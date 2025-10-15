Bigg Boss 9 Telugu Today Promo : స్టిక్కర్స్ గురించి సంజనా, మాధురి గొడవ - ఫుడ్ లిస్టుతో రమ్య షాక్!
- బిగ్బాస్ హౌజ్లో దివ్వెల మాధురి ఓవర్ యాక్షన్ - ఫ్రాంక్ పేరుతో సంజనాపై కామెంట్లు!
Published : October 15, 2025 at 4:32 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్బాస్ హౌజ్లో గొడవలు జరగాలంటే పెద్దగా కారణాలు అవసరం లేదు. నువ్వు ఆ గిన్నెలు తోమలేదు, నువ్వు సరిగ్గా ఊడ్చలేదు అంటూ చిన్న దానిని కూడా పెద్దగా చేస్తుంటారు. ఇప్పటికే సీజన్ 9 మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇటువంటి గొడవలు ఎన్నో జరిగాయి. కానీ వైల్డ్కార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైంది. మరీ ముఖ్యంగా దివ్వెల మాధురి అయితే పూటకో గొడవ ఉండాల్సిందే అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తోంది. ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయిన ఫస్ట్ రోజే కెప్టెన్ కల్యాణ్తో పంచాయితీ పెట్టుకున్న మాధురి.. తాజాగా సంజనాతో గొడవ పడింది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు బిగ్బాస్. అయితే ఈ గొడవ ఎందుకో తెలిస్తే ఆడియన్స్ జుట్టు పీక్కోవడం గ్యారెంటీ. ఎందుకంటే ఇద్దరి మధ్య స్టిక్కర్స్ గురించి వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో అసలు ప్రోమోలో ఏముందో చూద్దాం.
స్టిక్కర్స్ దగ్గర గొడవ: "బాత్రూంలోని అద్దం దగ్గర కలర్ కలర్ స్టిక్కర్స్ పెట్టాను కనిపించట్లేదు" అంటూ మాధురి అడుగుతుంది. దీంతో "నిన్న మా మమ్మీ అడిగినట్టుంది ఎవరివి అని వాష్రూమ్లో" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ చెప్తాడు. అయితే ఇచ్చేయమని చెప్పరా అని మాధురి అన్నది. దీంతో ఇమ్మూ సంజన దగ్గరకు వెళ్లి.. "నిన్న స్టిక్కర్స్ చూపించావు కదా.. అవి మాధురిగారివి అంటా" అని చెప్పాడు. ఇంతలో "డిస్ప్లేన్ కోసం పడేశాను" అంటుంది సంజన. దాంతో మాధురి "ఏంటి కామెడీగా ఉందా? గుడ్డు దొంగతనం చేసినట్టే.. స్టిక్కర్స్ కూడా దొంగతనం చేశారా? అంటూ వెటకారంగా అడుగుతుంది.
దీనికి సంజనా బదులు ఇస్తూ "లేదు నాకు నా స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి. కావాలంటే నేను నావి ఇస్తాను" అని చెప్తుంది. "నాకు ఎందుకు మీవి. నా స్టిక్కర్స్ నాకు కావాలి. మీకు ఆల్రేడి బోర్డ్ వేశారుగా దొంగ అని.. మీకు అలవాటేమో" అంటుంది మాధురి. ఇంతలో మరోవైపు "అందరూ మెంటల్గాళ్లని హోజ్లోకి పంపారేమో బిగ్బాస్. ఏదో కనిపించేయాలి.. కంటెంట్ ఇచ్చేయాలి అన్నట్లు ఉంది ఇది" అంటూ కల్యాణ్తో అంటుంది దివ్య. ఇంతలో "మీకు దొంగతనం అలవాటు అని ఎద్దులా స్టిక్కర్స్ కూడా దొంగతనం చేస్తారా ఏంటి?" మాధురి క్వశ్చన్ చేసింది. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య గొడవ ప్రాంక్ అని సమాచారం. ఎందుకంటే ఈ గొడవకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్ లైవ్ ఎపిసోడ్లో ఎప్పుడో అయిపోయింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. మాధురి, సంజనా కలిసే స్టిక్కర్స్ గురించి గొడవ పడదామని మాట్లాడుకున్నారంట. అయితే ప్రాంక్ పేరుతో సంజనాపై పర్సనల్ ఎటాక్కు దిగిందని మాధురిపై ఫైర్ అవుతున్నారు నెటిజన్లు.
దివ్య vs దివ్వెల మాధురి: ఇంతలో మాధురి దోశలలో ఎగ్ కర్రీ వేసుకుంటుంది. అది చూసిన దివ్య "ఇప్పుడు మాధురిగారు దోశలతో పాటు కర్రీ వేసుకున్నారా?" అని తనూజని అడుగుతుంది. తనూజ "అవును" అని చెప్పగా.. "మరి నన్ను అడగాల్సిన పనిలేదా" అంటుంది దివ్య. ఈ క్రమంలో "మాధురిగారు మీరు ఎగ్ దోశను కర్రీతో తిన్నారా?" అని దివ్య క్వశ్చన్ చేయగా.. అవునని సమాధానమిచ్చింది మాధురి. "మరి కర్రీ పోర్షన్ నన్ను అడగాలి కదా. నేను కదా ఫుడ్ మానిటర్ను" అని దివ్య నార్మల్గా అడిగింది. "నేను వేసుకుంది ఇంతనే.. దానికి కూడా అడగాలా" అంటూ మాధురి అరవగా.. ఒక్క సెకన్ అరవకండి అంటూ దివ్య చెప్తుంది. "ఏయ్ ఏంటి వచ్చినప్పటి నుంచి గొడవపడాలి అనుకుంటున్నావా" అని మాధురి అడుగుతుంది. దీంతో "నా పర్మిషన్ లేకుండా కామన్ ఫుడ్ తీసుకునే రైట్ ఈ ఇంట్లో ఎవరికీ లేదు" అంటూ దివ్య చెప్తుంది. "అసలు నాకు ఈ ఫుడ్ మానిటర్ నచ్చలేదు మార్చేయండి" అంటుంది మాధురి.
ఇంతలో కల్యాణ్ వచ్చి "తప్పు చేసినా చేయకపోయినా ఓ రూల్ ఉంది" అంటూ చెప్తాడు. దానికి "ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నాతో మాట్లాడటం ఇష్టం లేదని చెప్పింది. ఎలా అడగాలి" అంటూ కళ్యాణ్ని మాధురి అడిగితే.. "పర్సనల్గా మీకు నాకు ఎలాంటి బాండింగ్ లేదు. కానీ ఈ విషయం అడగాలిగా" అంటూ దివ్య అడుగుతుంది. "మీ బాండింగ్ నాకు అవసరం లేదు. నేను మీకోసం వచ్చానా? గేమ్ కోసం వచ్చానా? నాన్న నాన్న అంటూ" అని ఓవర్ చేస్తుంది మాధురి. దీంతో ప్రోమో ముగిసింది. అయితే ఈ ప్రోమో చూసిన ఆడియన్స్ మాత్రం మాధురిని ఎలిమినేట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
రెండో ప్రోమోలో బకాసురిడి చెల్లిగా రమ్య: ఇక తాజాగా రిలీజ్ చేసిన రెండో ప్రోమోలో ఫన్నీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. గార్డెన్ ఏరియాలో రీతూ, సుమన్ శెట్టి మాట్లాడుకుంటుండగా ఇమ్మాన్యుయేల్ వాళ్లిద్దరినీ ఇమిటేట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత గౌరవ్ గుప్తాకు తెలుగు నేర్పిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కూడా ఫన్ జనరేట్ అయ్యింది. ఇంతలోనే రమ్య మోక్షకు ఇంట్లోకి వచ్చే ముందు లగ్జరీ ఫుడ్ పవర్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అంటే ఈ పవర్ ఉపయోగించి ఎంత ఫుడ్ అయినా, ఎన్ని రకాలు అయినా బిగ్బాస్ను అడగవచ్చు. అయితే ఆ ఫుడ్ను ఒక్కరితో మాత్రమే షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉండగా సుమన్ శెట్టిని సెలక్ట్ చేసుకుంటుంది రమ్య. ఇక ప్రోమో ఎండ్లో జరిగిన సిట్యువేషన్ మాత్రం కిర్రాక్ అనిపించింది.
ఎందుకంటే ఏమేం కావాలో రమ్య చెప్పింది. ఆ లిస్ట్ వింటే కళ్లు తిరగడం ఖాయం. లిస్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే, బ్రేక్ఫాస్ట్కు గుడ్డు, పెసరట్టు ఉప్మా, మైసూర్ బజ్జీ, పూరీ, కాఫీ. లంచ్లోకి చికెన్ జాయింట్స్, ఎగ్ బిర్యానీ, వెజ్ టిక్కా పిజ్జా. సాయంత్రానికి చాకోలెట్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఐస్క్రీమ్ 3 డబ్బాలు. డిన్నర్లోకి మిక్చర్ ప్యాకెట్, బనానా చిప్స్, 4 ఎగ్స్ ట్రేలు, 2 కేజీల మోతీచూర్ లడ్డూలు, బెల్లం, నెయ్యి, వెజ్ పికిల్స్, నాన్ వెజ్ పికిల్స్, చాకోలేట్స్, సీతాఫలం, పచ్చి మామిడికాయ, 5 కేజీల చికెన్, క్రిస్పీ ప్రాన్స్. ఇక రమ్య ఆర్డర్ చెప్పేటప్పుడు సంజనా, రీతూ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ హైలెట్గా ఉన్నాయి.
