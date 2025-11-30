Bigg Boss 9: "హౌజ్లో ఉండటానికి సంజనాకు అర్హత లేదు" - ఫిమేల్ వాయిస్లో అమ్మ పాట పాడిన ఇమ్మూ!
-బిగ్బాస్ సండే ఎపిసోడ్ ప్రోమో - పాట పాడిన తనూజ - ఏడిపించేసిన ఇమ్మూ!
Published : November 30, 2025 at 2:40 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Sunday Promo: బిగ్బాస్లో సండే అంటే ఫన్డే తో పాటు ఎలిమినేషన్ డే కూడా. ఈరోజు హౌజ్మేట్స్ అందరూ ఎంజాయ్మూడ్లో ఉంటారు. ఇక ఎపిసోడ్ చివర్లో ఎలిమినేషన్ తప్పనిసరి. ఈవారం కూడా హౌజ్ నుంచి ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. దాని సంగతి పక్కన పెడితే తాజాగా టుడే ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఒక ప్రోమో ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటే.. మరో ప్రోమోలో అమ్మ పాట పాడి ఏడిపించేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆదివారం కావడంతో తండేల్ మూవీలోని "హైలెస్సో హైలెస్సో" అనే పాటకు స్టైలిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు కింగ్ నాగార్జున. వచ్చీ రాగానే సుమన్ శెట్టి పట్టు పంచెలో కనిపించేసరికి "సుమన్ అదరగొట్టేశావ్" అంటూ నాగ్ చెప్పారు. ఇక సండే కావడంతో ఫన్నీ గేమ్స్ పెట్టారు నాగార్జున. " టీవీలో 6 సెకన్ల మూవీ గ్లింప్స్ కనబడుతుంది. వెంటనే గెస్ చేసి గాంగ్ కొట్టాలి" అంటూ నాగ్ అన్నారు. ఇక ఫస్ట్ రౌండ్ ఇమ్మూ గంట కొట్టి జల్సా సినిమా అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత రౌండ్లో సంజన గాంగ్ కొట్టేందుకు వస్తే మరోవైపు కల్యాణ్ నిలబడ్డాడు. దీంతో "అవతల సంజన వచ్చినప్పుడు రీతూ రావాలి కదా" అంటూ నాగ్ పంచ్ వేశారు. దీంతో రీతూనే వచ్చింది.
భరణి - రీతూ - ఇమ్మూ ఫన్నీ డ్యాన్స్: ఇక గ్లింప్స్ చూసి 'మన్మథుడు' సినిమా అని ఠక్కున చెప్పేసింది రీతూ. ఇంతలో మన్మథుడు సినిమాలోని "నేను నేనుగా లేనే నిన్న మొన్నలా" సాంగ్ని తనూజ పాడింది. దీనికి ఫిదా అయి క్లాప్స్ కొట్టారు నాగార్జున. "హౌజ్లో ఎవరి కోసం ఈ పాట పాడుకుంటున్నావ్" అంటూ నాగ్ అడిగితే.. "ఎవరికోసం కాదు సార్" అంటూ తనూజ చెప్పింది. "కాఫీ షాప్ అబ్బాయి కోసమా" అంటూ నాగ్ ఆటపట్టించారు. "లేదు సార్" అంటూ సిగ్గుపడింది తనూజ. తర్వాత ఎఫ్ 2.. మూవీలో గ్లింప్స్ చూపించారు. "భరణి ఈ సినిమా చూశావా నువ్వు. ఇందులో వెంకీ ఒక ఆసనం వేస్తాడు. అది నీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది" అంటూ భరణికి పంచ్ వేశారు నాగ్. తర్వాత "లాస్ట్ వీక్ బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటో చెప్పనా? చెప్పను కానీ హౌజ్ మెత్తాన్ని చూపిస్తాను" అంటూ భరణి-రీతూ-ఇమ్మూ కలిసి కామెడీగా చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో చూపించారు. ఇది చూసి అందరూ తెగ నవ్వుకున్నారు. దీంతో ఫస్ట్ ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
సంజనాకు అర్హత లేదన్న హౌజ్మేట్స్: ఇక రెండో ప్రోమో కూడా రిలీజ్ అయ్యింది. "ఈ హౌజ్లో ఎవరైతే ఉండటం కరెక్ట్ కాదో వాళ్ల బొమ్మ తీసి డస్ట్బిన్లో పడేసి, ఎందుకో కారణాలు చెప్పాలి" అని నాగ్ అడిగారు. దీంతో మెజార్టీ హౌజ్మేట్స్ సంజనా ఫొటో తీసి చెత్తబుట్టలో పడేశారు. ఈ ప్రోమోలో హైలైట్ ఏంటంటే అమ్మగా పిలిచే ఇమ్మాన్యుయేల్ కూడా సంజనా ఫొటో తీసేశాడు. "కొన్నికొన్నిసార్లు మనకు మంచి చెప్పే వారి మాట అన్నా వింటే తన గేమ్ చాలా బాగుంటుంది" అంటూ పాయింట్స్ చెప్పాడు ఇమ్మూ. దీంతో కొడుకే ఫ్యామిలీ ట్రీ నుంచి మమ్మీని తీసేశాడు" అని నాగార్జున చెప్పాడు. ఇక ప్రోమో చివర్లో "అమ్మా అని పిలిచి పిలిచి గుండె పిండకురా" అనే పాటను లేడీ వాయిస్లో పాటి అందరూ ఎమోషనల్ అయ్యేలా చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్లో హౌజ్ నుంచి మరో ఎలిమినేషన్ జరగబోతుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్లో 9 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఇందులో రీతూ మినహా మిగిలిన 8 మంది నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. వీరి నుంచి ఈరోజు దివ్య ఎలిమినేట్ కాబోతుందని టాక్.
