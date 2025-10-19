ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode: "పవన్​ నా బుజ్జి తమ్ముడు" ప్లేట్​ తిప్పేసిన రమ్య - షాక్​ ఇచ్చేలా ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​!​

- బిగ్​బాస్​ వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​ రివ్యూ - మాధురి, నిఖిల్​ "పవర్"​ తీసేసిన ఆడియన్స్​!​

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode Review
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode Review
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 10:41 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode Review: నిన్నటి వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​ అద్దిరిపోయింది. ఈ సీజన్​ మొదలైనప్పటి నుంచి కొత్త కొత్త లుక్స్​లో కనిపిస్తున్నారు కింగ్​ నాగార్జున. తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో కూడా ఆయన డ్రెస్సింగ్​ అద్దిరిపోయింది. ఇక ఈ వారం రోజుల ఆటకు సంబంధించిన వైల్డ్​కార్డ్స్​కు క్రౌన్​ పెట్టి వాళ్లు అర్హులా? కాదా?అనే అభిప్రాయం అటు ఆడియన్స్​, ఇటు హౌజ్​మేట్స్​ నుంచి తీసుకున్నారు. అసలు ఇంతకీ నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో డీటెయిల్​గా తెలుసుకుందాం.

శుక్రవారం నాడు హౌజ్​లో ఏం జరిగిందో టీవీలో చూపించారు. ఈ క్రమంలో ఆయేషా - దివ్య మధ్య చపాతీ గురించి గొడవ జరిగింది. దివ్య.. హడావిడిగా అందరికీ చపాతీలు చేస్తుంటే.. నాకు నేర్పించు అని అన్నది ఆయేషా. ఇది టైమ్ కాదు అని దివ్య అనడంతో.. విసిరేసినట్టుగా చేసుకో అని వెళ్లిపోయింది. ఈ సందర్భంలో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. చివరకు ఆయేషా వచ్చి దివ్యకు సారీ చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఇంటి సభ్యులతో మాట్లాడిన నాగార్జున.. కొత్త కెప్టెన్స్ అయిన సుమన్, గౌరవ్‌ను అభినందించారు. కెప్టెన్‌గా సుమన్.. బెడ్ రూంని ఆడపిల్లలకు ఇచ్చేయడాన్ని కోట్​ చేసిన నాగ్.. "కెప్టెన్‌గా నీ తడాఖా చూపిస్తున్నావ్. ఇప్పటివరకూ ఎవ్వరూ చేయనిది చేస్తున్నావ్. శభాష్ సుమన్" అంటూ సుమన్ శెట్టిని మెచ్చుకున్నారు.

ప్లేట్​ తిప్పేసిన రమ్య: ఆ తరువాత వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీలతో మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలోనే రమ్య ప్లేట్​ తిప్పేసింది. "హౌజ్​ ఎలా ఉంది" అని నాగార్జున ప్రశ్నించగా.. "హౌజ్​ చాలా బావుంది సార్" అంటూ తెగ మెలికలు తిరిగిపోయింది. ఇంతలోనే "బాగుందా? లేదంటే చాలా బాగున్నాడా?" అని నాగార్జున పంచ్ వేయడంతో.. "ఎవరు సార్.. మీరే బావున్నారు సార్" అని తెలివిగా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసింది.

ఈ క్రమంలో దువ్వాడ మాధురి నవ్వుతుండగా ఆమెను లేపి "ఎందుకంత నవ్వుతున్నారు. నువ్వు చెప్పు రమ్య మ్యాటర్" అని క్వశ్చన్​ చేశాడు. "బావున్నాడా అంటే పవన్ బాగున్నాడని నవ్వాను సార్" అని అన్నది మాధురి. దీంతో రమ్య ప్లేట్ తిప్పేసింది. ఎందుకంటే మొన్నటి ఎపిసోడ్​లో పవన్​ అంటే ఇష్టమని చెప్పగా.. నిన్న నాగార్జున ముందు "పవన్ నా బుజ్జి తమ్ముడు సార్" అని చెప్పింది. దీంతో అటు నాగార్జునతో పాటు ఇటు హౌజ్​మేట్స్​ కూడా షాక్​ అయ్యారు. ఇలా వైల్డ్​ కార్డ్స్​ అందరితో మాట్లాడారు నాగ్​.

అనంతరం క్రౌన్​ టాస్క్​ పెట్టారు. ముందుగా హౌజ్​లో ఉన్న ఐదుగురు వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌కి ఐదు కిరీటాలను ఇచ్చి పెట్టుకోమన్నారు. మొదటిగా మాధురితో మొదలుపెట్టారు. ఆమె నెత్తిన కిరీటం పెట్టి.. వాళ్లకిచ్చిన పవర్స్​కు వాళ్లు అర్హులా కాదా? అంటూ హౌజ్​లో వాళ్లనే కాకుండా.. ఆడియన్స్‌ ఓటింగ్‌ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నారు.

మాధురి పవర్​ పీకేసిన ఆడియన్స్​: ఈ క్రమంలో "ఆమె చాలా మెచ్యూర్డ్. కచ్చితంగా ఆమెకి ఆ అర్హత ఉంది. గేమ్‌ని బాగా అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది" అంటూ మాధురి గురించి చెప్పింది సంజన. అయితే ఆడియన్స్ మాత్రం.. సంజన నిర్ణయాన్ని తప్పు పడతూ ఓటింగ్​ వేశారు. ఆ తరువాత దివ్యని లేపి మాట్లాడించారు నాగ్. "ఒక మనిషిని ఎలిమినేషన్ నుంచి సేవ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద పవర్. అలాంటి దానికి ఈమె అర్హురాలు కాదు. అందరూ ఈమెకి అనుకూలంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఆమెకి నచ్చింది చేస్తే.. ఆమె హ్యాపీగా ఉంటారు. అందర్నీ హ్యాపీగా ఉంచుతారు. ఆమెకి నచ్చలేదంటే పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా మారిపోతారు. ఇంత వ్యత్యాసం చూపించే ఈమెకి అలాంటి పవర్స్ ఉండకూడదు" అని చెప్పింది. దాంతో ఆడియన్స్ ఓటింగ్‌కి వెళ్లారు నాగార్జున. అయితే ఆడియన్స్.. దివ్య అభిప్రాయానికి జై కొట్టారు. దాంతో మాధురికి ఇచ్చిన స్పెషల్​ పవర్​ను వెనక్కి తీసుకున్నారు.

మాట తీరు మార్చుకో: ఇక ఆ తర్వాత మాధురి - కల్యాణ్​ మధ్య జరిగిన గొడవ గురించి డిస్కషన్​ మొదలుపెట్టారు నాగార్జున. ఈ క్రమంలో సుమన్​ను లేపి "లాస్ట్ వీక్ కల్యాణ్ కెప్టెన్‌గా ఎలా చేశారు అని అడిగారు." దీనికి " బాగా చేశాడు సార్.. నిజాయితీగా ఉన్నాడు. మాకైతే ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు" అని అన్నాడు సుమన్. దాంతో నాగ్.. "సరే లాస్ట్ వీక్ కళ్యాణ్, మాధురికి మధ్య జరిగిన గొడవలో తప్పు ఎవరిది" అని అడిగారు. రెండో మాట లేకుండా మాధురి గారిదే సార్ అన్నాడు సుమన్. ఈ క్రమంలో వీడియో ప్లే చేసి చూపించారు. దీంతో "మాట్లాడిన విషయంలో తప్పు లేదు. మాట్లాడిన తీరులో తప్పు. ఇలా జరక్కుండా చూసుకోండి. అప్పుడే అందలం ఎక్కొచ్చు. లైట్స్ ఆర్పిన తరువాత గుసగుసలు వద్దు అనేది కరెక్ట్. కానీ చెప్పే విధానం వేరు. మాట తీరే అందలం ఎక్కిస్తుంది" అని మాధురికి చిన్నపాటి వార్నింగ్ ఇచ్చారు​ నాగ్.

ఆ తర్వాత నిఖిల్​కు కంటెండర్ అయ్యే పవర్​ను తీసేసే బాధ్యతను ఓజీలకు ఇచ్చారు. "మొదటి టాస్క్ ఫెయిల్ అయ్యాడు, బాల్ టాస్క్​లో అందరికీ ఇవ్వకుండా ఆడాల్సింది. ఈ పవర్ లేకుండా గేమ్స్ ఆడి కంటెండర్షిప్ గెలుచుకుని, కెప్టెన్ అవ్వాలి" అని చెప్పాడు కల్యాణ్. దీనికి 68% ఆడియన్స్ థంబ్స్ అప్ ఇచ్చారు. ఇమ్మాన్యుయేల్ అదే చెప్పగా 87% అగ్రీ చేశారు. దీంతో నిఖిల్​ పవర్​ను తీసుకున్నారు. అనంతరం రమ్య మోక్షకిచ్చిన పవర్ డిజర్వింగా కాదా? అనేది చెప్పడానికి రామూ వచ్చాడు. "ఆమె సుమన్ అన్ననే సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడే గెలిచింది. ఆట బాగా ఆడుతుంది" అని చెప్పాడు. అతని అభిప్రాయానికి 81% థంబ్స్ అప్ ఇచ్చారు. ఇక నామినేషన్స్​ పవర్​ ఉన్న ఆయేషా అందుకు డిజర్వ్​ ఆర్​ అన్​డిజర్వ్​ అని అడగగా.. తనూజ డిజర్వ్​ అని చెప్పింది. ఆడియన్స్​ ఎక్కువ శాతం థంబ్స్​ అప్​ ఇచ్చారు. ఇలా ఈ క్రౌన్​ టాస్క్​ పూర్తయ్యే సరికి మాధురి, నిఖిల్​కు ఉన్న పవర్​ను తొలగించగా, ఆయేషా, రమ్య, శ్రీనివాస్​ సాయికి ఉన్న పవర్స్​ను అలానే ఉంచారు. ఇక ఏడో వారానికి మాధురిని రేషన్​ మేనేజర్​ను చేశారు.

BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 41 EPISODE
BIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND EPISODE
BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
బిగ్​బాస్​ వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​
BIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND EPISODE

