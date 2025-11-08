Bigg Boss 9 Telugu: "మా ఇంటికెళ్లి పోతా!" - హౌస్లో ఉండలేనంటున్న స్ట్రాంగ్ కంటిస్టెంట్!!
- సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న న్యూస్ - ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ పక్కా! - రెండో పర్సన్ అతడే!
Published : November 8, 2025 at 4:34 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Updates: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో ఎలిమినేషన్కు సమయం దగ్గరపడింది. లీస్ట్లో ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. అయితే నిన్నటి వరకూ సింగిల్ ఎలిమినేషన్ అని భావించిన ప్రేక్షకులకు దిమ్మతిరిగే షాక్ తగలనున్నట్టు టాక్. ఎందుకంటే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉందని లేటెస్ట్ అప్డేట్. అయితే అది బిగ్బాస్ తీసుకున్న నిర్ణయం కాదట. ఓ కంటెస్టెంట్స్ డెసిషన్ అని టాక్. దీంతో ఈ శనివారం ఆ కంటెస్టెంట్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. మరి, ఆ కంటెస్టెంట్ ఎవరు? సెల్ఫ్ ఎవిక్షన్కు కారణాలు ఏంటి? ఇంకో ఎలిమినేషన్ గండం ఎవరికి ఉంది? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
తొమ్మిదో వారం నామినేషన్స్లో మొత్తం ఏడుగురు ఉన్నారు. అందులో వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్ ఒకరు కాగా, మిగిలిన ఆరుగురు పాత వాళ్లే. అయితే ఈ వారం నామినేషన్స్ లిస్ట్లో సాయి శ్రీనివాస్ పేరు చూసినప్పుడే అతడు ఎలిమినేట్ అవుతాడని చాలా మంది ఫిక్స్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అతడు వైల్డ్కార్డ్, పైగా ఎక్కువ ఫ్యాన్ బేస్ లేదు. దానికి తగ్గట్టుగానే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకూ జరిగిన ఓటింగ్లో సాయి శ్రీనివాస్కి అన్అఫీషియల్గా లీస్ట్ ఓటింగ్ వచ్చింది. దీంతో అతనే ఎలిమినేట్ అవుతాడని అంతా ఫిక్స్ అయ్యారు. అయితే ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్ వచ్చి పడింది. ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా బిగ్బాస్ హౌజ్ నుంచి రాము రాథోడ్ ఎలిమినేట్ కాబోతున్నాడనేది లేటెస్ట్ అప్ డేట్. సెల్ఫ్ ఎవిక్షన్ ద్వారా అతను బయటికి వెళ్లనున్నాడని లీక్స్ చెబుతున్నాయి.
అవే కారణాలు: రాము సెల్ఫ్ ఎవిక్షన్కు ప్రధాన కారణం ఇంటిపై బెంగ అంట! హౌజ్లోకి వెళ్లిన మొదటి మూడు, నాలుగు వారాలు గేమ్ బాగానే ఆడాడు. అంతేకాదు కెప్టెన్ కూడా అయ్యాడు. కానీ వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీలు వచ్చినప్పటి నుంచి రాము పూర్తిగా డల్ అయిపోయాడు. ఈ వారం మరీ ఘోరంగా తయారైంది పరిస్థితి. కనీసం నామినేషన్స్, కంటెండర్ టాస్క్లో పోరాటం కూడా చేయకుండా గివప్ ఇచ్చేశాడు. అయితే వీటన్నింటిపై హోస్ట్ నాగార్జున నేటి ఎపిసోడ్లో ప్రశ్నించారట. దీంతో తాను హౌజ్లో ఉండలేకపోతున్నట్లు, ఇంట్లో వాళ్లు బాగా గుర్తొస్తున్నట్లు చెప్పడంతో.. రాము రాథోడ్ని హౌస్ నుంచి పంపించేయబోతున్నారట. శనివారమే ఈ ప్రక్రియ జరగనున్నట్టు టాక్.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా?: నిజంగానే రాము రాథోడ్ సెల్ఫ్ ఎవిక్షన్తో బయటికి వెళితే ఆదివారం ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా? ఉండదా? అనే డౌట్ చాలా మందిలో ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సమచారం ప్రకారం ఆదివారం కూడా ఎలిమినేషన్ ఉంటుందట. కాగా ఈ ఎలిమినేషన్ను ఓటింగ్ ప్రకారమే నిర్వహించనున్నారట. అంటే రాము వెళ్లడంతో లీస్ట్లో భరణి, సాయి ఉండనున్నారు. వీరిలో సాయి ఎలిమినేషన్ పక్కా అని సమాచారం. మరి, ఏమవుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
