Bigg Boss Voting: ఫినాలే వీక్లో ర్యాంపేజ్ ఓటింగ్ - టాప్ 1 ప్లేస్ కోసం ఇద్దరి మధ్య తీవ్రమైన పోటీ!
- ఆదివారం నుంచి మొదలైన ఫినాలే ఓటింగ్ - టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్కు ఎన్నడూ లేనంతగా పోలవుతున్న ఓట్లు!
Published : December 16, 2025 at 4:53 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Finale Week: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ట్రోపీకి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారు కంటెస్టెంట్స్. ఎలిమినేట్ అవుతారని అనుకున్న వారు టాప్ 5లో.. ఫినాలేలో ఉంటారని అనుకున్నవారు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. మొత్తంగా 14 వారాలు పూర్తైన తర్వాత హౌజ్లో తనూజ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా, డీమాన్ ఉన్నారు. దీంతో ఫినాలే వారానికి సంబంధించిన ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. నార్మల్గా మొదటి వారం నుంచి 14వ వారం వరకు నామినేషన్స్లో ఉన్నవారిని సేవ్ చేసేందుకు ఆడియన్స్ ఓటింగ్ వేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు విన్నర్ను డిసైడ్ చేసేందుకు ఓటింగ్ మొదలైంది. మరి, ఈ ఓటింగ్లో ఎవరు టాప్లో ఉన్నారు? ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలు: 14వ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా శనివారం సుమన్ శెట్టి, ఆదివారం ఎపిసోడ్లో భరణి ఎలిమినేట్ కావడంతో.. టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ మిగిలారు. ఇక ఐదుగురిలో విన్నర్ ఎవరు కావాలనుకుంటున్నారో వారికి సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆదివారం రాత్రి 10.30 గంటలకు మొదలైన ఓటింగ్.. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 11.59గంటల వరకు కొనసాగనుంది. ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియను కూడా రెండు పద్ధతుల్లో నిర్వహిస్తున్నారు.
1. జియో హాట్స్టార్లో ఓట్: మీరు విన్నర్గా చూడాలనుకుంటున్న వ్యక్తికి ఓటు వేయాలనుకుంటే జియో హాట్స్టార్ ఓపెన్ చేసి బిగ్బాస్ అని సెర్చ్ చేసి Voteపై క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్ ఫొటోపై క్లిక్ చేసి ఓటు వెయ్యాలి. అయితే గతంలో ఒక్కో పర్సన్కు పది ఓట్లు వేసే అవకాశం ఉండేది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఒక్క ఓటు వేసేందుకే అవకాశం ఉంది.
2. మిస్డ్కాల్ ద్వారా: జియో హాట్స్టార్లో ఓటు వెయ్యలేని వారికి మిస్డ్కాల్ ద్వారా ఓటు వేసే అవకాశాన్ని బిగ్బాస్ టీమ్ అందిస్తోంది. అందుకోసం మీ ఫోన్ నుంచి మీకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్కు కేటాయించిన నెంబర్కు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
టాప్లో ఎవరు: ఇక విన్నర్ను డిసైడ్ చేసేందుకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొదలు కావడంతో ఆడియన్స్ తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ను గెలిపిచేందుకు ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఓటింగ్ మొదలై ఒకరోజు పూర్తి కావడంతో టాప్లో ఉన్నది ఎవరు? బాటమ్లో ఉన్నది ఎవరు అని తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్ ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అనధికారిక లెక్కలు, యూట్యూబ్ పోల్స్, సోషల్ మీడియా ప్రకారం టాప్ 1 స్థానం కోసం ఇద్దరి మధ్య బీభత్సమైన పోటీ నెలకొంది. అయితే ఒక్క శాతం తేడాతో ప్రస్తుతం కల్యాణ్ పడాల టాప్ 1 లో కొనసాగుతున్నాడని సమాచారం. ఆ తర్వాత అతి తక్కువ వ్యత్యాసంతో రెండో స్థానంలో తనూజ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీళ్లిద్దరే దాదాపు 60 శాతం ఓట్లను షేర్ చేసుకుంటుండగా.. మిగిలిన 40 శాతాన్ని ముగ్గురు పంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక మూడో స్థానంలో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్ డీమాన్ పవన్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇతనికి కూడా దాదాపు 15 శాతం ఓట్లు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉన్నాడని సమాచారం. నిజానికి ఇమ్మాన్యుయేల్ టాప్ 3లో ఉంటాడని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఎక్కువ వారాలు నామినేషన్స్లోకి రాకపోవడం వల్ల బయట పెద్దగా ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయాడని, ప్రస్తుతం ఓటింగ్ సంపాదించుకోలేకపోవడానికి కారణం ఇదేనని టాక్. ఇక చివరి స్థానంలో సంజనా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఓటింగ్కు శుక్రవారం వరకు టైమ్ ఉండటంతో స్థానాలు మారే అవకాశం ఉంది. మరి, ఈ నంబర్ 1 రేసులో టాప్లో నిలిచేదెవరో? టైటిల్ కొట్టేదెవరో? చూడాలి.
