Bigg boss 9 Telugu Winner Voting : కల్యాణ్ పడాల స్థానం ఆక్రమణ! - బిగ్బాస్ లో నయా చరిత్ర!?
- ఆఖరి ట్విస్టు వదిలిన బిగ్ బాస్!? - బ్యాలెట్ బాక్సులో భారీగా పెరిగిన ఓట్లు! - రాత్రికి రాత్రే మారిపోయిన ఓటింగ్
Published : December 20, 2025 at 11:33 AM IST
Bigg boss 9 Telugu Winner : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో రణరంగం షేర్ ఎంతోగానీ, మారిన రంగులు మాత్రం బోలెడు! భరణి సెకండ్ ఎంట్రీ మొదలు.. రీతూ ఎలిమినేషన్ దాకా ఎన్నో అన్ నేచురల్ ట్విస్టులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు విన్నర్ విషయంలోనూ బిగ్ బాస్ మరో షేడ్ మార్చబోతున్నట్టు భోగట్టా! దీంతో కల్యాణ్ కోసం వేసిన AV మొత్తం వేస్టేనా? ఇంతకీ కాబోతున్న విజేత ఎవరు? ఈ విషయంలో పనిచేసిన ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
మొత్తం తారుమారు :
ఈ సీజన్ ముగియడానికి ఒక్క రోజు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మరి విన్నర్ ఎవరు? అనే ప్రశ్నకు మెజారిటీ ఆడియెన్స్ మనసులో ఉన్న పేరు కల్యాణ్ పడాల. బిగ్ బాస్ ప్లే చేసిన AVలో అతన్ని ధీరుడ్ని చేయడంతో 9వ కిరీటం ధరించబోయేది అతడేనని అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఓటింగ్ కూడా అందుకు అనుగుణంగానే సాగింది. అన్ అఫీషియల్ ఓటింగ్ ప్రకారం కల్యాణ్ మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నట్టు తెలిసింది. శుక్రవారంతో ఓటింగ్ లైన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇక బ్యాలెట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడమే మిగిలింది. అయితే.. ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్ ఒకటి సోషల్ సర్కిల్స్లో తెగ చెక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ న్యూస్ ప్రకారం శుక్రవారం ఒక్క రోజులోనే ఓటింగ్స్ తారుమారైనట్టు సమాచారం. ఫలితంగా మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతూ వచ్చిన కల్యాణ్ కిందకు జారిపోయాడట!
భారీగా పెరిగిన ఓటింగ్ :
ప్రస్తుతం హౌజ్లో టాప్ 5 కంటిస్టెంట్స్ కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయెల్, తనూజ, పవన్, సంజనా ఉన్నారు. విన్నర్ ఓటింగ్ మొదలైన దగ్గర్నుంచీ కల్యాణ్ టాప్ గేర్లో దూసుకుపోయాడని టాక్. తనూజ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండగా, ఇమ్మూ, తనూజ, డీమాన్ వరుస స్థానాల్లో ఉన్నారు. అయితే, ఆఖరి రోజైన శుక్రవారం పోలింగ్ భారీ ఎత్తున జరిగిందని, ఈ పెరిగిన ఓటింగ్ కల్యాణ్కు మైనస్ అయ్యిందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా టాప్లో నుంచి కిందకు పడిపోయాడని సమాచారం. అతని స్థానాన్ని తనూజ ఆక్యుపై చేసిందని తెలుస్తోంది!
కొత్త చరిత్ర :
హౌస్లో ఈ సారి కొత్త చరిత్రను లిఖించబోతున్నారనే ప్రచారం ముందు నుంచీ సాగుతూనే ఉంది. టఫ్ కంటిస్టెంట్గా నిరూపించుకుంటూ వచ్చిన తనూజ విన్నర్ అవుతారనే ప్రిడిక్షన్ కూడా గట్టిగానే జరిగింది. అయితే కల్యాణ్ ధీటుగా ఎదుర్కోవడంతో త్రాసు అతని వైపు మొగ్గుతూ వచ్చింది. పైగా కామనర్ కోటా కావడం కూడా అతనికి కలిసి వచ్చే అవకాశంగా చాలా మంది భావించారు. దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ నెవ్వర్ బిఫోర్ ఏవీ వేయడంతో బిగ్ బాస్ హింట్ ఇచ్చేశాడని కూడా అనుకున్నారు. కానీ.. రాత్రికి రాత్రే లెక్కలు మారిపోయి, తనూజ పైకి వచ్చేసినట్టు తెలుస్తోంది. కొత్త లెక్కల ప్రకారం కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయెల్, డీమాన్, సంజనా వరుసగా తనూజ తర్వాత ఉన్నట్టు సమాచారం.
అన్ వాంటెడ్ ట్విస్టేనా?
తనూజను విన్నర్గా ప్రకటించడంలో బిగ్ బాస్ వాంటెడ్గా ఇస్తున్న ట్విస్టేనంటున్నారు కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్. అతనికే ఓటింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ లేడీ విన్నర్ లేకపోవడం కూడా దీనికి ఒక రీజన్ అంటున్నారు.
ఏమైనా జరగొచ్చు?
అయితే ఇదంతా గేమ్ ప్లాన్లో భాగమేనని, కావాలని వదిలిన లిక్స్ అని కూడా కొందరు అంటున్నారు. దీనికి రీతూ, భరణి ఇష్యూస్ను రీజన్గా చూపిస్తున్నారు. ట్విస్టులతోనే నెట్టుకొస్తున్న బిగ్ బాస్.. కల్యాణ్, తనూజను కాదని ఇమ్మాన్యుయేల్ను విజేతగా ప్రకటించినా ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు! ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారం ప్రకారమైతే కల్యాణ్ ను కిందకు నెట్టేసి, కిరీటం లాగేసుకుందని టాక్. మరి, ఇందులో నిజం ఎంత అన్నది చూడాల్సి ఉంది.