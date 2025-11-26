Bigg Boss 9 Telugu: హౌజ్లోకి దేత్తడి, ప్రేరణ - సెకన్స్లో టాస్క్ ఓడిన తనూజ - రీతూ, డీమాన్లకు హారిక కౌంటర్స్!
-కెప్టెన్సీ టాస్క్లో తనూజ ఫౌల్ గేమ్! - సుమన్ శెట్టిని ఓడించిన హారిక!
Published : November 26, 2025 at 4:53 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: ప్రసుత్తం బిగ్బాస్ హౌజ్లో చివరి కెప్టెన్సీ కోసం కంటెండర్ టాస్కులు జరుగుతున్నాయి. ఈ టాస్క్లు ఆడేందుకు గత సీజన్లలో టాప్ 5కి చేరుకున్న కంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి వస్తున్నారు. ఇప్పటికే సీజన్ 8 రన్నర్ గౌతమ్ కృష్ణ, సీజన్ 7 ఫైనలిస్ట్ ప్రియాంక జైన్ హౌజ్లోకి వచ్చి టాస్కులు ఆడారు. ఈ టాస్క్లలో భరణి ఓడిపోగా, కల్యాణ్ గెలిచి కంటెండర్ అయ్యాడు. ఇక ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో మరికొద్దిమంది హౌజ్లోకి రానున్నారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ చేశారు బిగ్బాస్. మరి ఎవరెవరు వచ్చారు? ఏఏ గేమ్లో ఆడారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హౌజ్లోకి ప్రేరణ: మొదటి ప్రోమోలో సీజన్ 8 ఫైనలిస్ట్ ప్రేరణ హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక కంటెస్టెంట్స్ అందరితో మాట్లాడుతూ.. "నేను చాలా బాధపడ్డాను. రెండు ఇళ్లు ఏంటి? వాళ్ల కోసం ఇంకో ఇళ్లు కడుతున్నారా? ఛా మిస్ అయ్యాము అనుకున్నాను. కానీ కట్ చేస్తే" అని చెప్పేసరికి.. "వీళ్లకి ఇదే కరెక్ట్ అనుకున్నావా" అని ఇమ్మూ అంటే.. "హా అవును" అంటూ నవ్వేసింది ప్రేరణ. "ఈ రణరంగంలో చివరి కెప్టెన్సీ కోసం జరుగుతున్న యుద్ధంలో భాగంగా.. మీరు ఇంటి సభ్యుల్లో ఒకరితో గేమ్ ఆడి గెలవాల్సి ఉంది. యుద్ధంలో గెలవడానికి, తద్వారా చివరి కెప్టెన్సీని చేరువ అవ్వడానికి.. మీకు ఇస్తోన్న ఛాలెంజ్.. క్రాస్ ఇట్.. క్లైంబ్ ఇట్.. రోల్ ఇట్" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. మరి "టాస్క్ ఆడడానికి ఎవరిని ఎంచుకోవాలి" అని ప్రేరణ అడగ్గా.. "నువ్వు టఫ్ ప్లేయర్.. నాకు నీతో ఆడాలని ఉంది" అంటూ తనూజ చెప్పింది.
ప్రేరణ విన్: దీంతో తనూజ, ప్రేరణ టాస్క్ ఆడారు. ఈ టాస్క్లో రోప్ మీద నడిచి క్లైంబ్ చేసి పై నున్న బాల్స్ తీసుకోవాలి. తనూజ, ప్రేరణ ఇద్దరూ బాగా ఆడారు. తనూజ కాస్త ముందుగానే వెళ్లింది. అయితే పై నుంచి బాల్ని కిందకి వేయగా అది దూరంగా వెళ్లింది. దీనిని సంచాలకురాలిగా ఉన్న దివ్య ఖండించింది. మళ్లీ వెళ్లి వేయమని చెప్పగా.. "నేను నార్మల్గానే వేశాను. అది ముందుకు వెళ్లిందని చెప్పి" టాస్క్ కంటిన్యూ చేసింది. ప్రోమో ప్రకారం తనూజ ముందు స్థానంలో ఉన్నట్టు చూపించారు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. అయితే లైవ్ ఎపిసోడ్లో, సోషల్ మీడియా ప్రకారం ఈ టాస్క్లో ప్రేరణ విన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
హౌజ్లో దేత్తడి : ఇక రెండో రెండో ప్రోమోలో బిగ్బాస్ సీజన్-4 ఫైనలిస్ట్ దేత్తడి హారిక హౌజ్లోకి వచ్చింది. అయితే తనని గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు ఫేస్ కనిపించకుండా చీర కొంగు కప్పుకొని వచ్చింది. దీంతో వచ్చింది ఎవరా అని అందరూ ఆసక్తిగా చూశారు. "ఎవరో గెస్ చేయండి. ముట్టుకుంటే మీకు డిస్ అడ్వాంటేజ్ ముందే చెప్తున్నా. హాయ్ సుమన్ అన్నా" అంటూ ఒక్కొక్కరినీ పలకరించింది హారిక. ఎంతకీ "ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోవడంతో నేను సీజన్-4 కంటెస్టెంట్. టాప్-5లో ఒకర్ని" అని హింట్ ఇచ్చింది. దీంతో "ఏయ్ దేత్తడి" అంటూ ఇమ్మాన్యుయేల్ పలకరించాడు. ఇక "ఏంటి ఫుల్ ఆడుతున్నట్లున్నారు టాస్కులు" అని హారిక అడిగితే.. "నీ కోసమే వెయిటింగ్ అసలు నిన్నటి నుంచి" అంటూ ఇమ్మూ పులిహోర కలిపేశాడు. "అందరి దగ్గర అదే చెప్తున్నాడు" అంటూ హౌజ్మేట్స్ పంచ్ వేశారు.
రీతూ, డీమాన్కు కౌంటర్లు: ఇక హౌజ్మేట్స్ని బాగానే రోస్ట్ చేసింది హారిక. "వాట్సాప్ దివ్య గారు.. మాట్లాడొచ్చా నేను భరణి గారితోటి. తనూజ ఓకే కదా మాట్లాడొచ్చుగా భరణి గారితో" అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది. "ఇక హే డీమాన్ ఏంటి నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ్నే ఉన్నావ్" అని హారిక అడగ్గానే తెల్లముఖం వేశాడు పవన్. "అంటే రీతూ లేదు కదా" అంటూ ఒక్క ముక్కలో డీమాన్కి చుక్కలు చూపించింది. ఇంతలో రీతూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటే "వచ్చిందమ్మా వయ్యారి. ఇప్పుడే అడుగుతున్నా ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావ్. రీతూ లేదు కదా" అని అంటూ రీతూకి కూడా గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇక హారిక.. తనకి పోటీగా సుమన్ శెట్టిని సెలక్ట్ చేసింది. దీంతో వీరిద్దరికీ టవర్ టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. ప్రోమోలో ఉన్న దాని ప్రకారం ఇద్దరూ గట్టిగానే ఆడారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా సార్లు వాళ్లు కట్టిన టవర్ పడిపోయింది. ఎవరు గెలిచింది ప్రోమోలో చూపించలేదు కానీ.. సోషల్ మీడియా ప్రకారం ఈ టాస్కులో హారిక గెలిచినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే సుమన్ శెట్టి కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి ఔట్ అయిపోయినట్లే. మరి, ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ వరకు ఆగాల్సిందే.
