ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: "జెండాలే మీ అజెండా" - బురద టాస్క్​లో కంటెస్టెంట్ల పాట్లు!

- నేటి ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్​షిప్​ కోసం కంటెస్టెంట్స్​ ఫైట్స్​!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo : బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో ప్రస్తుతం కెప్టెన్సీ కంటెండర్​షిప్ కోసం కంటెస్టెంట్స్​ను రెండు టీమ్​లుగా పెట్టి టాస్క్​లు నిర్వహిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. డబ్బులు కొట్టేయడం, ఫన్​లు, గొడవలు, గ్రూప్​ గేమ్స్​, స్ట్రాటజీలతో ఆట రంజుగా సాగుతోంది.​ తాజాగా నేటి ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు మేకర్స్​. ఇందులో కూడా ఓ టాస్క్​ పెట్టారు. టాస్క్​తో పాటు ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ కూడా ఉంది. మరి ప్రోమోలో ఇంకేం విశేషాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కోడి కూతతో ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఫన్​: మొదటి ప్రోమోలో భాగంగా ముందు ఫన్నీ టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్​బాస్. "ఇంట్లో ఎవరైనా బిగ్​బాస్​ పేరెత్తినప్పుడు కోడిలాగా కూయాల్సి ఉంటుంది"అని బిగ్​బాస్ చెప్పాడు. అంటే బ్లూ టీమ్​ వాళ్లు బిగ్​బాస్​ అంటే రెడ్​ టీమ్​ వాళ్లు కోడిలాగా కొక్కొరొక్కో అరవాలి. అదే రెడ్​ టీమ్​ వాళ్లు బిగ్​బాస్​ అంటే బ్లూ టీమ్​ వాళ్లు కొక్కొరొక్కో అంటారు. దీంతో "సంజన ఎవరు కోడీలాగా కూయాలో చెప్పండి" అంటు బిగ్​బాస్​ అడగ్గా.. "అఫ్​కోర్స్ ఇమ్మాన్యుయేల్ బిగ్​బాస్" అంటూ చెప్పింది సంజన. దీంతో "ఇమ్మాన్యూయేల్ ఆల్​ ది బెస్ట్" అంటూ బిగ్​బాస్ చెప్పాడు. ఇక దొరికిందే సందు అని బ్లూటీమ్​ సభ్యులు గ్యాప్​ లేకుండా బిగ్​బాస్ అంటూ అరవగా.. ఇమ్మూ కోడిలాగా అరిచాడు. ఇలా కొద్దిసేపు హౌజ్​లో ఫన్​ జనరేట్​ అయ్యింది.

తలపడిన ఆ నలుగురు: ఇక ఫన్నీ టాస్క్ తర్వాత రెడ్, బ్లూ టీమ్ సభ్యులకు ఓ టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్. "ఏ గ్యాంగ్​స్టార్​ అయినా ఆధిపత్యం చలాయించడానికి.. ఎక్కువ బలం ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ బలాన్ని మీరు చూపించి డబ్బు సంపాదించడానికి మీకు ఇస్తోన్న మూడో టాస్క్ 'జెండాలే మీ అజెండా'అంటూ టాస్క్​ గురించి చెప్పాడు బిగ్​బాస్​. ఇక ఇందులో భాగంగా యాక్టివిటీ ఏరియాలో బురదతో కూడిన ఓ టబ్​ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ టబ్​కు ఓ మూల బ్లూ జెండాలు, ఎల్లో జెండాలు ఉంటాయి. అలాగే మరో మూల రెడ్ జెండాలు, ఎల్లో జెండాలు ఉంటాయి. అయితే ఏ టీమ్​ వాళ్లు వారి కలర్ జెండా టబ్​లో వేసుకుంటే ఒక పాయింట్.. అదే ఎల్లో కలర్ జెండా వేస్తే బోనస్​గా ఐదు పాయింట్లు వస్తాయి. ఇక ఈ టాస్క్​లో బ్లూ టీమ్​ నుంచి గౌరవ్​, డీమాన్​ పవన్​ పార్టిసిపేట్​ చేయగా, రెడ్​ టీమ్​ నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్​, కల్యాణ్​ పాల్గొన్నారు.

అయితే ప్రోమో ప్రకారం రెడ్​ టీమ్​తో పోలిస్తే బ్లూ టీమ్ కంటెస్టెంట్స్​ సూపర్​ ఫైట్​ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా ఇమ్మాన్యుయేల్​, కల్యాణ్​ను తమ కలర్​ ఉన్న జెండాలవైపు లాక్కెళ్లి.. బ్లూ కలర్​ ఫ్లాగ్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా తీశారు. అయితే తీయడం వరకు బాగానే తీసినా.. బయట ఉన్న బాక్స్​లో సరిగ్గా వేయనట్లు కనిపిస్తుంది. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వస్తోన్న లీక్స్​ ప్రకారం బ్లూ టీమ్​ విన్​ అయినట్లు సమాచారం. అంతే కాకుండా రెడ్​ టీమ్​లో ఉన్న రీతూకు సీక్రెట్​ టాస్క్​ ఇవ్వగా.. అందులో రీతూ గెలిచినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో నేరుగా కెప్టెన్సీ కంటెండర్​షిప్​ను గెలుచుకున్నట్లు న్యూస్​ చక్కర్లు కొడుతోంది. మరి, అది ఎంత వరకు నిజమో తెలియాలంటే ఎపిసోడ్​ టెలికాస్ట్​ వరకు ఆగాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Telugu Day 45 : మరోసారి నోరుజారిన సంజనా - 'ధమాకా కిక్​'లో మాధురి టీమ్​ విన్​

Bigg Boss 9 Today Promo : ఫన్నీ "గ్యాంగ్ లీడర్స్" - ఇమ్మూ, తనూజ మధ్య కల్యాణ్ చిచ్చు!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
BIGG BOSS 9 TELUGU TODAY PROMO
MUD TASK IN BIGG BOSS 9 TELUGU
బిగ్​బాస్​ అప్​డేట్స్​
BIGG BOSS 9 TELUGU TODAY PROMO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.