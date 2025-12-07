Bigg Boss 9 Telugu: "ఆడియన్స్ నీ లెక్క తేలుస్తారన్న నాగార్జున - తప్పంతా తనూజదేనంటూ!
- వీకెండ్ ఎపిసోడ్ రివ్యూ - తాము విన్నర్ కావడానికి అర్హతలేంటో చెప్పేసిన కంటిస్టెంట్స్!
Published : December 7, 2025 at 10:56 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode: టికెట్ టు ఫినాలే టాస్క్లు పూర్తి కావడంతో కంటెస్టెంట్స్ ఆట తీరుపై రివ్యూ ఇచ్చారు నాగ్. మరీ ముఖ్యంగా ఈ వారం జరిగిన ఓ టాస్క్లో భరణి - రీతూ ఇష్యూపై సీరియస్ అయ్యారు. ప్రాపర్టీస్ తెచ్చి మరీ తప్పు తనూజదే అని చెప్పించారు. అలాగే ఓ విషయంలో ఇమ్మాన్యుయేల్పై సీరియస్ అయ్యారు. మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? నాగార్జున ఎవరిని ఏమన్నారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
డీమాన్ పవన్పై ఇమ్మూ పంచ్లు: శనివారం నాటి ఎపిసోడ్లో అద్దిరిపోయే ఎంట్రీ ఇచ్చారు నాగ్. ముందుగా ఆడియన్స్తో మాట్లాడారు. ఆ తరువాత శుక్రవారం ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన కొంచెం ఫుటేజ్ చూపించారు. ఇక వీకెండ్లో నాగార్జున వస్తున్నారని డీమాన్ పవన్.. పావురాలతో మ్యాజిక్ చేసేవాడిలా డ్రెస్ వేసుకున్నాడని ఆటపట్టించాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. "అద్భుతమైన మాయాజాలం.. మాంత్రికుడు డీమాన్ పవన్చే షర్ట్లో నుంచి పావురాలు, ప్యాంట్ నుంచి పాములు తీయుట ఇలాంటి అబ్బురపరిచే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మన డీమాన్ పవన్చే" అంటూ ఆటపట్టించాడు ఇమ్మూ. హోస్ట్ నాగార్జున కూడా చూసి నవ్వుకున్నారు. ఆ తరువాత ఇంటి సభ్యులంతా రాత్రి పూట బయట కూర్చుని ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇక ఆ ఎమోషనల్ సీన్ అయిపోయిన తరువాత.. "హౌజ్లో వాళ్లు రెడీ. ఇక్కడ నేనే సీసాలతో రెడీ. వెళ్లి మాట్లాడేద్దాం" అని ఇంటి సభ్యులతో ఆటాడించారు నాగార్జున.
కల్యాణ్కు సెల్యూట్ చేసిన కింగ్: ముందుగా డీమాన్ పవన్ని లేపి.. "ఎవరు ఎక్కిరించినా ఎవరేమన్నా.. నీ క్యాస్ట్యూమ్స్ అదిరిపోయింది" అని ఇన్డైరెక్ట్గా ఇమ్మాన్యుయేల్కి పంచ్ వేశారు. "ఏంటీ ఇప్పుడు పావురాలు తీస్తావా? పాములు తీస్తావా?" అంటూ ఆటపట్టించి తెగ నవ్వించారు నాగ్. డీమాన్తోపాటు హౌజ్లో వాళ్లంతా పగలబడి నవ్వారు. "పావురాలు, పాములు కాదయ్యా.. నువ్వు టికెట్ టు ఫినాలే తీస్తావ్ అనుకున్నా. బట్ బాగా ట్రై చేశావ్. అందరూ బాగా కష్టపడ్డారు. ఇంతకీ టికెట్ టు ఫినాలే ఎవరికి వచ్చింది?" అని అన్నారు నాగార్జున. "సార్ నాకే సార్" అంటూ నవ్వుతూ లేచాడు కల్యాణ్. "కంగ్రాట్స్ కల్యాణ్.. నువ్వు దానికి అర్హుడివి" అంటూ సెల్యూట్ చేసి ఓ రేంజ్లో ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారు కింగ్. ఆ తరువాత టికెట్ టు ఫినాలే టాస్క్లకు సంబంధించిన రివ్యూ స్టార్ట్ చేశారు. ఇమ్మానుయేల్ని లేపి.. "నువ్వు మీ మమ్మీని ఎందుకు ఎంచుకున్నావ్. అంటే ఆడినా గెలిచినా పర్లేదనే కదా" అని అన్నారు. "అవును సార్" అని ఒప్పుకున్నాడు ఇమ్మూ. ఆ తరువాత రీతూని లేపి.. "ఆ టాస్క్కి సంచాలక్ నువ్వే కదా. నీ జడ్జిమెంట్ పంతంతో చేశావా?" అని అడిగారు. దాంతో రీతూ.. "సర్ లేదు. ఫుల్ క్లారిటీతో చేశాను సార్" అని అన్నది. అవునా అంటూ ఆ టాస్క్కు సంబంధించిన వీడియో ప్లే చేశారు.
ఇమ్మాన్యుయేల్పై నాగ్ సీరియస్: అందులో ఇమ్మాన్యుయేల్ తాడుని చేత్తో వదిలేసి.. నడుముకు చుట్టుకుని రెండు చేతులతో బాల్స్ తీశాడు. అది చూడని రీతూ.. సంజనా తాడు వదిలేసిందని డిస్ క్వాలిఫై చేసింది. ఇక వీడియో తర్వాత "గేమ్ రూల్ ఏంటీ చేత్తో పట్టుకోవాలని కదా.. నడుముకి చుట్టుకోవాలని కాదు. నీకైనా తెలియాలి కదా ఇమ్మానుయేల్" అని క్లాస్ పీకారు నాగార్జున. దీనికి "నేను కావాలని చేసింది కాదు సార్" అని ఇమ్మూ అన్నాడు. దాంతో నాగార్జున.. "మీ అందరికీ మళ్లీ చెప్తున్నా. ఒక్కోసారి సంచాలక్ అన్నీ చూసుకోలేకపోవచ్చు. సంచాలక్ కంటికి కనిపించింది మాత్రమే చెప్పింది. మీ కంటికి కనిపించింది కూడా చెప్పాలి తప్పు జరిగినప్పుడు. ఒక్క వారమే ఉంది కాబట్టి.. అందరూ ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకుని ఆడండి. మిమ్మల్ని ఆడియన్స్ గమనిస్తూ ఉంటారు. తప్పు చేయడాన్నే కాదు.. తెలివిగా తప్పు చేసి తప్పించుకోవడాన్ని కూడా ఆడియన్స్ గమనిస్తారు. నీకు లెక్కలు తెలియడమే కాదు. ఆడియన్స్ నీ లెక్క తేలుస్తారని గుర్తుపెట్టుకో" అని హెచ్చరించారు నాగార్జున. "ఆ మ్యాథ్స్ గేమ్లో మాత్రం ఇరగ్గొట్టేశావ్ ఇమ్మానుయేల్. జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ దెబ్బ అదుర్స్" అంటూ చప్పట్లు కొట్టేశారు. ఆ తరువాత రీతూని లేపి.. మ్యాథ్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈ కన్వర్జేషన్ కాస్త ఫన్నీగా ఉంది.
తనూజదే తప్పు: ఆ తరువాత భరణి - రీతూ మధ్య ట్రై యాంగిల్ గేమ్లో జరిగిన రచ్చపై ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడారు. "మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ భరణీ.. దేన్ని ట్రై యాంగిల్ అంటారో చెప్పు" అంటూ బోర్డ్పై రాయించారు. ఆ తరువాత తనూజాను లేపి.."ట్రై యాంగిల్ అని దేన్ని అంటారూ?" అని అడిగారు. దాంతో తనూజ.. "మూడు భుజాలు ఒకే విధంగా ఉండాలని బిగ్బాస్ చెప్పారు. అందుకే నేను అబ్జక్షన్ చెప్పాను" అని అన్నది తనూజ. "ట్రై యాంగిల్ అంటే ఒకే షేప్లో ఉంటుందా? ఇన్ని వారాలు ఉండేసరికి నాకు ఇలాగే వినిపించింది. అనిపించింది అని అనిపిస్తుందిలే. పోనీ నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుందాం. అన్నీ సమానంగా ఉండాలని. అప్పుడు భరణి పెట్టిన వాటిలో కూడా అన్నీ సమానంగా లేవు కదా" అని అడిగారు నాగ్. "అది సైజ్ చిన్నగా ఉంది సార్. బట్ భుజాలన్నీ సమానంగా ఉన్నాయి" అని చెప్పింది తనూజ. దాంతో నాగార్జున.. "మనం గెలవాలనుకున్న వాళ్ల పక్కన నిలబడటంలో తప్పులేదు. కానీ ఒక వాదనకి దిగినప్పుడు అన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నువ్వు అది ట్రై యాంగిల్ కాదంటావ్.. భరణి ఏకంగా.. బ్లూది ట్రై యాంగిల్ కాదు.. రెక్టాంగిల్ అంటాడు. మీ డౌట్ క్లారిఫై చేస్తా" అంటూ ప్రాపర్టీస్ తెచ్చి మరీ చూపించారు. అదే స్లైడ్ తీసుకొచ్చి.. "ఇందులో నాలుగు భుజాలు ఎక్కడున్నాయ్" అని అడిగారు నాగ్. "ఆ ఎడ్జ్ తేడాగా ఉంది సార్" అని భరణి అనడంతో.. "ఇది చెక్కినప్పుడు అలా కొంచెం బంప్ వచ్చింది. నువ్వు పెట్టిన ట్రై యాంగిల్లో కూడా ఒకదానికి బంప్ ఉంది కదా. కాబట్టి సంజనా సంచాలక్గా తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్" అని అన్నారు నాగ్.
రీతూ చేసింది కరెక్టే: ఆ తరువాత తనూజకి మళ్లీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశారు. "రింగ్ దాచడం గురించి మాట్లాడుకుందామా? సంజనా విన్నర్ని డిక్లేర్ చేసిన చాలా సేపటి తరువాత కదా.. రీతూ రింగ్ దాచిందీ" అని అడిగారు. "లేదు సార్.. నేను ఎప్పుడు దాచిందో చూడలేదు. తన షర్ట్లో రింగ్ ఉండటం అయితే చూశాను" అని అన్నది తనూజ. "సరే ఎప్పుడో చూశావ్.. కానీ భరణకి చెప్పింది నువ్వే కదా.. ఎప్పుడు దాచిందో తెలియకుండా ఎలా చెప్పావ్.. డిక్లేర్ అయిపోయందని ఇమ్మానుయేల్, సంజనా చెప్పారు కదా" అని అడిగారు నాగ్.
దాంతో తనూజ.. "సార్.. రింగ్ కనిపించడం లేదని.. వేసిన రింగ్నే తీసి మళ్లీ ఇచ్చింది సంజనా గారు. ఆ రింగ్ వేశారు. అప్పుడే రీతూ షర్ట్లో రింగ్ చూశాను. అందుకే చెప్పాను. అప్పుడు రీతూ.. ఆయనవి రెండే రింగ్స్ ఉన్నాయని రీతూ వాదించడంతో.. నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది" అని చెప్పింది తనూజ. "సరే.. వీడియో చూద్దాం" అని సినిమా చూపించారు. అయితే నాగార్జున చెప్పినట్టుగా.. గేమ్ ఎప్పుడో డిక్లేర్ చేస్తే.. ఆ తరువాత రీతూ రింగ్ దాచలేదు. జస్ట్ డిక్లేర్ అని చెప్పగానే రింగ్ దాచేసింది రీతూ. కాబట్టి.. చివరికి రీతూ చేసిందే కరెక్ట్ అనీ.. తనూజ చేసింది తప్పని తేల్చేశారు.
కన్నీళ్లు రావడం వీక్ కాదు: "విన్నర్ డిక్లేర్ అయిపోయిన తరువాత.. నాన్ ఇష్యూని ఇష్యూ చేస్తే లాభం ఏంటి" అని అడిగారు నాగార్జున. దీంతో "డిక్లేర్ అని చెప్పిన తరువాత మరి సంజనా రింగ్ ఎందుకు ఇచ్చారు. నేను ఇష్యూ చేయాలని కాదు. రీతూ.. రింగ్ గురించి మాట్లాడింది కాబట్టి.. ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించాను. షర్ట్లో ఒక రింగ్ దాచేసుకుని ఆయన రెండే రింగ్లు వేశారని చెప్పింది. అప్పుడు నేను చూశాను కాబట్టి చెప్పాను" అని నాగార్జునకి ఆన్సర్ ఇచ్చింది తనూజ. దీంతో ఇంకో వీడియో ప్లే చేసి మొత్తానికి తనూజదే తప్పు అని చెప్పారు నాగార్జున. అలాగే సుమన్ను ఆకాశానికెత్తేసిన నాగ్, డీమాన్కు సలహాలు ఇచ్చారు. "తప్పులు వెతకడంపై కాదు ఆటపై ఫోకస్ చెయ్" అంటూ మొట్టికాయలు వేశారు. నామినేషన్ల టైమ్లో తనూజ చేసిన తప్పునకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తూనే, "కన్నీళ్లు రావడం వీక్ కాదు స్ట్రాంగ్" అంటూ కల్యాణ్ను ప్రశంసించారు నాగ్.
వాళ్లకు ట్రోపీ లేనట్టే: చివర్లో హౌజ్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ డమ్మీ ట్రోపీ ఇచ్చి.. "ఆ ట్రోపీని అందుకునే అర్హత మీకే ఎందుకు ఉందో చెప్పాలి"అని నాగార్జున టాస్క్ ఇచ్చారు. "గేమ్స్లో ఎఫర్ట్స్ బాగా పెడుతున్నా" అని సుమన్, "బిగ్బాస్ హౌజ్లో నవ్వించడం కష్టమని తెలిసినా, ఆ ఛాలెంజ్ను దాటి వచ్చా. ఈ సీజన్లోనైనా కమెడియన్ విన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా" అని ఇమ్మూ అన్నాడు. భరణి "పోటీ అనుకున్న డీమాన్తో ఆడి గెలిచాను" అని భరణి, "జెన్యూన్గా ఉన్నాను" అని సంజనా చెప్పారు. "నేను ఇంట్లో ఎలా ఉన్నానో ఇక్కడ అలాగే ఉన్నా" అని పవన్ చెప్పగా.. "డిసిప్లిన్, డిటర్మినేషన్, డెడికేషన్, కమిట్మెంట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. తెలిసి నేనెవరికీ అన్యాయం చేయలేదు" అని కల్యాణ్ చెప్పాడు, "లేడీ విన్నర్ కావాలి" అని తనూజా, "పాజిటివ్గా ఉన్నాను" అని రీతూ చెప్పింది. ఇక ఇందులో కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజకి ఏడుకి ఏడూ ఓట్లు రాగా.. సుమన్, డీమాన్లకు నాలుగు చొప్పున తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో కెప్టెన్ కల్యాణ్ చేత ఓట్లు తక్కువ వచ్చిన వాళ్ల ట్రోఫీలను బద్దలుకొట్టించారు. దీంతో ఎపిసోడ్ అయ్యింది. ఈ ఎపిసోడ్లో నాగార్జున హోస్టింగ్పై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు వస్తున్నాయి. "కావాలనే తనూజను టార్గెట్ చేశారు", "ఇమ్మూ, కల్యాణ్, రీతూ గ్రూప్ గేమ్పై అసలు మాట కూడా మాట్లాడులేదు" అంటూ కామెంట్లు వినిపిస్తున్నారు.
