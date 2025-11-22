ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Weekend Promo: "కెప్టెన్ కాగానే కళ్లు నెత్తికెక్కాయా? పొగరు తలకెక్కిందా?" - తనూజపై నాగార్జున సీరియస్​!

-బిగ్​బాస్​ వీకెండ్​ ప్రోమో అదుర్స్​ - తనూజపై ఫైర్​ అయిన నాగార్జున, పాతాళానికి పడిపోతావ్​ అంటూ హెచ్చరిక!

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 5:19 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo: బిగ్​బాస్​లో​ ఈ వారం ఫ్యామిలీ వీక్​ ఎంత ఎమోషనల్​గా సాగిందో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దీని సంగతి పక్కన పెడితే తనూజ - దివ్యల మధ్య గొడవ ఓ రేంజ్​లో జరిగింది. మాటా మాటా పెరిగి.. పర్సనల్ ఎటాక్‌ల వరకూ వెళ్లింది. హౌజ్​మేట్స్​ ఆపకపోతే కొట్టుకునే వరకు వెళ్లేవారు. తాజాగా ఈ విషయంపై వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​లో ఫైర్​ అయ్యారు హోస్ట్​ నాగార్జున. మరీ ముఖ్యంగా తనూజపై ఓ రేంజ్​లో సీరియస్​ అయ్యారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్​ అయ్యింది. మరి అందులో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈ గొడవ తగ్గేట్టు లేదు: బ్యాంగ్​ బ్రోస్​ పాటతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన నాగ్​.. రావడం రావడమే ఈ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడారు. "ఈ తనూజ, దివ్యల మధ్య గొడవ అస్సలు తగ్గేట్టు లేదు. జరుగుతానే ఉంది" అంటూ ఆడియన్స్​కు చెప్పి.. హౌజ్​మేట్స్​ ఓపినీయన్​ కూడా అడిగారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా భరణిని లేపి "తనూజ - దివ్య గొడవలో తప్పు ఎవరిది" అని నాగ్​ క్వశ్చన్​ చేయగా.. "తనూజదే తప్పు. తన పాయింట్ తాను(దివ్య) చెప్పినప్పుడు.. నువ్వు నన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తావ్ అని తనూజ స్టార్ట్ చేసింది. అక్కడ నుంచే ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది" అని చెప్పాడు భరణి. అలాగే "దివ్యది తప్పు. ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టడం తప్పుకాదు.. కానీ ఆ గొడవలో దివ్య కొన్ని మాటలు వదిలేసింది" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ అన్నాడు. ఇక డీమాన్ పవన్.. దివ్యకి మద్దతిచ్చాడు. "పో పో పో అని తనూజ అనడంతో దివ్య రియాక్ట్ అయ్యింది" అని పవన్​ చెప్పాడు.

ఒక్క తప్పు చాలు పాతాళానికిపోతావ్​: ఇక నాగార్జున.. తనూజను లేపి "కెప్టెన్ కాగానే కళ్లు నెత్తికెక్కాయా? పొగరు తలకెక్కిందా?" అని అడిగారు. దాంతో తనూజ.. "తను అరుస్తుంది సార్. ఇంకేం చెప్పలేక.. మాట్లాడలేక పో పో అని అన్నాను" అంటూ చెప్పింది. ఆ మాటతో నాగార్జున.. "మాట జారితే ఆట జారిపోతుంది. మీ ఇద్దరి గొడవలో భరణిని ఎందుకు లాగారు? ఒక్క తప్పు చాలు పాతాళానికిపోతావ్" అని తనూజను హెచ్చరించారు నాగార్జున. మొత్తానికి అయితే ప్రోమో అద్దిరిపోయింది.

12వ వారం కెప్టెన్​గా రీతూ: ఇక దీని కన్నా ముందు కెప్టెన్సీ టాస్క్​కు సంబంధించి మరో ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు బిగ్​బాస్​ టీమ్​. ఈ వారం కెప్టెన్సీ టాస్క్‌లో భాగంగా.. రీతూ చౌదరి, సుమన్ శెట్టి ఇద్దరే మిగిలారు. వీరికి "కొన్ని అడుగుల దూరంలో" అనే టాస్క్‌ని ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్​కు తనూజని సంచాలక్‌గా పెట్టారు బిగ్​బాస్. ఈ టాస్క్‌లో ఒక్క డీమాన్ పవన్ తప్ప.. మిగిలిన వాళ్లంతా సుమన్ శెట్టికే సపోర్ట్ చేశారు. ఈ టాస్క్​లో చివరగా రీతూ గెలిచి ఇంటి కెప్టెన్​ అయ్యింది. అయితే ఈ కెప్టెన్సీ టాస్క్​లో కూడా గొడవ గట్టిగానే జరిగింది.

Bigg Boss 9 Day 74 : కల్యాణ్ తల్లికి తనూజ గిఫ్ట్ - దివ్యకి భరణి కూతురు మెసేజ్!

Bigg Boss 9 Telugu: "నా పెళ్లికి బిగ్​బాస్​ టైటిల్​ గిఫ్ట్​ ఇవ్వాలి" - "తనూజకు దూరంగా ఉండు" - కంటెస్టెంట్స్​కు ఫ్యామిలీ హింట్స్​!

BIGG BOSS 9 WEEKEND PROMO
BIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND PROMO
NAGARJUNA FIRES ON TANUJA
తనూజపై సీరియస్​ అయిన నాగార్జున
BIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND PROMO

