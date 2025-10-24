Bigg Boss 9 Telugu : ఈసారి గెలిచేది అమ్మాయే! - బిగ్ బాస్ విన్నర్పై భారీగా ఊహాగానాలు!
హైపర్ ఆది కామెంట్స్ అర్థం ఇదేనంటున్న సోషల్ ట్రెండ్స్ - ! అదే నిజమైతే గెలుపు ఆమెదేనట!
Bigg Boss 9 Telugu Winner Material: తెలుగు బిగ్ బాస్ ను చిరకాల వెలితి ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉంది. ఎండ్ ఆఫ్ ది సీజన్.. ఎనిమి సార్లూ హౌస్ లో కింగ్స్ పుట్టారే కానీ, ఒక్కసారి కూడా క్వీన్ జన్మించలేదు. త్రివిక్రమ్ చెప్పినట్టు అన్నీ గడ్డాలూ మీసాలూ ఉంటే ఏం బాగుంటుందీ? ఒకరిద్దరు అమ్మాయిలుంటేనే కలర్ ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ, ఇదేమో సెలక్షన్ కాదు మరి! సత్తా చాటి గెలవాల్సిన గేమ్. అందుకే.. ఇన్ని సార్లూ హిస్టరీ రిపీట్ అవుతున్నా ఆడియెన్స్ రియాక్ట్ కాలేదు.
అయితే ఈ సారి హిస్టరీ రిపిటీ కాదు.. క్రియేట్ కాబోతోందట! "అవును" ఈ ప్రిడిక్షన్ గత మూడ్రోజుల నుంచి గట్టిగానే వినిపిస్తోంది. కింగ్స్ కోటను బద్ధలు కొట్టి, ఓ క్వీన్ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించబోతోందట! సోషల్ ట్రెండ్స్ కూడా ఈ న్యూస్ను రిపీట్ చేస్తున్నాయి. రీ సౌండ్ చేస్తున్నాయి. మరి, సరికొత్త చరిత్ర లిఖించబోతున్న ఆ కంటిస్టెంట్ ఎవరు??
బిగ్బాస్ తెలుగు షో 2017లో మొదలైంది. ఫస్ట్ సీజన్లో శివ బాలాజీ విన్నర్గా నిలిచారు. ఆ తర్వాత సీజన్ 2 నుంచి సీజన్ 8 వరకు వరుసగా కౌశల్, రాహుల్ సిప్లిగంజ్, అభిజీత్, వీజే సన్నీ, రేవంత్, పల్లవి ప్రశాంత్, నిఖిల్ విజేతలయ్యారు. ఇక రెగ్యులర్ సీజన్లు కాకుండా తెలుగులో బిగ్బాస్ ఓటీటీని కూడా ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. ఇందులో బింధు మాధవి విన్నర్ అయ్యారు. ఓటీటీ మినహా రెగ్యులర్ సీజన్లో ఒక్క లేడీ కూడా విన్నర్స్ కాలేకపోయారు. దీంతో అందరి దృష్టీ సీజన్ 9పై పడింది. ఈసారి అయినా మహిళా విజేత ఉంటారా? అనే ఆడియన్స్ క్వశ్చన్కు "YES" అనే సమాధానం వినిపిస్తోంది. దీపావళి వేళ హైపర్ ఆది చేసిన కామెంట్స్ ఈ న్యూస్ పాలిట పెట్రోల్ అవుతున్నాయి!
అసలు ఆది ఏమన్నాడు? : నార్మల్గా దసరా, దీపావళి టైమ్లో బిగ్బాస్ హౌజ్లో స్పెషల్ ఎపిసోడ్లు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ టైమ్లో సెలెబ్రిటీలు గెస్ట్లుగా వస్తుంటారు. ఈ సీజన్ దీపావళి ఎపిసోడ్కు హైపర్ ఆది వచ్చాడు. ప్రతి సీజన్లో ఎవరు బాగా ఆడుతున్నారు? బయట టాక్ ఎలా ఉంది? అంటూ సెటైర్లతోపాటు ఇన్పుట్స్ కూడా ఇచ్చి వెళ్తుంటారు. వాటిని బట్టి కంటెస్టెంట్లు తమ గేమ్ను మార్చుకుంటారు. ప్రస్తుత సీజన్లో కూడా కంటెస్టెంట్ల గేమ్పై పంచ్లు వేసి అలరించడంతోపాటు ఎలా ఆడాలి అనే సలహాలు ఇచ్చాడు ఆది. ఈ క్రమంలో ఓ లేడీ కంటెస్టెంట్స్కు విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని అన్నాడు. ఆ లేడీ కంటెస్టెంటే సీరియల్ నటి తనూజ! ఈ క్రమంలో ఇంకేం చెప్పాడో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే సినిమాలో కె. విశ్వనాథ్ గారి ఇంట్లో పెరిగిన త్రిష లాగా ఎంత ముద్దుగా ఉంటావో. నీ పలుకులు, నీ అలకలు, నీ పిలుపులు, గేమ్లో నీ వల్ల వచ్చే మలుపులు అన్నీ కూడా అరుపులే. అంత బాగా ఆడతున్నావు. మామూలుగా కాదు. కానీ ఈ హౌజ్లో నువ్వు భరణి అన్నని నాన్న నాన్న అని ఎన్ని సార్లు పిలిచి ఉంటావో తెలుసా? నాకు తెలిసి భరణి అన్న వాళ్ల పిల్లలు కూడా అన్నిసార్లు పిలిచి ఉండరు ఇప్పటి వరకు. తనూజ నువ్వు తప్పు చేసినా అవతలి వారి నుంచి సారీ కోరుకుంటావ్. అలాగే నువ్వు ఏదైనా చేస్తే అవతల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావ్. ఈ రెండు ఆపేసి, ఎవరో వచ్చి నిన్ను కాపాడుతారని వెయిట్ చేయకుండా నిన్ను నువ్వు కాపాడుకునే గేమ్ ఆడితే లేడీ విన్నర్ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. హ్యాపీగా గేమ్ ఆడు. తనూజ ఆల్ ది బెస్ట్" అన్నాడు.
ఆది ఇన్పుట్స్తో గేమ్ రివర్స్: ఇక దీపావళి ఎపిసోడ్లో ఆది ఇచ్చిన సలహాలు, సూచనలతో తనూజ తన గేమ్ ప్లాన్ను మార్చినట్టు కనిపిస్తోందని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే అదే వారంలో నాన్న నాన్న అని పిలిచే భరణి ఎలిమినేట్ కావడం, కల్యాణ్ గురించి ఓ క్లారిటీ రావడంతో అవసరం మేరకే ఉంటూ తన గేమ్ తను ఆడుతోందని భావిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా నామినేషన్ ప్రక్రియలో రమ్య మోక్షకు ఇచ్చిన కౌంటర్ ఎటాక్కు సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ఎలివేషన్ వచ్చింది. అలాగే ఈ వారం టాస్కుల్లో అదరగొట్టి అందరికన్నా ఎక్కువ డబ్బును సంపాదించింది.
అంతేకాదు ఈ అమ్మడు నామినేషన్లులోకి వచ్చినా ప్రతిసారి అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం టాప్లోనే ఉంటోంది. బిగ్బాస్ హిస్టరీ చూసుకుంటే ఏ కంటెస్టెంట్ అయితే ఎక్కువ సార్లు నామినేషన్స్లోకి వస్తారో వాళ్లు విన్నర్లుగా మారే అవకాశం ఉందనేది ఓ ఫీలింగ్. సో ఈ లెక్కన చూసుకుంటే సీజన్లో ఒక్కవారం మినహా మిగతా అన్ని వారాల్లోనూ తనూజ నామినేషన్స్లోకి వచ్చింది. అయితే సీజన్ 9 మొదలై ఇప్పటికీ ఏడు వారాలే కాబట్టి.. మిగతా రోజుల్లో తనూజ ఆటతీరును బట్టి విన్నర్ మెటీరియల్ అవునో, కాదో మరింత క్లారిటీ వస్తుందని సోషల్ ట్రెండ్స్ చెబుతున్నాయి.
