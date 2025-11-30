ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9: "హౌజ్​లో ఉండటానికి సంజనాకు అర్హత లేదు" - ఫిమేల్​ వాయిస్​లో అమ్మ పాట పాడిన ఇమ్మూ!

-బిగ్‌బాస్ సండే ఎపిసోడ్ ప్రోమో - పాట పాడిన తనూజ - ఏడిపించేసిన ఇమ్మూ!

Bigg Boss 9 Telugu Sunday Promo
Bigg Boss 9 Telugu Sunday Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Sunday Promo: బిగ్​బాస్​లో సండే అంటే ఫన్​డే తో పాటు ఎలిమినేషన్​ డే కూడా. ఈరోజు హౌజ్​మేట్స్​ అందరూ ఎంజాయ్​మూడ్​లో ఉంటారు. ఇక ఎపిసోడ్​ చివర్లో ఎలిమినేషన్​ తప్పనిసరి. ఈవారం కూడా హౌజ్​ నుంచి ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. దాని సంగతి పక్కన పెడితే తాజాగా టుడే ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్​ అయ్యాయి. ఒక ప్రోమో ఫుల్​ ఎంటర్​టైనింగ్​గా ఉంటే.. మరో ప్రోమోలో అమ్మ పాట పాడి ఏడిపించేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్​. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆదివారం కావడంతో తండేల్​ మూవీలోని "హైలెస్సో హైలెస్సో" అనే పాటకు స్టైలిష్​ ఎంట్రీ ఇచ్చారు కింగ్​ నాగార్జున. వచ్చీ రాగానే సుమన్ శెట్టి పట్టు పంచెలో కనిపించేసరికి "సుమన్ అదరగొట్టేశావ్" అంటూ నాగ్ చెప్పారు. ఇక సండే కావడంతో ఫన్నీ గేమ్స్ పెట్టారు నాగార్జున. " టీవీలో 6 సెకన్ల మూవీ గ్లింప్స్ కనబడుతుంది. వెంటనే గెస్ చేసి గాంగ్ కొట్టాలి" అంటూ నాగ్ అన్నారు. ఇక ఫస్ట్​ రౌండ్​ ఇమ్మూ గంట కొట్టి జల్సా సినిమా అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత రౌండ్​లో సంజన గాంగ్ కొట్టేందుకు వస్తే మరోవైపు కల్యాణ్ నిలబడ్డాడు. దీంతో "అవతల సంజన వచ్చినప్పుడు రీతూ రావాలి కదా" అంటూ నాగ్ పంచ్​ వేశారు. దీంతో రీతూనే వచ్చింది.

భరణి - రీతూ - ఇమ్మూ ఫన్నీ డ్యాన్స్​: ఇక గ్లింప్స్ చూసి 'మన్మథుడు' సినిమా అని ఠక్కున చెప్పేసింది రీతూ. ఇంతలో మన్మథుడు సినిమాలోని "నేను నేనుగా లేనే నిన్న మొన్నలా" సాంగ్‌ని తనూజ పాడింది. దీనికి ఫిదా అయి క్లాప్స్ కొట్టారు నాగార్జున. "హౌజ్​లో ఎవరి కోసం ఈ పాట పాడుకుంటున్నావ్" అంటూ నాగ్ అడిగితే.. "ఎవరికోసం కాదు సార్" అంటూ తనూజ చెప్పింది. "కాఫీ షాప్ అబ్బాయి కోసమా" అంటూ నాగ్ ఆటపట్టించారు. "లేదు సార్" అంటూ సిగ్గుపడింది తనూజ. తర్వాత ఎఫ్ 2.. మూవీలో గ్లింప్స్ చూపించారు. "భరణి ఈ సినిమా చూశావా నువ్వు. ఇందులో వెంకీ ఒక ఆసనం వేస్తాడు. అది నీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది" అంటూ భరణికి పంచ్ వేశారు నాగ్. తర్వాత "లాస్ట్ వీక్ బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటో చెప్పనా? చెప్పను కానీ హౌజ్​ మెత్తాన్ని చూపిస్తాను" అంటూ భరణి-రీతూ-ఇమ్మూ కలిసి కామెడీగా చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో చూపించారు. ఇది చూసి అందరూ తెగ నవ్వుకున్నారు. దీంతో ఫస్ట్​ ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది.

సంజనాకు అర్హత లేదన్న హౌజ్​మేట్స్​: ఇక రెండో ప్రోమో కూడా రిలీజ్​ అయ్యింది. "ఈ హౌజ్​లో ఎవరైతే ఉండటం కరెక్ట్​ కాదో వాళ్ల బొమ్మ తీసి డస్ట్​బిన్​లో పడేసి, ఎందుకో కారణాలు చెప్పాలి" అని నాగ్​ అడిగారు. దీంతో మెజార్టీ హౌజ్​మేట్స్​ సంజనా ఫొటో తీసి చెత్తబుట్టలో పడేశారు. ఈ ప్రోమోలో హైలైట్​ ఏంటంటే అమ్మగా పిలిచే ఇమ్మాన్యుయేల్​ కూడా సంజనా ఫొటో తీసేశాడు. "కొన్నికొన్నిసార్లు మనకు మంచి చెప్పే వారి మాట అన్నా వింటే తన గేమ్​ చాలా బాగుంటుంది" అంటూ పాయింట్స్​ చెప్పాడు ఇమ్మూ. దీంతో కొడుకే ఫ్యామిలీ ట్రీ నుంచి మమ్మీని తీసేశాడు" అని నాగార్జున చెప్పాడు. ఇక ప్రోమో చివర్లో "అమ్మా అని పిలిచి పిలిచి గుండె పిండకురా" అనే పాటను లేడీ వాయిస్​లో పాటి అందరూ ఎమోషనల్​ అయ్యేలా చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్​. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో హౌజ్​ నుంచి మరో ఎలిమినేషన్ జరగబోతుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్​లో 9 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఇందులో రీతూ మినహా మిగిలిన 8 మంది నామినేషన్స్‌లో ఉన్నారు. వీరి నుంచి ఈరోజు దివ్య ఎలిమినేట్ కాబోతుందని టాక్​.

Bigg Boss 9: "హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు" ఆమెకు నాగార్జున మాస్ వార్నింగ్​!

Bigg Boss 9 Telugu: సింగిల్​ అయితే "ఆమె"! - డబుల్​ అయితే ఆ ఇద్దరు​!!

