Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్లో "ఆరుగురు" - ఎలిమినేషన్ కత్తి అతనిపైనే!
- ఆరో వారం డేంజర్ జోన్లో ఇద్దరు - ఒక్కరోజులోనే మారిన ఓటింగ్ లెక్కలు!
Published : October 17, 2025 at 5:24 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Sixth Week Voting: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 మొదలై 40 రోజులు కావొస్తోంది. గడిచిన ఐదు వారాలు ఒక ఎత్తు.. వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎంట్రీ తర్వాత మరో ఎత్తు అనే రేంజ్లో మారిపోయింది ఆట. మాటలతో యుద్ధాలు, గొడవలు, టాస్క్లు ఇలా అన్నింటిలో నువ్వా నేనా అనే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక వైల్డ్ కార్డుగా వచ్చిన ఆరుగురు నామినేషన్స్లో ఇచ్చిన హింట్స్, కోటింగ్కి ఇంట్లో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. కేవలం ఇంట్లో పరిస్థితులే కాదు ఓటింగ్లో లెక్కలు కూడా తారుమారు అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరోవారం ఊహించని ఎలిమినేషన్ జరగనుందని సోషల్ మీడియా టాక్. ఈ క్రమంలో అసలు నామినేషన్స్లో ఎవరు ఉన్నారు? ఓటింగ్ ఏ విధంగా ఉంది? ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే: "ఆరో వారం ఎవరు నామినేట్ అయి హౌజ్ నుంచి బయిటికి వెళ్లాలో నిర్ణయించే శక్తి వైల్డ్కార్డ్స్ చేతుల్లో ఉంటుంది" అని చెప్పి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. అలాగే, కెప్టెన్ కల్యాణ్తో పాటు వైల్డ్కార్డ్స్ని ఎవరూ నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పాడు. ఇక నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో భాగంగా వైల్డ్కార్డ్స్కి "బాల్ ఆఫ్ ఫైర్" పేరుతో ఒక టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. గార్డెన్ ఏరియాలోకి బజర్ మోగగానే ఒక బాల్ వస్తుంది. దాన్ని అందుకొని మళ్లీ బజర్ మోగే టైమ్కు ఏ వైల్డ్కార్డ్ సభ్యుని దగ్గర ఆ బాల్ ఉంటుందో వాళ్లు ఇంటి సభ్యుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని ఆ బాల్ని వాళ్లకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ బాల్ అందుకున్న హౌజ్మేట్స్ ఇద్దరు సభ్యులను నామినేట్ చేయాలి. ఇక వారు నామినేట్ చేసిన ఇద్దరి సభ్యుల్లో నుంచి బాల్ ఇచ్చిన వైల్డ్కార్డ్స్ ఓకే చెప్పిన ఒకరు మాత్రమే నామినేట్ అవుతారు. ఇలా ఈ టాస్క్ పూర్తయ్యే సమయానికి తనూజ, భరణి, దివ్య, సుమన్ శెట్టి, డీమాన్ పవన్, రామూ రాథోడ్ నామినేషన్స్లో ఉన్నారు.
ఆరోవారం నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం, మంగళవారం రెండు రోజుల పాటు సాగింది. ఇక మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఎప్పటిలాగానే ఓటింగ్లో మొదటి స్థానంలో తనూజ, రెండో స్థానంలో సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు. ఇక మిగిలిన నలుగురి మధ్య పెద్దగా వ్యత్యాసం లేకుండానే కొనసాగుతున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం వరకు చూసుకుంటే భరణి, దివ్య డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. కానీ, తాజాగా జరిగిన కెప్టెన్సీ టాస్క్తో అనూహ్యాంగా ఓటింగ్ లెక్కలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అయితే మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవుకానీ, మిగిలిన నలుగురి విషయంలో మాత్రం కాస్త తేడా ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న ఓటింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే తనూజ, సుమన్ శెట్టి మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో దివ్య నిఖిత, భరణి ఉండగా డేంజర్ జోన్లో డీమన్ పవన్, రామూ రాథోడ్ ఉన్నారు.
ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు: అయితే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం డీమన్కు, రాముకు చాలా తక్కువ తేడాతో ఓటింగ్ జరుగుతోంది. మరి ఇందులో ఎవరికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చూస్తే.. అందరి చూపు రామురాథోడ్పైనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే నార్మల్గానే డీమన్ - రీతూ ఇద్దరూ లవ్ట్రాక్ నడిపిస్తున్నారు. దీనికి తోడు వైల్డ్కార్డ్గా వచ్చిన రమ్య మోక్ష కూడా పవన్ అంటే ఇష్టమని చెప్పింది. కుదిరితే ఈ ముగ్గురు కలిసి ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ నడిపించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డీమన్ను ఎలిమినేట్ చేయరని ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. ఇక ఎటు పోయి వచ్చి లీస్ట్లో ఉన్నది రామూనే. కాబట్టి ఈ వారం రాము ఎలిమినేషన్ కచ్చితమని సోషల్ ట్రెండ్స్ చెబుతున్నాయి. అయితే శుక్రవారం రాత్రి వరకు ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఏదైనా మ్యాజిక్ జరుగుతుందా అనేది చూడాలి.
