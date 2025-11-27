Bigg Boss 9 Telugu: 'మటన్ చికెన్' స్లోగన్తో సోహైల్ రచ్చ - తనూజతో యావర్ పులిహోర!
- హౌజ్లోకి గత సీజన్ల ఫైనలిస్టులు - టాస్క్ల్లో సత్తా చాటుతున్న కంటెస్టెంట్స్!
Published : November 27, 2025 at 5:21 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: సీజన్ 4లో తన మార్క్ కామెడీ, స్లోగన్స్తో అదరగొట్టిన సొహైల్.. సీజన్ 9లో తనదైన శైలిలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కథ వేరుంటది అంటూ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మోడ్తో అసలు సిసలు ఫన్ చూపించాడు. ఇదిలా ఉంటే సీజన్ 7 ఫైనలిస్ట్ యావర్ కూడా హౌజ్లోకి వచ్చేశాడు. ఇక రావడం రావడమే తనూజతో ఫ్లర్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు. అంతే కాకుండా ఇమ్మాన్యుయేల్తో టాస్క్ ఆడాడు. ఆ టాస్క్ ఏంటి? అందులో ఎవరు గెలిచారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హౌజ్లో సొహైల్ హంగామా: డీజే టిల్లూ పాటతో హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సొహైల్.. అందరిలా మెయిన్ డోర్ నుంచి కాకుండా స్టోర్ రూమ్ నుంచి వచ్చి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు. ఇక హౌజ్లోకి వచ్చీ రావడంతోనే.. ‘"ఏంటి మీకు ఆరు వారాల వరకూ చికెన్ పెట్టలేదంట. నాన్ వెజ్ లేకుండా ఎలా ఉన్నారూ. నాకు అర్థం కాదూ. నేనైతే దూకి వెళ్లిపోయేవాడ్ని. బిగ్బాస్ మాట్లాడు. బిగ్బాస్ మాట్లాడు.. లేకుంటే నా ఇజ్జత్ పోతది" అని ఫన్ స్టార్ట్ చేశాడు సొహైల్. అనంతరం బిగ్బాస్ కెమెరాల దగ్గరకు వెళ్లి.. "ఇది నా ఇజ్జత్కే సవాల్. మీకు దండం పెడతాను. వీళ్లకి రెండు పాల ప్యాకెట్లు, కాఫీ పౌడర్, కేజీ చికెన్ పంపించండి బిగ్బాస్ మీకు దండం పెడతా" అంటూ రిక్వెస్ట్ చేశాడు. అయితే వెనక చూసే వాళ్లకు బిగ్బాస్కి ఆర్డర్ వేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ, ముందు నుంచి చూస్తే తెగ బతిమిలాడాడు సొహైల్.
సొహైల్కు పంచ్ ఇచ్చిన భరణి: ఇంతలో "వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి. అడిగేది మరొకటి" అంటూ పంచ్ వేశాడు భరణి. ఇంతలో "నీకు దండం పెడతా పంపించు. కాళ్లు పట్టుకుంటా పంపించు" అని సొహైల్ బిగ్ బాస్ని బతిమిలాడటాన్ని కనిపెట్టేసిన రీతూ వెనుకే వచ్చి.. "చూసినా చూసినా" అంటుంది. ఇక ఆపకుండా "సీజన్ 4 సొహైల్ గాడూ గుర్తింది కదా. కథ వేరుంటది. నా ఇజ్జత్ కాపాడుర్రి. పంపించండి" అని సొహైల్ అనడంతో స్టోర్ రూమ్ బెల్ మోగిస్తాడు బిగ్బాస్. దీంతో "చెప్పానా.. సొహైల్ గాడంటే అట్టుంటది"అని చెలరేగిపోయాడు. తీరా బిగ్బాస్ పంపించిన బొమ్మలు చూసిన తర్వాత "ఏంటి బిగ్బాస్ ఇజ్జత్ తీసిపారేశారు" అంటూ తెగ నవ్వించాడు సొహైల్. ఆ తరువాత.. నిజంగానే సొహైల్ అడిగినట్టుగా చికెన్, పాల పాకెట్లు, కాఫీ పౌడర్ పంపించారు. దాంతో తన ఫేవరెట్ స్లోగన్ అయిన "చికెన్.. చికెన్.. మటన్.. మటన్" అంటూ తన సిగ్నేచర్ స్టెప్ని అందరితోనూ వేయించాడు సొహైల్. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. ఇలా ఫస్ట్ ప్రోమో మొత్తం ఫుల్ ఎంటర్టైన్గా ఉంది.
తనూజతో యావర్ పులిహోర: ఇక రెండో ప్రోమోలో బిగ్బాస్ సీజన్ 7 ఫైనలిస్ట్ యావర్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక రావడం రావడమే తనూజతో పులిహోర కలపడం స్టార్ట్ చేశాడు. "హాయ్ తనూజా" అంటూ టైట్ హగ్ ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత.. "నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా?" అని అడిగాడు. దానికి తనూజ.. "నో" అని చెప్పింది. దాంతో ఫుల్ హ్యాపీ అయ్యాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్ దగ్గరకు వెళ్లి.. "నాకు తెలుసు రా ఇక్కడ చాలా స్ట్రెస్ ఉందని. చూడు జుట్టు ఎలా ఊడిపోయిందో. ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకురా" అంటూ సలహా ఇవ్వగా.. "స్ట్రెస్ కోసం నువ్వు చెప్తున్నావా?" అని పంచ్ వేశాడు యావర్. దీంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు.
ఇమ్మూ కోసం యావర్ డ్రాప్: ఆ తర్వాత "ఇమ్మూలో నీకు ఏం నచ్చుతుంది?" అని రీతూ అడిగితే.. ‘"పెద్ద పొట్ట" అని ఆన్సర్ ఇచ్చాడు యావర్. ఇక తనూజ వైపు చూస్తూ.. "‘తను ఫైర్.. నాలాగే" అంటూ పులిహోర కలపడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇంతలో బ్యాగ్రౌండ్లో "పడిపోయా.. పడిపోయా" అని మంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ వేశాడు బిగ్బాస్. ఆ తర్వాత తనూజని ఎత్తుకుని డ్యాన్స్ చేశాడు యావర్. అనంతరం కెప్టెన్సీ టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్తో సెట్ ది ఫైర్ అనే టాస్క్లో పోటీపడ్డాడు. ఈ టాస్క్లో ఇద్దరూ పోటాపోటీగా ఆడారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న న్యూస్ ప్రకారం ఈ టాస్క్లో ఇమ్మూ గెలిచి కంటెండర్ అయినట్లు సమాచారం.
