ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Winner : విన్నర్ ఆ ఇద్దరిలోనే​​! - ఓటు వేసి మరీ తేల్చేశారుగా!

- సీజన్​ 9 విజేతపై ఊహాగానాలు - కుండ బద్ధలు కొట్టిన ఆడియన్స్​ - హౌజ్​మేట్స్​!

Bigg Boss 9 Telugu Winner Prediction
Bigg Boss 9 Telugu Winner Prediction (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Winner Prediction: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 పదో వారంలోకి ఎంటర్​ అయ్యింది. అయితే ఈ సీజన్​ చదరంగం కాదు.. రణరంగం అంటూ ఎన్ని ఎలివేషన్లు ఇచ్చినా టాస్క్​లు, నామినేషన్లు, ఎలిమినేషన్ల దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంచనాలను అందుకోలేకపోయిందినే అభిప్రాయం ఉంది. కంటెస్టెంట్స్​ కూడా సేఫ్​ గేమ్​ ఆడుతున్నారని ఆడియన్స్​ ఫీల్​ అవుతున్నారు. అయితే చప్పగా సాగుతోన్న గేమ్​ గేరు మార్చేలా ప్లాన్​ చేసింది బిగ్​బాస్​ టీమ్​. అసలు కంటెస్టెంట్స్​ గురించి ఆడియన్స్​ ఎలా ఫీల్​ అవుతున్నారు? ఎవరు విన్నర్​ రేస్​లో ఉన్నారో డైరెక్ట్​గా వాళ్ల చేతనే చెప్పించారు. శనివారం ఎపిసోడ్​లో ఆడియన్స్​ అభిప్రాయం చెప్పగా.. ఆదివారం నాడు హౌజ్​మేట్స్​తో చెప్పించారు. ఇలా రెండు ఎపిసోడ్​లు చూస్తే సీజన్​ 9 విన్నర్​ ఎవరో తెలిసిపోయిందని సోషల్​ మీడియాలో ట్రైండ్​ అవుతుంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 విన్నర్ ఎవరవుతారని అనుకుంటున్నారు అనే ప్రశ్నకు ఆడియన్స్ మదిలో ప్రస్తుతానికి పెద్దగా ఆప్షన్స్ ఏమీ లేవు. హౌజ్​ మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇమ్మాన్యుయేల్​, కల్యాణ్​, తనూజ, రీతూ, డీమాన్​, సుమన్​ శెట్టి చుట్టూనే తిరుగుతోంది. వీళ్లలోనే విన్నర్​ అవుతారని అనుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ విషయంపై అటు ఆడియన్స్​కు, ఇటు హౌజ్​మేట్స్​కు​ శనివారం, ఆదివారం ఎపిసోడ్​లో క్లారిటీ వచ్చేసింది!

శనివారం ఎపిసోడ్​.. సాధారణంగా శనివారం ఎపిసోడ్​ అంటే ఆ వారం మొత్తం కంటెస్టెంట్స్​ టాస్క్​లు, వాళ్లు చేసిన తప్పులపై హోస్ట్​ నాగార్జున సలహాలు, సూచనలు ఇస్తుంటారు. తప్పు చేసిన వారిపై సీరియస్​ అయ్యి ఇంకోసారి ఆ తప్పులు రిపీట్​ కావొద్దని చెబుతుంటారు. కానీ ఈ శనివారం ఎపిసోడ్​లో మాత్రం అందుకు భిన్నంగా జరిగింది. "నేను కంటెస్టెంట్​ పేరు చెబుతాను. వాళ్లు ఈ సీజన్​లో హిట్​ or ఫ్లాఫ్​ అనేది మీరే చెప్పాలి" అని ఆడియన్స్​కు చెప్పారు నాగ్​. దీంతో ఒక్కక్క కంటెస్టెంట్​కు ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​ వేశారు. అలా ఆడియన్స్​ డెసిషన్​ ప్రకారం..

కంటెస్టెంట్​ నేమ్ హిట్(%)​​ ఫ్లాప్ (%)​
సుమన్​ శెట్టి 100% 0%
ఇమ్మాన్యుయేల్ 95% 5%
తనూజ 93% 7%
కల్యాణ్​ 79% 21%
రీతూ చౌదరి 78% 22%
డీమాన్​ పవన్​ 72% 28%
గౌరవ్​ 69% 31%
రాము 59% 41%
నిఖిల్​ 45% 55%
సంజనా 43% 57%
భరణి 35% 65%
దివ్య 27% 73%
శ్రీనివాస్​ సాయి 24% 76%

ఇలా ఆడియన్స్​ ప్రకారం చూస్తే టాప్​ 6లో సుమన్​, ఇమ్మూ, తనూజ, కల్యాణ్​, రీతూ, డీమాన్​ ఉన్నారు.

సండే ఎపిసోడ్​: ఇక సండే ఎపిసోడ్​ అంటే ఫన్​ డే ఎపిసోడ్​. కానీ నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో విన్నర్​ ఎవరనుకుంటున్నారో హౌజ్​మేట్స్​ చేత చెప్పించారు. ఇందులో అధికంగా తనూజకు, ఇమ్మాన్యుయేల్​కు చెరో 5 ఓట్లు వచ్చాయి. డీమాన్​, కల్యాణ్​కు చెరో ఒకటి వచ్చాయి. ఎవరెవరు ఎవరికి ఓటు వేశారో ఈ లింక్​ పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

ఆ ఇద్దరిలోనే విన్నర్​: ఇలా శనివారం ఆడియన్స్​, ఆదివారం హౌజ్​మేట్స్​ అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రస్తుతం విన్నర్​ రేస్​లో ఉంది తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్​. వీళ్లిద్దరి మధ్యనే టఫ్​ కాంపిటేషన్​ నడిచే అవకాశం ఉంది. ఇక వీళ్లిద్దరి తర్వాత కల్యాణ్​ ఉన్నాడు. అయితే తనూజతో పోలిస్తే ఇమ్మాన్యుయేల్​ గేమ్​ బాగా ఆడుతున్నాడు. అలాగే ఎంటర్​టైన్​ కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని హౌస్ట్​ నాగార్జునే స్వయంగా చెప్పాడు. అయితే ఇమ్మాన్యుయేల్​తో పోలిస్తే తనూజ విన్నర్​ అయ్యే అవకాశం అని ఆడియన్స్​ భావిస్తున్నారు. అందుకు కారణం ఇమ్మాన్యుయేల్​ కమెడియన్​ కావడమేనని అంటున్నారు. ఎందుకంటే గత సీజన్స్​లలో కమెడియన్​ కోటాలో వచ్చినవారు టాప్​ 5లో ఉన్నారు కానీ విన్నర్​ కాలేకపోయారు. ఈ సీజన్​ కూడా అలానే ఉంటుందని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది.

ఇక తనూజ విన్నర్​ మెటిరీయల్ అని​ తెలిపేందుకు ఓటింగ్​ లెక్కలు మరో కారణం. ఎందుకుంటే షో మొదలైనప్పటి నుంచి చూసుకుంటే తనూజ నామినేషన్స్​లోకి వచ్చిన ప్రతిసారి టాప్​లోనే ఉంటోంది. ఇటు ఇమ్మాన్యుయేల్​ చూస్తే ఇప్పటివరకు నామినేషన్స్​లోకి రాలేదు. ఒక్కసారి అయినా నామినేషన్స్​ను ఫేస్​ చేస్తే ఆడియన్స్​ ఎంత వరకు సపోర్ట్​ చేస్తారు అనేది తెలిసేది. కానీ ఇమ్మూకు ఇప్పటివరకు అలాంటి అవకాశం రాలేదు. ఈ విషయాన్ని నాగార్జుననే చెప్పి ఇమ్మూను అలర్ట్​ చేశాడు. మరి ఈ సీజన్​ కంప్లీట్​ కావడానికి ఇంకా 5 వారాల సమయం ఉండటంతో ఈ లెక్కలు ఏమైనా మారే అవకాశం ఉందేమో చూడాలి.

Bigg Boss 9 Day 62 : ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన రాము! - 'శివ' డ్యాన్స్​లతో హోరెత్తించిన హౌస్​మేట్స్!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

TAGGED:

BIGG BOSS TELUGU WINNER PREDICTION
BB 9 TELUGU WINNER PREDICTION
BB 9 TELUGU THANUJA AND EMMANUEL
బిగ్​బాస్​ సీజన్​ విన్నర్​ లిస్ట్​
BB 9 TELUGU WINNER PREDICTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.