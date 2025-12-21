ETV Bharat / entertainment

‘బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-9’ విజేతగా కామనర్​ కల్యాణ్‌ పడాల- ట్రోఫీతో పాటు మరో సర్‌ప్రైజ్‌!

బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-9 విజేతగా కల్యాణ్‌ పడాల

Bigg Boss 9 Telugu Winner
Bigg Boss 9 Telugu Winner (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 11:01 PM IST

1 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Winner : బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-9 విజేతగా కల్యాణ్‌ పడాల నిలిచారు. చివరి వరకూ ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ సీజన్‌లో ప్రేక్షకుల నుంచి అత్యధిక ఓట్లు సాధించిన కల్యాణ్‌ విజేతగా నిలిచినట్లు వ్యాఖ్యాత నాగార్జున ప్రకటించారు. ప్రైజ్‌ మనీతో పాటు, ట్రోఫీని కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇంకా షో స్పాన్సర్స్‌లో ఒకరైన ‘రాఫ్‌ గ్రిప్పింగ్‌’ విజేత అయిన కల్యాణ్‌కు మరో రూ.5లక్షల క్యాష్‌ ప్రైజ్‌ను అందించారు. అలాగే మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్‌ కారును కూడా కల్యాణ్‌ సొంతం చేసుకున్నారు.

