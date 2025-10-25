ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: "బయట మీరు తోపు అయితే అక్కడ చూసుకోండి" - నాగార్జున మాస్​ వార్నింగ్​!

-బిగ్‌బాస్ వీకెండ్​ ప్రోమో రిలీజ్​ - మాధురికి వార్నింగ్​ ఇచ్చిన నాగార్జున!

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 8:29 PM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo: బిగ్​బాస్​ లవర్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తోన్న వీకెండ్​ ప్రోమోలు వచ్చేశాయి. మొదటి ప్రోమో చప్పగా ఉన్నా.. రెండో ప్రోమో మాత్రం ఆడియన్స్​ ఊహించిన రేంజ్​లో ఉంది. ఈ వారం మొత్తం జరిగిన విషయాలపై వీడియోలు వేసి మరీ ఒక్కొక్కరి తాట తీశారు హోస్ట్​ నాగార్జున. మరీ ముఖ్యంగా దివ్వెల మాధురికి ఇచ్చిపడేశారు. అంతేకాకుండా కల్యాణ్​ సేఫ్​ గేమ్​ను ఎండగట్టారు. మరి ఇంక ప్రోమోలో ఏమేమి జరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

శనివారం స్టార్టింగ్​ ఎపిసోడ్​లో ఎప్పుడైనా సరే హౌజ్​మేట్స్​తో మాట్లాడే ముందు శుక్రవారం జరిగిన ఎపిసోడ్​లో మెయిన్​ పాయింట్స్​ను ఆడియన్స్​కు ప్లే చేసి చూపిస్తుంటారు నాగ్​. తాజాగా మొదటి ప్రోమో దానికి సంబంధించినదే. ఇక ఆ ప్రోమోలో మాధురి - సాయి మధ్య చిన్న పాటి యుద్ధమే నడిచింది. ప్రోమోలో ఏముందంటే.. "చిన్న చిన్న పదాలతో కూడా వాదించుకోవడం, అరవడం బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లోనే జరుగుతుంది. వెళ్దాం సెట్ చేద్దాం. ఆలస్యం లేకుండా మన టీవీలో చూద్దాం" అంటూ నాగార్జున చెప్పారు.

కిచెన్‌లో ఏదో పని చేస్తూ.. "సాయి అన్నీ ఎదురుగా చెప్పడేమో. పక్కకెళ్లి చెప్తాడేమో" అంటూ మాధురి డైలాగ్​ కొట్టింది. దీంతో "నేనేం చెప్పానండి పక్కన" అని సాయి అడిగాడు. ఈ క్రమంలో "రమ్య దగ్గరికెళ్లి ఆవిడ చెప్పినట్లు ఎందుకు వింటావ్ అన్నావ్ అంట కదా. నేను మరీ అన్నీ అందరికీ చెప్తున్నాను చేయమని" అంటూ మాధురి అడిగింది. "మీరు చెప్పింది కూడా నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు" అని సాయి అన్నాడు.

నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి: "నీకు ఎవరు చెప్పారు. నా గురించి అందరి దగ్గరికెళ్లి చెప్పకు. అది నీ పని కాదు" అని మాధురి అరిచింది." నేను ఎవరిదగ్గరికెళ్లి ఏం చెప్పలేదే. ఆమెను కూడా మీరు బలవంతంగా లాక్కొచ్చి మాట్లాడితే ఎలా" అని సాయి క్వశ్చన్​ చేశాడు. "ఆమె నా దగ్గరికొచ్చి అడిగింది కాబట్టి నేను చెప్పాను" అంటూ మాధురి అంది. "అది మీ ఇద్దరి పర్సనల్ డిస్కషన్. దాని మధ్యలోకి నన్ను తీసుకురావడమేంటి" అని సాయి ఫైర్ అయ్యాడు. దీనికి "హే వాయిస్ తగ్గించు. నా దగ్గరికి ఆ అమ్మాయి వచ్చి అడిగింది. నువ్వు వాళ్ల దగ్గరికి వీళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడుతున్నావ్" అని మాధురి కూడా రెయిజ్ అయింది. "వాయిస్ మీరు పెంచారు. మీరు ఎలాగండి నాతో ఆడొద్దని చెప్పారు" అని సాయి అన్నాడు. "నీకు మైండ్ ఉందా. ఆ అమ్మాయి వచ్చి నా దగ్గర ఎందుకు అడగాలి" అని మాధురి కొశ్చన్ చేసింది.

"అది ఆ అమ్మాయిని అడగండి అయితే" అని సాయి కౌంటర్​ ఇచ్చాడు. "నీకు ఎవడు చెప్తాడు. నీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది" అంటూ మాధురి వాదించింది. దీంతో "మీరు కొంచెం నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి" అని సాయి ఫైర్ అయ్యాడు. "నువ్వు కూడా అదుపులో పెట్టుకో. నీ గేమ్ నువ్వు ఆడుకోవడానికి వచ్చావా? అందరి దగ్గరికెళ్లి అక్కడివి ఇక్కడ చెప్పడానికి వచ్చావా" అని మాధురి ఫైర్ అయింది. ఇక ఈ విషయం గురించి మాధురి - రమ్య మధ్య కాసేపు వాగ్వాదం నడిచింది. దీంతో ఫస్ట్​ ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది.

ఇక రెండో ప్రోమో విషయానికి వస్తే.. కొన్ని బోర్డులు చూపించి "వాటిని ఎవరికి డెడికేట్ చేస్తారు" అంటూ అడిగారు నాగ్​. ఈ క్రమంలో ముందుగా రమ్యకి అవకాశం ఇచ్చారు. "రమ్య నువ్వొచ్చి తక్కువ వారాలే అయింది. కానీ హౌజ్​ 50 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. అక్కడున్న వర్డ్స్‌లో ఒక వర్డ్ పిక్ చేసి అది హౌజ్​లో ఎవరికి చెందుతుందో వాళ్ల మెడలో వేసి ఎందుకో చెప్పాలి" అని నాగ్ అడిగారు.

మాధురి ఫేక్​ బాండ్​: దీంతో మాధురి మెడలో 'ఫేక్ బాండ్' బోర్డ్ వేసింది రమ్య. "ఆవిడ స్టార్టింగ్‌లో వచ్చినప్పుడు నేను ఎలాంటి బాండ్స్ పెట్టుకోను అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్లీ బాండ్స్‌కే వెళ్తున్నట్లు అది కూడా కొంచెం ఫేక్ అనిపిస్తుంది సార్ నాకు" అని రమ్య చెప్పింది. "మనసు మార్చుకొని ఉండొచ్చు కదా" అని నాగ్ అంటే.. "నాకు అయితే అలా అనిపించింది" అని రమ్య చెప్పింది. "పోనీ మాధురితో డిస్కస్ చేశావా" అని నాగ్ అడిగితే.. "లేదు సార్ చేయలేదు" అని రమ్య చెప్పింది. "అంటే నువ్వు కూడా మారిపోయావ్" అని సెటైర్ వేశారు నాగ్.

నెక్స్ట్ రమ్య మెడలో 'మేనిపులేటర్' అనే బోర్డ్ వేసింది తనూజ. ఇక కల్యాణ్ మెడలో 'ఇమెచ్యూర్' బోర్డ్ వేశాడు డీమాన్. "తెలిసో తెలియకో తప్పు చేసినప్పుడు మెచ్యూరిటీతో అది అర్థం చేసుకొని ఒప్పుకోవాలి సార్. కానీ అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నా వాడు అర్థం చేసుకోకుండా ఇప్పటికీ వెన్నోపోటు పొడిచారు, మోసం చేశారని అదే అంటున్నాడు సార్​" అని డీమాన్ అన్నాడు. ఇక "నామినేషన్ స్లిప్ కోసం ఎవరిని నామినేట్ చేస్తానని చెప్పావ్" అని కళ్యాణ్‌ని సూటిగా అడిగారు నాగార్జున. "తనూజ సార్" అని కళ్యాణ్ అనగానే.. "ఏం మరి ఎందుకు చేయలేదు" అంటూ నాగ్ అడిగారు. మరోవైపు కల్యాణ్ మెడలో 'ఫ్లిప్పర్' బోర్డ్ వేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్​.

మాధురిపై నాగ్​ సీరియస్​: ఇక ప్రోమో చివరిలో 'ఫౌల్ మౌత్‌డ్' అనే బోర్డ్ మాధురి మెడలో వేసింది రీతూ. "జుట్టు పట్టుకొని నేలకేసి కొడతాను. నీ బిహేవియర్ బాగోదు. అది ఇది అని చాలా మాటలు అనేసింది సార్" అని రీతూ రీజన్​ చెప్పింది. దీంతో "సుమన్ గారు డబ్బులు అడిగారు సార్​ ఇవ్వమని. కానీ ఇవ్వకుండా తీసుకెళ్లి డీమాన్‌కి ఇచ్చింది. ఇలాంటి విషయాలన్నీ బయట చేసుంటే అంటే బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో కాకుండా బయట చేసుంటే జుట్టు పట్టుకొని నేలకేసి కొట్టేదాన్ని అన్నాను" అంటూ మాధురి చెప్పింది.

దీంతో "మాధురి ఆఖరి సారిగా చెప్తున్నా.. నేలకేసి కొడతా, తొక్కుతా, తాట తీస్తా అంటే" అని నాగార్జున సీరియస్ అయ్యారు. "సార్.. క్లియర్‌గా అన్నా సార్ బయట ఇలాగే చేసుంటే నాకు" అని మాధురి క్లారిటీ ఇవ్వబోయింది. "బయట మీరు తోపు అయితే బయట చూసుకోండమ్మా బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో కాదు" అంటూ నాగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్​ అయ్యింది.

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
BIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND PROMO
NAGARJUNA FIRES ON MADHURI
బిగ్​బాస్​ 9 తెలుగు వీకెండ్​ ప్రోమో
BIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND PROMO

