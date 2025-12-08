ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Top 5 Prediction : రీతూ ఎలిమినేషన్​తో మారిన లెక్కలు - 'టాప్​ 5' కి వెళ్లేది ఎవరు?

- 13వ వారంలో రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్​ - మొదటి ఫైనలిస్ట్​గా కల్యాణ్​ - మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం ఆరుగురు పోటీ!

Bigg Boss 9 Top 5 Prediction
Bigg Boss 9 Top 5 Prediction (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Top 5 Prediction: "ఇది చదరంగం కాదు.. రణరంగం" అంటూ మొదలైన బిగ్​బాస్ సీజన్ 9 ఆట చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో రెండు వారాల్లో ఈ రణరంగం ముగియనుంది. అన్ని సీజన్ల కంటే భిన్నంగా జరిగిన ఈ సీజన్‌‌లో చాలానే మలుపులు, గెలుపులు ఉన్నాయి. ఏ మాత్రం అంచనా లేని ఎలిమినేషన్లు కూడా జరిగాయి. అందులో రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్​ కూడా ఒకటి. స్ట్రాంగ్​ కంటెస్టెంట్​గా పేరు తెచ్చుకున్న రీతూ.. టాప్​ 5లో ఉంటుందని బీబీ లవర్స్​ అనుకున్నారు. కానీ ఊహించని విధంగా 13వ వారం ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. దీంతో ప్రస్తుతం బిగ్‌బాస్ టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఎవరనే విషయంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే అంటూ నెట్టింట సరికొత్త చర్చ నడుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సాధారణంగా ప్రతీ సీజన్ ఆట మొదలైన తరువాత హైప్ వస్తుంటుంది. కానీ.. ఈ సీజన్ మాత్రం ఆట ఆరంభానికి ముందే హైప్ వచ్చింది. అగ్నిపరీక్ష అంటూ కామనర్స్ ద్వారా ఆట మొదలుపెట్టింది బిగ్​బాస్​ టీమ్​. వాళ్లలో బెస్ట్ పెర్ఫామెర్స్‌ని హౌజ్​లోకి పంపించి.. సెలబ్రిటీ వర్సెస్ కామనర్స్‌ అంటూ హౌజ్​ను రెండు భాగాలు చేసి.. మధ్యలో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలను పంపించి.. మళ్లీ వాళ్లలో ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్లని వైల్డ్ కార్డ్‌లుగా రప్పించి.. ఇలా ఎన్నో ట్విస్ట్​లు ఇచ్చారు. ఇక ఆట చివరి దశకు చేరుకునే సరికి ప్రస్తుతం హౌజ్​లో ఏడుగురు మిగిలారు. మరి వారిలో టాప్​ 5 ఎవరంటే..

టాప్​ 3 ఫిక్స్​: గత వారం జరిగిన టికెట్​ టు ఫినాలే రేసులో గెలిచి సీజన్​ 9 ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​గా సెలెక్ట్​ అయ్యాడు కల్యాణ్​ పడాల. టాప్​ 5లో కల్యాణ్​ను మినహాయిస్తే మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం ఆరుగురు పోటీ పడుతున్నారు. వారిలో తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్​ పక్కా అని బిగ్​బాస్​ లవర్స్​ ఎవరైనా చెప్పేస్తారు. ఎందుకంటే తనూజ ఎప్పుడు నామినేషన్స్​లోకి వచ్చినా అనధికారికంగా టాప్​లో కొనసాగుతోంది. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్​ విషయానికి వస్తే హౌజ్​లో బెస్ట్​ ఎంటర్​టైనర్​గా కొనసాగుతోన్నాడు. అంతే కాకుండా దాదాపు 10 వారాల పాటు నామినేషన్స్​లో రాలేదు. అతనికి కూడా ఫ్యాన్​ ఫాలోయింగ్​ బాగానే ఉంది. సో మొత్తానికి టాప్​ 3 వరకు అయితే ఇమ్మాన్యుయేల్​, కల్యాణ్​, తనూజ ఉంటారని టాక్​.

చివరి రెండు స్థానాలకు గట్టి పోటీ: ఇప్పడు అసలు పోటీ చివరి రెండు స్థానాలకు. అయితే నిన్నటి ఎపిసోడ్​ వరకు రీతూ చౌదరి టాప్​ 5లో ఉంటుందని భావించారు. కానీ ఎలిమినేట్​ అవ్వడంతో సుమన్​, భరణి, సంజనా, డీమాన్​లకు టాప్​ 5లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇక వీళ్ల నలుగురిలో ఇద్దరు వచ్చే వారం ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. మెజార్టీ లెక్కన చూస్తే సంజనా, సుమన్ శెట్టిలు వచ్చే వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ద్వారా హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉందని సోషల్​ మీడియా అప్​డేట్​. దీంతో డీమాన్​, భరణి శంకర్​ టాప్​ 5లో ఉంటారని ప్రిడిక్ట్​ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్​.

గత సీజన్ల మాదిరి ఇప్పుడూ ఉంటుందా?: కానీ ఇక్కడో ట్విస్ట్ ఉంది. ఫినాలే వీక్​ చేరుకునేందుకు ఈ ఒక్క వారమే గ్యాప్​ ఉంది. ప్రసుత్తం హౌజ్​లో ఏడుగురు ఉన్నారు. టాప్ 5లో ఐదుగుర్ని మాత్రమే ఉంచాలి అనుకుంటే.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ మస్ట్. అయితే సీజన్ 6, సీజన్ 7లలో టాప్6 కంటెస్టెంట్స్​ను ఫినాలే వరకు ఉంచారు. టాప్​ 6లో తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వారిని మిడ్ వీక్‌లో ఎలిమినేట్ చేశారు. అలా టాప్​ 6కు చేరుకున్న కంటెస్టెంట్స్​లో సీజన్​ 6 నుంచి శ్రీ సత్య, సీజన్​ 7 నుంచి అంబటి అర్జున్​ చివరి వారంలో హౌజ్​ నుంచి ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. అదే ఫార్ములా ఈ సీజన్​లో కూడా కొనసాగితే.. సుమన్​ శెట్టి, సంజనాలలో ఒకరికి అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ఎక్కువగా అయితే సంజనాకు ఛాన్స్​ ఉంటుంది. ఒకవేళ టాప్​ 5 లేదంటే సుమన్​, సంజనా ఇద్దరూ పోవాల్సిందే. ఆ లెక్కన చూస్తే టాప్ 5లో ఉండే కంటెస్టెంట్స్ కల్యాణ్​, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్​, భరణి, డీమాన్​ పవన్​. ఒకవేళ టాప్​ 6 అయితే ఈ లిస్ట్​లోకి సంజనా యాడ్​ అవుతారు. మరి ఎవరు టాప్​ 5లో ఉంటారో తెలియాలంటే ఈ సండే వరకు ఆగాల్సిందే.

