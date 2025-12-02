Bigg Boss 9: "టికెట్ టు ఫినాలే" టాస్క్లు మొదలు - 'రీతూ వర్సెస్ తనూజ' గొడవ!
-బిగ్బాస్ టుడే ఎపిసోడ్ ప్రోమో - 'సంజన-ఇమ్మాన్యుయేల్' మధ్య టాస్క్!
Published : December 2, 2025 at 5:25 PM IST
Bigg Boss 9 Ticket to Finale: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో రెండు వారాలే ఉండటంతో తొలి ఫైనలిస్ట్ని తేల్చే ప్రాసెస్ మొదలైపోయింది. అదే టికెట్ టు ఫినాలే. ఇది ఎవరైతే గెలుస్తారో ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా నేరుగా ఫినాలే వీక్కు వెళ్లిపోతారు. అంటే 14వ వారం నామినేషన్స్లో ఉండరు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన టాస్క్లు మొదలయ్యాయి. మరి ఎవరెవరు ఆడారు? ఎవరు గెలిచారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
టికెట్ టు ఫినాలే మొదలు: "ఇంటి సభ్యులందరూ ప్రతీ వారం అడ్డంకులు ఎన్నో దాటుకుని ఇప్పుడు ఈ స్థానంలో నిలబడ్డారు. ఎవరైతే ఈ రణరంగంలోని గడులన్నింటినీ తమ సొంతం చేసుకోగలుగుతారో.. వారు చెరగని ముద్ర వేసి ఈ సీజన్ మొదటి ఫైనలిస్ట్ అయ్యే గౌరవాన్ని పొందుతారు. మొదటి టాస్క్ కోసం మీలో ఏ ముగ్గురు సభ్యులు పోటీపడతారనేది నేను మళ్లీ అడిగనప్పుడు చెప్పండి" అని అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్బాస్. దీంతో హౌజ్మేట్స్ అందరూ డిస్కషన్ మొదలుపెట్టారు. అయితే "ఇద్దరు మగాళ్లు ఆడితే.. వాళ్లతో ఆడటానికి నేను రెడీ" అని సంజనా చెప్పింది. ఆ తర్వాత "కల్యాణ్, డీమాన్, ఇమ్మాన్యుయేల్ వెళ్తానని అంటున్నారు కదా వెళ్లనియ్" అని వాళ్ల పేర్లు చెప్పింది తనూజ. దాంతో రీతూ.. అక్కడ ఏం మాట్లాడకుండా.. "‘నేనూ ఆడతా" అని తర్వాత చెప్పింది. మరోవైపు "నేను వెళ్తానంటే.. తనూజ.. వెనుకనుంచి ఇలా అంది" అని సుమన్కు చెప్పాడు భరణి.
పంతం నెగ్గించుకుని టాస్క్ ఆడిన రీతూ: ఇక రీతూ.. "నేను ఆడతాను" అని చెప్పడంతో తనూజ సీరియస్ అయ్యింది. "ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రౌండ్కి వెళ్లే ముగ్గురు ఎవరో ఫిక్స్ అయిపోయింది. నా నిర్ణయాన్ని మార్చుకోను" అని చెప్పింది తనూజ. దీనికి "అసలు బిగ్బాస్ టైమ్ ఇచ్చింది ఎందుకు? ఆలోచించి చెప్పమన్నాడు కదా" అని అడిగింది రీతూ. "లేదు నువ్వు మాట్లాడాలి అనుకుంటే.. అప్పుడే మాట్లాడాలి.. ఇప్పుడు కాదు" అని తనూజ అనింది. "నేను ఆలోచించుకుంటున్నానబ్బా.. మీరే మధ్యలోకి వచ్చి వాళ్ల పేర్లూ వీళ్ల పేర్లు అని చదివేశారు. నాకు ఆలోచించుకునే టైమ్ ఇవ్వరా" అని రీతూ అడిగింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. ఇక చివరికి రీతూ తన మాటని నెగ్గించుకుని.. తొలి రౌండ్లో కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్తో పోటీ పడింది.
మొదలుపెట్టిన ఇమ్మాన్యుయేల్: ఈ క్రమంలో వీళ్ల ముగ్గురికి ఓ టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. మీ ముగ్గురు పోటీదార్లకు ఇస్తున్న మొదటి ఛాలెంజ్ "కనుక్కోండి చూద్దాం". గార్డెన్ ఏరియాలో రకరకాల మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ను మీరు వెంటనే వెతికి తీసుకుని కెమెరాకు చూపించాలి" అని టాస్క్ గురించి చెప్పాడు బిగ్బాస్. ఇక దీనికి డీమాన్ సంచాలకులుగా ఉన్నారు. ఈ టాస్క్ను ముగ్గురు హోరాహోరీగా ఆడారు. అయితే ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించి ఈ టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలుపొందాడు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
ఇమ్మూ వర్సెస్ సంజనా: ఇక రెండో ప్రోమో కూడా రిలీజ్ చేశారు. మొదటి టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలవడంతో మరో అవకాశం ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. "ఇమ్మాన్యుయేల్ మీ గడి పక్కన ఉన్న ఎంప్టీ గడుల్లో ఏ గడిని కైవసం చేసుకుంటున్నారు. మీరు ప్రస్తుతం ఉన్న గడి మీరు ఎంచుకున్న గడి రెండూ మీవే అవుతాయి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో తన ముందు ఉన్న ఖాళీ గడిని ఇమ్మూ సెలక్ట్ చేసుకున్నాడు. "వీళ్లందరినీ గెలుచుకుంటూ వెళ్లి నేను టికెట్ తీసుకుంటానా" అంటూ ఇమ్మూ ఫన్ చేశాడు. ఇక ఆ తర్వాత "ఇమ్మానుయేల్ మీ గడులతో బౌండరీ పంచుకునే ఏ ప్రత్యర్థితో పోటీ పాడాలనుకుంటున్నారు" అని బిగ్బాస్ అడిగాడు. దీంతో సంజన-తనూజ- రీతూ ముగ్గురు ఉండగా.. ఇమ్మూ సంజనాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు.
సంజనా అవుట్ - ఇమ్మూ విన్: దీంతో సంజన-ఇమ్మానుయేల్ ఇద్దరికీ 'పంతం నీదా నాదా.'. అనే టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్కుకి రీతూ చౌదరి సంచాలక్గా ఉంది. ఇక టాస్కు మొదలుకాగానే ఇమ్మూతో పోటాపోటీగా ఆడింది సంజన. ఇద్దరూ అవతలి బాస్కెట్స్లో నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగా బాల్స్ విసిరారు. అయితే టాస్కు ఆడుతుండగా సంజన కాస్త కంగారులో చేతిలో ఉన్న తాడును వదిలేసింది. దీంతో సంచాలక్ రీతూ.. "తాడు వదిలేశారు" అంటూ చెప్పేసింది. దీంతో సంజన ఈ టాస్కు నుంచి డిస్క్వాలిఫై అయినట్లు సమాచారం. ఇక అలా తాడు వదిలేయడంతో సంజనా ఎమోషనల్ అయిపోయింది. కింద కూర్చొని ఏడ్చేసింది. దీంతో తనూజ-రీతూ ఇద్దరూ వచ్చి ఓదార్చారు. ఇక సంజనా ఓడిపోవడంతో ఈ టాస్కులో ఇమ్మానుయేల్ గెలిచినట్లు అయ్యింది. దీంతో వరసుగా రెండు టాస్కులు గెలిచి టికెట్ టూ ఫినాలే కొట్టేందుకు లీడింగ్లో ఉన్నాడు ఇమ్మూ. అయితో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న సమాచారం ప్రకారం తనూజ కూడా రెండు టాస్కులు గెలిచి ఇమ్మూతో పోటాపోటీగా ఉన్నట్లు టాక్.
