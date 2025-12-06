ETV Bharat / entertainment

Published : December 6, 2025 at 10:54 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu First Finalist : బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ ఎవరో తేలిపోయింది. ఛాలెంజ్​, యుద్ధం అంటూ జరిగిన రకరకాల టాస్క్​ల్లో గెలిచి కామనర్​ కల్యాణ్ పడాల టికెట్​ టు ఫినాలే గెలిచి ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అయ్యాడు. ఇదిలా ఉంటే టాస్క్​లు జరుగుతున్న సమయంలో భరణి - కల్యాణ్​ మధ్య పెద్ద గొడవే జరిగింది. ఈ క్రమంలో కల్యాణ్​ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఇక మరో విషయంలో ఇమ్మాన్యుయేల్​, సంజనా మధ్య ఓ గొడవ వల్ల సంజనా వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది. మరి, మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగింది? ఎటువంటి టాస్క్​లు పెట్టారు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బిగ్‌బాస్ సీజన్-9లో ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్‌ని డిసైడ్ చేసేందుకు జరిగిన టాస్కుల్లో పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది. ముఖ్యంగా నాకౌట్ టాస్కులో భరణిని రీతూ ఓడించి అందరినీ అవాక్కయ్యేలా చేసింది. అయితే ఈ టాస్కులో భరణి ఓడిపోయిన తర్వాత "రీతూ పెట్టిన దాంట్లో ఒకటి ట్రయాంగిల్ షేప్‌లో లేదు" అని తనూజ చెప్పడంతో.. దానిని చూసిన భరణి సీరియస్​ అయ్యాడు. "అవును ఇది ట్రయాంగిల్ కాదు. దీనికి మూడు భుజాలు కాదు నాలుగు భూజాలున్నాయి. ఇది రెక్టాంగిల్‌" అంటూ రచ్చరచ్చ చేశాడు. అప్పటికే రీతూని ఈ గేమ్‌లో విన్నర్‌గా సంజన ప్రకటించేసింది. అయినా కూడా భరణి గేమ్ కంటిన్యూ చేస్తానంటూ రింగ్స్ తీసి పోల్‌కి విసిరాడు. ఇది చూసి కంగారుపడిన రీతూ.. కింద దొరికిన మూడో రింగ్​ను తీసుకొని షర్ట్ లోపల దాచేసింది.

షర్ట్​ లోపల రింగ్​ దాచిన రీతూ: ఇది గమనించిన తనూజ.. "రెండే రింగ్స్​ వేశారంటున్నారు. మూడో రింగ్​ను షర్ట్​ లోపల దాచిపెడితే ఎలా" అంటూ చెప్పింది. దాంతో భరణి మరింత సీరియస్​ అయ్యాడు. "ఇప్పటివరకూ నేను నోరుమూసుకొని ఉన్నాను. సంచాలక్‌కి గౌరవం ఇచ్చి సైలెంట్‌గా ఉన్నాను. కానీ ఇది టికెట్ టూ ఫినాలే టాస్క్. ఇందులో మాత్రం ఊరుకోను. ఇక్కడ ఎవరెవరూ చీటింగ్ చేసి గెలిచారో నాకు తెలుసు. షూ చూపిస్తే మనుషుల్ని గుర్తుపట్టడం అన్నీ నాకు తెలుసు" అంటూ భరణి అన్నాడు. నిజానికి భరణి మాట్లాడిన ఈ షూ ఇష్యూ.. కల్యాణ్ ఫస్ట్ టైమ్ కెప్టెన్ అయినప్పుడు జరిగింది. ఆ సమయంలో "డీమాన్ షూతో సైగ చేయడం వల్లే కల్యాణ్.. భరణి లైట్ ఆఫ్ చేసినట్లు గుర్తుపట్టాడు" అంటూ కొంతమంది వీడియోని ట్రోల్ చేశారు. ఆ వీడియోని కన్ఫెషన్ రూమ్‌లో తనూజకు కూడా నాగార్జున చూపించారు. ఇదే టాపిక్‌ని కల్యాణ్ పేరు తేకుండా భరణి కోపంలో అనేశాడు. కానీ "తాను తప్పు చేయకుండా ఇలా మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు" అంటూ కళ్యాణ్ మధ్యలో రెయిజ్ అయ్యాడు.

భరణి - కల్యాణ్​ మధ్య గొడవ: కల్యాణ్ క్వశ్చన్ చేయడంతో భరణికి ఇంకా సీరియస్​ అయ్యాడు. "నీ పేరు తెచ్చానా కల్యాణ్. నువ్వు మాట్లాడకు. నేను నాకు జరిగిన అన్యాయం చెప్తున్నా" అంటూ భరణి ఫైర్ అయ్యాడు. "మీకు జరిగిన అన్యాయం చెప్పుకోండి కానీ నేను తప్పు చేయకుండా నా టాపిక్ ఎందుకు తెస్తున్నారు. ఆ వీడియో సంగతి డీమాన్‌కి కూడా తెలీదు" అంటూ అక్కడే పవన్‌ని పిలిచి కళ్యాణ్ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య సీరియస్​ డిస్కషన్​ జరిగింది. ఇక హౌజ్​మేట్స్​ ఆపడంతో కొద్దిసేపటికి గొడవ సద్దుమనిగింది. కాసేపటి తర్వాత ఈ టాపిక్ విషయంలో బాధపడిన కల్యాణ్ పక్కకెళ్లి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. "నేను తప్పు చేయకపోయినా నన్ను ఇలా బ్యాడ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు" అంటూ కల్యాణ్ ఏడ్చాడు.

సంజనా కాళ్లు పట్టుకున్న ఇమ్మూ: మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే సాంగ్​ తర్వాత భరణి, రీతూ మధ్య జరిగిన టాస్క్​ గురించి మాట్లాడుకున్నారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత సంజనా, ఇమ్మాన్యుయేల్​ మధ్య చిన్న ఇష్యూ జరిగింది. గత ఆదివారం నాటి ఎపిసోడ్​లో లేడీ వాయిస్​లో అమ్మ మీద పాట పాడమని ఇమ్మాన్యుయేల్​ను అడుగుతారు నాగార్జున. దీంతో సింహ రాశి సినిమాలోని "అమ్మా అని పిలిచి పిలిచి గుండె పిండకురా" అని పాట పాడాడు. అయితే ఆ సాంగ్​ గురించి నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. "నేను నార్మల్​గానే పాడాను" అని ఇమ్మాన్యుయేల్​ అన్నా సంజనా మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. దీంతో కాళ్లు పట్టుకుని సారీ చెప్పాడు ఇమ్మూ. అనంతరం ఒంటరిగా కూర్చోని వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది సంజనా.

ఇమ్మాన్యుయేల్​పై రీతూ గెలుపు: ఇక కాసేపటి తర్వాత రీతూ, కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​ మధ్య టాస్క్​ పెట్టారు. "ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అవ్వడం కోసం మీరు ఇప్పుడు మరో యుద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం మీకు ఇస్తున్న టాస్క్​ కట్టు, నిలబెట్టు. ఈ టాస్క్​లో భాగంగా బ్రిక్స్ తీసుకుని.. ఒక టవర్​లా కట్టాలి. మిగిలిన ఇంటి సభ్యులు.. వారు ఎవరినైతే గెలవకూడదు అనుకుంటున్నారో.. వారి పిల్లర్​ని బాల్స్​తో కొట్టాలి. ఆ బాల్స్ తగిలి పిల్లర్ పడిపోకుండా పోటీదారులు బ్యాట్స్​తో ఆపాల్సి ఉంటుంది. బజర్​ మోగే సమయానికి ఎవరి టవర్​ అయితే ఎంత ఎత్తులో ఉంటుందో వాళ్లు గెలిచి ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ రేసులో మరో అడుగు ముందుకు వేస్తారు" అని బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. ఇక ఈ టాస్క్​లో కల్యాణ్​ గెలిచాడు. ఇక ఓడిపోయిన ఇమ్మానుయేల్-రీతూకి మళ్లీ అదే టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. అయితే ఈ టాస్కులో ఇమ్మానుయేల్‌కి భరణి-కల్యాణ్ అండగా నిలిస్తే రీతూ కోసం తనూజ-డీమాన్​ సపోర్ట్ చేశారు. ఇక సంజనా సంచాలకులుగా ఉంది. ఇక ఈ టాస్క్​లో కొద్ది తేడాతో ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఓడిపోవడం, రీతూ గెలవడం జరిగింది.

ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​గా కల్యాణ్​: ఇక ఫైనల్​ రేసులో నిలిచిన కల్యాణ్​, రీతూకి ఓ టాస్క్​ పెట్టారు బిగ్​బాస్​. "బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అవ్వడానికి అడుగు దూరంలో నిలబడ్డారు. ఈ చివరి యుద్ధంలో ఎవరైతే తమ సత్తా చాటుతారో వారే ఆ గౌరవాన్ని పొందగలుగుతారు. మీకిస్తున్న చివరి యుద్ధం "జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా". ఈ టాస్క్​లో భాగంగా యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన టన్నెల్​లో ఉన్న బస్తాలను తీసేసి అందులో నుంచి పాకుతూ లివింగ్​ ఏరియాలోకి వెళ్లాలి. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బ్లాక్స్​ మీద పోల్​ నుంచి దాని మీద నడుస్తూ గార్డెన్​ ఏరియాకు వచ్చి మూడు బాల్స్​లో ఒక దానిని తీసుకుని స్లైడర్​పై రోల్​ చేసి బాస్కెట్​లో పడేలా చేయాలి. అనంతరం ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అనే అర్థం వచ్చేలా పజిల్​ను పూర్తి చేయాలి. ఇలా ఎవరైతే అన్నింటినీ పూర్తి చేస్తారో వాళ్లు ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అవుతారు" అని బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. ఇక ఈ టాస్క్​లో రీతూ, కల్యాణ్​ హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. చివరకు కల్యాణ్​ గెలిచి సీజన్​ ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ షీల్డ్​ గెలుచుకున్నాడు.

