Bigg boss 9 Telugu Finale : శనివారం ఆ ఇద్దరు ఔట్ - ఇమ్మూ సంచలన డెసిషన్!
- ఇప్పటికే పూర్తయిన ఎపిసోడ్ షూట్ - ట్రోఫీ కోసం హోరా హోరీ పోరాటం!
Published : December 20, 2025 at 2:20 PM IST
Bigg boss 9 Telugu Finale : బిగ్ బాస్ 9వ సీజన్ ఆఖరి ఘడియల్లో ఉంది. టైటిల్ పోరులో ఉన్న టాప్ 5 కంటిస్టెంట్లు "నువ్వా నేనా?" అంటున్నారు. అయితే వీరిలో విజేత ఎవరు అనే విషయంలో ఎవరి అంచనాలు వారికి ఉన్నప్పటికీ.. మెజారిటీ ఆడియెన్స్ మాత్రం "ఆ ఇద్దరి మధ్యనే పోటీ" అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం హౌజ్ నుంచి ఇద్దరు ఎలిమినేట్ కాబోతున్నారని టాక్. మిగిలిన ముగ్గురిలో విజేతను సండే రోజున అనౌన్స్ చేయనున్నారు. మరి, శనివారం వెళ్లిపోతున్న ఆ ఇద్దరు ఎవరు? ఇమ్మాన్యుయేల్ తీసుకోబోతున్న సంచలన నిర్ణయం ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
షూటింగ్ కంప్లీట్!
హౌజ్లో ఉన్న ఐదుగురిలో ఇద్దరిని ఈ రోజే పంపించేయనున్నట్టు టాక్. మరి, హౌజ్ నుంచి వెళ్లిపోయే ఆ ఇద్దరు ఎవరు? అని నెటిజన్లు తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. విన్నర్ కోటాలో కల్యాణ్ పడాల, తనూజను పక్కన పెట్టగా.. మిగిలిన ముగ్గురిలో హౌజ్ ను వీడబోయేది ఎవరనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. నిజానికి ఇమ్మాన్యుయెల్, డీమాన్, సంజనా ముగ్గురిలో చివరి ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవుతారని మెజారిటీ ఆడియెన్స్ భావిస్తున్నారు. కానీ, ట్విస్టుల పేరుతో బిగ్ బాస్ వేరే వాళ్లను కూడా ఎలిమినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని కొందరు అంటున్నారు. ఈ మేరకు గత ఎలిమినేషన్స్ గుర్తు చేస్తున్నారు. కానీ, అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ ఎపిసోడ్ షూట్ కూడా తాజాగా కంప్లీట్ అయినట్టు సమాచారం. ఈ లీక్స్ ప్రకారం సంజనా, పవన్ ఎలిమినేట్ అవుతారట. ముందుగు సంజనా హౌజ్ నుంచి వెళ్లిపోతారని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత పవన్కు గేట్లు ఓపెన్ చేస్తారట.
ఇమ్మూ షాకింగ్ డెసిషన్!
ఇక ఇద్దరు వెళ్లిపోతే ఇమ్మూ, తనూజ, కల్యాణ్ మిగులుతారు. వీరిలో టైటిల్ పోరు ప్రధానంగా కల్యాణ్, తనూజ మధ్యనే సాగుతుందట. అయితే.. నిన్నటి వరకూ పడాల విన్నర్గా నిలుస్తాడని అందరూ భావించారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఓటింగ్ కూడా కొనసాగింది. కానీ, ఓటింగ్ లైన్స్ క్లోజైన శుక్రవారం రోజు లెక్కలు మారిపోయి, తనూజ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్లిందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, విన్నర్ కూడా ఆమేనని అంటున్నారు. వీళ్లిద్దరి పరిస్థితి ఇలా ఉంటే.. ఇమ్మాన్యుయెల్కి బిగ్ బాస్ బ్రీఫ్ కేస్ ఆఫర్ చోబుతున్నారట!
ఆఖరి వరకూ
బిగ్ బాస్ హిస్టరీలో సూట్ కేసుకు ఉన్న డిమాండ్ ఏంటో అందరికీ తెలిసిందే. విన్నర్కు ట్రోఫీ మాత్రమే మిగులుతుండగా.. సూట్ కేసు అందుకున్నవారికి భారీ మొత్తంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఈ సీజన్లో కూడా సూట్ కేసు సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్గా నిలవనుందట. దీన్ని తీసుకొని వెళ్లిపోయే ఛాన్స్ ఎవరు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించినప్పుడు తనూజ, కల్యాణ్ నో చెబుతారట. వీళ్లిద్దరూ విన్నర్ రేసులో ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే అనుకోవచ్చు. కానీ.. ఇమ్మూ కూడా రిజెక్ట్ చేస్తాడని టాక్. తనకు టైటిల్ గెలిచే సత్తా ఉందని భావిస్తూ అతను కూడా సూట్ కేసును వదులుకుంటాడని సమాచారం. ఇలా ముగ్గురినీ గేమ్లో ఉంచుతారని, చివరి నిమిషం వరకూ ముక్కోణపు పోరు కొనసాగుతుందని తెలుస్తోంది. ఈ ట్రయాంగిల్ వార్లో ముందుగా ఇమ్మూ ఎలిమినేట్ అవుతాడని, ఆ తర్వాత కల్యాణ్ వంతు అని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. చివరగా తనూజ చేతిలో ట్రోఫీ పెడతారని లీక్స్.
కానీ కొందరు మాత్రం అంతిమ విజేత కల్యాణ్ మాత్రమేనని బల్ల గుద్దుతున్నారు. ఎందుకంటే అతను కామన్ కోటా నుంచి వచ్చినవాడు కావడం ప్రధాన కారణమంటున్నారు. సాధారణ జనానికి షోను దగ్గర చేసేందుకు ఈ ప్లాన్ అమలు చేస్తారని చెబుతున్నారు. అటు తనూజ గెలుస్తుందనే వారు కూడా లేడీ కార్డును బయటకు తీస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ సీజన్ విన్నర్ను చివరి వరకు అంచనా వేయలేకుండా చూడడమే ఫైనల్ టాస్క్గా బిగ్ బాస్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరి, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.