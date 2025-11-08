ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: "మా ఇంటికెళ్లి పోతా!" - హౌస్​లో ఉండలేనంటున్న స్ట్రాంగ్ కంటిస్టెంట్!!

- సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న న్యూస్ - ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ పక్కా! - రెండో పర్సన్ అతడే!

Bigg Boss 9 Telugu Updates
Bigg Boss 9 Telugu Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Updates: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో ​ఎలిమినేషన్​కు సమయం దగ్గరపడింది. లీస్ట్​లో ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. అయితే నిన్నటి వరకూ సింగిల్​ ఎలిమినేషన్​ అని భావించిన ప్రేక్షకులకు దిమ్మతిరిగే షాక్​ తగలనున్నట్టు టాక్. ఎందుకంటే ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉందని లేటెస్ట్​ అప్​డేట్​. అయితే అది బిగ్​బాస్​ తీసుకున్న నిర్ణయం కాదట. ఓ కంటెస్టెంట్స్​ డెసిషన్​ అని టాక్​. దీంతో ఈ శనివారం ఆ కంటెస్టెంట్​ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్ వైరల్​ అవుతోంది. మరి, ఆ కంటెస్టెంట్​ ఎవరు? సెల్ఫ్​ ఎవిక్షన్​కు కారణాలు ఏంటి? ఇంకో ఎలిమినేషన్​ గండం ఎవరికి ఉంది? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

తొమ్మిదో వారం నామినేషన్స్​లో మొత్తం ఏడుగురు ఉన్నారు. అందులో వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్​ ఒకరు కాగా, మిగిలిన ఆరుగురు పాత వాళ్లే. అయితే ఈ వారం నామినేషన్స్‌ లిస్ట్​లో సాయి శ్రీనివాస్ పేరు చూసినప్పుడే అతడు ఎలిమినేట్​ అవుతాడని చాలా మంది ఫిక్స్​ అయ్యారు. ఎందుకంటే అతడు వైల్డ్​కార్డ్​, పైగా ఎక్కువ ఫ్యాన్​ బేస్​ లేదు. దానికి తగ్గట్టుగానే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకూ జరిగిన ఓటింగ్‌లో సాయి శ్రీనివాస్‌కి అన్​అఫీషియల్​గా​ లీస్ట్ ఓటింగ్ వచ్చింది. దీంతో అతనే ఎలిమినేట్ అవుతాడని అంతా ఫిక్స్ అయ్యారు. అయితే ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్​ వచ్చి పడింది. ఓటింగ్​తో సంబంధం లేకుండా బిగ్​బాస్ హౌజ్​ నుంచి రాము రాథోడ్ ఎలిమినేట్ కాబోతున్నాడనేది లేటెస్ట్ అప్ డేట్. సెల్ఫ్​ ఎవిక్షన్​ ద్వారా అతను బయటికి వెళ్లనున్నాడని లీక్స్ చెబుతున్నాయి.

అవే కారణాలు: రాము సెల్ఫ్​ ఎవిక్షన్​కు ప్రధాన కారణం ఇంటిపై బెంగ అంట! హౌజ్​లోకి వెళ్లిన మొదటి మూడు, నాలుగు వారాలు గేమ్​ బాగానే ఆడాడు. అంతేకాదు కెప్టెన్​ కూడా అయ్యాడు. కానీ వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీలు వచ్చినప్పటి నుంచి రాము పూర్తిగా డల్ అయిపోయాడు. ఈ వారం మరీ ఘోరంగా తయారైంది పరిస్థితి. కనీసం నామినేషన్స్​, కంటెండర్​ టాస్క్​లో పోరాటం కూడా చేయకుండా గివప్​ ఇచ్చేశాడు. అయితే వీటన్నింటిపై హోస్ట్ నాగార్జున నేటి ఎపిసోడ్​లో ప్రశ్నించారట. దీంతో తాను హౌజ్​లో ఉండలేకపోతున్నట్లు, ఇంట్లో వాళ్లు బాగా గుర్తొస్తున్నట్లు చెప్పడంతో.. రాము రాథోడ్‌ని హౌస్ నుంచి పంపించేయబోతున్నారట. శనివారమే ఈ ప్రక్రియ జరగనున్నట్టు టాక్​.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందా?: నిజంగానే రాము రాథోడ్​ సెల్ఫ్​ ఎవిక్షన్​తో బయటికి వెళితే ఆదివారం ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందా? ఉండదా? అనే డౌట్​ చాలా మందిలో ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సమచారం ప్రకారం ఆదివారం కూడా ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందట. కాగా ఈ ఎలిమినేషన్​ను ఓటింగ్​ ప్రకారమే నిర్వహించనున్నారట. అంటే రాము వెళ్లడంతో లీస్ట్​లో భరణి, సాయి ఉండనున్నారు. వీరిలో సాయి ఎలిమినేషన్​ పక్కా అని సమాచారం. మరి, ఏమవుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్​లో "ఏడుగురు" - డేంజర్​ జోన్​లో 'సాయి - రాము'! - బయటికి వెళ్లేదెవరు!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 LATEST ELIMINATION
BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
RAMU RATHOD SELF EVICTION
DOUBLE ELIMINATION UPDATES
BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.