Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి మాజీలు - కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి భరణి అవుట్!
- బిగ్బాస్ టుడే ఎపిసోడ్ ప్రోమోలు రిలీజ్ - చివరి కెప్టెన్సీ కోసం కంటెస్టెంట్స్ పాట్లు!
Published : November 25, 2025 at 5:12 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే ఈ సీజన్ మొదలై 11 వారాలు పూర్తై.. 12వ వారంలోకి ఎంటర్ అయ్యింది. ఇక నిన్న జరిగిన నామినేషన్స్ బిగ్బాస్ చరిత్రలోనే ఫస్ట్టైమ్ అనేట్టుగా ఉన్నాయి. దీని సంగతి పక్కన పెడితే సీజన్ 9లో చివరి కెప్టెన్ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు టాస్క్లు ప్రారంభించారు బిగ్బాస్. అయితే కెప్టెన్సీ టాస్క్ అంటే వాళ్లల్లో వాళ్లు ఆడి గెలిచి కెప్టెన్ అయ్యి నామినేషన్స్ నుంచి ఇమ్యూనిటీ పొందేవారు. కానీ ఈసారి కెప్టెన్సీ కోసం మాజీ కంటెస్టెంట్స్తో పోటీ పడాలి. ఈ క్రమంలోనే ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్ హౌజ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. తాజాగా ప్రోమోలు రిలీజ్ చేశారు బిగ్బాస్. మరి హౌజ్లోకి వచ్చిన వారు ఎవరు? ఏఏ గేమ్లు పెట్టారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ రణరంగం చివరి అంకానికి చేరుకుంది. బిగ్బాస్ చివరి కెప్టెన్సీ కంటెండర్ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు కెప్టెన్సీ కంటెండర్లో నిలవడానికి మీలో మీరు యుద్ధం చేశారు. కానీ ఈసారి మీ పరిస్థితి ఊహలకు అందని స్థాయిలో ఉంటుంది. ఈసారి మీరు చేసే యుద్ధంలో.. బయట నుంచి వచ్చే యోధులను ఓడించాలి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో సీజన్ 8 రన్నర్ గౌతమ్ కృష్ణ ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక హౌజ్లోకి వెళ్లిన తరవాత.. వాళ్ల గేమ్ గురించి కొద్దిసేపు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకూ బిగ్ బాస్ హౌజ్కి కెప్టెన్ కానీ భరణితో బరిలోకి దిగాడు గౌతమ్. "త్వరగా సరిగా" అనే టాస్క్లో ఇద్దరూ పోటీపడ్డారు. అయితే ఈ టాస్క్లో భరణి గంట కొట్టినట్లు ప్రోమోలో చూపించినా.. గెలిచింది మాత్రం గౌతమ్ అని టాక్. అంటే కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి భరణి తప్పుకున్నట్టే!
ఇక రెండో ప్రోమోలో ప్రియాంక జైన్ హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. "అంత ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ చెప్పు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ను ప్రియాంక అడిగితే.. "నువ్వు గుర్తొస్తున్నావ్ ప్రియాంక" అంటూ టీజ్ చేశాడు ఇమ్మూ. "అబ్బా ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఇదే చెప్తావ్ కదా" అంటూ ప్రియాంక పంచ్ వేసింది. ఇక ప్రోమో చివరిలో ప్రియాంక జైన్-కల్యాణ్కి మధ్య 'సమ్థింగ్ ఫిషీ' అనే టాస్కు పెట్టాడు బిగ్బాస్. "ప్రియాంకతో యుద్ధంలో గెలవడానికి చివరి కెప్టెన్సీకి చేరువ అవ్వడానికి ఇస్తున్న ఛాలెంజ్.. సమ్థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ. ఈ ఛాలెంజ్లో గెలవడానికి పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా సంచులు పట్టుకొని ఫిష్ స్కెలిటన్ దగ్గరికొచ్చి సంచుల్లో ఉన్న ఫిష్ బోన్స్ని సరైన ఆర్డర్లో ఆ ఫిష్పై ఫిట్ చేసి పూర్తి చేయాలి. కానీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే పోటీదారులకి ఒక చెయ్యి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది" అని అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్బాస్. ఈ గేమ్కి ఇమ్మానుయేల్ సంచాలక్గా ఉన్నాడు. గేమ్ బజర్ మోగగానే ప్రియాంక-కల్యాణ్ ఇద్దరూ చాలా ఫాస్ట్గా ఆడారు. అయితే ప్రోమో చూస్తుంటే ఎవరు గెలిచారు అనేది చెప్పడం కష్టమే. కానీ ఈ గేమ్లో కల్యాణ్ గెలిచి కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అయినట్లు సమాచారం.
