Bigg Boss 9: హౌజ్​మేట్స్​కు డీమాన్​ సవాల్​ - సుమన్​ తల పగలగొట్టిన రీతూ!

- నామినేషన్స్​ ప్రోమోలు రిలీజ్​ - సీసా పగులగొట్టి నామినేషన్స్​!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్​బాస్​ తొమ్మిదో సీజన్​ 13వ వారంలోకి ఎంటర్​ అయ్యింది. నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో దివ్య నిఖిత ఎలిమినేట్​ కావడంతో ప్రస్తుతం హౌజ్​లో 8 మంది మిగిలారు. తాజాగా 13వ వారం నామినేషన్స్​ ప్రాసెస్​ మొదలుపెట్టాడు బిగ్​బాస్​. దీనికి సంబంధించి ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు. ఇక నామినేషన్స్​లో భాగంగా హౌజ్​మేట్స్​ మధ్య గొడవలు గట్టిగానే జరిగాయి. మరి, ప్రోమోలో ఏమేమి హైలెట్స్​ ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సీసా పగలగొట్టి నామినేషన్స్​: "ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆడే ఆట, పలికే మాట మిమ్మల్ని ఫైనల్​కు చేరువవ్వాలా? లేదా ఈ ఇంటి నుంచి వెనుతిరగాలా అనేది నిర్ణయించబోతోంది" అంటూ బిగ్​బాస్​ నామినేషన్​ ప్రక్రియ గురించి అనౌన్స్ చేశాడు. ఇందులో భాగంగా ఇంటి సభ్యులు ఏ ఇద్దరినైతే నామినేట్​ చేయాలనుకుంటున్నారో పాయింట్లు చెప్పి వాళ్ల తలపై సీసా పగలగొట్టాలి. ఈ క్రమంలో ముందుగా రీతూను నామినేట్​ చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్​. "నాగ్​ సర్​ అడిగినప్పుడు నువ్వు బ్యాక్​ స్టాబ్​ అని చెప్పావు. అసలు నాకు నిన్ను తీసేయాలనే లేదు" అని ఇమ్మూ తన పాయింట్స్​ చెప్పాడు. దీంతో నన్ను తీసేద్దామని అనుకోలేదు. దివ్యను ఉంచుదామని అనుకున్నావు. మరి ఎవరిని తీసేద్దామని అనుకున్నారు" రీతూ క్వశ్చన్​ చేసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ గట్టిగానే జరిగింది.

ఈ వారం టికెట్​ టు ఫినాలే కొట్టేది నేనే: ఆ తరువాత సంజనాని నామినేట్ చేశాడు భరణి. "నా మెడిసిన్ దాచేసి.. నాపైనే కామెడీ చేస్తావని అస్సలు అనుకోలేదు. అది హ్యూమర్​ అని ఫీల్​ అవుతున్నారా? అది ఫన్ కాదు. ఇక నుంచి అయినా ఫ్రాంక్స్​ ఆపండి" అని తలపై సీసా పగులగొట్టాడు. ఆ తరువాత సుమన్ శెట్టిని నామినేట్​ చేసింది రీతూ. ఈ క్రమంలో వీళ్లిద్దరి మధ్య కూడా డిస్కషన్​ జరిగింది. చివర్లో "రా కొట్టూ" అని సుమన్ పళ్లు బిగించడం.. రీతూ వచ్చి కొట్టడం వేరే లెవల్​. ఇక చివర్లో డీమాన్​ను నామినేట్​ చేస్తూ పాయింట్స్​ చెప్పాడు భరణి. "నిన్ను ఏదైతే వెనక్కి లాగుతుందో దాన్ని తీసి పక్కనపెట్టు. ఎప్పుడైతే మనం మెంటల్‌గా ఫోకస్డ్‌గా ఉండలేమో.. ఫిజికల్‌గా కూడా ఉండలేం" అని అన్నాడు భరణి. దాంతో డీమాన్ హౌజ్​మేట్స్​కు సవాల్​ విసిరాడు. "నేను ప్రతి ఒక్కరికీ ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా.. ఈవారం టికెట్ టు ఫినాలే కొట్టేది నేనే" ఛాలెంజ్ చేశాడు డీమాన్. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది.

ఏమైనా కొత్తగా ఉందా: ఇక రెండో ప్రోమోలో మళ్లీ సంజననే నామినేట్ చేసింది రీతూ. "సంజన గారు.. నేను గిల్లాను. నన్ను గిల్లితే 100 సార్లు గిల్లుతాను అంటున్నారు మీరు" అని రీతూ మొదలెట్టింది. దీంతో "నీకు నాకు ఈ గేమ్ ముందు పరిచయం ఉందా? నాకు నీకూ ఏమైనా వంశ వృక్షం గొడవలు ఉన్నాయా?" అంటూ సంజన అడిగింది. "నేను మాట్లాడింది మీ గేమ్ గురించి ఫిజికల్‌గా ఏమైనా అన్నానా మిమ్మల్ని?" అని రీతూ సీరియస్​ అయ్యింది. "ఇంకేమైనా ఉందా..? ఈ పాత పాయింట్లు మాట్లాడేశాం. ఏమైనా కొత్తగా ఉందా చెప్పు. ఇది బిగ్ ఫుల్ స్టాప్ అనుకుంటున్నా" అంటూ సంజనా అక్కడితో టాపిక్ కట్ చేసింది.

తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఎమోషనల్​: ఇక తనకి ఛాన్స్ రాగానే ముందు ఇమ్మాన్యుయేల్ గురించి తనూజ మాట్లాడింది. "నాకేమైనా అనిపిస్తే నా మైండ్‌లో ఏమైనా తిరుగుతుంటే నేను షేర్ చేసుకోవాలి. వాడితోనే చెప్పుకున్నా. ఎందుకంటే వాడే కదా నా ఫ్రెండ్" అంటూ తనూజ ఎమోషనల్ అయ్యింది. దీంతో "నువ్వు ఎంత ట్రూగా ఉన్నావో నేను నీ విషయంలో కూడా అంతే ట్రూగా ఉన్నాను. అది నీకు ఎందుకు తెలీలేదో అనేదే నన్ను హర్ట్ చేసింది. నువ్వు నా ఫ్రెండే కాదురా అనేశావ్ నా ముఖం మీద. నువ్వు ఏమైనా అంటే దాని నుంచి బయటికి రావడానికి నాకు టైమ్ పడుతుంది. ప్లీజ్ మన ఇద్దరకీ గొడవలు వద్దనే చెప్పాను నీకు ఆరోజు కూడా" అంటూ ఇమ్మూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీనికి "కానీ ఎప్పటికీ చెప్తా నువ్వు నా ఫ్రెండే" అంటూ తనూజ అంది.

నీ గేమ్​ నువ్వు ఆడు: ఆ తర్వాత "ఇక నా ఫస్ట్ నామినేషన్ డీమాన్ పవన్" అనగానే అందరూ అవాక్కయ్యారు. "అంటే ఇప్పటివరకూ జోక్ చేశారా ఇదంతా" అంటూ డీమాన్ అడిగాడు. "జోకు గీకు బిగ్‌బాస్ చెప్తారు డీమాన్. నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు" అంటూ తనూజ ఫైర్ అయింది. "నాకు జోక్ అనిపించింది" అని డీమాన్ అంటే.. "నవ్వు అయితే" అంటూ కౌంటర్ వేసింది తనూజ. "గేమ్ టీమ్ కోసం కాదు ఒక్క మనిషి కోసం ఆడానని నువ్వు అన్నావ్" అంటూ పాయింట్​ చెప్పింది. "ఈ హౌజ్​లో నేను ఫస్ట్ కెప్టెన్‌గా చూడాలనుకున్నది అప్పటివరకూ అవ్వని రీతూని" అని డీమాన్ అన్నాడు. "టీమ్ కోసం ఆడలేదు నువ్వు అయితే" అని తనూజ అడిగితే "అవును" అంటూ డీమాన్ ఒప్పుకున్నాడు.

"నేను టీమ్‌కి సపోర్ట్ చేయను. రీతూ ఉంది రీతూకి సపోర్ట్ చేస్తానని వెళ్తే మాకు ప్రాబ్లమ్ అవుతది కాబట్టి నిన్ను నామినేట్ చేస్తున్నా" అంటూ తనూజ అంది. దీనికి రీతూ మధ్యలో మాట్లాడింది. "మరి దొంగల టాస్కులో వాడు వేరుగానే ఉన్నాడు. అప్పుడు నాకేమైనా డబ్బులిచ్చాడా. నా కోసం వాళ్లు చేశారు వీళ్లు చేశారు అంటే ఏం ఆడకుండానే ఉన్నానా ఇక్కడ" అంటూ తనూజపై ఫైర్ అయింది రీతూ. "నేను టీమ్ అంటే టీమ్ కోసమే ఆడతాను ఇది గుర్తుపెట్టుకో" అని డీమాన్ తనూజతో అన్నాడు. దీంతో "నీ కోసం నువ్వు ఆడు" అంటూ డీమాన్ నెత్తి మీద బాటిల్ పగలగొట్టి సలహా ఇచ్చింది తనూజ. ఇలా రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్​ అయ్యింది.

