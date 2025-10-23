Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: "జెండాలే మీ అజెండా" - బురద టాస్క్లో కంటెస్టెంట్ల పాట్లు!
- నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ కోసం కంటెస్టెంట్స్ ఫైట్స్!
Published : October 23, 2025 at 3:02 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo : బిగ్బాస్ హౌజ్లో ప్రస్తుతం కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ కోసం కంటెస్టెంట్స్ను రెండు టీమ్లుగా పెట్టి టాస్క్లు నిర్వహిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. డబ్బులు కొట్టేయడం, ఫన్లు, గొడవలు, గ్రూప్ గేమ్స్, స్ట్రాటజీలతో ఆట రంజుగా సాగుతోంది. తాజాగా నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఇందులో కూడా ఓ టాస్క్ పెట్టారు. టాస్క్తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది. మరి ప్రోమోలో ఇంకేం విశేషాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కోడి కూతతో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫన్: మొదటి ప్రోమోలో భాగంగా ముందు ఫన్నీ టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. "ఇంట్లో ఎవరైనా బిగ్బాస్ పేరెత్తినప్పుడు కోడిలాగా కూయాల్సి ఉంటుంది"అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. అంటే బ్లూ టీమ్ వాళ్లు బిగ్బాస్ అంటే రెడ్ టీమ్ వాళ్లు కోడిలాగా కొక్కొరొక్కో అరవాలి. అదే రెడ్ టీమ్ వాళ్లు బిగ్బాస్ అంటే బ్లూ టీమ్ వాళ్లు కొక్కొరొక్కో అంటారు. దీంతో "సంజన ఎవరు కోడీలాగా కూయాలో చెప్పండి" అంటు బిగ్బాస్ అడగ్గా.. "అఫ్కోర్స్ ఇమ్మాన్యుయేల్ బిగ్బాస్" అంటూ చెప్పింది సంజన. దీంతో "ఇమ్మాన్యూయేల్ ఆల్ ది బెస్ట్" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఇక దొరికిందే సందు అని బ్లూటీమ్ సభ్యులు గ్యాప్ లేకుండా బిగ్బాస్ అంటూ అరవగా.. ఇమ్మూ కోడిలాగా అరిచాడు. ఇలా కొద్దిసేపు హౌజ్లో ఫన్ జనరేట్ అయ్యింది.
తలపడిన ఆ నలుగురు: ఇక ఫన్నీ టాస్క్ తర్వాత రెడ్, బ్లూ టీమ్ సభ్యులకు ఓ టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. "ఏ గ్యాంగ్స్టార్ అయినా ఆధిపత్యం చలాయించడానికి.. ఎక్కువ బలం ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ బలాన్ని మీరు చూపించి డబ్బు సంపాదించడానికి మీకు ఇస్తోన్న మూడో టాస్క్ 'జెండాలే మీ అజెండా'అంటూ టాస్క్ గురించి చెప్పాడు బిగ్బాస్. ఇక ఇందులో భాగంగా యాక్టివిటీ ఏరియాలో బురదతో కూడిన ఓ టబ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ టబ్కు ఓ మూల బ్లూ జెండాలు, ఎల్లో జెండాలు ఉంటాయి. అలాగే మరో మూల రెడ్ జెండాలు, ఎల్లో జెండాలు ఉంటాయి. అయితే ఏ టీమ్ వాళ్లు వారి కలర్ జెండా టబ్లో వేసుకుంటే ఒక పాయింట్.. అదే ఎల్లో కలర్ జెండా వేస్తే బోనస్గా ఐదు పాయింట్లు వస్తాయి. ఇక ఈ టాస్క్లో బ్లూ టీమ్ నుంచి గౌరవ్, డీమాన్ పవన్ పార్టిసిపేట్ చేయగా, రెడ్ టీమ్ నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు.
అయితే ప్రోమో ప్రకారం రెడ్ టీమ్తో పోలిస్తే బ్లూ టీమ్ కంటెస్టెంట్స్ సూపర్ ఫైట్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ను తమ కలర్ ఉన్న జెండాలవైపు లాక్కెళ్లి.. బ్లూ కలర్ ఫ్లాగ్స్ను ఒక్కొక్కటిగా తీశారు. అయితే తీయడం వరకు బాగానే తీసినా.. బయట ఉన్న బాక్స్లో సరిగ్గా వేయనట్లు కనిపిస్తుంది. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వస్తోన్న లీక్స్ ప్రకారం బ్లూ టీమ్ విన్ అయినట్లు సమాచారం. అంతే కాకుండా రెడ్ టీమ్లో ఉన్న రీతూకు సీక్రెట్ టాస్క్ ఇవ్వగా.. అందులో రీతూ గెలిచినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో నేరుగా కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ను గెలుచుకున్నట్లు న్యూస్ చక్కర్లు కొడుతోంది. మరి, అది ఎంత వరకు నిజమో తెలియాలంటే ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ వరకు ఆగాల్సిందే.
Bigg Boss 9 Telugu Day 45 : మరోసారి నోరుజారిన సంజనా - 'ధమాకా కిక్'లో మాధురి టీమ్ విన్
Bigg Boss 9 Today Promo : ఫన్నీ "గ్యాంగ్ లీడర్స్" - ఇమ్మూ, తనూజ మధ్య కల్యాణ్ చిచ్చు!