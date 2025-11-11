Bigg Boss 9 Telugu: "ఆఫ్ట్రాల్ నువ్వెవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి" - ఇమ్యూనిటీ కోసం టాస్క్లు!
-బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో - బీబీ రాజ్యం పేరుతో టాస్క్లు - సంజనా వర్సెస్ రీతూ!
Published : November 11, 2025 at 5:22 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్బాస్లో పదో వారానికి సంబంధించిన నామినేషన్స్ పూర్తి అయిపోయాయి. కెప్టెన్ ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా మిగిలిన 10 మందిని నామినేట్ చేస్తూ పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. అయితే నిన్న డైరెక్ట్గా నామినేట్ చేసిన బిగ్బాస్..ఈరోజు సేవ్ అయ్యేందుకు ఓ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే బీబీ రాజ్యం అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ రాజ్యానికి ఒక రాజు, ఇద్దరు రాణులను నియమించారు బిగ్బాస్. ఇంతకీ టాస్క్ ఏంటి? ప్రోమోలో హైలెట్స్ ఏంటో ఓ సారి చూసేద్దాం.
బీబీ రాజ్యం అంటూ టాస్క్లు: "నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యేందుకు మీ అందరికీ ఓ అవకాశం ఇస్తున్నా. నేను ఎంపిక చేసిన రీతూ, కల్యాణ్, దివ్య ఈ బీబీ రాజ్యానికి రాజు, రాణులు. వీళ్లకి ఇంట్లో ప్రత్యేకమైన విలాసాలు లభిస్తాయి. ఇంటి సభ్యులందరినీ నలుగురు కమాండోలుగా, నలుగురు గ్రామస్థులుగా విభజించండి" అని సూచించాడు బిగ్బాస్. ఈ క్రమంలోనే వాళ్లకు తగ్గ డ్రెస్స్లు పంపించారు. ఇక రాణుల డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చిన రీతూ, దివ్యలను ఉద్దేశించి.. "ఈ రాజ్యంలో ఇంత అందమైన రాణులు ఉన్నారని తెలియదు" అని ఇమ్మూ అంటే అందరూ నవ్వుతారు. దీనికి "రాజుపై జోక్ వేస్తే మూతి కుట్టేస్తా" అంటూ రీతూ డైలాగ్ కొట్టింది. అనంతరం కమాండోలుగా, గ్రామస్థులుగా సెలెక్ట్ చేసే క్రమంలో భాగంగా ఫస్ట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ను పిలిచారు. "మిమ్మల్ని మా రాజ్యానికి కమాండోగా నియమిస్తే మీరు ఏమి చేస్తారు" అంటూ కళ్యాణ్ క్వశ్చన్ చేస్తాడు. దానికి "ఇమ్మూ రాజ్యాన్ని కాపాడడంలో కొద్దో, గొప్పో నైపుణ్యం ఉంది" అని చెబుతాడు. దానికి "అవును మిమ్మల్ని మీరు పది వారాలుగా కాపాడుకుంటున్నారు " అని నామినేషన్స్ను ఉద్దేశించి దివ్య కౌంటర్ ఇస్తుంది. ఇంతలో డీమాన్ వచ్చి "ఇద్దరు రాణులకు ఏమి కావాలో అవి దగ్గరుండి చేస్తాను" అని రీతూకి దగ్గరగా వెళ్తే.. "అంత దగ్గరికి వెళ్లనవసరం లేదు. అక్కడ నిల్చోండి" అని దివ్య సెటైర్ వేస్తుంది.
ఇక సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మూ, భరణి, గౌరవ్ విలేజర్స్ గెటప్స్లో కనిపించగా.. డీమాన్ పవన్, సంజన, తనూజ, నిఖిల్ కమాండోలుగా మారారు. బయట ఉన్న సుమన్, ఇమ్మూని మీరిద్దరూ ఏమవుతారంటే "మా అన్న అని" సుమన్ని చూపిస్తాడు ఇమ్మూ. "మీతోపాటు ఇద్దరు విలేజర్స్ ఉండాలి కదా. వాళ్లు ఎక్కడ" అని రీతూ అడగ్గా.. "కమాండోలను అడగండి. వాళ్లు ఇంకా రాలేదు" అంటూ సుమన్ నవ్విస్తాడు. ఇంతలో భరణి వస్తే "ఆయనేంటి కనీసం వంగడం లేదు"అంటే.. "ఆయన నాలుగు సార్లు వంగినందుకే బయటకు వెళ్లివచ్చాడంటూ జోక్స్ చేస్తారు"ఇమ్మూ, సుమన్. ఇలా ఫస్ట్ ప్రోమో అయితే ఎంటర్టైనింగ్గా సాగింది.
విన్ ఇట్ ఆర్ రిస్క్ ఇట్: బీబీ రాజ్యానికి సంబంధించి రెండో ప్రోమో కూడా రిలీజ్ అయ్యింది. "కమాండర్స్ మీలో ఒకరు మీ స్థానాన్ని రిస్క్లో పెట్టి ప్రజల్లో ఒకరిని ఎంచుకుని వారితో పోరాడాల్సి ఉంటుంది. అంత కన్నా ముందు మీ నలుగురు ఓ పరీక్షను ఎదుర్కోవాలి. అందులో ఓడిపోయిన వారు ప్రజలతో పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. నేను కమాండర్స్కు ఇస్తున్న పరీక్ష "విన్ ఇట్ ఆర్ రిస్క్ ఇట్". ఈ టాస్క్లో భాగంగా కమాండర్స్ బాస్కెట్స్ను బ్యాగ్లా వెనుక వైపు ధరించాలి. ట్రేలో ఉన్న బాల్స్ను తీసుకుని ఇతర కమాండర్స్ బాస్కెట్స్లోకి వేయాలి. ఎవరి బుట్టలో తక్కువ బాల్స్ ఉంటాయో వారు సేఫ్ అయ్యి తమ కమాండర్ స్థానాన్ని కాపాడుకుని ఆట నుంచి తప్పుకుంటారు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఇక ఈ టాస్క్ మొదలుకాగానే నలుగురు హోరాహోరీగా తలపడ్డారు.
ఈ టాస్కులో డీమాన్ ముందుగా లైన్ దాటేశాడు. దీంతో "ఔట్" అంటూ తనూజ అరిచింది. కానీ సంచాలక్గా ఉన్న రీతూ మాత్రం.. "నువ్వు నెట్టావ్" అంటూ డీమాన్కి మళ్లీ ఛాన్స్ ఇచ్చింది. "నేను నెట్టలేదు వాడు వెళ్లాడు" అని తనూజ చెప్పినా వినలేదు. తర్వాత నిఖిల్-డీమాన్ ఆడుతుండగా స్లిప్ అయి పవన్ మళ్లీ లైన్ అవతల పడ్డాడు. దీంతో "ఔట్ ఔట్" అంటూ నిఖిల్ అరిచాడు. కానీ రీతూ మళ్లీ డీమాన్ని కాపాడుతూ "ఫస్ట్ వార్నింగ్ అనుకోండి" అంటూ మాట్లాడింది. "ఫస్ట్ కాదు ఇది సెకండ్ వార్నింగ్" అంటూ తనూజ చెప్పింది. ఇలానే నిఖిల్కి కూడా రీతూ ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చింది. కానీ రెండోసారి మాత్రం "నిఖిల్ నువ్వు బాల్ వేయడానికి వీల్లేదు ప్లీజ్ గో అండ్ సిట్" అంటూ రీతూ ఫైర్ అయింది. "ఎందుకు ఆడటానికి వీల్లేదు" అని తనూజ ప్రశ్నించడంతో.. "టూ టైమ్స్ బయటికెళ్లాడు నిఖిల్" అంటూ రీతూ చెప్పింది.
రీతూ వర్సెస్ సంజనా: మరి డీమాన్ కూడా "టూ టైమ్స్ వెళ్లాడు కదా" అని మిగిలిన వాళ్లు క్వశ్చన్ చేశారు. దీంతో "ఫోర్ మెంబర్స్ ఆడుతున్నారు ఆడండి" అంటూ మళ్లీ మొదలెట్టింది రీతూ. ఇదంతా చూసిన సంజన "నువ్వు అతన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి" అంటూ అరిచింది. దీంతో "సంజన గారు నేనేం చేయాలో మీరు నాకు చెప్పక్కర్లేదు. నాకు తెలుసు ఏం చేయాలో. మీరు గేమ్ ఆడకుండా ముచ్చట్లు పెట్టడమే ఉంది" అంటూ రీతూ ఫైర్ అయింది. "నేను ఏం ఆడుతున్నానో నాకు తెలుసు. నీకు కావాల్సిన మనిషిని నువ్వు సేవ్ చేస్తున్నావ్" అని సంజన అరిచింది. "ఊర్లో అందరూ నాకు కావాల్సినోళ్లే అని చెప్పండి" అంటూ రీతూ సీరియస్ అయ్యింది. దీంతో "బీ ఫెయిర్ రీతూ" అని సంజన అనగానే "అవును గేమ్ ఆడకుండా పక్కన నిల్చొని వాళ్లని వీళ్లని అనే మీరు ఫెయిర్" అంటూ రీతూ వాదించింది.
ఇలా ఇద్దరి మధ్య వాదన జరుగుతుండగా "నా స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడటానికి నీకు ఏం హక్కు ఉంది. నిల్చుంటున్నా ఆడకుండా అని చెప్పడానికి ఆఫ్ట్రాల్ నువ్వెవరు నా స్ట్రాటజీని క్వశ్చన్ చేయడానికి" అంటూ సంజన ఇచ్చి పడేసింది. దీంతో "ఆఫ్ట్రాల్ కాదు నేను సంజన గారు. నేను ఇక్కడ సంచాలక్" అంటూ రీతూ అంది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. మరి ఈ టాస్క్లో ఎవరు గెలిచారో తెలియాలంటే ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
