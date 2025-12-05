ETV Bharat / entertainment

BB 9 TTF : టికెట్​ టు ఫినాలే రేసులో ముగ్గురు - ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అతనేనా?

- కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, రీతూ హోరాహోరీ - విజేతపై సోషల్ మీడియాలో భారీ ఊహాగానాలు

Bigg Boss 9 Telugu First Finalist
Bigg Boss 9 Telugu First Finalist (ETV Bharat)
Bigg Boss 9 Telugu First Finalist: బిగ్​బాస్​ సీజన్ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో రెండు వారాల్లో షోకు ఎండ్​ కార్డ్​ పడనుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్​లో టికెట్​ టు ఫినాలే టాస్క్​లు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో హౌజ్​మేట్స్​ మధ్య గొడవలు కూడా గట్టిగానే జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రేసు నుంచి నలుగురు అవుట్​ కాగా.. మిగిలిన నలుగురు ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్ రేసులో ఉన్నారు. మరి, అందులో చివరి వరకు ఎవరు ఉంటారు? గెలిచే అవకాశం ఎవరికి ఎక్కువ​ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కాన్సెప్ట్​ ఇదే: గత అన్ని సీజన్లలో ఈ పోటీని టికెట్​ టు ఫినాలే అనగా.. ఈ సీజన్​లో మాత్రం ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అని పిలుస్తున్నారు. ఈ కాన్సెప్ట్​ ఏంటంటే యాక్టివిటీ ఏరియాలో హౌజ్​మేట్స్​ కోసం కాస్త గ్యాప్​ ఇచ్చి కొన్ని కలర్స్​ ఉన్న గడులు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో తమకు నచ్చిన కలర్​ను కంటెస్టెంట్స్​ సెలెక్ట్​ చేసుకున్నారు. ఇందులో కూడా రెండు రౌండ్స్​ ఉన్నాయి. ఫస్ట్​ రౌండ్​ పేరు ఛాలెంజ్​. రెండో రౌండ్​ పేరు యుద్ధం. ఛాలెంజ్​ రౌండ్​లో బిగ్​బాస్​ చెప్పిన ప్రతిసారీ ముగ్గురు పాల్గొనాలి. అందులో గెలిచిన వారు తమ కలర్​ బాక్స్​ పక్కన ఉన్న ఎంప్టీ గడుల్లో ఒకదానిని సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి. అలా సెలెక్ట్​ చేసుకున్న బాక్సులకు బౌండరీవైపున ఎవరు ఉంటారో అందులో ఒకరితో గేమ్​ ఆడాలి. దీనిని యుద్ధం అని పిలుస్తున్నారు బిగ్​బాస్. ఛాలెంజ్​ రౌండ్​లో ఓడిపోయిన వారికి ఆడటానికి మరో అవకాశం ఉంటుంది. కానీ యుద్ధం రౌండ్​లో ఓడిపోతే మొత్తానికి రేసు నుంచి అవుట్​ అవుతారు. ఇలా లాస్ట్​ వరకు ఎవరైతే అన్ని గడులను తమ కలర్ వచ్చేలా చూసుకుంటారో వాళ్లు విన్నర్​. ఇది టికెట్​ టు ఫినాలే గెలుచుకునేందుకు పోటీ.

ఇక ఇందులో ముందుగా ఛాలెంజ్​ రౌండ్​ ఆడటానికి ఇమ్మాన్యుయేల్​, కల్యాణ్​, రీతూ పోటీ పడగా ఇమ్మూ గెలిచి, సంజనాతో యుద్ధం చేశాడు. ఇందులో కూడా ఇమ్మాన్యుయేల్​ గెలవడంతో సంజనా రేసు నుంచి తప్పుకుంది. ఇక రెండో ఛాలెంజ్​లో డీమాన్​, భరణి, తనూజ పాల్గొనగా.. తనూజ గెలిచి యుద్ధం చేయడానికి సుమన్​ శెట్టిని ఎంచుకున్నారు. ఇందులో సుమన్​ శెట్టి విన్​ కావడంతో తనూజ రేస్​ నుంచి తప్పుకుంది. మూడో ఛాలెంజ్​లో కల్యాణ్​, డీమాన్​, సుమన్​ పోటీపడగా.. డీమాన్​ గెలిచి యుద్ధం కోసం భరణిని ఎంచుకున్నాడు. ఇందులో భరణి గెలవగా డీమాన్​ రేసు నుంచి తప్పుకున్నాడు.

ఇక నాలుగో ఛాలెంజ్​లో కల్యాణ్​, రీతూ, భరణి టాస్క్​లు ఆడగా.. కల్యాణ్​ గెలిచి ఆపోజిట్​గా సుమన్​ శెట్టిని సెలెక్ట్​ చేసుకున్నాడు. ఇందులో కల్యాణ్​ గెలవడంతో సుమన్​ రేసు నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఇక చివరి ఛాలెంజ్​ను రీతూ, కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఆడగా.. రీతూ చౌదరి గెలిచి అపోనెంట్​గా భరణిని సెలెక్ట్​ చేసుకుంది. ఇక టాస్క్​లో రీతూ గెలవడంతో భరణి రేసు నుంచి అవుట్​ అయ్యాడు. ఇలా ఇప్పటి వరకు జరిగిన టాస్క్​ల్లో ఛాలెంజ్​లు పూర్తి కాగా.. కేవలం యుద్ధాలు మాత్రమే మిగిలాయి. అంటే ఇకపై టాస్క్​లను ఇద్దరు మాత్రమే ఆడతారు. ఇలా టాస్క్​లు పూర్తయ్యే సరికి సంజనా, తనూజ, డీమాన్​, సుమన్​ శెట్టి, భరణి రేసు నుంచి తప్పుకోగా.. రీతూ, ఇమ్మాన్యుయేల్​, కల్యాణ్​ మిగిలారు.

ఎవరికి గెలిచే అవకాశం ఉంది: వీళ్ల ముగ్గురిలో కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​కు గెలిచే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. కారణం.. రీతూతో పోలిస్తే కల్యాణ్​, ఇమ్మూలు ఫిజికల్​గానే కాదు మెంటల్​గా కూడా స్ట్రాంగ్​. ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ కోసం ఏఏ టాస్క్​లు పెడతారో తెలియదు. కానీ ఎక్కువ గెలిచే అవకాశాలు మాత్రం వీళ్లిద్దరికే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే లేటెస్ట్​ అప్​డేట్​ ప్రకారం ఇమ్మాన్యుయేల్​, రీతూకు గేమ్​ పెడితే ఇందులో ఊహించని విధంగా రీతూ గెలిచిందని, ఇమ్మూ రేసు నుంచి తొలగిపోయినట్లు సమాచారం. దీంతో చివరి టాస్క్​లు కల్యాణ్​, రీతూకు పెట్టగా ఇందులో కల్యాణ్​ గెలిచి బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అయినట్లు సమాచారం. ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే ఈరోజు ఎపిసోడ్​ టెలికాస్ట్​ అయ్యేవరకు ఆగాల్సిందే.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

