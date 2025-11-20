Bigg Boss 9 Telugu: "ఈ వారం నువ్వు కెప్టెన్ కావాల్సిందే" - హౌజ్లోకి భరణి కూతురు, రీతూ మదర్!
- భరణి బాండింగ్పై కూతురు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ - ఎమోషనల్గా ప్రోమోలు!
Published : November 20, 2025 at 5:12 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Latest Promo: బిగ్బాస్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వీక్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే పలువురి హౌజ్మేట్స్కు సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ ఇంట్లోకి రాగా, తాజాగా నేటి ఎపిసోడ్లో మరో ముగ్గురు రానున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ చేశారు. అయితే మొదటి ప్రోమోలో భరణి కూతురు రాగా, రెండో ప్రోమోలో రీతూ మదర్ వచ్చారు. ఈ ప్రోమోలలో హైలెట్ అయిన విషయం ఏంటంటే బాండింగ్స్ అంటూ అందరూ భరణిని టార్గెట్ చేయగా.. దీనికి దిమ్మతిరిగే ఆన్సర్ ఇచ్చింది అతని కూతురు. ఇంకా ప్రోమోల్లో ఏమేమి జరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇప్పటి నుంచి సుమన్ బాబాయ్: బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ప్రోమోలో భరణి కూతురు ఇంట్లోకి వచ్చినట్లు చూపించారు. ఈ క్రమంలోనే ముందుగా స్టోర్ రూమ్ బజర్ వేశాడు బిగ్బాస్. ఏమో వచ్చాయి అనుకుంటూ రీతూ, పవన్, దివ్య లోపలికి వెళ్లేందుకు చూసి.. భరణి కూతురుని చూసి షాక్ అవుతారు. దివ్య వెంటనే భరణి గారు అని పిలుస్తుంది. సర్ప్రైజ్ అంటూ వెళ్లి హత్తుకుని ఏడ్చేసింది భరణి కూతురు. ఆ తర్వాత "మీ రిబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. చూపించండి నాకు. నిజంగా తగ్గిందా" అంటే భరణి "తగ్గిపోయిందమ్మా" అని చెప్పాడు. తర్వాత ఇంట్లో వాళ్లని పరిచయం చేశాడు భరణి. సుమన్ని చూసి.. "సుమన్ బాబాయ్ ఇప్పటి నుంచి" అని చెప్తుంది. అలాగే దివ్య, తనూజకు హగ్ ఇస్తుంది.
ఆ బాండింగ్స్ గురించి మాకు తెలుసు: తర్వాత భరణి, ఆయన కూతురు మాట్లాడుకుంటూ.. "నానమ్మ ఎలా ఉంది" అని భరణి అడిగితే.. "నానమ్మ, మమ్మీ అందరూ బాగున్నారు. హెల్త్ జాగ్రత్త డాడీ. అసలు చూడలేకపోయాము ఆ రోజు" అంటూ ఏడ్చేసింది. "మేము నీ గురించి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాము నీకు కూతుళ్లుగా ఉన్నందుకు. మిమ్మల్ని అందరూ బాండింగ్స్ బాండింగ్స్ అని అంటున్నారు కానీ.. అది మీరు పెరిగిన వాతావరణం.. అందుకే అందర్నీ దగ్గరకు తీసుకుంటున్నారు. నా చెల్లి, నా డాటర్ అని వాళ్లని బాగా చూసుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు. నువ్వు ఫ్యామిలీ పర్సన్ కాబట్టి మాకు ఆ విషయం అర్థమవుతుంది. ఎలాగైనా ఈ వారం నువ్వు కెప్టెన్ కావాలి" అని చెప్పేసింది. ఇక "కచ్చితంగా అవుతాను" అంటూ భరణి రిప్లై కూడా ఇచ్చేశాడు. దీంతో ప్రోమో ముగిసింది.
నిన్ను కొట్టాలని ఉంది: ఇక రెండో ప్రోమోలో బిగ్బాస్ ఇంట్లోకి రీతూ తల్లి వచ్చారు. అయితే ఆమె అందరిలా కాకుండా కాసేపు కంటెస్టెంట్లతో ఆడుకుంది. కిచెన్లో రీతూ, కల్యాణ్తో మాట్లాడుతుండగా.. "పవన్ కల్యాణ్ ఫ్రీజ్" అంటూ ఆర్డర్ వేసింది. తనూజ అర్థం చేసుకుని హేయ్ అనేసరికి.. "తనూజ ఫ్రీజ్" అంటూ చెప్పింది. ఇంతలో వాయిస్ గుర్తుపట్టిన రీతూ మమ్మీ అంటూ ఏడ్చేసింది. అప్పుడు ఆమె ఇంట్లో అందరికీ ఫాస్ట్ ఫార్వార్డ్, ఫ్రీజ్ చెప్పి రీతూ అమ్మ ఇంట్లోకి వచ్చారు. ఇక తల్లిని చూడగానే రీతూ ఏడుస్తూ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఏడ్చేసింది. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు హగ్ చేసుకున్నారు. రీతూ ఏడుస్తుంటే.. "నేను నీకు చెప్పింది ఏంటి. నువ్వు వచ్చి చేసేది ఏంటి. నిన్ను కొట్టాల్సిందే. చపాతీ కర్ర ఇవ్వండి తినని కొట్టాలి" అంటూ కర్ర తెచ్చుకునేసరికి.. రీతూ ఏడ్చేసింది. దాంతో వాళ్ల అమ్మ కూడా ఆమెను హగ్ చేసుకుని ఏడ్చేసింది. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. ఇలా.. రెండు ప్రోమోలు కూడా ఎమోషనల్గా సాగాయి.
