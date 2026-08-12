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బిగ్​బాస్​ అగ్నిపరీక్ష 2 - ఆగస్టు 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్​ - టాప్​ 15 కంటెస్టెంట్స్​ పేర్లు వైరల్​!

-సామాన్యలకు బిగబాస్​ అవకాశం కల్పించేందుకు అగ్నిపరీక్ష సీజన్​ 2 సిద్ధం - ప్రోమో రిలీజ్​ - కంటెస్టెంట్స్​ను ప్రశ్నలతో ఉక్కిరిబిక్కిన చేసిన జ్యూరీలు!

Bigg Boss Agnipariksha 2
Bigg Boss Agnipariksha 2 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 12:10 PM IST

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Bigg Boss Agnipariksha 2: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిగ్​బాస్ ఫీవర్​ షురూ అయ్యింది. మరికొన్ని రోజుల్లో గ్రాండ్​గా పదో సీజన్​ మొదలుకానుంది. ఇక సీజన్​ ప్రారంభానికి ముందే మరో సంగ్రామానికి బిగ్​బాస్​ టీమ్​ సిద్ధమైంది. అదే "బిగ్​బాస్​ అగ్నిపరీక్ష". సీజన్​ 1 సూపర్​ హిట్​ కావడంతో సీజన్​ 2కు రెడీ అయ్యారు మేకర్స్​. ఇప్పటికే ప్రసార తేదీలను సీజన్​ 9 విన్నర్ కళ్యాణ్ పడాలతో అనౌన్స్​ చేయించగా.. తాజాగా మరో ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు మేకర్స్​. ఇంతకీ ఈ ప్రోమోలో ఏముంది? జడ్జెస్​ ఎవరు? ఎంతమంది పార్టిసిపేట్​ చేశారు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సహజంగా బిగ్​బాస్​ అంటే సెలబ్రిటీలు, బుల్లితెర నటీనటులు అంటూ జనాలకు పరిచయం ఉన్న వాళ్లను సెలెక్ట్​ చేసి వాళ్లందరినీ ఒక దగ్గర ఉంచి కథ నడిపిస్తారు. ప్రతి సీజన్​కూ ఇలా జనాలకు తెలిసిన వారినే తీసుకొస్తున్నారు. అయితే గత రెండు మూడు సీజన్ల నుంచి పైన చెప్పిన వారితోపాటూ సోషల్​ మీడియా ఇన్‌‌ఫ్లూయెన్సర్లను ఎంపిక చేశారు. ఇక తొమ్మిదో సీజన్​లోకి పైవారితోపాటు కామన్​ మ్యాన్స్​కు కూడా అవకాశం కల్పించారు. వారు కూడా వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని విన్నర్​గా నిలిచారు. సీజన్​ 1 సక్సెస్​ అయ్యి దానికి వచ్చిన క్రేజ్​ చూసిన తర్వాత మేకర్స్​ సీజన్​ 2 ను కూడా ప్లాన్​ చేశారు. ఇందులో భాగంగానే అప్లికేషన్లను ఆహ్వానించారు.

వేలల్లో అప్లికేషన్లు: ఇక మేకర్స్​ చేసిన ప్రకటనతో వేల మంది బిగ్​బాస్​ పదో సీజన్​ కోసం అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. వివిధ లెవల్స్​ ద్వారా వచ్చిన అప్లికేషన్స్​ను ఫిల్టర్ చేసి 70 మందిని ఎంపిక చేశారు. ఈ 70 మందికి వివిధ రకాల టాస్క్​లు పెట్టి అందులో నుంచి టాప్​ 15 మంది సీజన్​ 2కు సెలెక్ట్​ చేస్తారట. ఆ 15 మందికి మళ్లీ కొన్ని టాస్క్​లు పెట్టి ఫైనల్​గా 5 మందిని సీజన్​ 10కి పంపిస్తారని సమాచారం.

జ్యూరీలుగా ఎవరు: అగ్నిపరీక్ష 2 లాంచ్ డేట్‌ను తెలియజేస్తూ సీజన్​ 9 విన్నర్ కళ్యాణ్ పడాలతో ఓ ప్రోమోను వదిలారు. అందులో ఆగస్ట్ 15 నుంచి బిగ్‌బాస్ అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 లాంచ్ కాబోతోందని, జియో హాట్​స్టార్​లో చూడొచ్చని అధికారికంగా ప్రకటించారు. డేట్​ తెలియడంతో యాంకర్ ఎవరు? జడ్జిలుగా ఎవరు రాబోతున్నారనే సందేహం చాలా మందికి వచ్చింది. అంతేకాకుండా జ్యూరీలుగా కూడా రకరకాల పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. వాటన్నింటికీ చెక్​ పెడుతూ గత సీజన్​ మాదిరిగానే యాంకర్​గా శ్రీముఖి, జ్యూరీలుగా అభిజీత్​, బిందు మాధవి, నవదీప్​ వ్యవహరించనున్నట్లు ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు.

టాప్​ 15 వీళ్లే: తాజాగా అగ్నిపరీక్ష సీజన్​ 2 కు సంబంధించి మరో ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు మేకర్స్​. సీజన్​ 1 మాదిరి ఈ సీజన్​లో కూడా జడ్జ్‌లుగా అభిజిత్ , బిందు మాధవి, నవదీప్ సూపర్​ ఫామ్​లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. వచ్చిన కంటెస్టెంట్లతో సరదాగా మాట్లాడుతూనే కావాల్సిన చోట చురకలు అంటించారు. ఇక ఆ 70 మందిలో కొద్దిమంది గ్రీన్​ ఫ్లాగ్​, కొద్దిమందికి రెడ్​ ఫ్లాగ్​ చూపించారు. అయితే ఇదిలా ఉంటే, ఇప్పటికే అగ్నిపరీక్ష షూట్​ సగం పూర్తైనట్లు టాప్​ 15 మంది సెలెక్ట్​ అయినట్లుగా వాళ్ల పేర్లు వైరల్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి.

  • యాంకర్​ ప్రియా
  • మిథిలేష్​
  • సింగర్​ ఝాన్సీ
  • హేమంత్​
  • రాజ్​ కుమారీ డయానా
  • షాలినీ పటేల్​
  • రోహిత్​
  • అమన్​ మసూద్​
  • గాయత్రి
  • ఆర్జే చరణ్​
  • శ్రిష్టి వ్యాకరణి
  • భాగీ తుళ్లూరి
  • సేనపతి దీపర్​
  • మిస్​ అపూర్వ
  • నవరసాలు మావ(RK)

ఆగస్ట్ 15 నుంచి ప్రసారం కానున్న ఈ షోలో ఎదురయ్యే టాస్క్​లను దాటుకుని 15 మందిలో నుంచి సీజన్​ 10లోకి అడుగుపెట్టే ఆ లక్కీ కంటెస్టెంట్లు ఎవరో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

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BIGG BOSS AGNIPARIKSHA 2 DATE
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బిగ్​బాస్​ అగ్నిపరీక్ష సీజన్​ 2
BIGG BOSS AGNIPARIKSHA 2 DATE

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