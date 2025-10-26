ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu : బాసూ.. జాగ్రత్త పడుతున్నావా ?

- వీకెండ్​ రివ్యూలో పెరిగిన వాల్యూమ్ - ఆ ఫీలింగ్ దూరం చేసేందుకేనా? - లేదంటే ప్లాన్​లో భాగమేనా??

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu : "అనగనగా ఎనకటికి ఏడేళ్ల క్రితం గుర్రపు బండి కొన్నా. మొదటి సారి ఈ వీధికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వంద మందొచ్చారు జనం. ఓ సోస్​.. నా బండి చూడ్డానికే ఇంతమందొచ్చారు కదా అని, రెండోసారి ఏసుకొచ్చాను. 50 మంది వచ్చారు. మూడోసారి తోలుకొచ్చాను. ఎవ్వర్రాలేదు. నేను, నా గుర్రం మిగిలాం" ఓ తెలుగు సినిమాలో నూతన్ ప్రసాద్ సెటైర్ ఇది.

రోజులు గడుస్తున్నకొద్దీ ఏదైనా పాత బడిపోవలసిందే. అది ప్రకృతి ధర్మం మరి! కానీ, అతి చేస్తే అంతకన్నా ముందే షెడ్డుకెళ్లి పోవడం గ్యారెంటీ అన్నది చరిత్ర నిరూపిస్తున్న సత్యం. ఈ విషయాన్ని ముందే గమనించారో, లేదంటే స్క్రిప్టులో భాగమో తెలియదుగానీ.. బిగ్​ బాస్​ సీజన్ 9​లో ఓ ముఖ్యమైన ఛేంజోవర్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వారం మొత్తం కంటిస్టెంట్లు చేసిన ఓవరాక్షన్​ను వీకెండ్​లో విట్​నెస్​తో సహా వాళ్లకే చూపిస్తూ లెంపలేయిస్తున్నారు హోస్ట్! ఆడియెన్స్​ సాక్షిగా సంస్కారవంతమైన సబ్బుతో కడిగిపారేస్తున్నారు.

న్యాయ విచారణ :

లేటెస్ట్​ వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​లో దివ్వెల మాధురి, తనూజ, సంజన విషయంలో నాగార్జున శివ స్టైల్​లో డైలాగ్స్​ పేల్చారు. "మీరు తోపు అయితే బయట చూస్కోండి. ఇక్కడ కాదు" అంటూ పతాక స్థాయిలో వార్నింగ్ ఇచ్చారు. బాడీ షేమింగ్, సెలబ్రిటీ సిండ్రోమ్ వంటి అంశాలను క్లియర్​ ​గా కట్ చేసి పారేశారు. సహజంగానే కంటిస్టెంట్ల వారీగా విడిపోయి షో చూసే ప్రేక్షకులకు ఇది సంతృప్తికరంగా అనిపిస్తోంది. అయితే, గతంలో లేనంతగా ఈసారి హోస్ట్​ "న్యాయ విచారణ" డోస్ పెరగడంతో ఇది దిద్దుబాటు చర్యనా? లేక ప్లాన్​లో భాగమేనా? అనే చర్చ సోషల్ సర్కిల్స్​లో సాగుతోంది.

స్క్రిప్ట్ మారిందా?

బిగ్​ బాస్​ హౌస్​ అనగానే అన్ వాంటెడ్ తిట్లు, వాంటెడ్​ గొడవలు అనే ఫీలింగ్​ ఒక స్థాయిలో ఏర్పడింది. ఇక, డ్యుయల్, ట్రయాంగిల్​ అంటూ పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చే ప్రేమ కథలకు లెక్కే లేదు. ఇవన్నీ సీజన్ల తరబడి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, కేవలం ఈ హ్యాంగర్లతోనే బిగ్​ బాస్​ బండిని ఎల్లకాలమూ ముందుకు లాగడం కుదరని పని. అందుకే స్క్రిప్టు మార్చారనే డిస్కషన్ సాగుతోంది.

కొత్త టచ్​ ఇస్తున్నారా?

ఇందులో భాగంగానే హోస్ట్ గేరు మార్చారని అంటున్నారు. కంటిస్టెంట్ల గొడవలు మరీ హద్దు దాటి, అలాగే కొనసాగితే ఆడియెన్స్​కు రొటీన్ ఫీలింగ్​ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే దిద్దుబాటు చర్యలు చేపడుతున్నట్టు సమాచారం. ఎవ్రీ వీకెండ్​లో వీడియోలు ప్లే చేసి కంస్టెంట్లను కరెక్ట్ చేసే పని ఇందుకోసమే పెట్టుకున్నారని టాక్. లేదంటే.. షోకు కొత్త టచ్ ఇచ్చేందుకోసం ఇంప్లిమెంట్​ చేసిన ఓ కొత్త ప్లాన్​ కూడా ఇది కావొచ్చని అంటున్నారు!

ఏది ఎలా ఉన్నా.. నాగార్జున "మాస్" వార్నింగ్స్​కు ఆడియెన్స్​ నుంచి మంచి అప్లాజే వస్తోంది. అందుకే ప్రతి వారమూ వాల్యూమ్ పెంచుతున్నారు. మరి, ఇది ఎంత కాలం కొనసాగుతుందో చూడాలి.

Bigg Boss 9 Telugu 7th Week Elimination : బిగ్​ బాస్​ మాస్​ మంత్రాంగం - ఎలిమినేషన్ డబుల్.. ఎలివేషన్ ట్రిపుల్!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU HOSTING REVIEW
NAGARJUNA HOSTING REVIEW
BIGG BOSS
KING NAGARJUNA
BIGG BOSS 9

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.