Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్ జోన్లో ఆ ముగ్గురు! - ఎనిమిదో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా?
-ఉత్కంఠగా సాగిన 8వ వారం నామినేషన్లు - డేంజర్ జోన్లో ఆ కంటెస్టెంట్స్ - డబుల్ ఎలిమినేషన్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్!
Published : October 31, 2025 at 5:26 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Voting Results: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 రోజురోజుకూ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. గతంలో ఎన్నడూ చూడని ట్విస్టులు, టర్న్స్ ఈ సీజన్లో చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీంతో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో? బిగ్బాస్ ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తారో ? అనే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకుల్లో ఉంటోంది. ఇదిలా ఉంటే ఎనిమిదో వారానికి సంబంధించిన ఎలిమినేషన్కు టైమ్ దగ్గరపడింది. రసవత్తరంగా సాగిన 8వ వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో ఎవరెవరు నామినేట్ అయ్యారు? ఓటింగ్లో ఎవరెవరు ఏఏ స్థానాల్లో ఉన్నారు? సహా ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తొమ్మిది మంది ఎలిమినేట్: బిగ్బాస్ సీజన్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు హౌజ్ నుంచి శ్రష్ఠి, మర్యాద మనీష్, ప్రియా శెట్టి, మాస్క్మ్యాన్ హరీష్, ఫ్లోరా సైనీ, దమ్ము శ్రీజ, భరణి, రమ్య మోక్ష ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇక ఆరోగ్యం బాగా లేని కారణంగా అయేషా హౌజ్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఇప్పటివరకు హౌజ్ నుంచి 9 మంది ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈ వారం కూడా మరొొకరు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లే సమయం వచ్చేసింది.
హౌజ్లోకి మాజీలు: ఇక ఎనిమిదో వారం నామినేషన్స్ను వినూత్నంగా ప్లాన్ చేశారు బిగ్బాస్ టీమ్. సాధారణంగా హౌజ్లో సభ్యులు ఒకరినొకరు నామినేట్ చేస్తారు. కానీ ఈసారి మాత్రం ఆటను మలుపుతిప్పే విధంగా మాజీ కంటెస్టెంట్లను తిరిగి హౌజ్లోకి రప్పించారు. ఏడో వారం మినహా ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఆరో వీక్ వరకు ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ను హౌజ్లోకి తీసుకొచ్చి నామినేషన్స్ చేయించారు. ఈ క్రమంలో హౌజ్ వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. వచ్చిన మాజీలు తగిన కారణాలతో హౌజ్మేట్స్కు కత్తి దింపారు. ఇక ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన నామినేషన్ ప్రక్రియలో మాధురి, రీతూ చౌదరి, కల్యాణ్ పడాల, సంజనా గల్రానీ, తనూజ, డీమాన్ పవన్, గౌరవ్ గుప్తా, రామూ రాథోడ్ ఇలా మొత్తం 8 మంది ఎలిమినేషన్ రేస్లో నిలిచారు.
టాప్లో ఆ బ్యూటీ: ఇక ఓటింగ్ విషయానికొస్తే.. ఎనిమిదో వారం బిగ్బాస్ ఓటింగ్లోనూ అసాధారణ పరిణామాలు, అన్యూహ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు తమ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్లకు మద్దతుగా పోస్టులు చేస్తూ.. ఓటింగ్లో పాల్గొంటున్నారు. సోషల్ మీడియా, అనధికారిక సర్వేల ప్రకారం.. ఈ వారం ఓటింగ్లో మరోసారి తనూజ మొదటి స్థానంలో నిలిచినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తరువాత స్థానంలో కళ్యాణ్ పడాల నిలిచారు. ఇక మూడో స్థానం నుంచి చూసుకుంటే సంజన గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, డీమాన్ పవన్, మాధురి, గౌరవ్ గుప్తా, రాము రాథోడ్ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న అనధికార ఓటింగ్ ప్రకారం తనూజ, కల్యాణ్, సంజనా, రీతూ, డీమాన్ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టే. మిగిలిన ముగ్గురు మాధురి, గౌరవ్ గుప్తా, రామూ రాథోడ్లు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. వీళ్ల ముగ్గురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా?: అయితే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కారణంగా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన ఆయేషా మళ్లీ హౌజ్లోకి తిరిగి వస్తుందని సోషల్ మీడియాలో టాక్. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కు ఛాన్స్ ఉండనుందని సమాచారం. ఎందుకంటే ఇప్పటికే హౌజ్లో 13 మంది ఉన్నారు. శ్రీజ, భరణిలలో ఒకరు పర్మినెంట్ అయితే సంఖ్య 14కు చేరుకుంటుంది. ఇక ఆయేషా వస్తే 15 మంది అవుతారు. ఇక ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఉన్న వారిలో ఒకరు వెళ్లిన 14 మంది ఉంటారు. అయితే ఈ షో పూర్తి కావడానికి ఇంకా 7 వారాలే టైమ్ ఉంటుంది. 14 మందిలో టాప్ 5 తీసేస్తే మిగిలిదే 9 మంది. ఉండేది 7 వారాలు, కంటెస్టెంట్స్ 9 మంది. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని బిగ్బాస్ లవర్స్ భావిస్తున్నారు. నిజంగానే డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే గౌరవ్ గుప్తా, మాధురి, రామూలలో ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవుతారని టాక్. అయితే గౌరవ్ దగ్గర ఉన్న పవర్ యూజ్ చేసుకుంటే ఒక ఎలిమినేషనే ఉంటుంది. మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
