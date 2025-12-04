Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ అలర్ట్ - షో టైమ్ మారిపోయిందిగా! - కారణం ఇదే!
- సీజన్-9 టైమింగ్స్ లో మార్పులు - డిసెంబర్ 8 నుంచి కొత్త టైమింగ్ షురూ!
Published : December 4, 2025 at 12:21 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Timing Changes: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 తుది దశకు చేరుకుంది. స్టెపెంబర్ 7వ తేదీన మొదలైన ఈ రియాల్టీ షో మరో రెండు వారాల్లో పూర్తి కానుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్లో 8 మంది ఉన్నారు. వీళ్ల మధ్య టాస్క్లు, గొడవలు, అలకలు అన్నీ పోటాపోటీగా జరుగుతున్నాయి. సీజన్ చివరకు చేరుకోవడంతో విన్నర్ ఎవరు అవుతారా? ఆడియన్స్ కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే బిగ్బాస్ ఆడియన్స్కు చిన్నపాటి షాక్ తగలనుంది. షో టైమింగ్లో మార్పు చేశారు! మరి, ఈ నిర్ణయం ఎందుకు? ఇంతకీ కొత్త టైమింగ్స్ ఎప్పుడు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
షో టైమింగ్ మార్పు: బిగ్బాస్ సీజన్-9 ప్రస్తుతం మాంచి ఊపులో ఉంది. మరో రెండు వారాల్లో ఫినాలేలోకి అడుగుపెడుతుండటంతో క్రేజ్ పెరిగింది. దివ్య - తనూజ గొడవ నుంచి టీఆర్పీల్లో కూడా చాలా మార్పులే వచ్చాయట. ఇక తనూజ Vs కళ్యాణ్ మధ్య విన్నర్ ఎవరూ అంటూ గట్టిగానే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇలాంటి సమయంలో బిగ్బాస్ షోకి చిన్న ఝలక్ తగిలింది. బిగ్బాస్ టైమింగ్స్ మార్చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ షో సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకూ రాత్రి 9.30 గంటలకి టీవీలో ప్రసారమవుతోంది. వీకెండ్లో (శని-ఆదివారాల్లో) రాత్రి 9 గంటలకు టెలికాస్ట్ అవుతోంది. అయితే డిసెంబర్ ఎనిమిదో తేదీ నుంచి రాత్రి 10 గంటలకు ప్రసారం కానుంది. అయితే ఇందులో కాస్త ఊరట నిచ్చే విషయం ఏంటంటే వీకెండ్ ఎపిసోడ్ టైమింగ్స్ మారలేదు. అంటే సోమవారం- శుక్రవారం వరకూ రాత్రి 10 గంటలకు, వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్ రాత్రి 9 గంటలకే ప్రసారం అవుతాయి.
కారణం ఇదే: స్టార్ మా ఛానెల్లో ప్లే కాబోతున్న కొత్త సీరియల్ కోసం షో టైమింగ్ మార్చేశారట! డిసెంబర్ 8 నుంచి 'పొదరిల్లు' అనే కొత్త సీరియల్ ప్రసారం కానుంది. ఇది సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకూ ప్రతిరోజూ రాత్రి 9.30 గంటలకి ప్లే కానుంది. సో.. ఈ కారణం వల్ల బిగ్బాస్ లవర్స్ మరో అరగంట వెయిట్ చేయాల్సిందే.
ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ రేసులో ముగ్గురు: ఇక ప్రస్తుతం షో విషయానికి వస్తే 13వ వారం నడుస్తోంది. ఇక ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు టాస్క్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రేసు నుంచి సంజనా, తనూజ, డీమాన్ అవుట్కాగా.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న ప్రకారం సుమన్ శెట్టి, భరణి అవుట్ అయినట్లు సమాచారం. ఇదే నిజమైతే టికెట్ టు ఫినాలే రేసులో కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతూ ఉంటారు. వీరిలో ఒకరు ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా సెలెక్ట్ అవుతారు. మరి, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
