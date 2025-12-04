ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్​బాస్ అలర్ట్ - షో టైమ్ మారిపోయిందిగా! - కారణం ఇదే!

- సీజన్-9 టైమింగ్స్ లో మార్పులు - డిసెంబర్ 8 నుంచి కొత్త టైమింగ్​ షురూ!

Bigg Boss 9 Telugu Timing Changes
Bigg Boss 9 Telugu Timing Changes (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 12:21 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Timing Changes: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 తుది దశకు చేరుకుంది. స్టెపెంబర్​ 7వ తేదీన మొదలైన ఈ రియాల్టీ షో మరో రెండు వారాల్లో పూర్తి కానుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్​లో 8 మంది ఉన్నారు. వీళ్ల మధ్య టాస్క్​లు, గొడవలు, అలకలు అన్నీ పోటాపోటీగా జరుగుతున్నాయి. సీజన్​ చివరకు చేరుకోవడంతో విన్నర్​ ఎవరు అవుతారా? ఆడియన్స్​ కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే బిగ్​బాస్​ ఆడియన్స్​కు చిన్నపాటి షాక్ తగలనుంది. షో టైమింగ్​లో మార్పు చేశారు! మరి, ఈ నిర్ణయం ఎందుకు? ఇంతకీ కొత్త టైమింగ్స్​ ఎప్పుడు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

షో టైమింగ్​ మార్పు: బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 ప్రస్తుతం మాంచి ఊపులో ఉంది. మరో రెండు వారాల్లో ఫినాలేలోకి అడుగుపెడుతుండటంతో క్రేజ్ పెరిగింది. దివ్య - తనూజ గొడవ నుంచి టీఆర్పీల్లో కూడా చాలా మార్పులే వచ్చాయట. ఇక తనూజ Vs కళ్యాణ్ మధ్య విన్నర్ ఎవరూ అంటూ గట్టిగానే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇలాంటి సమయంలో బిగ్‌బాస్ షోకి చిన్న ఝలక్ తగిలింది. బిగ్​బాస్​ టైమింగ్స్​ మార్చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ప్రస్తుతం బిగ్​బాస్​ షో సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకూ రాత్రి 9.30 గంటలకి టీవీలో ప్రసారమవుతోంది. వీకెండ్‌లో (శని-ఆదివారాల్లో) రాత్రి 9 గంటలకు టెలికాస్ట్ అవుతోంది. అయితే డిసెంబర్​ ఎనిమిదో తేదీ నుంచి రాత్రి 10 గంటలకు ప్రసారం కానుంది. అయితే ఇందులో కాస్త ఊరట నిచ్చే విషయం ఏంటంటే వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​ టైమింగ్స్​ మారలేదు. అంటే సోమవారం- శుక్రవారం వరకూ రాత్రి 10 గంటలకు, వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్ రాత్రి 9 గంటలకే ప్రసారం అవుతాయి.

కారణం ఇదే: స్టార్ మా ఛానెల్​లో ప్లే కాబోతున్న కొత్త సీరియల్ కోసం షో టైమింగ్ మార్చేశారట! డిసెంబర్ 8 నుంచి 'పొదరిల్లు' అనే కొత్త సీరియల్ ప్రసారం కానుంది. ఇది సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకూ ప్రతిరోజూ రాత్రి 9.30 గంటలకి ప్లే కానుంది. సో.. ఈ కారణం​ వల్ల బిగ్​బాస్​ లవర్స్ మరో అరగంట వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ రేసులో ముగ్గురు: ఇక ప్రస్తుతం షో విషయానికి వస్తే 13వ వారం నడుస్తోంది. ఇక ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు టాస్క్​లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రేసు నుంచి సంజనా, తనూజ, డీమాన్​ అవుట్​కాగా.. సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న ప్రకారం సుమన్​ శెట్టి, భరణి అవుట్​ అయినట్లు సమాచారం. ఇదే నిజమైతే టికెట్​ టు ఫినాలే రేసులో కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, రీతూ ఉంటారు. వీరిలో ఒకరు ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​గా సెలెక్ట్​ అవుతారు. మరి, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.

