా ఉంటే, ఇప్పటికే అగ్నిపరీక్ష షూట్ సగం పూర్తైనట్లు టాప్ 15 మంది సెలెక్ట్ అయినట్లుగా వాళ్ల పేర్లు వైరల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
- యాంకర్ ప్రియా
- మిథిలేష్
- సింగర్ ఝాన్సీ
- హేమంత్
- రాజ్ కుమారీ డయానా
- షాలినీ పటేల్
- రోహిత్
- అమన్ మసూద్
- గాయత్రి
- ఆర్జే చరణ్
- శ్రిష్టి వ్యాకరణి
- భాగీ తుళ్లూరి
- సేనపతి దీపర్
- మిస్ అపూర్వ
- నవరసాలు మావ(RK)
ఆగస్ట్ 15 నుంచి ప్రసారం కానున్న ఈ షోలో ఎదురయ్యే టాస్క్లను దాటుకుని 15 మందిలో నుంచి సీజన్ 10లోకి అడుగుపెట్టే ఆ లక్కీ కంటెస్టెంట్లు ఎవరో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
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