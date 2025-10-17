ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్​లో "ఆరుగురు" - ఎలిమినేషన్​ కత్తి అతనిపైనే!

- ఆరో వారం డేంజర్​ జోన్​లో ఇద్దరు - ఒక్కరోజులోనే మారిన ఓటింగ్​ లెక్కలు!

Bigg Boss 9 Telugu Sixth Week Voting
Bigg Boss 9 Telugu Sixth Week Voting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 5:24 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Sixth Week Voting: బిగ్​బాస్ సీజన్ 9 మొదలై 40 రోజులు కావొస్తోంది. గడిచిన ఐదు వారాలు ఒక ఎత్తు.. వైల్డ్ కార్డ్స్​ ఎంట్రీ తర్వాత మరో ఎత్తు అనే రేంజ్​లో మారిపోయింది ఆట. మాటలతో యుద్ధాలు, గొడవలు, టాస్క్​లు ఇలా అన్నింటిలో నువ్వా నేనా అనే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక వైల్డ్ కార్డుగా వచ్చిన ఆరుగురు నామినేషన్స్​లో ఇచ్చిన హింట్స్​, కోటింగ్​కి ఇంట్లో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. కేవలం ఇంట్లో పరిస్థితులే కాదు ఓటింగ్​లో లెక్కలు కూడా తారుమారు అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరోవారం ఊహించని ఎలిమినేషన్​ జరగనుందని సోషల్​ మీడియా టాక్​. ఈ క్రమంలో అసలు నామినేషన్స్​లో ఎవరు ఉన్నారు? ఓటింగ్​ ఏ విధంగా ఉంది? ఎలిమినేట్​ అయ్యేది ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్​ ప్రాసెస్​ ఇదే: "ఆరో వారం ఎవరు నామినేట్ అయి హౌజ్​ నుంచి బయిటికి వెళ్లాలో నిర్ణయించే శక్తి వైల్డ్​కార్డ్స్​ చేతుల్లో ఉంటుంది" అని చెప్పి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్. అలాగే, కెప్టెన్ కల్యాణ్​తో పాటు వైల్డ్‌కార్డ్స్‌ని ఎవరూ నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పాడు. ఇక నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో భాగంగా వైల్డ్​కార్డ్స్​కి "బాల్ ఆఫ్ ఫైర్" పేరుతో ఒక టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్​బాస్. గార్డెన్ ఏరియాలోకి బజర్ మోగగానే ఒక బాల్ వస్తుంది. దాన్ని అందుకొని మళ్లీ బజర్ మోగే టైమ్​కు ఏ వైల్డ్‌కార్డ్ సభ్యుని దగ్గర ఆ బాల్ ఉంటుందో వాళ్లు ఇంటి సభ్యుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని ఆ బాల్‌ని వాళ్లకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ బాల్ అందుకున్న హౌజ్​మేట్స్ ఇద్దరు సభ్యులను నామినేట్ చేయాలి. ఇక వారు నామినేట్ చేసిన ఇద్దరి సభ్యుల్లో నుంచి బాల్ ఇచ్చిన వైల్డ్‌కార్డ్స్ ఓకే చెప్పిన ఒకరు మాత్రమే నామినేట్ అవుతారు. ఇలా ఈ టాస్క్​ పూర్తయ్యే సమయానికి తనూజ, భరణి, దివ్య, సుమన్​ శెట్టి, డీమాన్​ పవన్​, రామూ రాథోడ్​ నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు.

ఆరోవారం నామినేషన్​ ప్రక్రియ సోమవారం, మంగళవారం రెండు రోజుల పాటు సాగింది. ఇక మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఓటింగ్​ లైన్స్​ ఓపెన్​ అయ్యాయి. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఎప్పటిలాగానే ఓటింగ్​లో మొదటి స్థానంలో తనూజ, రెండో స్థానంలో సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు. ఇక మిగిలిన నలుగురి మధ్య పెద్దగా వ్యత్యాసం లేకుండానే కొనసాగుతున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం వరకు చూసుకుంటే భరణి, దివ్య డేంజర్ జోన్​లో ఉన్నారు. కానీ, తాజాగా జరిగిన కెప్టెన్సీ టాస్క్​తో అనూహ్యాంగా ఓటింగ్ లెక్కలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అయితే మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవుకానీ, మిగిలిన నలుగురి విషయంలో మాత్రం కాస్త తేడా ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న ఓటింగ్​ ప్రకారం చూసుకుంటే తనూజ, సుమన్​ శెట్టి మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో దివ్య నిఖిత, భరణి ఉండగా డేంజర్​ జోన్​లో డీమన్​ పవన్​, రామూ రాథోడ్​ ఉన్నారు.

ఎలిమినేట్​ అయ్యేది ఎవరు: అయితే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం డీమన్​కు, రాముకు చాలా తక్కువ తేడాతో ఓటింగ్​ జరుగుతోంది. మరి ఇందులో ఎవరికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చూస్తే.. అందరి చూపు రామురాథోడ్​పైనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే నార్మల్​గానే డీమన్​ - రీతూ ఇద్దరూ లవ్​ట్రాక్​ నడిపిస్తున్నారు. దీనికి తోడు వైల్డ్​కార్డ్​గా వచ్చిన రమ్య మోక్ష కూడా పవన్ అంటే ఇష్టమని చెప్పింది. కుదిరితే ఈ ముగ్గురు కలిసి ట్రయాంగిల్​ లవ్​ స్టోరీ నడిపించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డీమన్​ను ఎలిమినేట్​ చేయరని ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. ఇక ఎటు పోయి వచ్చి లీస్ట్​లో ఉన్నది రామూనే. కాబట్టి ఈ వారం రాము ఎలిమినేషన్​ కచ్చితమని సోషల్​ ట్రెండ్స్​ చెబుతున్నాయి. అయితే శుక్రవారం రాత్రి వరకు ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఏదైనా మ్యాజిక్ జరుగుతుందా అనేది చూడాలి.

