Bigg Boss Weekend Promo: "కెప్టెన్ కాగానే కళ్లు నెత్తికెక్కాయా? పొగరు తలకెక్కిందా?" - తనూజపై నాగార్జున సీరియస్!
Published : November 22, 2025 at 5:19 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo: బిగ్బాస్లో ఈ వారం ఫ్యామిలీ వీక్ ఎంత ఎమోషనల్గా సాగిందో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దీని సంగతి పక్కన పెడితే తనూజ - దివ్యల మధ్య గొడవ ఓ రేంజ్లో జరిగింది. మాటా మాటా పెరిగి.. పర్సనల్ ఎటాక్ల వరకూ వెళ్లింది. హౌజ్మేట్స్ ఆపకపోతే కొట్టుకునే వరకు వెళ్లేవారు. తాజాగా ఈ విషయంపై వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో ఫైర్ అయ్యారు హోస్ట్ నాగార్జున. మరీ ముఖ్యంగా తనూజపై ఓ రేంజ్లో సీరియస్ అయ్యారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ అయ్యింది. మరి అందులో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ గొడవ తగ్గేట్టు లేదు: బ్యాంగ్ బ్రోస్ పాటతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన నాగ్.. రావడం రావడమే ఈ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడారు. "ఈ తనూజ, దివ్యల మధ్య గొడవ అస్సలు తగ్గేట్టు లేదు. జరుగుతానే ఉంది" అంటూ ఆడియన్స్కు చెప్పి.. హౌజ్మేట్స్ ఓపినీయన్ కూడా అడిగారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా భరణిని లేపి "తనూజ - దివ్య గొడవలో తప్పు ఎవరిది" అని నాగ్ క్వశ్చన్ చేయగా.. "తనూజదే తప్పు. తన పాయింట్ తాను(దివ్య) చెప్పినప్పుడు.. నువ్వు నన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తావ్ అని తనూజ స్టార్ట్ చేసింది. అక్కడ నుంచే ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది" అని చెప్పాడు భరణి. అలాగే "దివ్యది తప్పు. ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టడం తప్పుకాదు.. కానీ ఆ గొడవలో దివ్య కొన్ని మాటలు వదిలేసింది" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ అన్నాడు. ఇక డీమాన్ పవన్.. దివ్యకి మద్దతిచ్చాడు. "పో పో పో అని తనూజ అనడంతో దివ్య రియాక్ట్ అయ్యింది" అని పవన్ చెప్పాడు.
ఒక్క తప్పు చాలు పాతాళానికిపోతావ్: ఇక నాగార్జున.. తనూజను లేపి "కెప్టెన్ కాగానే కళ్లు నెత్తికెక్కాయా? పొగరు తలకెక్కిందా?" అని అడిగారు. దాంతో తనూజ.. "తను అరుస్తుంది సార్. ఇంకేం చెప్పలేక.. మాట్లాడలేక పో పో అని అన్నాను" అంటూ చెప్పింది. ఆ మాటతో నాగార్జున.. "మాట జారితే ఆట జారిపోతుంది. మీ ఇద్దరి గొడవలో భరణిని ఎందుకు లాగారు? ఒక్క తప్పు చాలు పాతాళానికిపోతావ్" అని తనూజను హెచ్చరించారు నాగార్జున. మొత్తానికి అయితే ప్రోమో అద్దిరిపోయింది.
12వ వారం కెప్టెన్గా రీతూ: ఇక దీని కన్నా ముందు కెప్టెన్సీ టాస్క్కు సంబంధించి మరో ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు బిగ్బాస్ టీమ్. ఈ వారం కెప్టెన్సీ టాస్క్లో భాగంగా.. రీతూ చౌదరి, సుమన్ శెట్టి ఇద్దరే మిగిలారు. వీరికి "కొన్ని అడుగుల దూరంలో" అనే టాస్క్ని ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్కు తనూజని సంచాలక్గా పెట్టారు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో ఒక్క డీమాన్ పవన్ తప్ప.. మిగిలిన వాళ్లంతా సుమన్ శెట్టికే సపోర్ట్ చేశారు. ఈ టాస్క్లో చివరగా రీతూ గెలిచి ఇంటి కెప్టెన్ అయ్యింది. అయితే ఈ కెప్టెన్సీ టాస్క్లో కూడా గొడవ గట్టిగానే జరిగింది.
