Bigg boss 9 Telugu Winner Voting : కల్యాణ్​ పడాల స్థానం ఆక్రమణ! - బిగ్​బాస్​ లో నయా చరిత్ర!?

- ఆఖరి ట్విస్టు వదిలిన బిగ్ బాస్!? - బ్యాలెట్ బాక్సులో భారీగా పెరిగిన ఓట్లు! - రాత్రికి రాత్రే మారిపోయిన ఓటింగ్

Bigg boss 9 Telugu Winner
Bigg boss 9 Telugu Winner (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Bigg boss 9 Telugu Winner : బిగ్​ బాస్​ సీజన్​ 9లో రణరంగం షేర్​ ఎంతోగానీ, మారిన రంగులు మాత్రం బోలెడు! భరణి సెకండ్ ఎంట్రీ మొదలు.. రీతూ ఎలిమినేషన్​ దాకా ఎన్నో అన్​ నేచురల్ ట్విస్టులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు విన్నర్ విషయంలోనూ బిగ్​ బాస్​ మరో షేడ్​ మార్చబోతున్నట్టు భోగట్టా! దీంతో కల్యాణ్ కోసం వేసిన AV మొత్తం వేస్టేనా? ఇంతకీ కాబోతున్న విజేత ఎవరు? ఈ విషయంలో పనిచేసిన ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

మొత్తం తారుమారు :

ఈ సీజన్​ ముగియడానికి ఒక్క రోజు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మరి విన్నర్​ ఎవరు? అనే ప్రశ్నకు మెజారిటీ ఆడియెన్స్ మనసులో ఉన్న పేరు కల్యాణ్ పడాల. బిగ్​ బాస్​ ప్లే చేసిన AVలో అతన్ని ధీరుడ్ని చేయడంతో 9వ కిరీటం ధరించబోయేది అతడేనని అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్​ అయిపోయారు. ఓటింగ్​ కూడా అందుకు అనుగుణంగానే సాగింది. అన్​ అఫీషియల్ ఓటింగ్ ప్రకారం కల్యాణ్ మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నట్టు తెలిసింది. శుక్రవారంతో ఓటింగ్​ లైన్స్​ కంప్లీట్​ అయ్యాయి. ఇక బ్యాలెట్ బాక్స్​ ఓపెన్ చేయడమే మిగిలింది. అయితే.. ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్​ ఒకటి సోషల్ సర్కిల్స్​లో తెగ చెక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ న్యూస్ ప్రకారం శుక్రవారం ఒక్క రోజులోనే ఓటింగ్స్ తారుమారైనట్టు సమాచారం. ఫలితంగా మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతూ వచ్చిన కల్యాణ్ కిందకు జారిపోయాడట!

భారీగా పెరిగిన ఓటింగ్ :

ప్రస్తుతం హౌజ్​లో టాప్​ 5 కంటిస్టెంట్స్​ కళ్యాణ్‌, ఇమ్మాన్యుయెల్‌, తనూజ, పవన్‌, సంజనా ఉన్నారు. విన్నర్ ఓటింగ్ మొదలైన దగ్గర్నుంచీ కల్యాణ్ టాప్​ గేర్​లో దూసుకుపోయాడని టాక్. తనూజ సెకండ్​ ప్లేస్​లో ఉండగా, ఇమ్మూ, తనూజ, డీమాన్ వరుస స్థానాల్లో ఉన్నారు. అయితే, ఆఖరి రోజైన శుక్రవారం పోలింగ్ భారీ ఎత్తున జరిగిందని, ఈ పెరిగిన ఓటింగ్ కల్యాణ్​కు మైనస్ అయ్యిందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా టాప్​లో నుంచి కిందకు పడిపోయాడని సమాచారం. అతని స్థానాన్ని తనూజ ఆక్యుపై చేసిందని తెలుస్తోంది!

కొత్త చరిత్ర :

హౌస్​లో ఈ సారి కొత్త చరిత్రను లిఖించబోతున్నారనే ప్రచారం ముందు నుంచీ సాగుతూనే ఉంది. టఫ్ కంటిస్టెంట్​గా నిరూపించుకుంటూ వచ్చిన తనూజ విన్నర్​ అవుతారనే ప్రిడిక్షన్​ కూడా గట్టిగానే జరిగింది. అయితే కల్యాణ్​ ధీటుగా ఎదుర్కోవడంతో త్రాసు అతని వైపు మొగ్గుతూ వచ్చింది. పైగా కామనర్ కోటా కావడం కూడా అతనికి కలిసి వచ్చే అవకాశంగా చాలా మంది భావించారు. దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ నెవ్వర్ బిఫోర్ ఏవీ వేయడంతో బిగ్​ బాస్​ హింట్​ ఇచ్చేశాడని కూడా అనుకున్నారు. కానీ.. రాత్రికి రాత్రే లెక్కలు మారిపోయి, తనూజ పైకి వచ్చేసినట్టు తెలుస్తోంది. కొత్త లెక్కల ప్రకారం కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయెల్, డీమాన్‌, సంజనా వరుసగా తనూజ తర్వాత ఉన్నట్టు సమాచారం.

అన్​ వాంటెడ్ ట్విస్టేనా?

తనూజను విన్నర్​గా ప్రకటించడంలో బిగ్​ బాస్​ వాంటెడ్​గా ఇస్తున్న ట్విస్టేనంటున్నారు కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్. అతనికే ఓటింగ్​ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ లేడీ విన్నర్ లేకపోవడం కూడా దీనికి ఒక రీజన్ అంటున్నారు.

ఏమైనా జరగొచ్చు?

అయితే ఇదంతా గేమ్​ ప్లాన్​లో భాగమేనని, కావాలని వదిలిన లిక్స్​ అని కూడా కొందరు అంటున్నారు. దీనికి రీతూ, భరణి ఇష్యూస్​ను రీజన్​గా చూపిస్తున్నారు. ట్విస్టులతోనే నెట్టుకొస్తున్న బిగ్​ బాస్​.. కల్యాణ్, తనూజను కాదని ఇమ్మాన్యుయేల్​ను విజేతగా ప్రకటించినా ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు! ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారం ప్రకారమైతే కల్యాణ్​ ను కిందకు నెట్టేసి, కిరీటం లాగేసుకుందని టాక్. మరి, ఇందులో నిజం ఎంత అన్నది చూడాల్సి ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

