ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకున్న "పవన్"!

- చివరి నిమిషంలో సూట్​ కేస్​ తో ఎగ్జిట్ అయిన డిమోన్ - ఆ నిర్ణయమై సరైనదని నిరూపించిన ఓటింగ్!

Bigg boss 9 Telugu Finale
Bigg boss 9 Telugu Finale (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 10:32 AM IST

Bigg boss 9 Telugu Finale : బిగ్​ బాస్​ హౌస్​లో విన్నర్​ గెలిచే ట్రోఫీ తర్వాత రెండో ఆసక్తికర అంశం సూట్​ కేస్! ఎవరు అందుకుంటారు? అందులో ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది? వంటి వివరాలు ఆడియెన్స్​ను అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి. ఈ సీజన్​లో కూడా బ్రీఫ్ కేస్ సెంటరాఫ్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది. పల్స్​ రేటు పెంచుతూ వచ్చిన ఆఫర్​ను.. డిమోన్ పవన్ సరిగ్గా టైమ్​ చూసి క్యాచ్ చేశాడు! ఎక్కడ తగ్గాలో తనకు తెలుసని నిరూపించుకున్నాడు!!

టాప్​ 5 కంటిస్టెంట్లలో తొలిగా సంజనా, మలిగా ఇమ్మాన్యుయెల్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన ముగ్గురికి సూట్​కేసు ఆఫర్​ చేసేందుకు మాస్​ మహరాజ్​ రవితేజ హౌస్​లోకి బ్రీఫ్​కేస్​తో వచ్చేశారు. "భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి" మూవీ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా ఆషికా రంగనాథ్‌, డింపుల్‌ హయతీతో కలిసి వచ్చారు.

తనూజ, కల్యాణ్‌, పవన్​తో బేరం స్టార్ట్ చేశారు. "అందుకుంటే సూట్​ కేసు వస్తుంది. లేకపోతే వట్టిచేతులతో ఒకరు బయటకు వెళ్లిపోవాల్సి ఉంటుంది" అన్నది లెక్క. ఆ విధంగా ముగ్గురిలో ఒకరికి లక్కు ప్రాప్తిరస్తు అంటూ తనదైన స్టైల్​లో వేలం పాట స్టార్ట్ చేశారు రవితేజ. ఆ విధంగా రూ.5లక్షలతో ఆఫర్​ మొదలు పెట్టారు. ముగ్గురినీ టెంప్ట్ చేస్తూ సాగిన ఆఫర్.. రూ.15 లక్షల దాకా సాగింది. అప్పటి దాకా అందరూ తగ్గేదే లేదన్నారు. కానీ, చివరకు తాను తగ్గుతున్నట్టు ప్రకటించాడు. పదిహేను లక్షల రూపాయల బ్రీఫ్​ కేస్​ తీసుకొని పోటీ నించి విత్​ డ్రా అయ్యాడు.

Bigg Boss Winner: 'బిగ్‌బాస్‌' విజేతగా "కల్యాణ్‌ పడాల" - ట్రోఫీతో పాటు గట్టిగానే ప్రైజ్​ మనీ!

విన్నర్​కు అంతే!

మొత్తం ఫ్రైజ్ మనీ నుంచి రూ.15 లక్షలు పవన్​ వాటాకు వెళ్లిపోవడంతో.. ఈ సీజన్‌ విజేతకు 35లక్షల రూపాయలు మాత్రమే దక్కబోతున్నాయమని హోస్ట్ నాగార్జున వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఆడియెన్స్ వేసిన ఓట్ల ఆధారంగా కామనర్​ కల్యాణ్ పడాల విజయం సాధించినట్టు ప్రకటించారు. చివరి వరకు హోరాహోరీగా సాగిన విన్నర్​ పోరులో తనూజ రెండో స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

పవన్ ఆనందం :

ఓటింగ్​లో డిమోన్ మూడో స్థానంలో నిలిచినట్టు నాగార్జున తెలిపారు. దీంతో పవన్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. సరైన సమయానికి సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నాననే భావనలో పవన్ ఆనందంలో మునిగిపోయాడు. సూట్​ కేసు తీసుకోకుండా తాను కూడా టైటిల్​ పోరులో ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే తేడా కొట్టేసేది! ఓటింగ్​లో మూడో స్థానంలో నిలిచిన పవన్​కు అటు టైటిల్​తోపాటు ఇటు సూట్​ కేసు కూడా మిస్సైపోయేది. అందువల్ల సరైన సమయంలో తగ్గాడని ఆడియెన్స్​ కూడా శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

