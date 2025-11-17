ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Sunday Episode: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో మరో డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ జరిగింది. ఐదో వారంలో ఫ్లోరా సైనీ, దమ్ము శ్రీజ ఎలిమినేట్​ కాగా, తొమ్మిదో వారంలో సెల్ఫ్​ ఎలిమినేషన్​తో రాము, సాయి శ్రీనివాస్​ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. తాజాగా పదో వారంలో నిఖిల్​, గౌరవ్​ ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. ఇదిలా ఉంటే సండే ఎపిసోడ్​లో నాగచైతన్య వచ్చి సందడి చేశారు. మరి మొత్తానికి సండే ఎపిసోడ్​ ఏం జరిగింది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇమ్మూ - తనూజ మధ్య విబేధాలు: సండే ఎపిసోడ్​లో శనివారం రోజు తనూజా - ఇమ్మాన్యుయేల్ జరిగిన గొడవను ప్లే చేసి చూపించారు. అందులో "సేఫ్ గేమ్ అనేది కొన్నిచోట్ల మాత్రమే పనికొస్తది. 3 వీక్స్ తర్వాత మనం అస్సలు కలిసే లేము. అలాంటిది నేను నిన్ను ఎలా ముంచేస్తా?" అంటూ ప్రశ్నించింది తనూజా. "నేను బయట ఇమ్మూ ఫ్రెండ్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక నాకంటే నువ్వే తనకు ఎక్కువ" అని రీతూ ఇమ్మూకి సపోర్ట్ చేసింది. "నా పేరు తీసి నువ్వు నన్ను బ్యాడ్ చేయొద్దు. పాయింట్ ఉంటే నామినేట్ చెయ్" అంటూ ఫైర్ అయ్యింది తనూజా.

కంటెస్టెంట్స్​కు మిర్చీలు: ఈ వీడియో ప్లే చేసిన​ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజా అంటూ రెండు టీమ్స్​గా విడగొట్టారు. రెండు టీమ్స్ కి 'మూగ భాషలు' అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. మూవీ క్లిప్స్​లో పాపులర్ డైలాగులను మ్యూట్ చేసి చూపిస్తే, కంటెస్టెంట్స్ వాటిని చెప్పాలి. ఈ టాస్క్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్ టీమ్ విన్ అయ్యింది. అనంతరం "ఈ హౌజ్​లో మిమ్మల్ని బాగా హర్ట్ చేసింది ఎవరో వాళ్లకి మిర్చి తినిపించాలి. ఇంటెన్సిటీని బట్టి ఎన్ని మిర్చీలు అనేది డిసైడ్ చేయాలి" అని చెప్పారు నాగ్. దీంతో ఒక్కో కంటెస్టెంట్​ ఒక్కొక్కరికి మిర్చీలు తినిపించారు.

దీని తర్వాత తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్​ మధ్య జరిగిన ఇష్యూ గురించి నాగ్ డిస్కషన్ పెట్టారు. "ఏంటి ఇమ్మూ శనివారం ఎపిసోడ్ తర్వాత నీకు బాగా పడిందంట. దాని గురించి మాట్లాడుకుందామా" అని నాగ్​ అన్నారు. దీనికి "ఏం లేదు సార్ అది నార్మల్. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మిస్ అండర్‌స్టాండింగ్ జరిగినప్పుడు అలా" అని ఇమ్మూ చెప్పాడు. "మనస్పర్థలు వచ్చాయా" అని నాగ్ అడిగితే.. "ఏమో సార్ అసలు ఏం జరిగిందో కూడా అర్థం కాలేదు. తను ఫీల్ అయినట్లుంది అందుకే నేను కామ్ అయిపోయాను" అని ఇమ్మూ అన్నాడు.

వీకెండ్స్​లో మాత్రమే గుర్తుకు వస్తాను: దీంతో "తనూజ అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పు" అని నాగ్ అడిగారు. దీనికి "థర్డ్ వీక్ తర్వాత నేను ఒకసారి ఇమ్మాన్యుయేల్ గురించి కంప్లెయింట్ చేశాను. గుచ్చిగుచ్చి మాట్లాడతాడు అది కొంచెం హర్టింగ్‌గా ఉంది అనేసి.. ఆ మాట దాని తర్వాత 2-3 టైమ్స్ తను రిపీట్ చేశాడు. నేను ఎక్కడ మాట్లాడనో నాకు అర్థం కాలేదు అది ఇది అని. ఆ తర్వాత నేను సారీ చెప్పేసి తప్పు నాదే అని వదిలేశాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ మా మధ్య ఫ్రెండ్‌షిప్ బాండింగ్ అంటూ ఏదీ లేదు సార్. హౌజ్​మేట్స్‌గా కనిపించినప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడటం.. లేదంటే తను ఏదైనా కామెడీ చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్లడం. నాకు నేను మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తున్నాను తప్ప తనకి తాను నాతో మాట్లాడిందంటూ.. నేను ఉన్నచోటికి రావడమనేది ఎప్పుడూ జరగలేదు సార్. అలా జరగలేనప్పుడు వీకెండ్ వచ్చి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ప్రతిసారి అక్కడ నా ఫొటో, నా పేరు వస్తుంది. తనూజ అనే మనిషి బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో ఉంది అనేదే తను గుర్తించట్లేదు. వీకెండ్స్‌లో మాత్రమే నేను నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను అనేది నా పాయింట్ సార్" తనూజ చెప్పింది.

నువ్వు ఎందుకు క్వశ్చన్​ చేస్తున్నావ్​: ఇక తనూజ చెప్పిన వాటికి ఇమ్మూ ఆన్సర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. "టెడ్డీ నామినేషన్స్ అయిపోయాక కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం. నార్మల్ అయిపోయాం. నిన్న తను నా బలహీనత అని ఫ్లాగ్ పెట్టింది కూడా నార్మల్‌గానే పెట్టా. ఎందుకంటే తను ఉంటే నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తనే అవుతుంది. అది నా బలహీనత అవుతుందేమో అనే సెన్స్‌లో అలా పెట్టాను" అని ఇమ్మూ చెప్పాడు. దీంతో మొత్తం విన్న నాగార్జున.. "తనూజ.. స్ట్రయిట్‌గా ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. అవతలి వాళ్లు ఫ్రాంక్‌గా, జెన్యూన్‌గా చెప్తే దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తామా మనం" అని నాగ్ అడిగారు. "లేదు" అని తనూజ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. "మరి ఎందుకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నావ్. అతని జెన్యూన్ ఒపీనియన్ అది నువ్వు తన బలహీనత అనేది. దాన్ని నువ్వెందుకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నావ్. ఇంటెన్షన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చెయ్ తనూజ" అంటూ నాగ్ సలహా ఇచ్చారు.

నాగచైతన్య సందడి: అనంతరం అక్కినేని నాగ చైతన్య 'హైలెస్సా' సాంగ్ తో అద్భుతమైన ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అందరికీ తన తనయుడిని పరిచయం చేసి, 'ఎందుకొచ్చావ్' అని అడిగారు నాగ్. దీనికి "ముందు శివ రీరిలీజ్ గురించి మాట్లాడతా. ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడు నేను చాలా చిన్నోడిని. అందరూ కల్ట్ క్లాసిక్ అంటే విని ఎగ్జైట్ అయ్యేవాళ్లము. ఇప్పుడు థియేటర్లలో చూస్తే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి" అంటూ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత "నాకు రేసింగ్ అంటే బాగా పిచ్చి అని మీకు తెలుసు. నాలుగేళ్ల క్రితం ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ అని ఒక ఫెస్టివల్​ను స్టార్ట్ చేశారు. క్రికెట్ లాగా ఒక్కో ఏరియాకి ఒక్కో ఓనర్​ను అపాయింట్ చేశారు. నాకు హైదరాబాద్ బ్లాక్ బర్డ్స్​కి ఓనర్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది. నాలుగేళ్లుగా సైలెంట్​గా సాగుతోంది. ఈసారి బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు మనోళ్లు. జియో హాట్ స్టార్​లో ఈ రేసింగ్​ను చూడొచ్చు" అంటూ తమ టీంను పరిచయం చేశారు నాగ చైతన్య.

తనూజ గోల్డెన్​ పవర్​ క్యాన్సిల్​ - గౌరవ్​ ఎలిమినేట్​: రేసింగ్ గురించి ముచ్చటించాక హౌజ్​మేట్స్​ను పరిచయం చేశారు నాగార్జున. 'మీకు నేను పిచ్చి పిచ్చి అభిమానిని' అంటూ రీతూ నాగ చైతన్యకు పరిచయం చేసుకుంది. ఇక నాగ చైతన్య సమక్షంలో ఇంటి సభ్యులకు ఓ గేమ్ పెట్టారు బిగ్​బాస్. ఇందులో కూడా ఇమ్మాన్యుయేల్ టీమ్ విన్ అయ్యింది. దీంతో హౌజ్​మేట్స్​కి పిజ్జా ట్రీట్ ఇచ్చారు నాగచైతన్య. చివరికి గౌరవ్ - దివ్య నామినేషన్​లో మిగలగా, గౌరవ్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. దీంతో గోల్డెన్ బజర్​ను వాడి గౌరవ్​ను సేవ్ చేసే ఛాన్స్​ను తనూజాకు ఇచ్చాడు నాగార్జున. ఒకవేళ గౌరవ్​ను సేవ్ చేస్తే దివ్య ఎలిమినేట్ అవుతుంది. కానీ తనూజా గోల్డెన్ బజర్ ను వదులుకొని, ఆడియన్స్ తీర్పును గౌరవిస్తానని చెప్పి, గౌరవ్​ను సాగనంపింది. ఇలా ఎలిమినేషన్​ ప్రక్రియ ముగిసింది. అయితే నిఖిల్​, గౌరవ్​ కూడా ఎలిమినేట్​ కావడంతో ఇక హౌజ్​లో వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరూ మిగలలేదు.

