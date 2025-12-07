ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu : ఇమ్మాన్యుయేల్​కు లిప్​స్టిక్​ వేసిన తనూజ - సుమన్​ శెట్టి సూపర్​ డ్యాన్స్​ - ప్రోమోలు రిలీజ్​!

-రీతూపై మరోసారి నాగార్జున జోకులు - డీమాన్​ను ఇరికించిన నాగార్జున - సంజనాతో కలిసి డ్యాన్స్​ ఇరగదీసిన సుమన్​!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: సండే ఎపిసోడ్​ ప్రోమోలు వచ్చేశాయి. హోస్ట్​తో పాటు కంటెస్టెంట్స్​ కూడా ఫన్​ మోడ్​లోకి వచ్చేశారు. మరోసారి రీతూ చౌదరి మ్యాథ్స్​ పరిజ్ఞానంపై పంచ్​లు వేశారు నాగార్జున. అంతే కాకుండా జంబలకిడి పంబా కాన్సెప్ట్​లో ఇమ్మూ, రీతూ అలరించారు. అదేవిధంగా ఎలిమినేషన్​కు సంబంధించిన అప్డేట్​ కూడా వచ్చింది. మరి ప్రోమోలో హైలెట్​ అయిన విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మరోసారి రీతూ లెక్కల వీడియో వైరల్​: నాగార్జున గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్‌లో స్టైలిష్‌గా కనిపించారు. "ఇవాళ చాలా గ్రీన్ ఉన్నాయి.. నాతో మ్యాచ్ అయ్యారు" అని నాగ్ అన్నారు. "మూడు చిలకలు ఉన్నాం సార్" అంటూ సంజన అనగానే "మూడు చిలకలా".. అంటూ నాగ్ నవ్వుకున్నారు. తనూజ, రీతూ, సంజన ముగ్గురూ గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్‌లు వేసుకున్నారు. ఇక "స్పెషల్ వీడియో ఆన్ మ్యాథమేటిక్స్" అంటూ నాగార్జున చెప్పగానే స్క్రీన్ మీద రీతూ ఆడిన మ్యాథ్య్ టాస్క్ చూపించారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ఒక మీమ్‌ని చూపించారు నాగార్జున. దీంతో హౌజ్​ మొత్తం నవ్వుకున్నారు. "రీతూ లైఫ్‌లో లెక్కలు రాకపోయినా ఫర్లేదు ఎప్పుడూ ఇలా నవ్వుతూ ఉండు" అంటూ నాగార్జున అన్నారు. ఆ తర్వాత "ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లిప్ చూపిస్తాను అందులో రెండు సినిమాలుంటాయి.. ఆ రెండు ఏంటో చెప్పాలి" అంటూ వీడియో ప్లే చేశారు. ఇది "మగధీర, హృదయకాలేయం" అంటూ ఠక్కున ఆన్సర్ చేశాడు కళ్యాణ్. ప్రోమో చివర్లో సుమన్ శెట్టి- సంజన జోరుగా డ్యాన్స్ చేశారు.

జంబలకిడిపంబా గెటప్​లో రీతూ - ఇమ్మూ: రెండో ప్రోమోలో కొన్ని పనిష్మెంట్స్ రాసిన బోర్డ్‌ని గార్డెన్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేశారు. "ఈ హౌజ్​మేట్స్​లో ఒక పనిష్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలనేది మీరు సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ బాల్ తీసుకొని గ్లాస్‌లో పడేలా వేయాలి. పడిందా అవతలి వాళ్లు ఆ పనిష్మెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ పడకపోతే మీరు చేయాలి" అంటూ నాగ్ చెప్పారు. దీంతో "మీసం పెట్టుకోవాలి సార్" అంటూ రీతూని సెలక్ట్ చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. "రేయ్ ప్లీజ్‌రా వద్దురా" అని రీతూ అంటే.. "లేదు బావుంటావ్" అంటూ ఇమ్మూ అన్నాడు. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్​ వేయగానే బాల్ టక్‌మని పడింది. దీంతో రీతూకి మీసం పెట్టాడు ఇమ్మూ. ఆ తర్వాత "ఇమ్మూకి లిప్‌స్టిక్" అంటూ తనూజ గ్లాస్‌లో బాల్ వేసింది. దీంతో తన చేతులతో తానే ఇమ్మూకి లిప్‌స్టిక్ రాసింది. "క్లోజప్ వేయాలి కదా ఆడియన్స్‌కి" అని నాగ్ అంటే.. "వాళ్లు భయపడతారు సార్ పాపం" అంటూ ఇమ్మూ నవ్వించాడు. అలా జంబలకిడి పంబ గెటప్​లో ఇమ్మూ, రీతూ కనిపించి ఎంటర్​టైన్​ చేశారు. ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. ఇక మూడో ప్రోమోలో కూడా ఎంటర్​టైన్​మెంట్​కు సంబంధించినదే చూపించారు.

ఎలిమినేషన్​ రౌండ్​లో సంజనా- రీతూ: నాలుగో ప్రోమోలో ఎలిమినేషన్​ రౌండ్​కు సంబంధించిన విజువల్స్​ చూపించారు. ఇందులో రీతూ, సంజనా ఒక్కొక్క వైర్​ కట్​ చేస్తుంటారు. ఇలా ఎవరి వైర్​ కట్​ చేసినప్పుడు బ్లాస్ట్​ సౌండ్​ వస్తుందో వాళ్లు ఎలిమినేట్​ అయినట్లు. అయితే ఎవరు ఎలిమినేట్​ అయ్యారో ప్రోమోలో చూపించలేదు. కానీ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న ప్రకారం రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్​ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

