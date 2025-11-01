Bigg Boss 9 Telugu: డీమాన్కు రెడ్ కార్డ్ - డోర్స్ ఓపెన్ చేసిన బిగ్బాస్ - ఫుల్ ఫైర్లో నాగార్జున!
-అదుర్స్ అనిపించేలా బిగ్బాస్ ప్రోమోలు - నవ్వులు పూయిస్తోన్న రాము రాథోడ్ వీడియో!
Published : November 1, 2025 at 8:05 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo: బిగ్బాస్ శనివారం ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలు వచ్చేశాయి. ఇక ప్రోమోల్లో ఒక్కో కంటెస్టెంట్స్పై ఫైర్ అయ్యారు నాగార్జున. అయితే ఈ వారం ఫుడ్ విషయంలో ఎన్నో గొడవలు జరిగాయి. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ఓ ప్రోమోలో కూడా ఫుడ్ గురించే ఓ రేంజ్లో గొడవ జరిగింది. ఇక మరో ప్రోమోలో కల్యాణ్, సంజనాపై సీరియస్ అయిన నాగ్... డీమాన్ పవన్కు రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ప్రోమోలలో ఏమేమి జరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శనివారం స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్లో ముందుగా శుక్రవారం జరిగిన ఎపిసోడ్లో మెయిన్ పాయింట్స్ను ఆడియన్స్కు ప్లే చేసి చూపిస్తుంటారు నాగ్. తాజాగా మొదటి ప్రోమో దానికి సంబంధించినదే. ఇక ఆ ప్రోమోలో జరిగిన ఓ టాస్క్లో భరణి చేసిన పనికి మాధురి హర్ట్ అయ్యింది. ప్రోమోలో ఏముందంటే.. "ప్లేట్ల దగ్గర, బిర్యానీల దగ్గర.. అక్కడే మొదలవుతున్నాయి గొడవలన్నీ. నథింగ్ టూ వర్రీ. లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత సెట్ చేద్దాం" అంటూ నాగార్జున చెప్పి వీడియో ప్లే చేశారు.
బిర్యానీ గురించి మాధురి - భరణి మధ్య గొడవ: అందులో హౌజ్లోని కంటెస్టెంట్స్ను రెండు టీమ్స్గా విడగొట్టి ప్రమోషన్కు సంబంధించిన టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో గెలిచిన వారికి బిర్యానీ ఉంటుంది. ఇక ఈ టాస్క్కు భరణి సంచాలకులుగా ఉన్నారు. అయితే ఈ టాస్క్లో డీమాన్ టీమ్ గెలిచింది. ఇంతలో బిర్యానీ కోసమని మాధురి ప్లేట్ పట్టుకుని వెళ్లింది. అయితే సంచాలక్గా ఉన్న భరణి.. "మాధురి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. వేస్తాను" అంటూ చెప్పాడు. ఇక మాధురి వెయిట్ చేస్తుండగా భరణి వచ్చి" టీమ్ ఏ వాళ్లకు అసలు పీస్లు వేయలేదు. వాళ్లకు ఓసారి వేసిన తర్వాత మీకు వేస్తా" అంటూ చెప్పాడు. దీంతో హర్ట్ అయిన మాధురి పక్కకు వెళ్లి వాటర్ తాగి కూర్చుంది. ఇక టీమ్ వాళ్లకి పీస్లు వేసిన తర్వాత మాధురిని భరణి పిలవగా.. నాకు వద్దు అంటూ మాధురి చెప్పింది. "చిన్న చిన్న వాటికి కూడా మీరు ఏంటి? ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి తెలుసా?" అంటూ భరణి వివరణ ఇచ్చేలోపు.. "ఒక్కనిమిషం నేను చెబుతా" అంటూ దివ్య అనింది. దీంతో మాధురి, దివ్య మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఇక ఈ విషయం గురించి భరణికి సలహాలు ఇచ్చింది తనూజ. ఇంతటితో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
సంజనాపై ఫైర్: మొదటి ప్రోమోలో పెద్దగా పస లేనప్పటికీ రెండో ప్రోమోలో మాత్రం కంటెస్టెంట్స్కు ఇచ్చిపడేశారు నాగ్. ముందుగా సంజనాతో క్లాస్ స్టార్ చేశారు. "నామినేషన్స్ వచ్చేసరికి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తావ్? కోపం, చిరాకు ఎందుకు? తొక్కలో కెప్టెన్ అనేసి.. నాకు తెలుగు రాదని అంటావ్" అంటూ నాగ్ సీరియస్ అయ్యారు. సంజనా క్లారిటీ ఇచ్చేలోపు "నామినేషన్స్లో మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అయిపోయిన తరువాత.. లోపలికి వచ్చి పదే పదే సుమన్ని గిల్లావు" అంటూ కింగ్ ఫైర్ అయ్యారు. ఇక "నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పాలి కానీ.. బ్రెయిన్ లెస్.. సెన్స్ లెస్.. షెటప్ అంటూ ఇవన్నీ ఎందుకు" అంటూ క్లాస్ పీకారు. అయితే ఈ వర్డ్స్ ఎవరిని చూసి అన్నారో తెలియదు కానీ.. స్క్రీన్ మీద మాత్రం మాధురి, సంజనాలవప కలిపి చూపించారు.
ఆ తరువాత కల్యాణ్ని నిలబెట్టి.. "రేషన్ మేనేజర్ అయిన తనూజ గురించి నీ అభిప్రాయం చెప్పు" అని నాగ్ అడిగారు. దీనికి మనోడు "టైమింగ్లో కానీ, అబ్జర్వింగ్లో కానీ వీక్" అంటూ చెప్పాడు. దీంతో "హౌజ్మేట్స్ అందరికీ ఆర్డర్స్ చేసే అధికారం ఉంటుందా?" అని కెప్టెన్ దివ్యని అడిగారు. ఆమె నో చెప్పడంతో.. వీడియో ప్లే చేసి చూపించారు. ఆ తర్వాత "ఆర్డర్లు జారీ చేయొచ్చా?" అని నాగార్జున అడిగితే.. "ఆ విషయంలో కళ్యాణ్దే తప్పు. వారం మొత్తం తనూజని విసిగించాడు" దివ్య చెప్పింది.
డీమాన్కు రెడ్ కార్డ్: ఆ తరువాత రీతూ చౌదరిని బెడ్ మీదికి తోసేసి మ్యాన్ హ్యాడ్లింగ్ చేసిన డీమాన్ వీడియోను ప్లే చేసి చూపించారు నాగ్. ఆ తర్వాత "ఇలాంటి బిహేవియర్ మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలపై చేస్తే మీరు బెల్ట్ పెట్టి కొట్టేవారా కాదా ఆడియన్స్" అని ఆడియన్స్ని అడిగారు నాగార్జున. "అలా తోయడం కరెక్ట్ కాదు సార్" అని ఆడియన్స్ అనడంతో.. "సారీ సార్" అని డీమాన్ చెప్పాడు. దీంతో "సారీ చెప్తే.. బిగ్బాస్ క్షమించడు. నీకు రెడ్ ఫ్లాగ్ తప్పదు. నీ బ్యాక్ ప్యాక్ చేసుకో. బిగ్ బాస్ ఓపెన్ ది డోర్" అని నాగ్ అన్నారు.
రాము ఫన్నీ వీడియో: ఇక మూడో ప్రోమోలో రాము రాథోడ్కు సంబంధించిన వీడియోలను ఫన్నీ వేలో చూపించారు. అందులో ఆయా సందర్భాల్లో రాము ఎలా మధ్యలో దూరాడో ఉంది. ఈ వీడియో చూస్తున్నంతసేపు అటు హోజ్మేట్స్, హోస్ట్, ఆడియన్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు.
Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ కొత్త కెప్టెన్గా దివ్య - భరణిపై ట్రోలింగ్!
Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్ జోన్లో ఆ ముగ్గురు! - ఎనిమిదో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా?