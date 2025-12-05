BB 9 TTF : టికెట్ టు ఫినాలే రేసులో ముగ్గురు - ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అతనేనా?
- కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతూ హోరాహోరీ - విజేతపై సోషల్ మీడియాలో భారీ ఊహాగానాలు
Published : December 5, 2025 at 12:25 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu First Finalist: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో రెండు వారాల్లో షోకు ఎండ్ కార్డ్ పడనుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్లో టికెట్ టు ఫినాలే టాస్క్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో హౌజ్మేట్స్ మధ్య గొడవలు కూడా గట్టిగానే జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రేసు నుంచి నలుగురు అవుట్ కాగా.. మిగిలిన నలుగురు ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ రేసులో ఉన్నారు. మరి, అందులో చివరి వరకు ఎవరు ఉంటారు? గెలిచే అవకాశం ఎవరికి ఎక్కువ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కాన్సెప్ట్ ఇదే: గత అన్ని సీజన్లలో ఈ పోటీని టికెట్ టు ఫినాలే అనగా.. ఈ సీజన్లో మాత్రం ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అని పిలుస్తున్నారు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ ఏరియాలో హౌజ్మేట్స్ కోసం కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి కొన్ని కలర్స్ ఉన్న గడులు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో తమకు నచ్చిన కలర్ను కంటెస్టెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇందులో కూడా రెండు రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రౌండ్ పేరు ఛాలెంజ్. రెండో రౌండ్ పేరు యుద్ధం. ఛాలెంజ్ రౌండ్లో బిగ్బాస్ చెప్పిన ప్రతిసారీ ముగ్గురు పాల్గొనాలి. అందులో గెలిచిన వారు తమ కలర్ బాక్స్ పక్కన ఉన్న ఎంప్టీ గడుల్లో ఒకదానిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న బాక్సులకు బౌండరీవైపున ఎవరు ఉంటారో అందులో ఒకరితో గేమ్ ఆడాలి. దీనిని యుద్ధం అని పిలుస్తున్నారు బిగ్బాస్. ఛాలెంజ్ రౌండ్లో ఓడిపోయిన వారికి ఆడటానికి మరో అవకాశం ఉంటుంది. కానీ యుద్ధం రౌండ్లో ఓడిపోతే మొత్తానికి రేసు నుంచి అవుట్ అవుతారు. ఇలా లాస్ట్ వరకు ఎవరైతే అన్ని గడులను తమ కలర్ వచ్చేలా చూసుకుంటారో వాళ్లు విన్నర్. ఇది టికెట్ టు ఫినాలే గెలుచుకునేందుకు పోటీ.
ఇక ఇందులో ముందుగా ఛాలెంజ్ రౌండ్ ఆడటానికి ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్, రీతూ పోటీ పడగా ఇమ్మూ గెలిచి, సంజనాతో యుద్ధం చేశాడు. ఇందులో కూడా ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలవడంతో సంజనా రేసు నుంచి తప్పుకుంది. ఇక రెండో ఛాలెంజ్లో డీమాన్, భరణి, తనూజ పాల్గొనగా.. తనూజ గెలిచి యుద్ధం చేయడానికి సుమన్ శెట్టిని ఎంచుకున్నారు. ఇందులో సుమన్ శెట్టి విన్ కావడంతో తనూజ రేస్ నుంచి తప్పుకుంది. మూడో ఛాలెంజ్లో కల్యాణ్, డీమాన్, సుమన్ పోటీపడగా.. డీమాన్ గెలిచి యుద్ధం కోసం భరణిని ఎంచుకున్నాడు. ఇందులో భరణి గెలవగా డీమాన్ రేసు నుంచి తప్పుకున్నాడు.
ఇక నాలుగో ఛాలెంజ్లో కల్యాణ్, రీతూ, భరణి టాస్క్లు ఆడగా.. కల్యాణ్ గెలిచి ఆపోజిట్గా సుమన్ శెట్టిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇందులో కల్యాణ్ గెలవడంతో సుమన్ రేసు నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఇక చివరి ఛాలెంజ్ను రీతూ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఆడగా.. రీతూ చౌదరి గెలిచి అపోనెంట్గా భరణిని సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఇక టాస్క్లో రీతూ గెలవడంతో భరణి రేసు నుంచి అవుట్ అయ్యాడు. ఇలా ఇప్పటి వరకు జరిగిన టాస్క్ల్లో ఛాలెంజ్లు పూర్తి కాగా.. కేవలం యుద్ధాలు మాత్రమే మిగిలాయి. అంటే ఇకపై టాస్క్లను ఇద్దరు మాత్రమే ఆడతారు. ఇలా టాస్క్లు పూర్తయ్యే సరికి సంజనా, తనూజ, డీమాన్, సుమన్ శెట్టి, భరణి రేసు నుంచి తప్పుకోగా.. రీతూ, ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ మిగిలారు.
ఎవరికి గెలిచే అవకాశం ఉంది: వీళ్ల ముగ్గురిలో కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్కు గెలిచే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కారణం.. రీతూతో పోలిస్తే కల్యాణ్, ఇమ్మూలు ఫిజికల్గానే కాదు మెంటల్గా కూడా స్ట్రాంగ్. ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కోసం ఏఏ టాస్క్లు పెడతారో తెలియదు. కానీ ఎక్కువ గెలిచే అవకాశాలు మాత్రం వీళ్లిద్దరికే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే లేటెస్ట్ అప్డేట్ ప్రకారం ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతూకు గేమ్ పెడితే ఇందులో ఊహించని విధంగా రీతూ గెలిచిందని, ఇమ్మూ రేసు నుంచి తొలగిపోయినట్లు సమాచారం. దీంతో చివరి టాస్క్లు కల్యాణ్, రీతూకు పెట్టగా ఇందులో కల్యాణ్ గెలిచి బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయినట్లు సమాచారం. ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే ఈరోజు ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయ్యేవరకు ఆగాల్సిందే.
