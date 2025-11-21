ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: కొట్టుకోబోయిన "దివ్య - తనూజ' - బిగ్​బాస్​లో ఫస్ట్​ టైమ్​!

- హౌస్‌లోకి ఇమ్మానుయేల్ మదర్ ఎంట్రీ , హీరోలా బయటికి రావాలంటూ బూస్ట్ - 'దివ్య-తనూజ' పర్సనల్​ ఎటాక్​!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 4:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో నేటితో ఫ్యామిలీ వీక్​ పూర్తి కానుంది. ఇమ్మాన్యుయేల్​ మినహా మిగిలిన అందరి కంటెస్టెంట్స్​కు సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ హౌజ్​లోకి వచ్చారు. ఇక నేటి ఎపిసోడ్​లో ఇమ్మూ అమ్మ వచ్చారు. దానికి సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్​ చేశారు. ఇక ఫ్యామిలీ వీక్​ పూర్తి కావడంతో కెప్టెన్సీ టాస్క్​లు షురూ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే దివ్య - తనూజ మధ్య ఓ రేంజ్​లో గొడవ జరిగింది? ఎంతవరకు అంటే ఎవరూ ఆపకపోతే కొట్టుకునే వరకు వెళ్లింది. మరి, అంతగా గొడవ జరగడానికి కారణం ఏంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

హౌజ్​లోకి ఇమ్మాన్యుయేల్​ మదర్​: బిగ్‌బాస్ సీజన్-9లో ఫ్యామిలీ వీక్ ఫుల్ ఎమోషనల్‌గా సాగుతుంది. ఇక ఇందులో చివరిగా ఇమ్మాన్యుయేల్ తల్లి హౌజ్​లోకి అడుగుపెట్టారు. తాజాగా వదిలిన ప్రోమోలో తన తల్లి పట్టీల సౌండ్ విని ఇమ్మాన్యుయేల్​ హౌజ్​ మొత్తం వెతికాడు. ఇంతలో లోపలి నుంచి తన తల్లి రాగానే ఇమ్మూ ఎమోషనల్ అయిపోయాడు. తర్వాత తన తల్లి చేతికి ఉన్న గాజులు చూపిస్తూ "నేను కొనిచ్చినవే ఈ గాజులు" అంటూ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ లోపలికి తీసుకెళ్లి తన తల్లితో మాట్లాడాడు. "పొట్టేసుకొని మాటిమాటికి ఆ టోపీ మీద పడుతున్నావ్ చూడు. ఈ పొట్టబోయి ఈడ గుద్దుకుంటుంటే నా పొట్ట అక్కడ ఎగురుతుంది. ఏ బంగారాన్ని వద్దనుకున్నానో ఆ బంగారం ఈయాల రెండు రాష్ట్రాలకి పేరు తెస్తున్నాడే బంగారం. నువ్వు ఏడవద్దు డాడీ. ఏడవబాకు ఇమ్మూ తల్లి. నువ్వు ఏడిస్తే మాకు ఏడుపొస్తది. మా ఎనర్జీ పోతది అబ్బా. కమెడియన్‌గా వచ్చా లోపలికి.. ఒక హీరోలా బయటికి రావాలబ్బా" అంటూ చెప్పింది. అనంతరం హౌజ్​మేట్స్​తో సరదాగా మాట్లాడింది. ఇక చివరిలో లోఫర్ సినిమాలోని అమ్మ పాట అయిన సువ్వి సువ్వాలమ్మా సాంగ్ పాడి అందరినీ ఎమోషనల్ చేసేశాడు ఇమ్మూ. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది.

రెండో ప్రోమో ఈ సీజన్​కే హైలెట్​ అని చెప్పుకోవచ్చు. "మీ అందరిలో ఎవరికైతే కెప్టెన్ అయ్యే అర్హత లేదని మీరు భావిస్తున్నారో వారిని కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తప్పించండి" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. దీంతో ముందుగా దివ్య లేచి నిల్చొని.. "నేను చూసే దృష్టి ఏంటంటే కెప్టెన్ అంటే ఇమ్యూనిటీ. ప్లస్ నువ్వు ఆల్‌రెడీ 12వ వారం ఎండింగ్ వరకూ ఉంటావ్. ఆ దృష్టిలో నేను నిన్ను ఈ రేసు నుంచి తొలగిద్దాం అనుకుంటున్నా తనూజ" అంటూ దివ్య చెప్పింది.

కెప్టెన్సీ నుంచి తనూజను తీసిన దివ్య: దీనికి "నేను ఆడి అది సంపాందిచుకున్నాను. ఎవరూ నాకు తెచ్చి పెట్టలేదు" అంటూ తనూజ చెప్పింది. "గేమ్ పరంగానే నేను చెప్పాను" అని దివ్య మాట్లాడుతుంటే.. "నీ బిహేవియర్ బట్టి నేను చెప్తున్నా" అంటూ తనూజ అన్నది. దీంతో "నువ్వు తప్పుతప్పుగా మాట్లాడకు తనూజ" అంటూ దివ్య ఫైర్ అయింది. ఇక "నేనే కనిపిస్తున్నానా వేరే వాళ్లు కనిపించట్లేదా" అంటూ తనూజ అరిచింది. "నువ్వు అరిస్తే నేనూ అరవగలను తనూజ. నువ్వు అరిస్తే ఇంకా గట్టిగా అరుస్తాను. నేను రీజన్ 100 శాతం కరెక్ట్‌గా చెప్పాను" అంటూ దివ్య కూడా రెయిజ్ అయింది. దీంతో తనూజ "చెప్పుకున్నావ్ పో.. పో" అంటూ చేయి చూపించింది. దీంతో "పో ఏంటి పో ఏం మాట్లాడుతున్నావ్. నువ్వు ఎవరు మధ్యలో నాకు చెప్పడానికి పో అని. గౌరవం ఇవ్వడం నేర్చుకో తనూజ" అంటూ దివ్య ఫైర్ అయింది.

దీనికి "వచ్చి కూర్చో. ప్రతి దానికి నా మీదే పడుతూ ఏడుస్తుంటారు" అంటూ తనూజ అరిచింది. దీంతో "నువ్వు ఏడుస్తావ్ మాట్లాడితే. గంటలో 10 సార్లు ఏడ్చేది నువ్వు. తనూజ తనూజ అంటూ నీ చుట్టూ తిరిగి భజన చేయాలి" అని దివ్య సెటైర్​ వేసింది. దీంతో "బయట సరిపోక ఇక్కడికి వచ్చావ్ నువ్వు" అంటూ అనింది తనూజ. "బయట లోపల అనకు. నేను అన్నానా.. బయట అని అన్నానా. నీలాగా గేమ్ కోసం అందరినీ వాడుకోను" అంటూ దివ్య నోరు జారింది.

దీంతో "నోటికొచ్చినట్లు వాగకు దివ్య" అని తనూజ అంటే "నువ్వు వాగినప్పుడు లేదా" అంటూ దివ్య కూడా రెచ్చిపోయింది. "ఒక మనిషి ఇష్టం లేదని బిహేవియర్‌లో చూపిస్తున్నా కూడా వెంటపడట్లేదు నేను" అంటూ తనూజ అనేసరికి.. "పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడకు నోరు జారి" అంటూ దివ్య బరస్ట్ అయిపోయింది. ఇక ఇద్దరూ కొట్టుకునే స్థాయికి వెళ్లేసరికి హౌజ్​మేట్స్ ఇద్దరినీ వేరు చేసి పక్కకి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. ఇందులో ఎవరిది తప్పు అని తెలుసుకోవాలంటే ఎపిసోడ్​ టెలికాస్ట్​ అయ్యే వరకు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్​ జోన్​లో ఆ ఇద్దరు! - బిగ్​బాస్​ చేతిలో ఎలిమినేషన్​!

Bigg Boss 9 Telugu: "ఈ వారం నువ్వు కెప్టెన్​ కావాల్సిందే" - హౌజ్​లోకి భరణి కూతురు, రీతూ మదర్​!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 LATEST PROMO
BIGG BOSS 9 TELUGU TODAY PROMO
THANUJA AND DIVYA FIGHT IN BB 9
బిగ్​బాస్​ టుడే ఎపిసోడ్​ ప్రోమో
BIGG BOSS 9 TELUGU TODAY PROMO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.