Bigg Boss 9 Telugu : బాసూ.. జాగ్రత్త పడుతున్నావా ?
- వీకెండ్ రివ్యూలో పెరిగిన వాల్యూమ్ - ఆ ఫీలింగ్ దూరం చేసేందుకేనా? - లేదంటే ప్లాన్లో భాగమేనా??
Published : October 26, 2025 at 3:31 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu : "అనగనగా ఎనకటికి ఏడేళ్ల క్రితం గుర్రపు బండి కొన్నా. మొదటి సారి ఈ వీధికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వంద మందొచ్చారు జనం. ఓ సోస్.. నా బండి చూడ్డానికే ఇంతమందొచ్చారు కదా అని, రెండోసారి ఏసుకొచ్చాను. 50 మంది వచ్చారు. మూడోసారి తోలుకొచ్చాను. ఎవ్వర్రాలేదు. నేను, నా గుర్రం మిగిలాం" ఓ తెలుగు సినిమాలో నూతన్ ప్రసాద్ సెటైర్ ఇది.
రోజులు గడుస్తున్నకొద్దీ ఏదైనా పాత బడిపోవలసిందే. అది ప్రకృతి ధర్మం మరి! కానీ, అతి చేస్తే అంతకన్నా ముందే షెడ్డుకెళ్లి పోవడం గ్యారెంటీ అన్నది చరిత్ర నిరూపిస్తున్న సత్యం. ఈ విషయాన్ని ముందే గమనించారో, లేదంటే స్క్రిప్టులో భాగమో తెలియదుగానీ.. బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో ఓ ముఖ్యమైన ఛేంజోవర్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వారం మొత్తం కంటిస్టెంట్లు చేసిన ఓవరాక్షన్ను వీకెండ్లో విట్నెస్తో సహా వాళ్లకే చూపిస్తూ లెంపలేయిస్తున్నారు హోస్ట్! ఆడియెన్స్ సాక్షిగా సంస్కారవంతమైన సబ్బుతో కడిగిపారేస్తున్నారు.
న్యాయ విచారణ :
లేటెస్ట్ వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో దివ్వెల మాధురి, తనూజ, సంజన విషయంలో నాగార్జున శివ స్టైల్లో డైలాగ్స్ పేల్చారు. "మీరు తోపు అయితే బయట చూస్కోండి. ఇక్కడ కాదు" అంటూ పతాక స్థాయిలో వార్నింగ్ ఇచ్చారు. బాడీ షేమింగ్, సెలబ్రిటీ సిండ్రోమ్ వంటి అంశాలను క్లియర్ గా కట్ చేసి పారేశారు. సహజంగానే కంటిస్టెంట్ల వారీగా విడిపోయి షో చూసే ప్రేక్షకులకు ఇది సంతృప్తికరంగా అనిపిస్తోంది. అయితే, గతంలో లేనంతగా ఈసారి హోస్ట్ "న్యాయ విచారణ" డోస్ పెరగడంతో ఇది దిద్దుబాటు చర్యనా? లేక ప్లాన్లో భాగమేనా? అనే చర్చ సోషల్ సర్కిల్స్లో సాగుతోంది.
స్క్రిప్ట్ మారిందా?
బిగ్ బాస్ హౌస్ అనగానే అన్ వాంటెడ్ తిట్లు, వాంటెడ్ గొడవలు అనే ఫీలింగ్ ఒక స్థాయిలో ఏర్పడింది. ఇక, డ్యుయల్, ట్రయాంగిల్ అంటూ పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చే ప్రేమ కథలకు లెక్కే లేదు. ఇవన్నీ సీజన్ల తరబడి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, కేవలం ఈ హ్యాంగర్లతోనే బిగ్ బాస్ బండిని ఎల్లకాలమూ ముందుకు లాగడం కుదరని పని. అందుకే స్క్రిప్టు మార్చారనే డిస్కషన్ సాగుతోంది.
కొత్త టచ్ ఇస్తున్నారా?
ఇందులో భాగంగానే హోస్ట్ గేరు మార్చారని అంటున్నారు. కంటిస్టెంట్ల గొడవలు మరీ హద్దు దాటి, అలాగే కొనసాగితే ఆడియెన్స్కు రొటీన్ ఫీలింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే దిద్దుబాటు చర్యలు చేపడుతున్నట్టు సమాచారం. ఎవ్రీ వీకెండ్లో వీడియోలు ప్లే చేసి కంస్టెంట్లను కరెక్ట్ చేసే పని ఇందుకోసమే పెట్టుకున్నారని టాక్. లేదంటే.. షోకు కొత్త టచ్ ఇచ్చేందుకోసం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఓ కొత్త ప్లాన్ కూడా ఇది కావొచ్చని అంటున్నారు!
ఏది ఎలా ఉన్నా.. నాగార్జున "మాస్" వార్నింగ్స్కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి అప్లాజే వస్తోంది. అందుకే ప్రతి వారమూ వాల్యూమ్ పెంచుతున్నారు. మరి, ఇది ఎంత కాలం కొనసాగుతుందో చూడాలి.
