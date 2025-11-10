ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Nominations: నామినేట్​ చేయడానికి 5 నిమిషాలే టైమ్​! - గౌరవ్‌ని టార్గెట్ చేసిన హౌజ్​మేట్స్!

- బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో 'బురద' నామినేషన్స్​ - సేమ్ పాయింట్లతో నామినేట్ చేసిన దివ్య, తనూజ

Bigg Boss 9 Telugu Nominations
Bigg Boss 9 Telugu Nominations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Nominations: తొమ్మిదో వారంలో రాము, సాయి శ్రీనివాస్​ వెళ్లిపోవడంతో ప్రస్తుతం బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో 11 మంది మిగిలారు. ఈ క్రమంలోనే పదో వారం నామినేషన్స్​ మొదలుపెట్టారు. దీనికి సంబంధించి రెండు ప్రోమోలు రిలీజ్​ చేసింది టీమ్​. ఇందులో చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్​ మధ్య గట్టిగానే గొడవ జరిగింది. మరి ప్రోమోలలో ఏముంది? ఎవరు ఎవరిని నామినేట్​ చేశారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"ఈ వారం నామినేషన్స్ మీ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తుంది. నామినేషన్స్‌ చేయడానికి కేవలం ఐదు నిమిషాల సమయం మాత్రమే ఉంది. నామినేట్​ చేయాలనుకున్న ఒకరిని బలమైన కారణాలు చెప్పి అక్కడ ఉన్న షవర్​ కింద నిలబెట్టాలి" అంటూ బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. అంటే నామినేషన్స్​ పేరు చెప్పి గంటలు గంటలు గొడవలు పెట్టుకోవాల్సిన పనిలేదు. కేవలం 5 నిమిషాల్లో నామినేషన్​, డిఫెండ్​ చేసుకోవడం పూర్తి కావాలి. ఇక ముందుగా భరణిని నామినేట్ చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. "రీఎంట్రీ తర్వాత వచ్చిన మొదట్లో మీలో ఫైర్​ కనిపించింది. కానీ అప్పటి నుంచి అది తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. మీ గురించి మీరు స్టాండ్​ తీసుకోవాలి" అంటూ ఇమ్మానుయేల్ చెప్పాడు.

దివ్యపై రీతూ మాటల తూటాలు: ఇక రీతూ చౌదరి.. దివ్యని నామినేట్ చేస్తూ తన పాయింట్లను చెప్పింది. "ఇద్దరు ముగ్గుర్ని పెట్టుకుని ఒక గ్యాంగ్‌లా మెయింటైన్​ చేస్తున్నారు. వాళ్లంతా నువ్వు చెప్పినట్టే వినాలని చేస్తావ్. వాళ్లను బాణాల్లా వదలుతుంటావ్" అని చెప్పింది రీతూ. దాంతో "వాళ్లు ఏమైనా చిన్న పిల్లలా? నేను ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నానంటే నేను గెలవాలనే. వాళ్ల కోసం కాదు" అని దివ్య అన్నది."నువ్వు కమాండ్ చేసి.. ఆర్డర్ చేసి వాళ్లని ముందుకు రాకుండా ఆపేస్తున్నావ్. మొన్నటి ట్రైన్ టాస్క్‌లో కూడా.. నీ ఆట నువ్వు ఆడకుండా.. ‘ఆగు.. చెయ్.. ఒక్క నిమిషం.. నేను చెప్తా" అంటూ వాళ్లని బొమ్మల్లా ఆడిస్తున్నావ్ అంటూ అని కౌంటర్ ఇచ్చింది రీతూ. దీంతో "నేను చెప్పింది వాళ్లు వింటే నీకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి?. లీడర్ బోర్డ్ టాస్క్‌లో హైపర్ అయ్యావ్. పవన్ బాగా ఆడుతున్నా కూడా చెడగొట్టింది నువ్వే" అని రీతూపై సీరియస్​ అయ్యింది దివ్య.

ఇక గౌరవ్.. సంజనాని నామినేట్ చేస్తూ.. "ఎమోషనల్ డ్రామా ఎక్కువగా ఉంది. పెర్ఫామెన్స్ లేదు. మోస్ట్ సెల్ఫిష్ ప్లేయర్ అంటే మీరే. మీకు మీరు తింటే చాలు"అంటూ కొన్ని పాయింట్స్​ చెప్పాడు. ఇక చివర్లో కళ్యాణ్.. "నీ ఆట కనిపించడం లేదు. నీలో ఫైర్ లేదు" అని నిఖిల్​ను నామినేట్​ చేశాడు. దాంతో "చూపిస్తా.. నా ఫైర్ ఏంటో చూపిస్తా. ఆల్రెడీ చూపించాను. లీడర్ బోర్డ్‌లో నేను చాలా మంది కంటే బెటర్ పొజిషన్‌లో ఉన్నాను. టాప్ 5లోకి వచ్చి చూపిస్తా" అంటూ సవాల్​ చేశాడు నిఖిల్.

సేమ్​ పాయింట్స్​తో దివ్య, తనూజ నామినేషన్లు: ఇక రెండో ప్రోమోలో గౌరవ్​, దివ్య మధ్య హీటెడ్​ డిస్కషన్ జరిగింది. "గౌరవ్ మొన్న కెప్టెన్సీ టాస్కులో నువ్వు ఒకరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నావ్. ఆ పర్సన్ ఫస్ట్ రౌండ్‌లో ఎలిమినేటర్ అయిపోగానే నా పని అయిపోయిందని వెళ్లి పక్కన కూర్చున్నావ్. అది నాకు నచ్చలేదు. అలానే ఫుడ్‌లో నీ పోర్షన్ అడగటానికి ఎలాగైతే ఫస్ట్ ఉంటావో. గేమ్ అర్థం చేసుకోవడంలో నువ్వు ఫస్ట్ ఉండవ్" అంటూ దివ్య తన పాయింట్స్ చెప్పి గౌరవ్‌ని నామినేట్ చేసింది. దీనికి "గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీరు ఏం చెప్పారు. ఈ టైమ్‌లో నువ్వు సపోర్ట్ చెయ్ నాకు టైమ్ వచ్చినప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్పారు.. కానీ అక్కడ మీ లక్ష్యం మొత్తం తనూజని తీసేయడమే" అంటూ దివ్యపై సీరియస్​ అయ్యాడు.

ఆ వెంటనే గౌరవ్‌ని ఇదే పాయింట్ చెప్పి తనూజ నామినేట్ చేసింది. "నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నీకే అర్థం కాలేదు. ఒకరికి సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చావ్. వాళ్లు గేమ్ నుంచి ఔట్ అవ్వగానే ఇంకెవరికీ నేను సపోర్ట్ చేయను అంటూ నీకు సంబంధమే లేనట్లు తిరుగుతున్నావ్. నీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు చాలా సూపర్ స్వీట్‌గా మాట్లాడతావ్. అవసరం తీరిపోగానే ఏంటి అన్నట్లు కేర్‌లెస్‌గా మాట్లాడతావ్. అప్పుడు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ పూర్తిగా మారిపోతుంది" అంటూ తనూజ ఫైర్ అయింది.

దీనికి "కెప్టెన్సీలో నా ఫస్ట్ ఆప్షన్ భరణి సార్ అని చెప్పగానే మీరు వావ్ గౌరవ్ వావ్ అంటూ వెటకారంగా మాట్లాడారు.. అసలు నేను హెల్ప్ చేస్తానని మీరు ఎందుకు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాలి" అంటూ తనూజని క్వశ్చన్ చేశాడు గౌరవ్. ఇక ప్రోమో చివరిలో నిఖిల్‌ని నామినేట్ చేశాడు సుమన్ శెట్టి. వీళ్లిద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్​ నడిచింది. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. ఇలా రెండు ప్రోమోలు ఎండ్​ అయ్యేసరికి దివ్య, భరణి, గౌరవ్​, నిఖిల్​ నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు. పూర్తి లిస్ట్​ ఎపిసోడ్​లో తెలుస్తుంది.

Bigg Boss 9 Telugu Winner : విన్నర్ ఆ ఇద్దరిలోనే​​! - ఓటు వేసి మరీ తేల్చేశారుగా!

Bigg Boss 9 Telugu: "మీ రంగు బయటపడుతుంది" దివ్యకు వార్నింగ్, ఇమ్మూకి అలర్ట్! - సాయి ఎలిమినేట్​!

