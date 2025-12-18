Bigg Boss 9 Telugu : గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్గా ఆ స్టార్ 'హీరో'! - టైటిల్ రేస్లో దూసుకెళ్తున్న ఆ ఇద్దరు!
Published : December 18, 2025 at 4:40 PM IST
Bigg Boss Telugu 9 Grand Finale Chief Guest : తెలుగు బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు వేళ అయింది. ప్రస్తుతం హౌజ్లో టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఉండగా.. డిసెంబర్ 21వ తేదీ, ఆదివారం రోజున ఫినాలే జరగనుంది. ఆ రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి గ్రాండ్ ఫినాలే సెలబ్రేషన్స్ మొదలు కానున్నాయి. ఫినాలే టైమ్ సమీపిస్తుండడంతో ఈ సీజన్ విన్నర్ ఎవరు అవుతారు? రూ.50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ అందుకునేది ఎవరు? వంటి విషయాలు తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ విషయాలపై సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం మొదలైపోయింది. అయితే, సీజన్ 9 విన్నర్తో పాటు గ్రాండ్ ఫినాలే గెస్ట్ ఎవరన్నదానిపై కూడా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరు స్టార్ హీరోల పేర్లు గెస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్నట్లు టాక్. మరి, వారు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గత సీజన్స్లో ఫినాలేకు వచ్చిన గెస్ట్లు :
బిగ్ బాస్ 2017లో మొదలైంది. ఫస్ట్ సీజన్కు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్గా ఉండగా.. ఆ సీజన్లో విన్ అయిన శివ బాలాజీకి ఎన్టీఆరే ట్రోపీ అందజేశారు. ఇక నాని హోస్ట్ చేసిన రెండో సీజన్లో వెంకటేశ్ చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ఈ సీజన్ విన్నర్ అయిన కౌశల్ హీరో వెంకటేశ్ చేతుల మీదుగా ట్రోపీ అందుకున్నారు. మూడో సీజన్ నుంచి బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా నాగార్జున బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. మూడో సీజన్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గెస్ట్గా వచ్చి రాహుల్ సిప్లిగంజ్కు ట్రోపీ ఇచ్చారు. అలాగే, సీజన్ 4లో మరోసారి విచ్చేసిన చిరంజీవి.. అభిజీత్ను విన్నర్గా ప్రకటించారు. ఇక సీజన్ 5 నుంచి సీజన్ 7(ఓటీటీ కలిపి) వరకు బిగ్ బాస్ విన్నర్స్గా నిలిచిన వారికి అక్కినేని నాగార్జుననే ట్రోపీ అందజేశారు. తర్వాత సీజన్ 8లో మాత్రం గ్రాండ్ ఫినాలేకు గెస్ట్కు చిరంజీవి తనయుడు, మెగా పవర్ స్టార్ "రామ్ చరణ్" వచ్చారు. ఆ సీజన్ విన్నర్కు నిఖిల్కు ట్రోపీ అందించారు.
చీఫ్ గెస్ట్గా మెగాస్టార్!
ఇక ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ సీజన్ 9కు మరోసారి చీఫ్ గెస్ట్గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే మెగాస్టార్ కూడా అందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు సోషల్ మీడియాలో టాక్ నడుస్తోంది. అదే, నిజమైతే బిగ్ బాస్ ఫినాలేకు గెస్ట్గా చిరు రావడం ముచ్చటగా మూడోసారి అవుతుంది. అయితే, చిరంజీవి రాకకు మరో కారణం కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేంటంటే, అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో చిరు నటించిన "మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" మూవీ వస్తోంది. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా రిలీజ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా బిగ్ బాస్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు మెగాస్టార్ "చిరంజీవి" ముఖ్య అతిథిగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ఫినాలేకు వచ్చే గెస్ట్లలో బలంగా వినిపిస్తోన్న మరో పేరు పాన్ ఇండియా హీరో రెబల్ స్టార్ "ప్రభాస్". ఈయన నటిస్తున్న "రాజా సాబ్" మూవీ కూడా జనవరి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. దాంతో ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఆయన గెస్ట్గా వచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు. నిజంగానే ప్రభాస్ వస్తే బిగ్ బాస్ క్రేజ్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి, ఫైనల్గా ఈ ఇద్దరిలో ఏ స్టార్ హీరోను గ్రాండ్ ఫినాలేలో చూడొచ్చు అనే దానిపై త్వరలో అధికారిక ప్రకటన రానుంది.
ఆ ఇద్దరి మధ్యే టైటిల్ రేసు!
ఇదిలా ఉంటే.. బిగ్ బాస్ 9 ఫైనల్ ఓటింగ్కు సంబంధించి సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్, పోల్స్ చూస్తుంటే పోటీ 'నువ్వా-నేనా' అన్నట్లుగా సాగుతోంది. టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్లో కల్యాణ్- తనూజ మధ్యనే 'టైటిల్ రేసు' నడుస్తున్నట్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది. అన్నీ ఓటింగ్ లైన్స్ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. ఇక మూడో స్థానంలో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్ డీమాన్ పవన్ ఉన్నట్లు టాక్. ఇతనికి ఆ తర్వాత స్థానంలో ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే, బిగ్ బాస్లో చివరి నిమిషం వరకు ఏదైనా జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి ఓటు రిజల్ట్ను తారుమారు చేస్తుంది. కాబట్టి, అసలు సిసలు విన్నర్ ఎవరో తెలియాలంటే ఆదివారం జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
