Bigg Boss 9 Telugu: సీజన్​ 9లో "సూట్​ కేస్​" అందుకునేది ఎవరు? - ఎవరికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి!

-సీజన్​ 4 నుంచి సూట్​కేస్​ సంప్రదాయం స్టార్ట్​ - టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​కు మనీ ఆఫర్​ - ఈ సీజన్​లో అందుకునేది ఎవరు!

Bigg Boss 9 Telugu Suitcase Offer
Bigg Boss 9 Telugu Suitcase Offer (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 4:27 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Suitcase Offer: మరో నాలుగు రోజుల్లో బిగ్​బాస్ సీజన్​ 9 పూర్తి కానుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్​లో టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ అయిన తనూజ, కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, డీమాన్​, సంజన ఉన్నారు. ఇక వీరిలో విన్నర్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు ఫినాలే ఓటింగ్​ ప్రక్రియ ఆదివారం నుంచే మొదలైంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ ఐదుగురిలో ఒకరు విన్నర్​, ఒకరు రన్నర్ కాబోతున్నారు. ఇక విన్నర్ అయిన వాళ్లకి రూ.50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ కూడా అందుతుంది. అయితే ఈ యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీ విషయంలో చాలానే ట్విస్ట్‌లు ఉంటాయి. అందులో మెయిన్​ది సూట్​ కేస్​ ఆఫర్​. మరి ఈ సీజన్​లో సూట్​ కేస్​ అందుకుని ప్రైజ్​ మనీని తగ్గించేది ఎవరు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సీజన్​ 4 నుంచి మొదలైన సూట్​కేస్​ ఆఫర్​: తెలుగులో 2017 నుంచి బిగ్​బాస్​ సీజన్​ మొదలైంది. అయితే మొదటి మూడు సీజన్లలో విన్నర్​ ఎవరు అయితే వారికి ప్రైజ్​​ మనీ మొత్తం అందేది. కానీ సీజన్​ 4 నుంచి సూట్​ కేస్​ అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. దీని ద్వారా కేవలం విన్నర్​కు మాత్రమే కాకుండా టాప్​ 5లో ఉన్నవారు కూడా కొద్దిగా డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. సీజన్​ 4 నుంచి సీజన్​ 8 వరకు అంటే ఐదు సీజన్లలో చాలా మంది సూట్​ కేస్​ ఆఫర్​ అందుకున్నారు. వారెవరో చూస్తే..

సీజన్​ 4: చాలా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న సీజన్‌ 4లో అభిజీత్ విన్నర్ కాగా.. అఖిల్ రన్నర్ అయ్యాడు. అయితే మూడో స్థానంలో నిలిచిన.. సొహైల్ పాతిక లక్షల రూపాయల బ్రీఫ్ కేస్ తీసుకుని.. సెల్ఫ్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. అప్పటి నుంచి ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది.

ఓటీటీ: బిగ్​బాస్​ ఓటీటీ సీజన్​లో కూడా ఈ ట్రెండ్​ కొనసాగింది. ఆ సీజన్​లో బింధు మాధవి విన్నర్​ కాగా.. అఖిల్​ రన్నర్​ అయ్యాడు. అయితే టాప్​ 5లో ఉన్న అరియానా రూ.10 లక్షల సూట్​కేస్​ తీసుకుని బయటకు వచ్చింది.

సీజన్​ 6: సీజన్​ 5లో ఎవరూ తీసుకోలేదు.. కానీ సీజన్​ 6లో మాత్రం శ్రీహాన్​ తీసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన సూట్​కేస్​ ఆఫర్​లో అతి పెద్ద అమౌంట్​ను ఇతను అందుకున్నాడు. అందరికంటే ఎక్కువగా రూ. 40 లక్షల సూట్ కేసు తీసుకున్నాడు శ్రీహాన్. నిజానికి ఆ సీజన్ విన్నర్ అతనే కాగా.. సూట్ కేసు తీసుకోవడంతో సింగర్ రేవంత్​ విన్నర్‌ అయ్యాడు.

సీజన్​ 7: సీజన్​ 7లో శివాజీ, ప్రియాంక, అమర్​, ప్రశాంత్​, యావర్​ టాప్​ 5కు చేరుకోగా.. ప్రిన్స్ యావర్ రూ.15 లక్షల సూట్ కేసు తీసుకుని హౌజ్​ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు. దీంతో విన్నర్​గా పల్లవి ప్రశాంత్​.. రన్నర్​గా అమర్​దీప్​ నిలిచారు.

సీజన్​ 8: సీజన్​ 8లో కూడా సూట్​కేస్​ ఆఫర్​ను ప్రకటించగా ఎవ్వరూ తీసుకోలేదు. దీంతో విన్నర్​గా గెలిచిన నిఖిల్​ మొత్తం ప్రైజ్​మనీని అందుకున్నాడు. రన్నర్​గా గౌతమ్​ కృష్ణ అయ్యాడు.

9వ సీజన్​లో ఎవరు: మరి ఈ సీజన్​లో సూట్​కేస్​ అందుకోబోయే వ్యక్తి ఎవరు అని చూస్తే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న పేరు ఇమ్మాన్యుయేల్​. ఎందుకంటే కల్యాణ్​.. తనూజలోనే విన్నర్​ కానున్నట్లు ఇమ్మూకు కూడా తెలుసు. కారణం సీజన్​ ఫస్ట్​ నుంచి చూస్తే విన్నర్​ విషయంలో చాలా వరకు హింట్స్​ వచ్చాయి. ఫ్యామిలీ వీక్​లో చాలా మంది టాప్​ 1 అండ్​ 2లో కల్యాణ్​, తనూజ ఫొటోలు పెట్టారు. సో దీనిని బట్టి వీళ్లిద్దరిలోనే విన్నర్​ ఉంటారని హౌజ్​మేట్స్​ చాలా మంది డిసైడ్​ అయ్యారు. సో ఇమ్మాన్యుయేల్​ కూడా ఇదే ఆలోచించి సూట్​కేస్​ ఆఫర్ వస్తే అందుకుంటాడని అంటున్నారు ఆడియన్స్​.​ అంతేకాకుండా సూట్​కేస్​ విషయంలో గ్రాండ్ ఫినాలేలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌‌ని అడిగి నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్తుంటారు. వాళ్లు సూట్ కేసు తీసుకోమని చెప్తే కచ్చితంగా తీసుకుంటారు. సొహైల్ నుంచి యావర్ వరకూ ఇదే జరిగింది. బయట పరిస్థితి ఏంటో వాళ్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి తెలుసు కాబట్టి.. ఇమ్మానుయేల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సూటు కేసు తీసుకోమని సిగ్నల్ ఇస్తే చాలు.. అతను తీసుకునే అవకాశమే ఎక్కువ ఉంది. మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే ఫినాలే వరకు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

