Bigg Boss 9 Telugu Winner : విన్నర్ ఆ ఇద్దరిలోనే! - ఓటు వేసి మరీ తేల్చేశారుగా!
- సీజన్ 9 విజేతపై ఊహాగానాలు - కుండ బద్ధలు కొట్టిన ఆడియన్స్ - హౌజ్మేట్స్!
Published : November 10, 2025 at 1:55 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Winner Prediction: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 పదో వారంలోకి ఎంటర్ అయ్యింది. అయితే ఈ సీజన్ చదరంగం కాదు.. రణరంగం అంటూ ఎన్ని ఎలివేషన్లు ఇచ్చినా టాస్క్లు, నామినేషన్లు, ఎలిమినేషన్ల దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంచనాలను అందుకోలేకపోయిందినే అభిప్రాయం ఉంది. కంటెస్టెంట్స్ కూడా సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు. అయితే చప్పగా సాగుతోన్న గేమ్ గేరు మార్చేలా ప్లాన్ చేసింది బిగ్బాస్ టీమ్. అసలు కంటెస్టెంట్స్ గురించి ఆడియన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎవరు విన్నర్ రేస్లో ఉన్నారో డైరెక్ట్గా వాళ్ల చేతనే చెప్పించారు. శనివారం ఎపిసోడ్లో ఆడియన్స్ అభిప్రాయం చెప్పగా.. ఆదివారం నాడు హౌజ్మేట్స్తో చెప్పించారు. ఇలా రెండు ఎపిసోడ్లు చూస్తే సీజన్ 9 విన్నర్ ఎవరో తెలిసిపోయిందని సోషల్ మీడియాలో ట్రైండ్ అవుతుంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్బాస్ సీజన్-9 విన్నర్ ఎవరవుతారని అనుకుంటున్నారు అనే ప్రశ్నకు ఆడియన్స్ మదిలో ప్రస్తుతానికి పెద్దగా ఆప్షన్స్ ఏమీ లేవు. హౌజ్ మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్, తనూజ, రీతూ, డీమాన్, సుమన్ శెట్టి చుట్టూనే తిరుగుతోంది. వీళ్లలోనే విన్నర్ అవుతారని అనుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ విషయంపై అటు ఆడియన్స్కు, ఇటు హౌజ్మేట్స్కు శనివారం, ఆదివారం ఎపిసోడ్లో క్లారిటీ వచ్చేసింది!
శనివారం ఎపిసోడ్.. సాధారణంగా శనివారం ఎపిసోడ్ అంటే ఆ వారం మొత్తం కంటెస్టెంట్స్ టాస్క్లు, వాళ్లు చేసిన తప్పులపై హోస్ట్ నాగార్జున సలహాలు, సూచనలు ఇస్తుంటారు. తప్పు చేసిన వారిపై సీరియస్ అయ్యి ఇంకోసారి ఆ తప్పులు రిపీట్ కావొద్దని చెబుతుంటారు. కానీ ఈ శనివారం ఎపిసోడ్లో మాత్రం అందుకు భిన్నంగా జరిగింది. "నేను కంటెస్టెంట్ పేరు చెబుతాను. వాళ్లు ఈ సీజన్లో హిట్ or ఫ్లాఫ్ అనేది మీరే చెప్పాలి" అని ఆడియన్స్కు చెప్పారు నాగ్. దీంతో ఒక్కక్క కంటెస్టెంట్కు ఆడియన్స్ ఓటింగ్ వేశారు. అలా ఆడియన్స్ డెసిషన్ ప్రకారం..
|కంటెస్టెంట్ నేమ్
|హిట్(%)
| ఫ్లాప్ (%)
|సుమన్ శెట్టి
|100%
|0%
|ఇమ్మాన్యుయేల్
|95%
|5%
|తనూజ
|93%
|7%
|కల్యాణ్
|79%
|21%
|రీతూ చౌదరి
|78%
|22%
|డీమాన్ పవన్
|72%
|28%
|గౌరవ్
|69%
|31%
|రాము
|59%
|41%
|నిఖిల్
|45%
|55%
|సంజనా
|43%
|57%
|భరణి
|35%
|65%
|దివ్య
|27%
|73%
|శ్రీనివాస్ సాయి
|24%
|76%
ఇలా ఆడియన్స్ ప్రకారం చూస్తే టాప్ 6లో సుమన్, ఇమ్మూ, తనూజ, కల్యాణ్, రీతూ, డీమాన్ ఉన్నారు.
సండే ఎపిసోడ్: ఇక సండే ఎపిసోడ్ అంటే ఫన్ డే ఎపిసోడ్. కానీ నిన్నటి ఎపిసోడ్లో విన్నర్ ఎవరనుకుంటున్నారో హౌజ్మేట్స్ చేత చెప్పించారు. ఇందులో అధికంగా తనూజకు, ఇమ్మాన్యుయేల్కు చెరో 5 ఓట్లు వచ్చాయి. డీమాన్, కల్యాణ్కు చెరో ఒకటి వచ్చాయి. ఎవరెవరు ఎవరికి ఓటు వేశారో ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
ఆ ఇద్దరిలోనే విన్నర్: ఇలా శనివారం ఆడియన్స్, ఆదివారం హౌజ్మేట్స్ అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రస్తుతం విన్నర్ రేస్లో ఉంది తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్. వీళ్లిద్దరి మధ్యనే టఫ్ కాంపిటేషన్ నడిచే అవకాశం ఉంది. ఇక వీళ్లిద్దరి తర్వాత కల్యాణ్ ఉన్నాడు. అయితే తనూజతో పోలిస్తే ఇమ్మాన్యుయేల్ గేమ్ బాగా ఆడుతున్నాడు. అలాగే ఎంటర్టైన్ కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని హౌస్ట్ నాగార్జునే స్వయంగా చెప్పాడు. అయితే ఇమ్మాన్యుయేల్తో పోలిస్తే తనూజ విన్నర్ అయ్యే అవకాశం అని ఆడియన్స్ భావిస్తున్నారు. అందుకు కారణం ఇమ్మాన్యుయేల్ కమెడియన్ కావడమేనని అంటున్నారు. ఎందుకంటే గత సీజన్స్లలో కమెడియన్ కోటాలో వచ్చినవారు టాప్ 5లో ఉన్నారు కానీ విన్నర్ కాలేకపోయారు. ఈ సీజన్ కూడా అలానే ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇక తనూజ విన్నర్ మెటిరీయల్ అని తెలిపేందుకు ఓటింగ్ లెక్కలు మరో కారణం. ఎందుకుంటే షో మొదలైనప్పటి నుంచి చూసుకుంటే తనూజ నామినేషన్స్లోకి వచ్చిన ప్రతిసారి టాప్లోనే ఉంటోంది. ఇటు ఇమ్మాన్యుయేల్ చూస్తే ఇప్పటివరకు నామినేషన్స్లోకి రాలేదు. ఒక్కసారి అయినా నామినేషన్స్ను ఫేస్ చేస్తే ఆడియన్స్ ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తారు అనేది తెలిసేది. కానీ ఇమ్మూకు ఇప్పటివరకు అలాంటి అవకాశం రాలేదు. ఈ విషయాన్ని నాగార్జుననే చెప్పి ఇమ్మూను అలర్ట్ చేశాడు. మరి ఈ సీజన్ కంప్లీట్ కావడానికి ఇంకా 5 వారాల సమయం ఉండటంతో ఈ లెక్కలు ఏమైనా మారే అవకాశం ఉందేమో చూడాలి.
