Bigg Boss : 3, 6, 9 సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందా? - విన్నర్ అతడే!
- "టికెట్ టు ఫినాలే" హింట్ ఇచ్చిందంటున్న ఫ్యాన్స్ - మరో రాహుల్ అవుతాడని ఊహాగానాలు
Published : December 7, 2025 at 12:13 PM IST
Bigg Boss Ticket to Finale Analysis: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఉత్కఠంగా సాగుతోంది. మరో రెండు వారాల్లో గేమ్ ఎండ్ కానుండటంతో విన్నర్ ఎవరు? రన్నర్ ఎవరు? అంటూ ఆడియన్స్ చర్చలు మొదలు పెట్టేశారు. ఇదిలా ఉంటే సీజన్ 9లో ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా కల్యాణ్ పడాలా నిలిచాడు. కామనర్గా వచ్చి హౌజ్కు రెండు సార్లు కెప్టెన్ కావడం, ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా నిలవడంతో విన్నర్ కూడా అతడే అవుతాడని అతని ఫ్యాన్స్ హంగామా చేస్తున్నారు. కానీ అది సాధ్యమవుతుందా? టికెట్ టు ఫినాలే సెంటిమెంట్ ఏం చెబుతోంది? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మూడో సీజన్లో రాహుల్ చరిత్ర: తెలుగు బిగ్బాస్ షో 2017లో మొదలైంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన ఫస్ట్ సీజన్లో టికెట్ టు ఫినాలే ప్రస్తావనే లేదు. నేరుగా ఓటింగ్ ద్వారానే టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ను అనౌన్స్ చేశారు. శివ బాలాజీ విన్నర్గా నిలిచాడు. టికెట్ టు ఫినాలే కాన్సెప్ట్ సీజన్ 2 నుంచి మొదలైంది. నాని వ్యాఖ్యాతగా ఉన్న రెండో సీజన్ లో సామ్రాట్ టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచి అందరికంటే ముందు టాప్ 5లో అడుగుపెట్టాడు. అయితే.. అతను టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచినప్పటికీ.. ట్రోఫీని గెలవలేకపోయాడు. టాప్ 5లో చివరి స్థానంలో నిలిచాడు. కౌశల్ విన్నర్ అయ్యాడు. రన్నర్గా గీతా మాధురి నిలిచింది. మూడో సీజన్ నుంచి బిగ్బాస్ బాధ్యతను నాగార్జున తీసుకున్నారు. ఈ సీజన్లోనే రాహుల్ సిప్లిగంజ్ టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచి ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యాడు. అంతేకాదు ట్రోఫీ కూడా కొట్టేశాడు. బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఇలా ట్రోఫీ సాధించిన కంటిస్టెంట్ ఇప్పటి వరకు రాహుల్ మాత్రమే!
నాలుగో సీజన్లో టికెట్ టు ఫినాలే అఖిల్ సార్థక్ గెలిచాడు. కానీ రన్నరప్తోనే సరిపెట్టుకున్నాడు. అభిజీత్ విన్నర్ అయ్యాడు. ఐదో సీజన్లో రేస్ టు ఫినాలే గెలిచి అందరికంటే ముందు ఫైనల్స్లో అడుగుపెట్టిన శ్రీరామచంద్ర.. మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. ఆ సీజన్లో వీజే సన్నీ విన్నర్ కాగా.. షణ్ముఖ్ రన్నర్ అయ్యాడు. ఆరో సీజన్లో శ్రీహాన్ టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచి ఫైనల్స్లో అడుగుపెట్టాడు. కానీ, ఫైనల్స్లో నాగార్జున ఆఫర్ చేసిన సూట్ కేస్ అందుకొని, రన్నరప్ గా మిగిలాడు. రేవంత్ విజేతగా నిలిచాడు.
ఇక ఏడో సీజన్లో అంబటి అర్జున్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యాడు. అయితే అతను వైల్డ్కార్డ్గా రావడం వల్ల చివరి స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ సీజన్లో పల్లవి ప్రశాంత్ విన్నర్ కాగా.. అమర్దీప్ రన్నరప్గా నిలిచాడు. ఎనిమిదో సీజన్లో వైల్డ్కార్డ్గా ఎంటర్ అయిన కమెడియన్ అవినాష్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయినప్పటికీ.. చివరి స్థానంలోనే ఉండిపోయాడు. ఆ సీజన్లో నిఖిల్ విన్నర్.. గౌతమ్ రన్నరప్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు.
ఇప్పుడెవరు?
ఈ సారి కామన్ మ్యాన్ గా వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యాడు. ఇతడికి ఓటింగ్ కూడా భారీగానే ఉంది. ఒకవేళ కల్యాణ్ విన్నర్ అయితే చరిత్ర సృష్టించినట్టే. సీజన్ 3 తర్వాత ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యి విన్నర్ అయిన కంటిస్టెంట్గా రాహుల్ తర్వాత ప్లేస్లో కల్యాణ్ ఉంటాడు. ఒకవేళ విన్నర్ అయ్యే అవకాశం లేదనుకుంటే కనీసం రన్నర్గా అయినా ఉండే అవకాశం ఉందని టాక్.
3 , 6 , 9 సెంటిమెంట్ :
కల్యాణ్ విన్నింగ్పై సోషల్ మీడియాలో ఓ చర్చ కూడా సాగుతోంది. సీజన్ 3లో టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచిన రాహుల్ విన్నర్ అయ్యాడు. మూడేళ్ల తర్వాత సీజన్ 6లో టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచిన శ్రీహాన్ ఓట్ల ప్రకారం విన్నరే. కానీ అతడు సూట్ కేస్ తీసుకొని రెండో ప్లేసులో ఉండిపోయాడు. ఇప్పుడు మళ్లీ మూడేళ్ల తర్వాత 9 సీజన్లో కూడా టికెట్ టు ఫినాలే కొట్టినవారు విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని సోషల్ మీడియాలో ఓ ప్రిడిక్షన్ వైరల్ అవుతోంది. దీని ప్రకారం కల్యాణ్ విజేత కావచ్చని జోస్యం చెబుతున్నారు. మరి.. 3 , 6 , 9 సెంటిమెంట్ వర్కవుట్ అవుతుందా? లేదా? అన్నది చూడాలి.
