Bigg Boss 9 Weekend Promo: ఫుల్ పైర్లో కింగ్ - మాధురి "పవర్" తీసేసిన ఆడియన్స్ - కిక్ ఇచ్చేలా ప్రోమో!
- బిగ్బాస్ వీకెండ్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో రిలీజ్ - వైల్డ్కార్డ్స్ పవర్స్పై ఆడియన్స్తో చర్చ!
Published : October 18, 2025 at 2:53 PM IST
Bigg Boss 9 Weekend Promo: బిగ్బాస్ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తోన్న వీకెండ్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో వచ్చేసింది. గత ఐదు వారాల నుంచి నాగ్ హోస్టింగ్ వేరే లెవల్లో ఉంటోంది. తప్పు చేసిన కంటెస్టెంట్స్కు వీడియోలు వేసి మరీ వాయించేశారు. తాజాగా నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలో కూడా ఫుల్ ఫైర్లో కనిపించారు. మరీ ముఖ్యంగా తన బిహేవియర్తో అటు కంటెస్టెంట్స్కు, ఇటు ఆడియన్స్కు చిరాకు తెపిస్తోన్న మాధురిపై ఫైర్ అయ్యారు. మరి ఇంతకీ ప్రోమోలో ఏమేం విశేషాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్బాస్ హౌజ్లో ఈరోజు ఎపిసోడ్ హీటెక్కించేలా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ వారం పాటు హౌజ్లో జరిగిన పరిణామాలపై ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చిపడేశారు కింగ్. అయితే వైల్డ్కార్డ్స్గా ఎంట్రీ ఇచ్చే సమయంలో కంటెస్టెంట్స్కు కొన్ని పవర్స్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ పవర్ ఉంచుకునేందుకు ఆ కంటెస్టెంట్స్ అర్హులా? కాదా? అనేది అటు పాత హౌజ్మేట్స్, ఇటు ఆడియన్స్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఫైర్ మీద నాగ్: వచ్చీ రాగానే "ఇవాళేంటి అంత హుషారుగా ఉన్నారు" అంటూ కింగ్ అడిగారు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ గౌరవ్తో ఐదుగురు వైల్డ్కార్డ్స్కి ఐదు కిరీటాలు ఇవ్వమని చెప్పారు. "ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్ని పిలుస్తాను. ఇద్దరు ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్స్ మాత్రమే వాళ్లు డిజర్వ్ ఆర్ అన్డిజర్వ్ అని మాట్లాడాలి. ఓటింగ్ ప్యాడ్స్ ఇచ్చేయండి. ఈరోజు ఆడియన్స్ చాలా హుషారుగా ఉన్నారు. బీ రెడీ విత్ ది ఓటింగ్" అంటూ నాగ్ చెప్పేశారు.
ముందుగా మాధురితో మొదలుపెట్టారు. "ముందుగా మాధురికి ఆ పవర్ ఉందో లేదో డిసైడ్ చేయాలి. "సుమన్.. మాధురికి కళ్యాణ్కి మధ్య ఒక ఇష్యూ జరిగింది అందులో తప్పెవరిది" అని నాగ్ క్వశ్చన్ చేశారు. దీంతో "మాధురి గారిదే తప్పు సర్" అని సుమన్ శెట్టి చెప్పాడు. "మీరు ఇలా మాట్లాడితే నేను వేరే విధంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుందనే మాట అన్నాడు సార్" అంటూ మాధురి గుర్తు చేసింది. దీంతో బిగ్బాస్ వీడియో ప్లీజ్ అని ఆ ఇష్యూకు సంబంధించిన వీడియో ప్లే చేశారు.
మాధురి పవర్ గోవిందా: దీంతో "మాట్లాడిన విషయంలో తప్పు లేదు మాట్లాడిన తీరులో తప్పు ఉంది" అంటూ కళ్యాణ్-మాధురి ఇద్దరిపై ఫైర్ అయ్యారు. ఇంతలో "సార్ నా వాయిసే అలా ఉంటుంది" అని మాధురి కవర్ చేయబోతే.. "కాదమ్మా ఇప్పుడు అలా లేదు కదా" అంటూ చురకలు వేశారు. "మాట తీరే మిమ్మల్ని అందలం ఎక్కిస్తుంది. ఓకే ఆడియన్స్ థమ్స్ అప్ ఆర్ థమ్స్ డౌన్" అని ఓట్ చేయమన్నారు. దీంతో 40 పర్సంట్ అప్.. 60 పర్సంట్ డౌన్.. ఓటింగ్ వచ్చింది. దీంతో మాధురికి గోల్డెన్ బజర్ పవర్ను రద్దు చేశారు. ఈ పవర్ ఉపయోగమేంటంటే ఎలిమినేషన్ని రద్దు చేయవచ్చు. దీంతో మాధురికి సంబంధించిన పవర్ను ఆ షీల్డ్లో నుంచి తీసేశారు.
తర్వాత "ఆయేషా దగ్గరున్నది పవర్ ఆఫ్ నామినేషన్. అది తన దగ్గర ఉండొచ్చా, ఉండకూడదా?" అని నాగ్ అడిగారు. దీంతో "ఆమె దానికి అర్హురాలే ఎందుకంటే తను రావడం రావడమే ఒక టార్గెట్తో వచ్చింది" అంటూ తనూజ సపోర్ట్ చేసింది. దీంతో "నీకు తెలుసు కదా తన టార్గెట్ నువ్వే అని" అంటూ నాగ్ అడిగారు. "అవును సార్ టార్గెట్ చేసింది. కానీ ఇప్పుడు" అని తనూజ ఏదో చెప్పబోతే.. "ఆ విషయం తెలిసి కూడా తన దగ్గర పవర్ ఉండటం రైట్ అనుకుంటున్నావా" అని నాగ్ అడిగారు.
ప్లేట్ తిప్పిన రీతూ: తర్వాత రీతూని అడిగారు. "తన దగ్గర ఆ పవర్ ఉన్నా నాకేం ప్రాబ్లమ్ లేదు కాబట్టి తను దానికి అర్హురాలే" అని రీతూ చెప్పింది. దీంతో "ఇది నీ గురించి మాత్రమే కాదమ్మా" అని క్లారిటీ ఇచ్చారు నాగ్. దీంతో "నా ముందే నువ్వు నా కన్నా స్ట్రాంగ్. నేను నీతో ఫైట్ చేయను నువ్వు ఏమన్నా అనుకో అన్న తనకి డైరెక్ట్గా నామినేషన్ చేసే పవర్ అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను" అని రీతూ ప్లేటు తిప్పేసింది. "ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లేదు అంది. ఫైనల్గా ప్రాబ్లమ్ ఉంది అంటోంది" అని నాగ్ అన్నారు.
ఆ తర్వాత నిఖిల్ గురించి ఇమ్మాన్యుయేల్ అభిప్రాయం తీసుకున్నారు. "డైరెక్ట్గా కెప్టెన్సీ టాస్క్ ఫైనల్లో కాకుండా.. ఫస్ట్ నుంచే కంటెండర్షిప్ కోసం ఫైట్ చేసి" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ చెప్పబోతుండగా.. "వీక్ మొత్తం ఆడలేదా? వచ్చిన టాస్క్లన్నింటిలో ఆడాడు" అని నాగ్ చెప్పారు. దీంతో "సో అలాంటి వ్యక్తికి కంటెండర్ పవర్ లేకపోయినా కెప్టెన్ అయ్యే సత్తా ఉంది" అని ఇమ్మూ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత శ్రీనివాస్ సాయి దగ్గర ఉన్న ఇమ్యూనిటీ పవర్ గురించి భరణి, దివ్యలను క్వశ్చన్ చేశారు నాగ్. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
