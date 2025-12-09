Bigg Boss 9 Telugu: ఇమ్యూనిటీ, ఓట్ అప్పీల్ కోసం టాస్క్లు - 'సంజనా-తనూజ' మధ్య మాటల యుద్ధం!
-బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో విశేషాలు - రేసు నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్ను తీసేందుకు హౌజ్మేట్స్ ప్లాన్!
Published : December 9, 2025 at 7:36 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్బాస్ ఆట చివరి దశకు వచ్చేసింది. హౌజ్ నుంచి రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ కావడంతో హౌజ్లో ఏడుగురు మాత్రమే మిగిలారు. ఇప్పటికే టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచి.. కల్యాణ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యాడు. ఇక కల్యాణ్ మినహా మిగిలిన ఆరుగురిలో ఇమ్యూనిటీ, ఓటు అప్పీల్ కోసం ఆట మొదలుపెట్టాడు బిగ్బాస్. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఓ టాస్క్ జరగగా.. తాజాగా నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ చేశారు. మరి ఇందులో ఏ గేమ్స్ పెట్టారు? ఎవరు లీడ్లో ఉన్నారు? ప్రోమోలో హైలెట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం.
టాస్క్ల్లో ఇరగదీస్తోన్న ఇమ్మూ: ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఇంటి సభ్యులకు మరికొన్ని గేమ్స్ పెట్టనున్నారు బిగ్బాస్. లీడర్ బోర్డ్లో స్కోర్ చేయడానికి పోటీదారులకు ఇస్తున్న రెండో యుద్ధం వీల్ బ్యారో. ఈ టాస్క్లో భాగంగా తమ వీల్ బ్యారోలో ఉన్న 5 కుండలను కింద పడకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందున్న హడల్స్ను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్రాస్ చేస్తూ దారిలో ఉన్న పెడస్టల్స్ మీద పాట్స్ పెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలి" అంటూ వివరించాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలిచినట్లు సమాచారం. ఇక ఆ తర్వాత ఇంటి సభ్యుల మధ్య ఓ ఫిటింగ్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. "తరువాత ఇవ్వబోయే టాస్క్లో పాల్గొనకుండా చేయడానికి మీలో ఒక సభ్యుడ్ని ఎంచుకోవాలి. మీరు ఎన్నుకొన్న సభ్యుడు తరువాత యుద్ధంలో పాల్గొనని కారణం చేత.. అతనికి సున్నా స్కోర్ మాత్రమే లభిస్తుంది" అని చెప్పారు బిగ్బాస్.
ఇమ్మాన్యుయేల్తో భరణి గొడవ: ఇక దీంతో హౌజ్మేట్స్ మంతనాలు మొదలు పెట్టారు. మరోవైపు "మీ కత్తి ఆపుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ల కత్తి వచ్చి నాకు తగులుతుంది. మీ కత్తి వెళ్లి వేరే వాళ్ల కత్తితో ఢీ కొట్టాలి" అని సంజనాకి హితబోధ చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. ఈ క్రమంలో ఇమ్మాన్యుయేల్... భరణిని తీసేయమన్నాడని తెలియడంతో భరణి సీరియస్ అయ్యాడు. "నేను మిమ్మల్ని తీసేయమని చెప్పలేదు అన్నా.. మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేయడం లేదు" అని ఇమ్మానుయేల్ చెప్తుంటే.. "లేదు నా పేరే వచ్చింది" అంటూ గొడవకి దిగాడు భరణి. "మీరు నలుగురూ ఒక్కటయ్యి.. నన్ను తప్పించాలని చూస్తే నాకెలా ఉంటుంది" అంటూ ఇమ్మానుయేల్ ఫైర్ అయ్యాడు. దీంతో ఫస్ట్ ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
ఇమ్మూను తీసేసేందుకు మంతనాలు: రెండో ప్రోమోలో "ఇంటి సభ్యులు అందరూ కలిసి తర్వాత యుద్ధంలో పాల్గొనకుండా చేయడానికి ఎవరిని తప్పిస్తున్నారు" అని బిగ్బాస్ అడిగాడు. అప్పటికే అందరూ తెగ చర్చలు చేసేసుకొని ఇమ్మూని తీసేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. సుమన్ లేచి ఇమ్మూ పేరు చెప్పాడు. తర్వాత భరణి కూడా అదే చేశాడు. "ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో హయ్యెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నోళ్లని నేను ఈ ఒక్క గేమ్ నుంచి తప్పిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇమ్మాన్యుయేల్ టాస్క్ పరంగా కూడా బాగా ఆడతాడు. తను మళ్లీ కమ్ బ్యాక్ చేయగలడు" అంటూ భరణి చెప్పుకొచ్చాడు. దీనికి "ఒకవేళ లక్ కలిసి రాక నేను కమ్బ్యాక్ చేయకుండా లీస్ట్లో ఉండి నేను ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోతే ఒక హగ్గు ఇచ్చి టాటా బైబై చెప్తారు అంతేనా" అంటూ ఇమ్మూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఇక సంజనా లేచి "హౌజ్లో టఫ్ఫెస్ట్ కాంపిటేషన్ డీమాన్-ఇమ్మూ. ఇద్దరిలో ఒకరి పేరే చెప్పాలి కాబట్టి నేను డీమాన్ పేరు చెప్తున్నా" అని చెప్పింది. "తన దగ్గర హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఉంది. కాబట్టి నేను ఇమ్మానుయేల్ని సెలక్ట్ చేస్తున్నా" అంటూ తనూజ తన పాయింట్ చెప్పింది.
"నేను సంజన గారు అనుకుంటున్నాను. కాంపిటేషన్ అన్నప్పుడు కాంపిటేటర్స్తో ఆడదాం అనుకుంటున్నాను. అది ఫెయిర్ ఛాన్స్ అనుకుంటున్నాను" అంటూ డీమాన్ షాకిచ్చాడు. కల్యాణ్ను కూడా సంజననే సెలక్ట్ చేశాడు. "నేను లేనప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేసేవాళ్లు మోస్ట్ డిజర్వింగ్ ఉండాలనుకుంటాను కాబట్టి నేను సంజన గారిని సెలక్ట్ చేస్తున్నాను" అని కల్యాణ్ అన్నాడు."సంజన గారు నేను ఇది జరుగుద్దానే మీ ఒక్క ఓటు చాలా ముఖ్యమని చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. నేను మిమ్మల్ని బెదిరించాను అనుకుంటున్నారు" అని ఇమ్మూ చెప్పాడు. దీనికి "మీరు మీ ఓటు వేయండి చూస్తా" అంటూ సంజన అంది. "గేమ్లో నేనుండాలా మీరుండాలా అంటే నేను ఏం ఆలోచిస్తాను చెప్పండి" అని ఇమ్మూ ఇండైరెక్ట్గా సంజననే సెలక్ట్ చేస్తానని చెప్పేశాడు.
మాటలు మార్చిన సంజనా - తనూజ: దీంతో "బిగ్బాస్ ఐయామ్ సారీ. నేను నా ఓటు మార్చి ఇమ్మాన్యుయేల్కి ఓట్ చేస్తున్నాను" అంటూ సంజన షాకిచ్చింది. దీంతో "బిగ్బాస్ అలాగైతే నేను కూడా నా ఓటు ఇమ్మాన్యుయేల్కి మార్చి సంజన గారికి వేస్తున్నాను" అంటూ తనూజ ప్లేట్ తిప్పేసింది. దీంతో "ఇక్కడ మాటిచ్చావ్ కదా" అని సంజన ఫైర్ అయింది. "అవును ఇచ్చాను.. నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇమ్మానుయేల్ని తియ్యలేను నామినేట్ చెయ్యలేను.. అని అంత మాట అనేసి ఇప్పుడు డీమాన్ కాదు ఇమ్మాన్యుయేల్ అని మీరు మార్చేటప్పుడు నేను మారిస్తే తప్పు ఏమైనా ఉందా" అని తనూజ అరిచింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. అయితే రిలీజ్ అయిన ప్రోమోల ప్రకారం లీడ్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉండగా ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో వరుసగా డీమాన్, సుమన్, తనూజ, భరణి, సంజనా ఉన్నారు.
Bigg Boss 9 Top 5 Prediction : రీతూ ఎలిమినేషన్తో మారిన లెక్కలు - 'టాప్ 5' కి వెళ్లేది ఎవరు?
Bigg Boss 9 Telugu : ఇమ్మాన్యుయేల్కు లిప్స్టిక్ వేసిన తనూజ - సుమన్ శెట్టి సూపర్ డ్యాన్స్ - ప్రోమోలు రిలీజ్!