Bigg Boss : 3, 6, 9 సెంటిమెంట్​ రిపీట్​ అవుతుందా? - విన్నర్​ అతడే!

Bigg Boss Ticket to Finale Analysis: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ఉత్కఠంగా సాగుతోంది. మరో రెండు వారాల్లో గేమ్​ ఎండ్​ కానుండటంతో విన్నర్​ ఎవరు? రన్నర్​ ఎవరు? అంటూ ఆడియన్స్​ చర్చలు మొదలు పెట్టేశారు. ఇదిలా ఉంటే సీజన్​ 9లో ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​గా కల్యాణ్​ పడాలా నిలిచాడు. కామనర్​గా వచ్చి హౌజ్​కు రెండు సార్లు కెప్టెన్ కావడం​, ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​గా నిలవడంతో విన్నర్​ కూడా అతడే అవుతాడని అతని ఫ్యాన్స్​ హంగామా చేస్తున్నారు. కానీ అది సాధ్యమవుతుందా? టికెట్‌ టు ఫినాలే సెంటిమెంట్ ఏం చెబుతోంది? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మూడో సీజన్​లో రాహుల్​ చరిత్ర: తెలుగు బిగ్​బాస్​ షో 2017లో మొదలైంది. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన ఫస్ట్‌ సీజన్‌లో టికెట్‌ టు ఫినాలే ప్రస్తావనే లేదు. నేరుగా ఓటింగ్​ ద్వారానే టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ను అనౌన్స్​ చేశారు. శివ బాలాజీ విన్నర్​గా నిలిచాడు. టికెట్​ టు ఫినాలే కాన్సెప్ట్​ సీజన్​ 2 నుంచి మొదలైంది. నాని వ్యాఖ్యాతగా ఉన్న రెండో సీజన్‌ లో సామ్రాట్‌ టికెట్‌ టు ఫినాలే గెలిచి అందరికంటే ముందు టాప్‌ 5లో అడుగుపెట్టాడు. అయితే.. అతను టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచినప్పటికీ.. ట్రోఫీని గెలవలేకపోయాడు. టాప్​ 5లో చివరి స్థానంలో నిలిచాడు. కౌశల్​ విన్నర్​ అయ్యాడు. రన్నర్​గా గీతా మాధురి నిలిచింది. మూడో సీజన్‌ నుంచి బిగ్‌బాస్‌ బాధ్యతను నాగార్జున తీసుకున్నారు. ఈ సీజన్‌లోనే రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ టికెట్‌ టు ఫినాలే గెలిచి ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అయ్యాడు. అంతేకాదు ట్రోఫీ కూడా కొట్టేశాడు. బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఇలా ట్రోఫీ సాధించిన కంటిస్టెంట్​ ఇప్పటి వరకు రాహుల్ మాత్రమే!

నాలుగో సీజన్‌లో టికెట్​ టు ఫినాలే అఖిల్​ సార్థక్​ గెలిచాడు. కానీ రన్నరప్​తోనే సరిపెట్టుకున్నాడు. అభిజీత్​ విన్నర్​ అయ్యాడు. ఐదో సీజన్‌లో రేస్​ టు ఫినాలే గెలిచి అందరికంటే ముందు ఫైనల్స్‌లో అడుగుపెట్టిన శ్రీరామచంద్ర.. మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. ఆ సీజన్​లో వీజే సన్నీ విన్నర్​ కాగా.. షణ్ముఖ్​ రన్నర్​ అయ్యాడు. ఆరో సీజన్‌లో శ్రీహాన్‌ టికెట్‌ టు ఫినాలే గెలిచి ఫైనల్స్‌లో అడుగుపెట్టాడు. కానీ, ఫైనల్స్​లో నాగార్జున ఆఫర్‌ చేసిన సూట్​ కేస్​ అందుకొని, రన్నరప్‌ గా మిగిలాడు. రేవంత్‌ విజేతగా నిలిచాడు.

ఇక ఏడో సీజన్‌లో అంబటి అర్జున్‌ ఫస్ట్‌ ఫైనలిస్ట్‌ అయ్యాడు. అయితే అతను వైల్డ్‌కార్డ్‌గా రావడం వల్ల చివరి స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ సీజన్​లో పల్లవి ప్రశాంత్​ విన్నర్​ కాగా.. అమర్​దీప్​ రన్నరప్​గా నిలిచాడు. ఎనిమిదో సీజన్‌లో వైల్డ్​కార్డ్​గా ఎంటర్​ అయిన కమెడియన్‌ అవినాష్‌ ఫస్ట్‌ ఫైనలిస్ట్‌ అయినప్పటికీ.. చివరి స్థానంలోనే ఉండిపోయాడు. ఆ సీజన్​లో నిఖిల్​ విన్నర్​.. గౌతమ్​ రన్నరప్​గా సెలెక్ట్​ అయ్యారు.

ఇప్పుడెవరు?

ఈ సారి కామన్‌ మ్యాన్‌ గా వచ్చిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫస్ట్‌ ఫైనలిస్ట్‌ అయ్యాడు. ఇతడికి ఓటింగ్​ కూడా భారీగానే ఉంది. ఒకవేళ కల్యాణ్​ విన్నర్​ అయితే చరిత్ర సృష్టించినట్టే. సీజన్​ 3 తర్వాత ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అయ్యి విన్నర్​ అయిన కంటిస్టెంట్​గా రాహుల్​ తర్వాత ప్లేస్​లో కల్యాణ్​ ఉంటాడు. ఒకవేళ విన్నర్​ అయ్యే అవకాశం లేదనుకుంటే కనీసం రన్నర్​గా అయినా ఉండే అవకాశం ఉందని టాక్​.

3 , 6 , 9 సెంటిమెంట్ :

కల్యాణ్ విన్నింగ్​పై సోషల్ మీడియాలో ఓ చర్చ కూడా సాగుతోంది. సీజన్​ 3లో టికెట్​ టు ఫినాలే గెలిచిన రాహుల్​ విన్నర్​ అయ్యాడు. మూడేళ్ల తర్వాత సీజన్​ 6లో టికెట్​ టు ఫినాలే గెలిచిన శ్రీహాన్​ ఓట్ల ప్రకారం విన్నరే. కానీ అతడు సూట్​ కేస్​ తీసుకొని రెండో ప్లేసులో ఉండిపోయాడు. ఇప్పుడు మళ్లీ మూడేళ్ల తర్వాత 9 సీజన్​లో కూడా టికెట్​ టు ఫినాలే కొట్టినవారు విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని సోషల్ మీడియాలో ఓ ప్రిడిక్షన్​ వైరల్​ అవుతోంది. దీని ప్రకారం కల్యాణ్​ విజేత కావచ్చని జోస్యం చెబుతున్నారు. మరి.. 3 , 6 , 9 సెంటిమెంట్​ వర్కవుట్​ అవుతుందా? లేదా? అన్నది చూడాలి.

