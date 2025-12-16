Telangana Panchayat Elections Results2025

Bigg Boss Voting: ఫినాలే వీక్​లో ర్యాంపేజ్ ఓటింగ్​ - టాప్​ 1 ప్లేస్​ కోసం ఇద్దరి మధ్య తీవ్రమైన పోటీ!

- ఆదివారం నుంచి మొదలైన ఫినాలే ఓటింగ్​ - టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​కు ఎన్నడూ లేనంతగా పోలవుతున్న ఓట్లు​!

Bigg Boss 9 Telugu Finale Week
Bigg Boss 9 Telugu Finale Week (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Finale Week: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ట్రోపీకి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారు కంటెస్టెంట్స్​. ఎలిమినేట్​ అవుతారని అనుకున్న వారు టాప్​ 5లో.. ఫినాలేలో ఉంటారని అనుకున్నవారు ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. మొత్తంగా 14 వారాలు పూర్తైన తర్వాత హౌజ్​లో తనూజ, కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, సంజనా, డీమాన్​ ఉన్నారు. దీంతో ఫినాలే వారానికి సంబంధించిన ఓటింగ్​ ప్రక్రియ మొదలైంది. నార్మల్​గా మొదటి వారం నుంచి 14వ వారం వరకు నామినేషన్స్​లో ఉన్నవారిని సేవ్​ చేసేందుకు ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​ వేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు విన్నర్​ను డిసైడ్​ చేసేందుకు ఓటింగ్​ మొదలైంది. మరి, ఈ ఓటింగ్​లో ఎవరు టాప్​లో ఉన్నారు? ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఓటింగ్​ ప్రక్రియ మొదలు: 14వ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​లో భాగంగా శనివారం సుమన్​ శెట్టి, ఆదివారం ఎపిసోడ్​లో భరణి ఎలిమినేట్​ కావడంతో.. టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ మిగిలారు. ఇక ఐదుగురిలో విన్నర్​ ఎవరు కావాలనుకుంటున్నారో వారికి సపోర్ట్​ చేసే విధంగా ఓటింగ్​ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆదివారం రాత్రి 10.30 గంటలకు మొదలైన ఓటింగ్​.. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 11.59గంటల వరకు కొనసాగనుంది. ఈ ఓటింగ్​ ప్రక్రియను కూడా రెండు పద్ధతుల్లో నిర్వహిస్తున్నారు.

1. జియో హాట్​స్టార్​లో ఓట్​: మీరు విన్నర్​గా చూడాలనుకుంటున్న వ్యక్తికి ఓటు వేయాలనుకుంటే జియో హాట్​స్టార్​ ఓపెన్​ చేసి బిగ్​బాస్​ అని సెర్చ్​ చేసి Voteపై క్లిక్​ చేసి మీకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్​ ఫొటోపై క్లిక్​ చేసి ఓటు వెయ్యాలి. అయితే గతంలో ఒక్కో పర్సన్​కు​ పది ఓట్లు వేసే అవకాశం ఉండేది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఒక్క ఓటు వేసేందుకే అవకాశం ఉంది.

2. మిస్డ్​కాల్​ ద్వారా: జియో హాట్​స్టార్​లో ఓటు వెయ్యలేని వారికి మిస్డ్​కాల్​ ద్వారా ఓటు వేసే అవకాశాన్ని బిగ్​బాస్​ టీమ్​ అందిస్తోంది. అందుకోసం మీ ఫోన్​ నుంచి మీకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్​కు కేటాయించిన నెంబర్​కు కాల్​ చేస్తే సరిపోతుంది.

టాప్​లో ఎవరు: ఇక విన్నర్​ను డిసైడ్​ చేసేందుకు ఓటింగ్​ ప్రక్రియ మొదలు కావడంతో ఆడియన్స్​ తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్​ను గెలిపిచేందుకు ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఓటింగ్​ మొదలై ఒకరోజు పూర్తి కావడంతో టాప్​లో ఉన్నది ఎవరు? బాటమ్​లో ఉన్నది ఎవరు అని తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అనధికారిక లెక్కలు, యూట్యూబ్​ పోల్స్​, సోషల్​ మీడియా ప్రకారం టాప్​ 1 స్థానం కోసం ఇద్దరి మధ్య బీభత్సమైన పోటీ నెలకొంది. అయితే ఒక్క శాతం తేడాతో ప్రస్తుతం కల్యాణ్​ పడాల టాప్​ 1 లో కొనసాగుతున్నాడని సమాచారం. ఆ తర్వాత అతి తక్కువ వ్యత్యాసంతో రెండో స్థానంలో తనూజ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీళ్లిద్దరే దాదాపు 60 శాతం ఓట్లను షేర్​ చేసుకుంటుండగా.. మిగిలిన 40 శాతాన్ని ముగ్గురు పంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక మూడో స్థానంలో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్​ డీమాన్​ పవన్​ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇతనికి కూడా దాదాపు 15 శాతం ఓట్లు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఉన్నాడని సమాచారం. నిజానికి ఇమ్మాన్యుయేల్​ టాప్​ 3లో ఉంటాడని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఎక్కువ వారాలు నామినేషన్స్​లోకి రాకపోవడం వల్ల బయట పెద్దగా ఫ్యాన్​ బేస్​ ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయాడని, ప్రస్తుతం ఓటింగ్​ సంపాదించుకోలేకపోవడానికి కారణం ఇదేనని టాక్. ఇక చివరి స్థానంలో సంజనా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఓటింగ్​కు శుక్రవారం వరకు టైమ్​ ఉండటంతో స్థానాలు మారే అవకాశం ఉంది. మరి, ఈ నంబర్ 1 రేసులో టాప్​లో నిలిచేదెవరో? టైటిల్ కొట్టేదెవరో? చూడాలి.

