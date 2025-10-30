Bigg Boss 9 Telugu: ఆ ఒక్కరే పర్మనెంట్ హౌజ్మేట్! - హీరో హీరోయిన్గా 'డీమాన్ - రీతూ'!
- కంటెస్టెంట్స్ అయ్యేందుకు ఆ ఇద్దరి అవస్థలు - భరణికి బదులు టాస్క్ ఆడిన దివ్య
Published : October 30, 2025 at 5:27 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్బాస్ హౌజ్లో తిరిగి కంటెస్టెంట్స్ అయ్యేందుకు భరణి, శ్రీజ బాగానే కష్టపడుతున్నారు. అయితే నిన్నటి టాస్క్లో భరణి గాయపడి హౌజ్ నుంచి బయటకు వెళ్లడంతో ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా శ్రీజ పర్మినెంట్ హౌజ్మేట్ అవుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ గోడకు కొట్టిన బంతిలా డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని భరణి హౌజ్లోకి వచ్చాడు. దీంతో మరోసారి పోటీ పడక తప్పదు. ఈ క్రమంలోనే వీళ్లిద్దరికి టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. తాజాగా దానికి సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. అయితే ఈ టాస్క్లో భరణి బదులు దివ్య గేమ్ ఆడింది. మరి ఈ టాస్క్లో ఎవరు గెలిచారు? అసలు నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
భరణి ప్లేస్లో గేమ్ ఆడిన దివ్య: "భరణి - శ్రీజ మీకు ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ను పొందేందుకు మరో అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాను. అందులో భాగంగా మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ రేస్ ఆఫ్ మేస్. డాక్టర్ సూచన మేరకు భరణి మీరు మీ బదులు ఒక సబ్స్టిట్యూట్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో నిఖిల్, దివ్యలో ఎవరు చేస్తారంటూ భరణి అడగ్గా.. "నేను చేస్తా" అంటూ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పింది. దీంతో దివ్య, శ్రీజ టాస్క్ ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇక ఈ టాస్క్కు కూడా మాధురి సంచాలకురాలిగా ఉంది. టాస్క్ కోసం ఇద్దరు యాక్టివిటీ ఏరియాకు వెళ్లారు. స్టార్ట్ పాయింట్నుంచి ప్రారంభించి.. ఆ బ్లాక్స్ను కిందపడకుండా కర్ర మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తూ.. మేస్కు వివిధ వైపులా ఉన్న 5 చోట్ల పెట్టాలి" అని గేమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు బిగ్బాస్. ఇక టాస్క్ మొదలుకాగానే దివ్య, శ్రీజ హోరాహోరీగా పోరాడారు. ప్రోమోలో ఉన్న దాని ప్రకారం దివ్య రెండు బ్లాక్స్లను ఆయా ప్లేస్లలో పెట్టినట్లు కనిపిస్తోంది.
హీరో హీరోయిన్గా రీతూ - డీమాన్: ఇక నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన రెండో ప్రోమో కూడా వచ్చేసింది. అయితే ఇది పూర్తిగా కామెడీ మూడ్లో తీసుకెళ్లాడు బిగ్బాస్. వర్షం కారణంగా టాస్క్లకు బ్రేక్ పడడంతో .. ఇంట్లోవారిని ఎంటర్టైన్ చేయడం ప్రారంభించాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. పవన్, రీతూ హీరోహీరోయిన్గా ఇమ్మూ డైరెక్టర్గా ఈ స్కిట్ ఉంటుంది. దీంట్లో పవన్ ఓ సైడ్ గొడుగు పట్టుకుని ఉండగా.. మరోవైపు రీతూని గొడుగు పట్టుకుని ఉంటుంది. ఇమ్మూ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఇచ్చుకుంటూ దగ్గరగా రావాలని చెప్తాడు. అయితే ఈ సమయంలో కాస్త ఫన్ జెనరేట్ చేశాడు ఇమ్మూ. ఇక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న ప్రకారం భరణి పర్మినెంట్ హౌజ్మేట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే భరణి హౌజ్లో కొనసాగితే, శ్రీజ మరోసారి ఎలిమినేట్ కానున్నట్లు సమాచారం. మరి ఇందులో ఏది నిజమో తెలియాలంటే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వరకు ఆగాల్సిందే.
Bigg Boss 9 Telugu: ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా మాధురి ఎలిమినేషన్! - కారణం అదేనా? - సోషల్ మీడియాలో వైరల్!
Bigg Boss 9 Day 52 Promo : రీ-ఎంట్రీ టాస్క్లో శ్రీజ, భరణి మధ్య గట్టి వార్ - సుమన్ రచ్చ రచ్చ!