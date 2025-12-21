ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: "బిగ్​బాస్" ​పై పోలీసుల నిఘా - ఆ ఫ్యాన్స్​పై ప్రత్యేక నజర్​?

-మరికొన్ని గంటల్లో బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 గ్రాండ్​ ఫినాలే - అభిమానులకు పోలీసుల కీలక సూచనలు!

Bigg Boss 9 Telugu Police Warning
Bigg Boss 9 Telugu Police Warning (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Police Warning: బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్​ తెలుగు సీజన్​ 9 క్లైమాక్స్​కు చేరుకుంది. 15వ వారాల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ షో మరికొన్ని గంటల్లో పూర్తికానుంది. అయితే విన్నర్​, రన్నర్​ ఎవరు అవుతారనేది పక్కన పెడితే.. బయట ఫ్యాన్స్​ హంగామా మామాలుగా లేదు. తమ ఫేవరెట్​ కంటెస్టెంట్​ విన్​ అవుతారని రచ్చరచ్చ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అభిమానులకు హైదరాబాద్​ పోలీసులు కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​ బయట భారీ బందోబస్త్​: సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీన అట్టహాసంగా మొదలైన బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9కు మరికొన్ని గంటల్లో శుభం కార్డు పడనుంది. ​అయితే, ఈసారి విన్నర్ ఎవరనే ఉత్కంఠతో పాటు, స్టూడియో బయట భద్రతా వ్యవహారాలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఎందుకంటే జూబ్లీహిల్స్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతను పోలీసులు కట్టుదిట్టం చేశారని సమాచారం. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా స్టూడియోస్‌ బయట భారీ బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారని సోషల్​ మీడియాలో న్యూస్​ చక్కర్లు కొడుతోంది.

ఫ్యాన్స్​ అతి చేయొద్దు: బిగ్​బాస్ సీజన్​ 9 విజేతను ప్రకటించిన తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా హైదరాబాద్ పోలీసులు గట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నారట. మరీ ముఖ్యంగా అభిమానులకు పోలీసులు ముందస్తుగా హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. స్టూడియో వద్ద అభిమానులు గుమిగూడటం, ర్యాలీలు తీయడం, విజయోత్సవాల పేరుతో అల్లరి చేయడం వంటివి చేస్తే కఠిన చర్యలతో పాటు అరెస్ట్​కు కూడా చేస్తారని వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి ఫ్యాన్స్ మరీ ముఖ్యంగా కల్యాణ్​, తనూజ అభిమానులు​ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. అత్యుత్సాహానికి పోయి ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.

పోలీసుల వార్నింగ్​కు కారణం ఇదే: 2023 డిసెంబరు 17న బిగ్‌బాస్‌-7 విన్నర్​గా పల్లవి ప్రశాంత్‌ను ప్రకటించిన అనంతరం ఆయన స్టూడియో నుంచి బయటకు వచ్చాక అభిమానుల అత్యుత్సాహంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. భారీగా ఫ్యాన్స్ రావడం, పల్లవి ప్రశాంత్​కి పోలీసులు సూచలను ఇచ్చినా వాటిని పాటించకపోవడంతో గందరగోళం ఏర్పడింది. ఇందులో భాగంగానే పలువురు కంటెస్టెంట్స్​ కార్లు సహా ఆర్టీసీ బస్సులను కూడా అభిమానం పేరుతో ధ్వంసం చేశారు. దానిని సీరియస్​గా తీసుకున్న పోలీసులు అందుకు కారణం అయిన పల్లవి ప్రశాంత్​ను అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈసారి కూడా ఎటువంటి సంఘటలనలకు తావులేకుండా పోలీసులు ముందస్తుగా బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు అభిమానులకు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేశారని తెలుస్తోంది.

విన్నర్​ రేసులో ఇద్దరు: ఇక విన్నర్​ విషయానికి వస్తే ఇద్దరి పేర్లు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. వారే కల్యాణ్​, తనూజ. ఏ సీజన్​లో కూడా విన్నర్​ విషయంలో ఇంత ఉత్కంఠ లేదని సగటు అభిమానులు చెబుతోన్న మాటలు. ఎందుకంటే ఫినాలే వీక్​ తర్వాత గెలుపు అవకాశాలు ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నాయో ప్రేక్షకులు ఇట్టే చెప్పేవారు. కానీ ఈ సీజన్​లో మాత్రం ఆపరిస్థితి కనిపించడం లేదు. అందుకు కారణం ఈ ఇద్దరి మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొనడమే. ఓటింగ్​ వారం రోజులు కూడా నువ్వా- నేనా అన్నట్టు పోటీ పడ్డారు. మరి ఈ రేసులో గెలిచి ట్రోపీని ముద్దాడేది ఎవరో మరికొన్ని గంటల్లో తెలియనుంది.

Bigg Boss 9: బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో సెలబ్రిటీల సందడి - కల్యాణ్​ తలకు గాయం!

Bigg boss 9 Telugu Winner Voting : కల్యాణ్​ పడాల స్థానం ఆక్రమణ! - బిగ్​బాస్​ లో నయా చరిత్ర!?

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU GRAND FINALE
BIGG BOSS 9 TELUGU POLICE WARNING
POLICE STRONG WARNING TO FANS
బిగ్​బాస్​ 9 తెలుగు గ్రాంఢ్​ ఫినాలే
BIGG BOSS 9 TELUGU POLICE WARNING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.