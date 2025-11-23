ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Sunday Promo: బిగ్‌బాస్ ఫ్యామిలీ వీక్‌లో భాగంగా హౌజ్​మేట్స్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ స్టేజ్ మీదకి వస్తున్నారు. ఇప్పటికే నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్​, దివ్య, కల్యాణ్​ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ హౌజ్​లోకి రాగ.. నేటి ఎపిసోడ్​లో మిగిలిన కంటెస్టెంట్స్​కు సంబంధించిన వాళ్లు రానున్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రోమోలు రిలీజ్​ చేశారు. మరి ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్లు వచ్చారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సీక్రెట్​ చెప్పిన సుమన్​ శెట్టి: సాంగ్​తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత "మీ లైఫ్‌లో ఒక టాప్ సీక్రెట్ మీరు రివీల్ చేస్తే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వస్తారు" అంటూ నాగార్జున అన్నారు. దీంతో సుమన్ శెట్టి లేచి.. "సార్ ఇంట్లో నైట్ షూటింగ్ అని చెప్పి నేను ఫ్రెండ్స్‌తో పార్టీకి వెళ్తాను సార్" అంటూ సీక్రెట్ చెప్పాడు. "పార్టీలకి వెళ్తావ్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది" అని నాగ్ అడగగా.. "అదే సార్ ఫ్రెండ్స్‌తో మాట్లాడుకుంటాం" అని సుమన్ శెట్టి చెప్తుంటే.. ఏయ్ ఏయ్ అంటూ పక్కనుంచి అందరూ ఆటపట్టించారు.

ఆ మిషన్ ప్లేస్​లో మీరే కనపడుతున్నారు: ​ ఆ తర్వాత తన పిల్లలు గౌతమ్, రూపికతో పాటు కమెడియన్ శ్రీనివాస రెడ్డి స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. వీళ్లని చూడగానే ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చాడు సుమన్. సుమన్ శెట్టి కూతురు రూపిక మాట్లాడుతూ "చాలా బాగా ఆడుతున్నారు గేమ్స్ అన్నీ. ట్రోఫీ తీసుకొని ఇంటికి రావాలి" అంటూ చెప్పింది. "కచ్చితంగా తల్లీ" అంటూ సుమన్ మురిసిపోయాడు. ఇక తర్వాత భరణి గురించి శ్రీనివాస రెడ్డి చెప్పిన మాటలకి అందరూ తెగ నవ్వుకున్నారు. "భరణి గారు రోడ్‌ సైడ్ చెరుకు బండ్లు కనబడుతుంటాయి. అదేంటో ఆ మిషన్ ప్లేస్‌లో నువ్వే కనబడుతుంటావ్. వాటిల్లో నుంచి నలిగి రసం బయటికి వస్తుంటుంది. ఇక్కడేమో నీ నుంచి ఏం రాదు కానీ రెండువైపుల నుంచి రసాలేంటి నవరసాలు బయటికొస్తున్నాయి" అంటూ శ్రీనివాస రెడ్డి చెప్పగానే నాగార్జున సహా అందరూ నవ్వుకున్నారు.

నా లేడీ సింగం.. అది నా పిల్ల: అనంతరం తనూజ గౌడ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పవన్ సాయి, నటి హరిత స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. ఇక పవన్ సాయి, హరితని చూడగానే తనూజ ఎమోషనల్ అయిపోయింది. దీంతో "తనూజ ఏడవనని మాటిచ్చావ్. అమ్మని చూడగానే ఏడుస్తున్నావ్" అంటూ నాగార్జున గుర్తుచేశారు. "నేను చాలా మిస్ అయ్యాను" అంటూ హరితని చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది తనూజ. "నిన్ను చూస్తే చాల గర్వంగా ఉంది" అంటూ హరిత కూడా భావోద్వేగానికి గురైంది. ఇంతలో "నా లేడీ సింగం. కష్టపడి విజిల్ వేయడం నేర్చుకుంటున్నాను తెలుసా" అంటూ తనూజ గురించి పవన్ మాట్లాడాడు. ఇక బాక్స్‌ నుంచి పవన్ సాయి ఒక ఫొటో తీయగా అందులో అర్జున్ రెడ్డి.. అని ఉంది. దీంతో పవన్.. "అర్జున్ రెడ్డి ఫేమస్ డైలాగ్ గుర్తుందా నీకు" అని నాగార్జున అడిగారు. "అది నా పిల్ల. నాన్న గారు (భరణి) జాగ్రత్తగా చూసుకోండి" అంటూ డైలాగ్ చెప్పడంతో అందరూ క్లాప్స్​ కొట్టగా తనూజ సిగ్గుపడిపోయింది. "అందరూ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మిస్టర్ పుట్టస్వామి. నాన్నగారు.. నిన్ను కప్పుతో చూడాలని చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు. తన బిడ్డని అలా చూడాలని ఎదురుచూస్తున్నారు" అంటూ హరిత చెప్పింది. ఇంకో ప్రోమోలో సుమన్​, తనూజ ఫ్రెండ్స్​ అండ్​ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో పాటుగా రీతూ చౌదరికి సపోర్ట్​గా తన అన్నయ, నటుడు అఖిల్​ సార్థక్​ వచ్చారు. ఇక సంజనా తరఫున, డీమాన్​ తరఫున వాళ్ల నాన్న, తమ్ముడు వచ్చారు. ఈ ప్రోమోలు కూడా ఫన్నీగా, ఎమోషనల్​గా ఉన్నాయి.

