Bigg Boss 9 Top 5 Prediction : రీతూ ఎలిమినేషన్తో మారిన లెక్కలు - 'టాప్ 5' కి వెళ్లేది ఎవరు?
- 13వ వారంలో రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ - మొదటి ఫైనలిస్ట్గా కల్యాణ్ - మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం ఆరుగురు పోటీ!
Published : December 8, 2025 at 5:13 PM IST
Bigg Boss 9 Top 5 Prediction: "ఇది చదరంగం కాదు.. రణరంగం" అంటూ మొదలైన బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఆట చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో రెండు వారాల్లో ఈ రణరంగం ముగియనుంది. అన్ని సీజన్ల కంటే భిన్నంగా జరిగిన ఈ సీజన్లో చాలానే మలుపులు, గెలుపులు ఉన్నాయి. ఏ మాత్రం అంచనా లేని ఎలిమినేషన్లు కూడా జరిగాయి. అందులో రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్ కూడా ఒకటి. స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్గా పేరు తెచ్చుకున్న రీతూ.. టాప్ 5లో ఉంటుందని బీబీ లవర్స్ అనుకున్నారు. కానీ ఊహించని విధంగా 13వ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యింది. దీంతో ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఎవరనే విషయంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే అంటూ నెట్టింట సరికొత్త చర్చ నడుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాధారణంగా ప్రతీ సీజన్ ఆట మొదలైన తరువాత హైప్ వస్తుంటుంది. కానీ.. ఈ సీజన్ మాత్రం ఆట ఆరంభానికి ముందే హైప్ వచ్చింది. అగ్నిపరీక్ష అంటూ కామనర్స్ ద్వారా ఆట మొదలుపెట్టింది బిగ్బాస్ టీమ్. వాళ్లలో బెస్ట్ పెర్ఫామెర్స్ని హౌజ్లోకి పంపించి.. సెలబ్రిటీ వర్సెస్ కామనర్స్ అంటూ హౌజ్ను రెండు భాగాలు చేసి.. మధ్యలో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలను పంపించి.. మళ్లీ వాళ్లలో ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్లని వైల్డ్ కార్డ్లుగా రప్పించి.. ఇలా ఎన్నో ట్విస్ట్లు ఇచ్చారు. ఇక ఆట చివరి దశకు చేరుకునే సరికి ప్రస్తుతం హౌజ్లో ఏడుగురు మిగిలారు. మరి వారిలో టాప్ 5 ఎవరంటే..
టాప్ 3 ఫిక్స్: గత వారం జరిగిన టికెట్ టు ఫినాలే రేసులో గెలిచి సీజన్ 9 ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా సెలెక్ట్ అయ్యాడు కల్యాణ్ పడాల. టాప్ 5లో కల్యాణ్ను మినహాయిస్తే మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం ఆరుగురు పోటీ పడుతున్నారు. వారిలో తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ పక్కా అని బిగ్బాస్ లవర్స్ ఎవరైనా చెప్పేస్తారు. ఎందుకంటే తనూజ ఎప్పుడు నామినేషన్స్లోకి వచ్చినా అనధికారికంగా టాప్లో కొనసాగుతోంది. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్ విషయానికి వస్తే హౌజ్లో బెస్ట్ ఎంటర్టైనర్గా కొనసాగుతోన్నాడు. అంతే కాకుండా దాదాపు 10 వారాల పాటు నామినేషన్స్లో రాలేదు. అతనికి కూడా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ బాగానే ఉంది. సో మొత్తానికి టాప్ 3 వరకు అయితే ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్, తనూజ ఉంటారని టాక్.
చివరి రెండు స్థానాలకు గట్టి పోటీ: ఇప్పడు అసలు పోటీ చివరి రెండు స్థానాలకు. అయితే నిన్నటి ఎపిసోడ్ వరకు రీతూ చౌదరి టాప్ 5లో ఉంటుందని భావించారు. కానీ ఎలిమినేట్ అవ్వడంతో సుమన్, భరణి, సంజనా, డీమాన్లకు టాప్ 5లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇక వీళ్ల నలుగురిలో ఇద్దరు వచ్చే వారం ఎలిమినేట్ కానున్నారు. మెజార్టీ లెక్కన చూస్తే సంజనా, సుమన్ శెట్టిలు వచ్చే వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ద్వారా హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉందని సోషల్ మీడియా అప్డేట్. దీంతో డీమాన్, భరణి శంకర్ టాప్ 5లో ఉంటారని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్.
గత సీజన్ల మాదిరి ఇప్పుడూ ఉంటుందా?: కానీ ఇక్కడో ట్విస్ట్ ఉంది. ఫినాలే వీక్ చేరుకునేందుకు ఈ ఒక్క వారమే గ్యాప్ ఉంది. ప్రసుత్తం హౌజ్లో ఏడుగురు ఉన్నారు. టాప్ 5లో ఐదుగుర్ని మాత్రమే ఉంచాలి అనుకుంటే.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ మస్ట్. అయితే సీజన్ 6, సీజన్ 7లలో టాప్6 కంటెస్టెంట్స్ను ఫినాలే వరకు ఉంచారు. టాప్ 6లో తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వారిని మిడ్ వీక్లో ఎలిమినేట్ చేశారు. అలా టాప్ 6కు చేరుకున్న కంటెస్టెంట్స్లో సీజన్ 6 నుంచి శ్రీ సత్య, సీజన్ 7 నుంచి అంబటి అర్జున్ చివరి వారంలో హౌజ్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. అదే ఫార్ములా ఈ సీజన్లో కూడా కొనసాగితే.. సుమన్ శెట్టి, సంజనాలలో ఒకరికి అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ఎక్కువగా అయితే సంజనాకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ టాప్ 5 లేదంటే సుమన్, సంజనా ఇద్దరూ పోవాల్సిందే. ఆ లెక్కన చూస్తే టాప్ 5లో ఉండే కంటెస్టెంట్స్ కల్యాణ్, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, డీమాన్ పవన్. ఒకవేళ టాప్ 6 అయితే ఈ లిస్ట్లోకి సంజనా యాడ్ అవుతారు. మరి ఎవరు టాప్ 5లో ఉంటారో తెలియాలంటే ఈ సండే వరకు ఆగాల్సిందే.
