ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్​బాస్  హౌజ్​లోకి మాజీలు - కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి భరణి అవుట్​!

- బిగ్​బాస్​ టుడే ఎపిసోడ్​ ప్రోమోలు రిలీజ్​ - చివరి కెప్టెన్సీ కోసం కంటెస్టెంట్స్​ పాట్లు!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే ఈ సీజన్​ మొదలై 11 వారాలు పూర్తై.. 12వ వారంలోకి ఎంటర్​ అయ్యింది. ఇక నిన్న జరిగిన నామినేషన్స్​ బిగ్​బాస్​ చరిత్రలోనే ఫస్ట్​టైమ్​ అనేట్టుగా ఉన్నాయి. దీని సంగతి పక్కన పెడితే సీజన్​ 9లో చివరి కెప్టెన్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు టాస్క్​లు ప్రారంభించారు బిగ్​బాస్​. అయితే కెప్టెన్సీ టాస్క్​ అంటే వాళ్లల్లో వాళ్లు ఆడి గెలిచి కెప్టెన్​ అయ్యి నామినేషన్స్ నుంచి ఇమ్యూనిటీ పొందేవారు. కానీ ఈసారి కెప్టెన్సీ కోసం మాజీ కంటెస్టెంట్స్​తో పోటీ పడాలి. ఈ క్రమంలోనే ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్​ హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అవుతున్నారు. తాజాగా ప్రోమోలు రిలీజ్​ చేశారు బిగ్​బాస్​. మరి హౌజ్​లోకి వచ్చిన వారు ఎవరు? ఏఏ గేమ్​లు పెట్టారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈ రణరంగం చివరి అంకానికి చేరుకుంది. బిగ్​బాస్​ చివరి కెప్టెన్సీ కంటెండర్​ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు కెప్టెన్సీ కంటెండర్​లో నిలవడానికి మీలో మీరు యుద్ధం చేశారు. కానీ ఈసారి మీ పరిస్థితి ఊహలకు అందని స్థాయిలో ఉంటుంది. ఈసారి మీరు చేసే యుద్ధంలో.. బయట నుంచి వచ్చే యోధులను ఓడించాలి" అంటూ బిగ్​బాస్ చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో సీజన్​ 8 రన్నర్​ గౌతమ్ కృష్ణ ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక హౌజ్​లోకి వెళ్లిన తరవాత.. వాళ్ల గేమ్ గురించి కొద్దిసేపు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకూ బిగ్ బాస్ హౌజ్​కి కెప్టెన్ కానీ భరణితో బరిలోకి దిగాడు గౌతమ్. "త్వరగా సరిగా" అనే టాస్క్‌లో ఇద్దరూ పోటీపడ్డారు. అయితే ఈ టాస్క్‌లో భరణి గంట కొట్టినట్లు ప్రోమోలో చూపించినా.. గెలిచింది మాత్రం గౌతమ్​ అని టాక్​. అంటే కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి భరణి తప్పుకున్నట్టే!

ఇక రెండో ప్రోమోలో ప్రియాంక జైన్ హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. "అంత ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ చెప్పు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్​ను ప్రియాంక అడిగితే.. "నువ్వు గుర్తొస్తున్నావ్ ప్రియాంక" అంటూ టీజ్ చేశాడు ఇమ్మూ. "అబ్బా ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఇదే చెప్తావ్ కదా" అంటూ ప్రియాంక పంచ్ వేసింది. ఇక ప్రోమో చివరిలో ప్రియాంక జైన్‌-కల్యాణ్‌కి మధ్య 'సమ్‌థింగ్ ఫిషీ' అనే టాస్కు పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. "ప్రియాంకతో యుద్ధంలో గెలవడానికి చివరి కెప్టెన్సీకి చేరువ అవ్వడానికి ఇస్తున్న ఛాలెంజ్.. సమ్‌థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ. ఈ ఛాలెంజ్‌లో గెలవడానికి పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా సంచులు పట్టుకొని ఫిష్ స్కెలిటన్ దగ్గరికొచ్చి సంచుల్లో ఉన్న ఫిష్ బోన్స్‌ని సరైన ఆర్డర్‌లో ఆ ఫిష్‌పై ఫిట్ చేసి పూర్తి చేయాలి. కానీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే పోటీదారులకి ఒక చెయ్యి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది" అని అనౌన్స్​ చేశాడు బిగ్​బాస్​. ఈ గేమ్‌కి ఇమ్మానుయేల్ సంచాలక్‌గా ఉన్నాడు. గేమ్ బజర్ మోగగానే ప్రియాంక-కల్యాణ్ ఇద్దరూ చాలా ఫాస్ట్‌గా ఆడారు. అయితే ప్రోమో చూస్తుంటే ఎవరు గెలిచారు అనేది చెప్పడం కష్టమే. కానీ ఈ గేమ్‌లో కల్యాణ్​ గెలిచి కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అయినట్లు సమాచారం.

Bigg Boss 9 Day 78 : కొట్టుకునే వరకు వెళ్లిన 'డీమాన్-కల్యాణ్' - నామినేషన్స్​లో 8 మంది!

Bigg Boss 9 Latest Promo : నామినేషన్స్​లో "పబ్లిక్, ప్రైవేట్" ట్విస్ట్ - ప్లాన్ ఛేంజ్ చేసిన కంటెస్టెంట్స్!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
LAST CAPTAINCY TASKS STARTED
LAST CAPTAINCY TASKS
బిగ్​బాస్​ కెప్టెన్సీ టాస్క్​లు
BIGG BOSS 9 TELUGU TODAY PROMO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.