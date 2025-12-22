ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకున్న "పవన్"!
- చివరి నిమిషంలో సూట్ కేస్ తో ఎగ్జిట్ అయిన డిమోన్ - ఆ నిర్ణయమై సరైనదని నిరూపించిన ఓటింగ్!
Published : December 22, 2025 at 10:32 AM IST
Bigg boss 9 Telugu Finale : బిగ్ బాస్ హౌస్లో విన్నర్ గెలిచే ట్రోఫీ తర్వాత రెండో ఆసక్తికర అంశం సూట్ కేస్! ఎవరు అందుకుంటారు? అందులో ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది? వంటి వివరాలు ఆడియెన్స్ను అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి. ఈ సీజన్లో కూడా బ్రీఫ్ కేస్ సెంటరాఫ్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. పల్స్ రేటు పెంచుతూ వచ్చిన ఆఫర్ను.. డిమోన్ పవన్ సరిగ్గా టైమ్ చూసి క్యాచ్ చేశాడు! ఎక్కడ తగ్గాలో తనకు తెలుసని నిరూపించుకున్నాడు!!
టాప్ 5 కంటిస్టెంట్లలో తొలిగా సంజనా, మలిగా ఇమ్మాన్యుయెల్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన ముగ్గురికి సూట్కేసు ఆఫర్ చేసేందుకు మాస్ మహరాజ్ రవితేజ హౌస్లోకి బ్రీఫ్కేస్తో వచ్చేశారు. "భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి" మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతీతో కలిసి వచ్చారు.
తనూజ, కల్యాణ్, పవన్తో బేరం స్టార్ట్ చేశారు. "అందుకుంటే సూట్ కేసు వస్తుంది. లేకపోతే వట్టిచేతులతో ఒకరు బయటకు వెళ్లిపోవాల్సి ఉంటుంది" అన్నది లెక్క. ఆ విధంగా ముగ్గురిలో ఒకరికి లక్కు ప్రాప్తిరస్తు అంటూ తనదైన స్టైల్లో వేలం పాట స్టార్ట్ చేశారు రవితేజ. ఆ విధంగా రూ.5లక్షలతో ఆఫర్ మొదలు పెట్టారు. ముగ్గురినీ టెంప్ట్ చేస్తూ సాగిన ఆఫర్.. రూ.15 లక్షల దాకా సాగింది. అప్పటి దాకా అందరూ తగ్గేదే లేదన్నారు. కానీ, చివరకు తాను తగ్గుతున్నట్టు ప్రకటించాడు. పదిహేను లక్షల రూపాయల బ్రీఫ్ కేస్ తీసుకొని పోటీ నించి విత్ డ్రా అయ్యాడు.
విన్నర్కు అంతే!
మొత్తం ఫ్రైజ్ మనీ నుంచి రూ.15 లక్షలు పవన్ వాటాకు వెళ్లిపోవడంతో.. ఈ సీజన్ విజేతకు 35లక్షల రూపాయలు మాత్రమే దక్కబోతున్నాయమని హోస్ట్ నాగార్జున వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఆడియెన్స్ వేసిన ఓట్ల ఆధారంగా కామనర్ కల్యాణ్ పడాల విజయం సాధించినట్టు ప్రకటించారు. చివరి వరకు హోరాహోరీగా సాగిన విన్నర్ పోరులో తనూజ రెండో స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
పవన్ ఆనందం :
ఓటింగ్లో డిమోన్ మూడో స్థానంలో నిలిచినట్టు నాగార్జున తెలిపారు. దీంతో పవన్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. సరైన సమయానికి సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నాననే భావనలో పవన్ ఆనందంలో మునిగిపోయాడు. సూట్ కేసు తీసుకోకుండా తాను కూడా టైటిల్ పోరులో ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే తేడా కొట్టేసేది! ఓటింగ్లో మూడో స్థానంలో నిలిచిన పవన్కు అటు టైటిల్తోపాటు ఇటు సూట్ కేసు కూడా మిస్సైపోయేది. అందువల్ల సరైన సమయంలో తగ్గాడని ఆడియెన్స్ కూడా శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.