Bigg Boss 9 Telugu: 'మటన్​ చికెన్'​ స్లోగన్​తో సోహైల్​ రచ్చ - తనూజతో యావర్​ పులిహోర!

- హౌజ్​లోకి గత సీజన్ల ఫైనలిస్టులు - టాస్క్​ల్లో సత్తా చాటుతున్న కంటెస్టెంట్స్​​!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 5:21 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: సీజన్ 4లో తన మార్క్​ కామెడీ, స్లోగన్స్​తో అదరగొట్టిన సొహైల్.. సీజన్ 9లో తనదైన శైలిలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కథ వేరుంటది అంటూ ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ మోడ్‌తో అసలు సిసలు ఫన్ చూపించాడు. ఇదిలా ఉంటే సీజన్​ 7 ఫైనలిస్ట్​ యావర్​ కూడా హౌజ్​లోకి వచ్చేశాడు. ఇక రావడం రావడమే తనూజతో ఫ్లర్టింగ్​ స్టార్ట్​ చేశాడు. అంతే కాకుండా ఇమ్మాన్యుయేల్​తో టాస్క్​ ఆడాడు. ఆ టాస్క్​ ఏంటి? అందులో ఎవరు గెలిచారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హౌజ్​లో సొహైల్​ హంగామా: డీజే టిల్లూ పాటతో హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సొహైల్.. అందరిలా మెయిన్ డోర్‌ నుంచి కాకుండా స్టోర్​ రూమ్​ నుంచి వచ్చి సర్​ప్రైజ్​ ఇచ్చాడు. ఇక హౌజ్​లోకి వచ్చీ రావడంతోనే.. ‘"ఏంటి మీకు ఆరు వారాల వరకూ చికెన్ పెట్టలేదంట. నాన్ వెజ్ లేకుండా ఎలా ఉన్నారూ. నాకు అర్థం కాదూ. నేనైతే దూకి వెళ్లిపోయేవాడ్ని. బిగ్​బాస్ మాట్లాడు. బిగ్​బాస్​ మాట్లాడు.. లేకుంటే నా ఇజ్జత్ పోతది" అని ఫన్ స్టార్ట్ చేశాడు సొహైల్. అనంతరం బిగ్​బాస్ కెమెరాల దగ్గరకు వెళ్లి.. "ఇది నా ఇజ్జత్‌కే సవాల్. మీకు దండం పెడతాను. వీళ్లకి రెండు పాల ప్యాకెట్లు, కాఫీ పౌడర్, కేజీ చికెన్ పంపించండి బిగ్​బాస్​ మీకు దండం పెడతా" అంటూ రిక్వెస్ట్ చేశాడు. అయితే వెనక చూసే వాళ్లకు బిగ్​బాస్‌కి ఆర్డర్ వేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ, ముందు నుంచి చూస్తే తెగ బతిమిలాడాడు సొహైల్​.

సొహైల్​కు పంచ్​ ఇచ్చిన భరణి: ఇంతలో "వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి. అడిగేది మరొకటి" అంటూ పంచ్​ వేశాడు భరణి. ఇంతలో "నీకు దండం పెడతా పంపించు. కాళ్లు పట్టుకుంటా పంపించు" అని సొహైల్ బిగ్ బాస్‌ని బతిమిలాడటాన్ని కనిపెట్టేసిన రీతూ వెనుకే వచ్చి.. "చూసినా చూసినా" అంటుంది. ఇక ఆపకుండా "సీజన్ 4 సొహైల్ గాడూ గుర్తింది కదా. కథ వేరుంటది. నా ఇజ్జత్ కాపాడుర్రి. పంపించండి" అని సొహైల్ అనడంతో స్టోర్​ రూమ్​ బెల్​ మోగిస్తాడు బిగ్​బాస్. దీంతో "చెప్పానా.. సొహైల్ గాడంటే అట్టుంటది"అని చెలరేగిపోయాడు. తీరా బిగ్​బాస్​ పంపించిన బొమ్మలు చూసిన తర్వాత "ఏంటి బిగ్​బాస్ ఇజ్జత్ తీసిపారేశారు" అంటూ తెగ నవ్వించాడు సొహైల్. ఆ తరువాత.. నిజంగానే సొహైల్ అడిగినట్టుగా చికెన్, పాల పాకెట్లు, కాఫీ పౌడర్ పంపించారు. దాంతో తన ఫేవరెట్​ స్లోగన్​ అయిన "చికెన్.. చికెన్.. మటన్.. మటన్" అంటూ తన సిగ్నేచర్ స్టెప్‌ని అందరితోనూ వేయించాడు సొహైల్. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. ఇలా ఫస్ట్​ ప్రోమో మొత్తం ఫుల్​ ఎంటర్​టైన్​గా ఉంది.

తనూజతో యావర్​ పులిహోర: ఇక రెండో ప్రోమోలో బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 7 ఫైనలిస్ట్​ యావర్​ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక రావడం రావడమే తనూజతో పులిహోర కలపడం స్టార్ట్​ చేశాడు. "హాయ్ తనూజా" అంటూ టైట్ హగ్ ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత.. "నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా?" అని అడిగాడు. దానికి తనూజ.. "నో" అని చెప్పింది. దాంతో ఫుల్​ హ్యాపీ అయ్యాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్​ దగ్గరకు వెళ్లి.. "నాకు తెలుసు రా ఇక్కడ చాలా స్ట్రెస్​ ఉందని. చూడు జుట్టు ఎలా ఊడిపోయిందో. ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకురా" అంటూ సలహా ఇవ్వగా.. "స్ట్రెస్ కోసం నువ్వు చెప్తున్నావా?" అని పంచ్​ వేశాడు యావర్​. దీంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు.

ఇమ్మూ కోసం యావర్​ డ్రాప్​: ఆ తర్వాత "ఇమ్మూలో నీకు ఏం నచ్చుతుంది?" అని రీతూ అడిగితే.. ‘"పెద్ద పొట్ట" అని ఆన్సర్​ ఇచ్చాడు యావర్. ఇక తనూజ వైపు చూస్తూ.. "‘తను ఫైర్.. నాలాగే" అంటూ పులిహోర కలపడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇంతలో బ్యాగ్రౌండ్​లో "పడిపోయా.. పడిపోయా" అని మంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ వేశాడు బిగ్​బాస్​. ఆ తర్వాత తనూజని ఎత్తుకుని డ్యాన్స్​ చేశాడు యావర్​. అనంతరం కెప్టెన్సీ టాస్క్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్‌తో సెట్​ ది ఫైర్​ అనే టాస్క్​లో పోటీపడ్డాడు. ఈ టాస్క్​లో ఇద్దరూ పోటాపోటీగా ఆడారు. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న న్యూస్​ ప్రకారం ఈ టాస్క్​లో ఇమ్మూ గెలిచి కంటెండర్​ అయినట్లు సమాచారం.

