Bigg Boss 9 Telugu : విన్నర్ కన్నా సంజనాకే ఎక్కువ! - షాకిస్తున్న రెమ్యునరేషన్ డీటెయిల్స్!!
- సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ రెమ్యునరేషన్ వివరాలు
Published : December 22, 2025 at 2:31 PM IST
Bigg Boss 9 Top 5 Remuneration: బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ముగిసింది. 22 మంది కంటెస్టెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయగా విన్నర్గా కల్యాణ్ పడాల, రన్నర్గా తనూజ నిలిచారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్కు సంబంధించిన రెమ్యునరేషన్ వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విన్నర్ కల్యాణ్ ప్రైజ్మనీని మించి సంజనా, తనూజ సంపాదించినట్లు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సంజనా రెమ్యునరేషన్: టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్లో సంజనా ముందుగా ఎలిమినేట్ అయ్యింది. నాలుగో రన్నర్గా ఆమె నిలిచారు. నటుడు శ్రీకాంత్ హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. సంజనా 15 వారాల పాటు బిగ్బాస్ హౌజ్లో ఉన్నారు. మొదట ఆమె టాప్-5లో ఉంటుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. అయితే, కోడిగుడ్లు దొంగతనం చేసి తన గేమ్ను మార్చిన సంజనా.. టాప్ 5 కి దూసుకొచ్చారు. ఇక రెమ్యునరేషన్ విషయానికి వస్తే సంజనా గట్టిగానే పొందినట్లు తెలుస్తోంది. వైరల్ అవుతోన్న న్యూస్ ప్రకారం ఆమెకు రోజుకు 40 వేల వరకు రెమ్యునరేషన్ వచ్చినట్లు టాక్. అంటే ఒక వారానికి సుమారుగా రూ. 2.80 లక్షలు ఉంటుంది. అలా 15 వారాలు బిగ్బాస్లో ఉన్నారు. దీంతో సుమారుగా రూ.42 లక్షల వరకు పారితోషికాన్ని సంజన అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే కల్యాణ్ గెలిచిన ప్రైజ్ మనీ కన్నా ఎక్కువే.
ఇమ్మూ సంపాదన: సీజన్ ప్రారంభంలో విన్నర్ మెటీరియల్గా కనిపించిన ఇమ్మాన్యుయేల్.. అనూహ్యంగా టాప్-3లో కూడా ప్లేస్ దక్కించుకోలేకపోయాడు. టాస్క్లు, ఎమోషన్లు, నామినేషన్లు ఇలా అన్నింటిలో తన సత్తా చూపినా.. తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన కారణంగా నాలుగో స్థానంతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక రెమ్యునరేషన్ విషయానికి వస్తే వారానికి రూ.2.25లక్షల చొప్పున తీసుకున్నట్లు టాక్. ఈ లెక్కన చూస్తే మొత్తం 15 వారాలకు ఇమ్మాన్యుయేల్ సుమారు రూ.33లక్షల వరకు అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
డీమాన్ : టాప్ 3 కంటిస్టెంట్గా పవన్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. కాదు తనంతట తానే తలెత్తుకుని బయటకు వచ్చాడు. అగ్నిపరీక్ష పోటీలో గెలిచి షోలో అడుగుపెట్టినప్పుడు పవన్పై చాలా నెగిటివిటీ వచ్చింది. కానీ తన ఎంపిక ఏదో అల్లాటప్పా కాదని పవన్ నిరూపించాడు. రెండు సార్లు కెప్టెన్ కూడా అయ్యాడు. ఏకంగా టాప్-3లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. తెలివిగా మాస్ మహారాజ రవితేజ ఆఫర్ చేసిన రూ.15 లక్షల సూట్కేస్ తీసుకుని బయటకు వచ్చేశాడు. ఇతడి రెమ్యునరేషన్ విషయానికి వస్తే.. కామనర్స్ అందరికీ ఒకే పారితోషికం ఇచ్చారు. అలా డీమాన్కి కూడా వారానికి రూ.70 వేల పారితోషికం ఇచ్చేలా డీల్ కుదిరినట్లు టాక్. అలా ఓవరాల్గా 15 వారాలకుగానూ రూ.10.50 లక్షలు అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి రూ.15 లక్షలు తోడవడంతో మొత్తం రూ.25 లక్షలకు పైగా సంపాదించాడని టాక్.
తనూజ రెమ్యునరేషన్: తెలుగు బిగ్బాస్ 9వ సీజన్లో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమున్న వ్యక్తి తనూజ పుట్టస్వామి. ఆమె హౌజ్లో అడుగుపెట్టినప్పుడే విన్నర్ అవుతుందని చాలా మంది అనుకున్నారు. దానికి తగ్గట్టుగానే షో మొదలైనప్పటి నుంచీ తనూజ చుట్టూనే గేమ్ అంతా సాగింది. ఈ విషయాన్ని బిగ్బాసే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు. ఆమె ఎన్నోసార్లు మైండ్ గేమ్ ఆడింది. చివరకు టాప్ 2 స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు మాత్రమే (సీజన్ 2లో గీతా మాధురి, సీజన్ 3లో శ్రీముఖి) రన్నర్గా నిలవగా.. తాజాగా తనూజ వారి లిస్టులో చేరింది. ఇక తనూజ రెమ్యునరేషన్ విషయానికి వస్తే వారానికి సుమారు రూ.2.50 లక్షల అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ లెక్కన 15 వారాలకు రూ.37,50,000 వెనకేసినట్లు సమాచారం. అంటే విన్నర్ ప్రైజ్ మనీ కంటే ఎక్కువే!!
కల్యాణ్ పడాల: అగ్నిపరీక్ష ద్వారా హౌజ్లోకి ఫస్ట్ కామనర్గా అడుగుపెట్టిన కల్యాణ్ పడాల.. బిగ్బాస్ సీజన్ 9 విజేతగా అవతరించాడు. మొదటి మూడు వారాలు పెద్దగా ఆకట్టుకోలేక పోయిన కల్యాణ్.. ఆ తర్వాత నుంచి తన ఆట తీరుని మార్చి ప్రభంజనం సృష్టించాడు. ఎటువంటి ఫాలోయింగ్ లేకుండా అడుగుపెట్టి.. విన్నర్గా కొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. ఇక వారానికి రూ.70 వేల చొప్పున 15 వారాలకు గానూ రూ.10.50 లక్షలు రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నాడు. ఇక విన్నర్ అయినందుకు రూ.35 లక్షల ప్రైజ్మనీ, స్పాన్సర్స్ ద్వారా మరో రూ.5 లక్షలు అందుకున్నాడు. ఇలా మొత్తంగా చూసుకున్నప్పుడు అంటే ప్రైజ్ మనీ, రెమ్యునరేషన్ కలిపి దాదాపు రూ.50 లక్షలపైనే అందుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ లెక్కన తనూజ, సంజనా రెమ్యునరేషన్లు.. కల్యాణ్ ప్రైజ్ మనీ కంటే ఎక్కువనే టాక్ ఉంది.
